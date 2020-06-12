Прирост числа инфицированных коронавирусом в России увеличился

За минувшие сутки в России по официальным данным выявлено 8987 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем за последние несколько суток. На долю Москвы приходится меньше четверти всех новых инфицированных - 1714, но и в Москве прирост новых случаев инфекции ускорился.

За всё время эпидемии в России было выявлено более 511 тысяч инфицированных, причиной смерти 6715 из них официально признана коронавирусная инфекция (за минувшие сутки умерли 183 человека). Выздоровели почти 270 тысяч жителей России (за сутки более 8 тысяч). Число тех, кто продолжает лечение, в последние дни довольно стабильно - от 230 до 240 тысяч.

Российская официальная статистика вызывает ряд вопросов у специалистов, которые отмечают, помимо прочего, низкий уровень летальности в сравнении с подавляющим большинством стран. Российские власти утверждают, что их статистика верна, признавая при этом, что в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, когда инфекция COVID-19 признаётся главной причиной смерти. Представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан на этой неделе признал, что российская статистика "трудна для понимания". Однако представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к России, а слова Райана относились в общем смысле к трудностям статистического учёта в ходе пандемии коронавируса.

Московский департамент здравоохранения публикует более детальную статистику о причинах смерти, согласно которой, число людей, у которых был выявлен коронавирус, примерно в 2 раза превышает число включённых в официальную статистику смертей от COVID-19. Похожую статистику опубликовали и власти Петербурга. По другим регионам такие анализы пока не публикуются.

"Медиазона" в пятницу пишет о том, что Госкомитет по делам записи актов гражданского состояния Челябинской области впервые за пять лет не опубликовал данные о количестве зарегистрированных в регионе смертей, а чиновник ведомства назвал эту информацию "не подлежащей опубликованию".