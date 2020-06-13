В Грузии за сутки выявили 8 новых случаев коронавируса, 5 пациентов выздоровели

В Грузии за последние сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, а пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

С 26 февраля по 13 июня в Грузии лабораторно подтвержден 851 случай инфицирования коронавирусом. От последствий инфекции скончались 13 человек. Общее число выздоровевших составляет 702.

В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 136 человек. В карантине остаются 3 026 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 297.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 12 июня в стране проведено более 72,1 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.