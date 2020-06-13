В Грузии зафиксированы еще пять случаев коронавируса с неустановленным источником

В пяти случаях COVID-19, из выявленных в Грузии за последние сутки, источник инфицирования не известен. Об этом журналистам на брифинге сегодня, 13 июня, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

С 26 февраля по 13 июня в Грузии был зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом. О шести новых фактах стало известно накануне днем, а еще о восьми – сегодня утром. «Пять случаев с неустановленным источником. По ним продолжается углубленное эпидемиологическое исследование… Все пять лиц из разных пространств и их источники разные», - сказала Эзугбая.

Она не исключила, что в процессе углубленного исследования может выясниться, что пациенты, которые не знают от кого они заразились, имеют один источник инфицирования. Эзугбая напомнила, что в настоящее время в ковид-центрах лечатся до десяти человек, источник инфицирования которых не известен. При этом она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию второй волной эпидемии назвать нельзя.

«Вторая волна означает, что первая уже закончилась… Обязательно необходимо упорядочить существующую ситуацию, а затем сохранить ее», — заявила она. Эзугбая добавила, что эпидемиологи и врачи не могут добиться каких-либо существенных успехов в борьбе с эпидемией без содействия населения. При этом она подчеркнула, что для того, чтобы контролировать распространение вируса, специалистам приходиться работать не покладая рук.

«Ковид никуда не уходит, он остается. Мы должны научиться жить вместе с ним так, чтобы не навредить себе, членам наших семей, нашим близким. Об этом мы должны думать каждый день», - добавила она.

Известно, что среди 14 фактов COVID-19, установленных за минувшие сутки, есть две медсестры Республиканской больницы Тбилиси. В целом за последние дни коронавирус был подтвержден у шести сотрудников этого медучреждения. Во всех случаях речь идет о медицинском персонале младшего звена, которому приходится ежедневно контактировать с инфицированными пациентами.

Еще пять новых случаев являются импортированными – это пациенты, у которых коронавирус подтвердился в карантинных зонах, пояснила Эзугбая. COVID-19 также подтвержден у водителя грузовых перевозок, который контактировал с ранее установленным случаем.