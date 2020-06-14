Близ курорта Абастумани продолжают тушить лесной пожар. Для координации работ по тушению лесного пожара развернут полевой штаб. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Сообщение о пожаре в сосновом лесу поступило в центр управления общественной безопасностью «112» примерно в 2 часа дня 13 июня. На месте были мобилизованы 65 пожарных-спасателей. В Абастумани стянули пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли. К работам также были подключены два вертолета пограничной полиции. Накануне они произвели 13 вылетов, сбросив на очаги 26 тонн воды.

Уже к вечеру пожар удалось локализовать. В течение всей ночи в лесном массиве оставались 25 пожарных. При этом непрерывно продолжался мониторинг очагов с помощью дронов с термодатчиками.

Работы по ликвидации пожара продолжаются до сих пор. В агентстве заявляют, что ситуация находится под контролем и опасности распространения огня нет, передает «Новости-Грузия».