Путин: РФ уверенно выходит из ситуации с вирусом, а в США кризис

Президент России Владимир Путин считает, что Россия «уверенно» и «с минимальными потерями» выходит из «ситуации с коронавирусом», в отличие от США, где, по мнению Путина, «над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы».

Свою точку зрения Путин высказал в интервью телеканалу «Россия», которое должно выйти в программе «Россия. Кремль. Путин». Его фрагменты опубликовал автор интервью Павел Зарубин. Путин общался с ним лично, а не удаленно, как это он делает обычно в последние месяцы.

По словам Путина, в России министры и главы регионов работают «как одна команда», а в США все иначе: «Президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше».

Вводя в конце марта так называемый режим нерабочих дней из-за эпидемии коронавирусной инфекции, Путин предоставил главам регионов право самим определять объем конкретных карантинных мер на вверенных им территориях. В ряде регионов, как в Москве, был введен жесткий режим «самоизоляции» и штрафы за его нарушения, в других меры были более мягкими. Объявляя 11 мая о завершении периода нерабочих дней в России, Путин вновь подчеркнул, что снимать ограничения главы регионов будут по своему усмотрению. СМИ писали, в частности, о противоречиях между правительством и мэром Москвы Сергеем Собяниным по вопросу о карантине, а также о том, что Собянин решил снять карантин по прямому указанию Путина раньше запланированного срока.