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За сутки в Армении выявили 397 новых случаев коронавируса, скончались 16 человек, выздоровели 62
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 397, в общем составив 17064.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 62 и сейчас составляет 6276.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 285.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 94 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
Число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10409, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 83600.
Другие новости дня
В селе Гета Болнисского муниципалитета отменили строгий карантин
В селе Гета Болнисского муниципалитета (регион Квемо Картли) с сегодняшнего дня снимут ограничения, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Строгий карантин всё еще действует в селе Мушевани, где были подтверждены новые случаи коронавируса.
Муниципалитет Болниси является наиболее пострадавшим от коронавируса в Грузии. Ранее эпидемиологи сообщали, что часть местных жителей не верит в существование коронавируса.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 879. За сутки в Грузии выявили 15 новых случаев заражения. Около 80% пациентов с коронавирусом (всего - 704) уже выздоровели. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
В Южной Осетии выявили еще два случая заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за сутки лабораторно подтверждено еще два новых случая заболевания коронавирусом – у прибывших из России курсантов, которые находились на карантине. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Накануне проведено 49 тестов, из них два положительные, всего за весь период было проведено около 2 тысяч», – уточнила Гаглоева.
Первые три случая заражения коронавирусом в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 78, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 40 пациентов.
В инфекционной больнице Цхинвали по данным на 15 июня находятся 38 заболевших. Всего под наблюдением находятся более 245 человек, в медучреждениях - 136, еще 26 - на домашней самоизоляции.
Грузинский TV Pirveli покидает еще один телеведущий
Журналист Диана Трапаидзе покидает грузинский телеканал TV Pirveli. Об этом она написала в социальной сети Facebook.
«Я ухожу с канала, но всегда буду болельщиком TV Pirveli. Здесь работают мои близкие друзья, которым я желаю удачи», – написала она.
Ранее канал покинула команда передачи «Политметр», в том числе её ведущие – Нино Жижилашвили и Вахо Саная.
Этому предшествовало назначение главным продюсером канала бывшего сотрудника оппозиционного «Мтавари Архи» Нодара Меладзе. К тому времени Жижилашвили занимала пост руководителя информационной службы, но покинула должность из-за «несовпадения взглядов» с руководством канала.
6 июня пост гендиректора покинула журналист Инга Григолия – указав на семейные обстоятельства. При этом она остаётся на канале. Гендиректором же вновь стал основатель TV Pirveli, бизнесмен Вато Церетели.
Карачаево-Черкесия стала лидером по приросту случаев коронавируса в СКФО
В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксированы 98 случаев заражения, тогда как в Дагестане, который ранее лидировал по суточному приросту - 94. В Ставропольском крае тесты на коронавирус за сутки подтвердились у еще 83 пациентов, в Кабардино-Балкарии – у 80, в Ингушетии – у 37, в Северной Осетии – у 34, в Чечне – у 17, сообщил 14 июня на своем сайте Роспотребнадзор России.
По общему числу заражений в СКФО продолжает лидировать Дагестан, там их 6 557. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3 895 случаев заражения с начала пандемии, на Ставрополье – 3 677, в Северной Осетии – 3 547, в Ингушетии – 2 587, в Карачаево-Черкесии – 2 156, в Чечне – 1 481, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус".
Карачаево-Черкесия является единственным регионом СКФО, где выздоровело менее половины зараженных. Активных больных там 1 606. При этом в Кабардино-Балкарии активных больных 1 921, на Ставрополье – 1 715, в Дагестане – 1 510, в Ингушетии - 412, в Чечне – 336, в Северной Осетии – 269.
Динамика во всех регионах СКФО отрицательная: число больных растет. Всего к 13 июня коронавирус подтвердился в СКФО у 23 457 человек, продолжают болеть 7 769 из них, сообщает "Кавказский узел".
Полиция отпустила задержанных накануне сторонников Гагика Царукяна
Полиция Армении накануне подвергла административному задержанию 252 сторонника лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которые пришли поддержать его к зданию Службы национальной безопасности в Ереване.
Как сообщили в пресс-службе полиции, они «не подчинились требованиям о соблюдении социальной дистанции с целью предотвращения распространения коронавируса и о прекращении собрания».
Согласно сообщению, после составления протоколов задержанные были отпущены.
В то же время, в отношении некоторых граждан возбуждено уголовное дело по факту ч. 1 ст. 225.1 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием). Максимальная санкция по указанной статье предусматривает двухмесячный арест.
В полиции напомнили, что в период объявленного из-за коронавируса с 16 марта по 13 июля чрезвычайного положения в стране запрещены массовые собрания.
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян поздно вечером в воскресенье вышел из здания Службы национальной безопасности, где в течение дня находился на допросе в связи с рядом возбужденных против него уголовных дел.
В беседе с журналистами Царукян не стал представлять подробностей допроса. Он вновь подчеркнул, что дела против него являются «политическими».
«Все сегодняшние действия были политическими. Есть бумаги, состряпанные бумаги. Если все это было после моего заявления [с призывом о смене правительства – ред.], то все это носит политический характер», - в краткой беседе с журналистами заявил Царукян.
Царукян подчеркнул, что является собственником бизнесов и не связан с их управлением.
Отметим, что ряд уголовных дел касается незаконной предпринимательской деятельности компаний, которыми владеет Царукян.
Ранее в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что происходящие вокруг Царукяна события находятся в правовом поле.
В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка
Около 150 картин общей стоимостью 20 миллионов долларов США были изъяты после обысков в рамках расследования дела в Белгазпромбанке об отмывании денег и неуплате налогов. Об этом вечером в воскресенье, 14 июня, было заявлено в сюжете в программе на государственном телеканале "Беларусь 1". Ведущий утверждал, что картины планировалось вывезти из страны. В то же время он не сообщил, какие именно произведения искусства были приобщены к делу и кто именно пытался их вывезти.
В сюжете показали кадры корпоративной коллекции Белгазпромбанка, которые были обозначены как "оперативная съемка". Среди картин были упомянуты "Зеленый пейзаж" Марка Шагала и "Ева" Хаима Сутина. Работы Шагала и Сутина банк приобрел на аукционе Sotheby's в 2013 году, с тех пор они находятся в его коллекции.
11 июня в Беларуси были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который раньше возглавлял Виктор Бабарико - соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
Комитет государственного контроля Беларуси считает, что внутри Белгазпромбанка существовала группа, которая выводила деньги за границу. У следствия якобы "есть убедительные доказательства" причастности к преступлениям Бабарико, возглавлявшего банк с 2000 по 2020 год.
12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. По сообщениям СМИ, президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста.
В Грузии за сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 879. За сутки в Грузии выявили 15 новых случаев заражения.
За последние дни число подтверждённых случаев коронавируса в стране растёт. Это совпало со снятием в стране ограничений, введённых из-за пандемии. Накануне коронавирус был подтвержден еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси. Четыре новых случая зарегистрированы в селе Мушевани Болнисского муниципалитета. В некоторых случаях специалисты не могут установить источник заражения пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки в Грузии вылечился еще один пациент. Около 80% пациентов с коронавирусом (всего - 704) уже выздоровели.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси подтвержден коронавирус
Еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси подтвержден коронавирус. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил журналистам директор медучреждения Леван Гоподзе. По его словам, в общей сложности коронавирус выявлен уже у девяти работников их клиники. Во всех случаях речь идет о медицинском персонале младшего звена, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Тестирование персонала, всей нашей команды – и медперсонала, и административной части – практически завершено. Вчера мы получили ответы по почти 80 анализам медперсонала. Подтвержден [коронавирус] был только у троих. Все остальные отрицательные», - заявил Гоподзе.
В Республиканской больнице заявляют, что до сих пор не известно, были ли сотрудники инфицированы от пациентов, либо вирус попал в больницу извне. Гоподзе сообщил, что изучением этого вопроса занимается Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Он добавил, что практически все контакты инфицированных сотрудников установлены. Многие из них переведены в карантинные зоны и уже прошли тестирование на коронавирус.
- Только за последние сутки в Грузии было выявлено 13 новых случаев COVID-19. В целом с 26 февраля по 14 июня в Грузии лабораторно подтверждено 864 случая инфицирования коронавирусом. 703 пациента выздоровели, 14 скончались.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
Бежан Гунава объявил о своем решении покинуть партию «Альянс патриотов»
Экс-депутат парламента Грузии Бежан Гунава объявил о своем решении покинуть партию «Альянс патриотов» и создать собственную политическую организацию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Альянс патриотов» считается самой пророссийской партией Грузии. Партию, которая представлена в парламенте одной фракцией, нередко называют «сателлитом» правящей «Грузинской мечты». Говоря о причинах ухода из «Альянса патриотов», Гунава заявил, что разочарован принципами партийного управления. При этом он отметил, что «оппозиционеру там нет места».
«В «Альянсе патриотов» много достойных людей, но в «Альянсе патриотов» нет места для оппозиционного политика. Для меня неприемлемы принципы управления партией и формы принятия решений, существующие в «Альянсе патриотов». Все это не позволяет реализовать себя оппозиционному политику», - заявил он.
Гунава утверждает, что вместе с ним из «Альянса» ушли до 70 человек. По его словам, в основном, это молодые люди. Как ожидается, все они присоединяться к основанной политиком партии. Уже известно, что называться она будет «Грузинский выбор» (Картули арчевани). Оппозиционер обозначил цель - «нарушить поляризованный политический круг, существующий сегодня в стране». «Люди не хотят ни «Единого национального движения», ни «Грузинской мечты», поэтому выбор для них должны создать мы», - заявил он.
Бежан Гунава был депутатом парламента Грузии четвертого и шестого созывов. В 2004-2008 годах в законодательном органе он представлял фракцию «Национальное движение – Демократы». Уже несколько лет Гунава является одним из лидеров «Альянса патриотов». Он был организатором многих партийных акций протеста. Неоднократно задерживался за административные правонарушения, неповиновение полиции и мелкое хулиганство.На парламентских выборах 2016 года был кандидатом в мажоритарные депутаты Самгорского района от блока «Объединенная оппозиция».
На днях «Альянс патриотов Грузии» покинул депутат парламента Эмзар Квициани.
Главы МИД России и Турции отложили переговоры по Сирии и Ливии
Россия и Турция перенесли сроки переговоров между главами дипломатических ведомств, которые, как ожидалось, должны были состояться в это воскресенье. Главными вопросами повестки дня переговоров были заранее объявлены конфликты в Сирии и Ливии - двух странах, в которых Россия и Турция поддерживают разные стороны вооруженного противоборства.
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели сегодня, 14 июня, телефонный разговор, после которого Министерство иностранных дел Турции распространило заявление о согласии Москвы и Анкары перенести встречу на другую дату. В обозримом будущем контакты будут продолжаться на уровне заместителей министров иностранных дел обеих стран.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу намеревались в это воскресенье прибыть в Турцию для переговоров.
Организация Объединенных Наций на этой неделе объявила, что стороны конфликта в Ливии начали новые мирные переговоры. В 2011 году в Ливии был отстранен от власти и убит полковник Муамар Каддафи. Вслед за свержением диктаторского режима в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооруженных группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы - признанное ООН правительство Ливии во главе с Файезом Сарраджем в Триполи и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии. Сарраджа поддерживает Турция, Хафтара - Россия.
Тенгиз Церцвадзе: Пока нет необходимости объявлять ЧП и вводить ряд ограничений
«Будет однозначное число или до 20 случаев, и мы должны к этому приспособиться. По имеющейся сегодня у нас ситуации, нет необходимости для того, чтобы возвращать чрезвычайное положение», - заявил «ИнтерпрессНьюс» директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Он отметил, что ужесточение потребуется в том случае, если в Грузии будет зафиксировано то, что происходит в некоторых европейских странах и по соседству от нее.
По его словам, сейчас необходимо соблюдать существующие правила. «Теперь нам нужно нечто другое – соблюдать те минимальные ограничения, которые сейчас существуют: носить маски, сохранять социальную дистанцию и избегать многолюдных собраний. И если мы скажем об ужесточении, то должно быть ужесточено именно это, чтобы были соблюдены существующие минимальные ограничения, а не то, чтобы вводился «комендантский час» и прекращалось движение между городами», - сказал Церцвадзе.
По его словам, также преждевременно говорить о второй волне, поскольку первая еще не закончилась. Как сказал Церцвадзе, высока вероятность того, что первая и вторая волна потянутся друг за другом и разрыва между ними не будет.
«Давайте не будем делить на волны, пока во всем мире продолжается первая волна. Да, количество случаев заболевания уменьшилось, но это уменьшилось у нас - в Грузии, а также в нескольких странах Европы, где показатель инфицирования тоже сравнительно снизился. А если вы посмотрите на мировые данные, число случаев в мире растет с каждым днем. Все это – продолжение первой волны, которая еще полностью не закончилась, так что, пока говорить о второй волне нельзя. Об этом говорить можно, когда полностью закончится первая, т.е. не будет ни одного случая, и этот период продлится определенное время, например, две недели. Нынешнее положение нужно считать продолжением, остатком первой волны. Первая волна ослабла, но продолжается», - заявил Церцвадзе.
- Для справки: число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 13 и составило 864. Количество активных случаев составляет 161. Число выздоровевших же выросло до 703.
Карачаево-Черкесия стала лидером по приросту случаев коронавируса в СКФО
В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксированы 98 случаев заражения, тогда как в Дагестане, который ранее лидировал по суточному приросту - 94. В Ставропольском крае тесты на коронавирус за сутки подтвердились у еще 83 пациентов, в Кабардино-Балкарии – у 80, в Ингушетии – у 37, в Северной Осетии – у 34, в Чечне – у 17, сообщил сегодня, 14 июня, на своем сайте Роспотребнадзор России.
По общему числу заражений в СКФО продолжает лидировать Дагестан, там их 6 557. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3 895 случаев заражения с начала пандемии, на Ставрополье – 3 677, в Северной Осетии – 3 547, в Ингушетии – 2 587, в Карачаево-Черкесии – 2 156, в Чечне – 1 481, указано в публикации на сайте «Стопкоронавирус».
Карачаево-Черкесия является единственным регионом СКФО, где выздоровело менее половины зараженных. Активных больных там 1 606. При этом в Кабардино-Балкарии активных больных 1 921, на Ставрополье – 1 715, в Дагестане – 1 510, в Ингушетии - 412, в Чечне – 336, в Северной Осетии – 269.
Динамика во всех регионах СКФО отрицательная: число больных растет. Всего к 13 июня коронавирус подтвердился в СКФО у 23 457 человек, продолжают болеть 7 769 из них, сообщает «Кавказский узел».
В «Грузинской мечте» допустили перенос даты парламентских выборов из-за коронавируса
В случае второй волны эпидемии коронавируса в Грузии, парламентские выборы могут быть перенесены на декабрь. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
«Если случится так, что будет вторая волна, которая совпадет с периодом выборов, возможно, обязательным станет объявление чрезвычайного положения. В этом ничего трагичного нет. Естественно, если это произойдет в октябре, то выборы не состоятся и будут перенесены на декабрь», - сказал Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».
- Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Предвыборная кампания официально начнется в конце августа - за 60 дней до выборов. Согласно Конституции Грузии, в случае введения чрезвычайного положения, выборы должны состояться не раньше 45 дней после отмены режима ЧП и не позже, чем через 60 дней.
- Для предотвращения распространения коронавируса режим ЧП действовал в Грузии с 21 марта по 23 мая. Еще 27 апреля власти приступили к поэтапному смягчению ограничений. Тем не менее, до 15 июля в стране продолжает действовать ряд мер и запретов, определенных в постановлении правительства «Об изоляции и карантине».
В Пекине – вспышка коронавирусной инфекции
В Китае за минувшие сутки выявили 57 новых инфицированных коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель за последние 2 месяца. Рост числа зараженных связан со вспышкой инфекции в одном из районов Пекина - на китайскую столицу приходится 44 новых инфицированных.
Сообщается, что все заразившиеся в Пекине так или иначе связаны с сельскохозяйственным рынком «Синьфади», расположенным на юге Пекина. В связи со вспышкой в районе Фэнтай, где находится рынок, объявлен карантин. На самом рынке закрыт мясной отдел.
Какова причина новой вспышки и связана ли она с работой рынка – пока неясно. Одной из версий появления нового коронавируса в городе Ухань в конце прошлого года является заражение на уханьском рынке, где продавалось в том числе мясо диких животных.
Развитие эпидемии с марта в Китае в целом, по официальным данным, под контролем - ежедневно фиксируются от единиц до нескольких десятков случаев заражения в день, причем подавляющее большинство инфицированных составляют люди, приезжающие из-за границы. Китай, до середины марта бывший на первом месте в мире по числу инфицированных и умерших, сейчас по этим показателям ниже, чем многие страны Европы, Азии и Америки.
Абхазские ветераны обратились к главе МВД в связи с событиями в селе Лабра
Абхазские ветераны обратились к министру внутренних дел самопровозглашенной республики Дмитрию Дбар и исполняющему обязанности главы Очамчирского района Станиславу Амичба в связи с событиями в селе Лабра.
«В «Аруаа» узнали о событиях в селе Лабра, произошедших вечером 13 июня и утром 14 июня. Все эти события вызваны назначением исполняющим обязанности главы села человека с очень сомнительной репутацией Арута Мелконяна. Его назначение главой села Лабра также вызвало волнения в 2011 году. Как тогда, так и сейчас, люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации, было главным бизнесом семьи Мелконяна. Бывший глава села, герой Абхазии Смбат Керселян добровольно ушел в отставку, так как не поддерживал нынешнюю власть. Он эту должность не «купил» и власть, конечно, имеет право назначить того, кого считает нужным, но, господа, только не распространителя наркотиков» - говорится в обращении ветеранов, передает «Нужная газета».
Несколько человек, в большинстве ветераны, накануне вечером, 13 июня, пришли к Мелконяну и напомнили ему о его недавнем прошлом, сказав, что он не получит поддержку в селе. Между собравшимися завязалась драка. Мелконян открыл огонь из автомата, после чего был избит.
Накануне сотрудниками милиции Очамчирского РОВД были арестованы до 10 жителей и гостей села Лабра. В том числе и сам Смбат Керселян, который находился в Сухуми в момент всех этих событии, но, по словам ветеранов, вина его в том, что его сын был среди тех, кто пришел к Мелконяну. «Если отец отвечает за сына, то возможно и сделать наоборот? Тогда как сын известного на всю Абхазию коллаборациониста Датки Пилия стал помощником президента? Пусть новоиспеченный помощник президента отвечает за действия отца в период Отечественной войны народа Абхазии», - говорился в обращении ветеранов.
Смбат Керселян провел ночь в камере Очамчирского РОВД. Далее, сегодня утром из Гагры приехал родственник Арута Мелконяна - Вачеган Аветян, который прилюдно напомнил своему родственнику, как он в недавнем прошлом менял коноплю на автомобиль. Мелконян публично согласился, что такой факт имел место в далеком прошлом. После чего между ними завязалась драка, и сотрудники милиции арестовали Аветяна.
По словам ветеранов, в этой истории арестованы все, кроме самого и.о. главы села Лабра, хотя он единственный, кто применил оружие. Утром Смбат Кеселян и еще двое граждан (один из них школьный учитель) были отпущены. Остальных привезли в Гульрипш и Сухуми.
«Мы понимаем, что хулиганские и другие противозаконные действия должны пресекаться, и виновные должны понести наказание, но в аресте и задержании, хоть и на сутки, людей, не присутствовавших на месте событий, а тем более героя Абхазии, видим признаки политического преследования. Тем более что в адрес этих семей звучат угрозы со стороны сторонников нынешней власти из соседних сел. Мы обращаемся к и.о. главы Очамчырского района пересмотреть назначение А. Мелконяна, прекратить политические преследования. Когда арестовываются невиновные люди, мы это расцениваем, как оказание давления на своих оппонентов», - говорится в обращении ветеранов.
В ходе акции в Армении задержаны более 90 сторонников лидера оппозиции
В Армении правоохранителями задержаны более 90 человек из числа собравшихся у здания Службы национальной безопасности. В Службе проходит допрос лидера оппозиции Гагика Царукяна.
«Граждане задержаны за нарушение режима чрезвычайного положения. Они три часа проведут в полицейских участках и после составления соответствующего протокола будут отпущены», - цитирует заявление полиции ТАСС.
Сегодня утром, 14 июня, сотрудники СНБ провели допрос в особняке Царукяна, после чего его пригласили на допрос. Как позже отметили в пресс-службе ведомства, СНБ раскрыла случаи нарушений на 60 миллионов долларов, связанных с бизнесом Царукяна. В ответ пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» Света Тоноян заявила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.
- В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.
- Партия «Процветающая Армения» имеет вторую по величине крупную фракцию в парламенте Армении. Бизнесмен Царукян основал ее в 2006 году.
«Буду сыном аморальной женщины, если отступлюсь»: Царукяна вызвали на допрос
Лидер оппозиционой партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян заявляет, что находится под политическим давлением. По словам депутатов ППА, сегодня, 14 июня, сотрудники Службы национальной безопасности провели обыск в частном доме Царукяна в селе Ариндж близ Еревана.
Выступая перед собравшимися сторонниками в Ариндже, Царукян заявил, что не отступит от борьбы. Он назвал происходящее политическим давлением. «Они хотят оказать давление, шантажировать. Но я, как Гагик Царукян, говорю, что буду сыном аморальной женщины, если отступлюсь, что бы они ни делали, что бы ни шили мне, сухое к человеку не липнет», - заявил лидер ППА.
Царукян вновь подверг резкой критике власти Армении, заявив, что за прошедшие два года они «провалили все». «Люди сегодня находятся не на своих местах, все провалились», - заявил Гагик Царукян.
Глава фракции ППА также сообщил, что идет на допрос.
Ранее сегодня Служба национальной безопасности выступила с заявлением о незаконной деятельности принадлежащих Царукяну компаний «Шангри-Ла» и «Онира Клаб». Согласно сообщению, в результате этой незаконной деятельности государству был причинен ущерб на сумму более 29 миллиардов драмов (около 60 млн долларов).
С завтрашнего дня в Грузии возобновляется движение пассажирских поездов
Железнодорожные пассажирские перевозки возобновятся в Грузии с понедельника, 15 июня. Грузинская железная дорога возобновила продажу билетов еще 10 июня. С завтрашнего дня магистральные поезда будут курсировать по пяти направлениям: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Озургети, Тбилиси-Поти, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси-Кутаиси.
Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем. Кроме того, для рейсов в направлении Батуми и Поти будет назначено два поезда. Перед посадкой пассажиры пройдут термоскрининг, дезбарьер и обработают руки. Во всех вагонах уже установлены диспенсеры с дезинфекционным раствором, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пассажиры будут размещаться, как и раньше, рядом друг с другом. При этом они не должны заходить вагон без маски, которую нельзя снимать на протяжении всей поездки. Среди других рекомендаций Минздрава для пассажирских ж/д перевозок: запрет на распространение в поездах газет, книг или журналов, запрет на выдачу наушников, а также разные правила, связанные с экипировкой сотрудников, дезинфекцией и уборкой вагонов.
- Из-за угрозы распространения коронавируса перевозка пассажиров по железной дороге в Грузии была прекращена 31 марта. По решению правительства Грузии, 15 июня объявлено датой открытия туристического сезона внутри страны. С завтрашнего дня начнут выполнять и внутренние авиарейсы.
- Междугородние пассажирские автобусы и микроавтобусы возобновили работу в Грузии 8 июня. Все виды общественного транспорта в Тбилиси и других городах страны обслуживают пассажиров с 29 мая.
Путин: РФ уверенно выходит из ситуации с вирусом, а в США кризис
Президент России Владимир Путин считает, что Россия «уверенно» и «с минимальными потерями» выходит из «ситуации с коронавирусом», в отличие от США, где, по мнению Путина, «над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы».
Свою точку зрения Путин высказал в интервью телеканалу «Россия», которое должно выйти в программе «Россия. Кремль. Путин». Его фрагменты опубликовал автор интервью Павел Зарубин. Путин общался с ним лично, а не удаленно, как это он делает обычно в последние месяцы.
По словам Путина, в России министры и главы регионов работают «как одна команда», а в США все иначе: «Президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше».
Вводя в конце марта так называемый режим нерабочих дней из-за эпидемии коронавирусной инфекции, Путин предоставил главам регионов право самим определять объем конкретных карантинных мер на вверенных им территориях. В ряде регионов, как в Москве, был введен жесткий режим «самоизоляции» и штрафы за его нарушения, в других меры были более мягкими. Объявляя 11 мая о завершении периода нерабочих дней в России, Путин вновь подчеркнул, что снимать ограничения главы регионов будут по своему усмотрению. СМИ писали, в частности, о противоречиях между правительством и мэром Москвы Сергеем Собяниным по вопросу о карантине, а также о том, что Собянин решил снять карантин по прямому указанию Путина раньше запланированного срока.
- Россия на третьем месте в мире по числу выявленных инфицированных коронавирусом, США - на первом. В последние недели в обеих странах число новых инфицированных за сутки относительно стабильно – в США около 25 тысяч, в России 8-9 тысяч. Население США более чем в 2 раза больше, чем в России.
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Путин прокомментировал также массовые протесты в США под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Путин считает протесты проявлением «глубинных внутренних кризисов». При этом он не упомянул о расизме и полицейском насилии как причине протестов и беспорядков, а высказал мнение, что речь идет о политической борьбе, в частности против президента Дональда Трампа. По мнению Путина, после победы Трампа на выборах «проигравшая сторона придумала всяческие небылицы для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность». По всей видимости, имеется в виду история с расследованием российского вмешательства в выборы президента США. Расследование не нашло доказательств сговора штаба Трампа с Россией, однако установило факты российского вмешательства. Официальная Москва вмешательство отрицает.
В Атланте полиция застрелила афроамериканца. Начались протесты
В Атланте (штат Джорджия) в субботу и в ночь на воскресенье вспыхнули массовые протесты после гибели афроамериканца Рейшарда Брукса от рук полиции. Произошли столкновения с полицией, начальница полиции города Эрика Шилдс подала в отставку в связи со сложившейся ситуацией.
Сотрудник полиции застрелил 27-летнего Брукса 12 июня. Он, будучи в нетрезвом состоянии, заснул в машине. Полицию вызвали, потому что автомобиль Брукса, как утверждается, мешал посетителям подъехать к ресторану быстрого питания Wendyʼs. Полиция попыталась задержать его, но Брукс оказал сопротивление, в частности, выхватил у полицейских электрошокер. По нему открыли огонь, он умер от полученных ранений в больнице. Один полицейский пострадал при попытке задержания.
Трагедия произошла на фоне массовых протестов под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение», вспыхнувших по всей Америки после гибели от рук полицейских другого афроамериканца – Джорджа Флойда – в городе Миннеаполис. Участники акции протеста подожгли ресторан Wendyʼs, возле которого смертельно ранили Брукса. Есть пострадавшие в столкновениях с полицией, задержаны были не менее 36 человек.
Полицейский, который стрелял в Брукса, был уволен. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс поддержала такое решение, заявив, что не считает, что применение полицией огнестрельного оружия было оправданным. Адвокат семьи Брукса заявил, что электрошокер не считается в штате Джорджия смертельным оружием, поэтому полиция применила силу необоснованно. Начато расследование случившегося.
Протесты против расизма и полицейского насилия продолжаются во многих городах США, хотя они и не столь многочисленны, как в первые дни после гибели Флойда. В Новом Орлеане в субботу участники акции протеста демонтировали и утопили в реке Миссисипи статую Джона Макдонога, местного предпринимателя, который был рабовладельцем.
Он освободил большую часть своих рабов еще при жизни, однако за выкуп. После его смерти, по завещанию, часть состояния Макдонога была вложена в строительство школ, из-за чего в Новом Орлеане несколько школ названы в его честь.
Пожар в лесном массиве у курорта Абастумани ликвидирован
По итогам двухдневных работ пожар в лесном массиве у курорта Абастумани полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. «Работа созданного на месте чрезвычайного штаба прекращается. С целью мониторинга там остаются сотрудники службы», - сообщили в ведомстве.
Сообщение о пожаре в сосновом лесу поступило в центр управления общественной безопасностью «112» примерно в 2 часа дня 13 июня. На месте было мобилизовано 65 пожарных-спасателей. В Абастумани стянули пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли. К работам также были подключены два вертолета пограничной полиции. Накануне они произвели 13 вылетов, сбросив на очаги возгораний 26 тонн воды.
Уже к вечеру пожар удалось локализовать. В течение всей ночи в лесном массиве оставались 25 пожарных. При этом непрерывно продолжался мониторинг очагов с помощью дронов.
- Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в августе 2017 года в лесу у Абастумани произошел масштабный пожар. Тогда более 1,5 тысяч пожарных и лесничих боролись с огнем в течение трех дней. Потушить пожар удалось только после того, как к работам была подключена авиация из Турции, Украины и Азербайджана.
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии выросло за сутки на 34
Число случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 3581. «По состоянию на 08:00 14 июня число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии за сутки увеличилось на 34 и достигло 3 581», - сообщает «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остается 961 житель Северной Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 7867 человек. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Северной Осетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 61.
Коронавирус в России на сегодняшний день обнаружен у 528 964 человек, сообщает оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки врачи выявили вирус у 8 835 человек. Всего от инфекции в России погибли 6 948 человек, 119 из них ‒ за последние сутки.
Власти объявили о смягчении ограничений в Дагестане
В Дагестане с 15 июня разрешено гулять и заниматься спортом на улице, откроются магазины и предприятия сферы услуг, сообщил оперативный штаб республики.
Как сообщает «Кавказский узел», с 28 марта в Дагестане закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, действует запрет на проведение массовых мероприятий. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. 29 апреля силовики перекрыли все въезды в Махачкалу и, ссылаясь на приказ начальника горотдела полиции, пропускали только работников здравоохранения, правоохранителей и машины с продуктами и медикаментами. Это вынужденная мера, заявил глава МВД Дагестана после недовольства в соцсетях.
Накануне, 13 июня, в Дагестане были выявлены 96 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 6 463. Оперштаб Дагестана принял решение о введении с 15 июня первого этапа снятия ограничений в Дагестане. С этого дня возобновится работа предприятий сферы услуг и магазинов, занимающихся продажей непродовольственных товаров. При этом будет разрешена работа магазинов площадью до 400 квадратных метров, они должны иметь отдельный уличный вход, в них должны соблюдаться санитарно-противоэпидемические нормы, в частности, масочный режим и социальная дистанция. Ограничено также количество покупателей в помещении магазина - в нем должно быть не более одного человека на четыре квадратных метра, отмечается в сообщении оперштаба.
Жителям Дагестана разрешили гулять на улицах, в парках и скверах, заниматься спортом на открытом воздухе и стадионах. При этом они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, вместе собираться могут не более двух человек. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.
Поводом для снятия ряда ограничений стало улучшение санэпидобстановки в Дагестане, приводят сообщение главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова РИА «Дербент».
Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса.
Темп прироста числа заболевших на предыдущей неделе составил 2,3 процента, на текущей неделе – снизился до 1,6 процента, за сутки с 12 по 13 июня - 1,5 процента, в пяти муниципалитетах новых случае заболевания не было выявлено. Коэффициент распространения вируса составляет 0,9, с 72,1 до 144,7 вырос охват тестированием населения на 100 тысяч населения в день, увеличился свободный коечный фонд до 51 процента.
При этом, по словам главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова, «в случае ухудшения ситуации снятие ограничений может носить временный характер». Он призвал жителей Дагестана соблюдать остальные меры ограничений.
В Южной Осетии за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, сообщила «Рес» сегодня, 14 июня, замглавы Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. «Проведенные накануне лабораторные исследования показали отрицательные результаты», - уточнила она.
Первые три случая заражения COVID-19 в республике были зафиксированы 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 76, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны более 40 граждан. В инфекционной больнице Цхинвали, по данным на 14 июня, находятся 36 ранее заболевших коронавирусом. Всего под наблюдением находятся более 250 человек.
До 30 июня на де-факто границе с Россией действуют ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
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