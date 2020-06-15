Американец Пол Уилан приговорён в Москве к 16 годам колонии

Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Уилан назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать. О готовности обжаловать приговор заявила и защита.

Ранее в последнем слове он заявил о своей невиновности. Американец и его защита настаивали на оправдательном приговоре.

Уилан также попросил отреагировать на приговор президента США и лидеров Великобритании, Канады и Ирландии - он является также гражданином этих стран.

На судебном заседании 25 мая обвинение запросило для него 18 лет колонии строго режима. Это почти максимальный срок - статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Пол Уилан вину отрицает, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его родственники подчеркивают, что в Москву он приехал по приглашению на свадьбу.

Слушания дела Уилана по существу начались 20 апреля. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, свидетели защиты – около 10 человек – заявили в суде, что американец никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".

Власти США неоднократно выражали уверенность в невиновности Уилана и призывали Россию его отпустить.