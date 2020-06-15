78-летнего президента Арктической академии наук обвиняют в госизмене

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в госизмене президенту Арктической академии наук Валерию Митько. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Ранее о деле 78-летнего учёного не сообщалось, хотя районный суд в Петербурге отправил его под домашний арест ещё в феврале . Расследованием дела занимается петербургское управление ФСБ.

Митько обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай, уточнил Павлов. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает.

Как рассказал источник "Интерфакса", следствие считает, что учёный передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Эти материалы, как утверждают следователи ФСБ, Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

По словам адвоката, документы, которые его подзащитный брал с собой за границу, "всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".

5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу, рассказал адвокат.

Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.