В Пекине заявили о высоком риске распространения коронавируса

Премьер-министр Георгий Гахария поблагодарил аккредитованных в Грузии дипломатов за поддержку и оказание помощи Грузии в период пандемии. Премьер встретился с дипломатами на озере Лопота — курорте в регионе Кахети.

«Большая честь проводить эту встречу здесь, поскольку сегодня в Грузии открылся внутренний туризм, и это означает, что региону Кахети повезло. Его в качестве туристов посетили лучшие друзья нашей страны – наши послы. Мы обращаем большое внимание на все, что связано с восстановлением туризма, это имеет большое значение для страны и особенно для этого региона», - сказал Гахария.

«Я не хочу никого выделять, но все хорошо знают о той поддержке, которую вы оказали нашей стране», - сказал Гахария. Премьер выразил благодарность всем международным партнерам, организациям-донорам, с помощью которых Грузия сможет осуществить серьезные инвестиции для усиления госпитальной системы в ближайшем будущем. Нынешний кризис является хорошей возможностью того, чтобы такая маленькая страна как Грузия, выполнила свою функцию, отметил премьер.

По словам Гахария, правительство Грузии рассматривает пандемию в долгосрочной перспективе и ставит главную задачу - пройти адаптацию и научиться управлять эпидемией. Премьер также заявил, что за время действия чрезвычайного положения и «комендантского часа» в стране не было зафиксировано не одного случая беспричинного ограничения прав людей.

Премьер коснулся и темы предстоящих осенью парламентских выборов. По его словам, проведение выборов в условиях пандемии довольно серьезный вызов, однако будет сделано все для того, чтобы опасность в плане распространения вируса из-за выборов была минимальной.

«Должны быть и митинги, и дебаты в парламенте, и выборы», - сказал Гахария, добавив, что главная ответственность правительства заключается в управлении эпидемией так, чтобы люди не были ограничены в социальной и других сферах. «Мы понимаем, что это год выборов, политический процесс и температура повысятся, мы ведь в Грузии… Также, исходя из опыта других стран, мы должны запланировать, как активизировать нашу социальную и политическую жизнь вместе с пандемией, поскольку мы все хорошо понимаем, что это крайне важный для страны год выборов», - сказал Георгий Гахария.

«Мы все хорошо знаем, что идет конституционный процесс, который, конечно, должен завершиться успешно, и так, как это подобает нашей стране. Я уверен, что это так и будет, но после этого страна встанет перед новым вызовом – в Грузии должны пройти самые чистые, демократические и прозрачные выборы», - подчеркнул Гахария. По его словам, все мероприятия, которые были проведены со стороны правительства в течение последних 4-5 месяцев, дают возможность говорить о том, что в стране усиливаются институты. «А благодаря правильному управлению таких вызовов и кризисов создаются успешные государства», - отметил премьер.