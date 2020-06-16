В парламенте Армении рассматривают вопрос лишения Царукяна депутатской неприкосновенности

Сегодня в Национальном собрании Армении депутаты рассматривают ходатайства генерального прокурора о согласии на уголовное преследование лидера фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и лишении его свободы.

Ходатайста с трибуны парламента представил лично генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Затем последовали вопросы и выступления депутатов, - передаёт «Радио Азатутюн».

Напомним, что Служба национальной безопасности (СНБ) возбудила сразу три различных уголовных дела, связанных с Гагиком Царукяном. Одно из них касается случаев подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года. По данным СНБ, в него были вовлечены руководящий состав ППА и члены партии.

Другое дело касается принадлежащего Царукяну казино «Шангри-Ла». Согласно СНБ, казино работало без лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах - около 60 млн долларов. Кроме того, не было вложено 40 млрд драмов (около 83 млн долларов) инвестиций. Еще одно дело касается должностных лиц села Ариндж, которые, по данным СНБ, узаконили незаконные строения на 7,5 гектарах сельскохозяйственной земли, незаконно предоставленной в аренду, а затем незаконно осуществили отчуждение земли в пользу принадлежащей Царукяну компании, нанеся государству большой ущерб.

Гагик Царукян считает касающиеся его и его политической силы уголовные дела сфабрикованными, утверждая, что против него осуществляется политическое преследование. Он, в частности, связывает это с его заявлениями о необходимости смены правительства.

Представители власти, между тем, считают, что вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Они заявляют, что Царукян начал призывать к смене правительства после того, как стало ясно, что в отношении него может быть начато уголовное преследование.

Полицейские начали задерживать у здания парламента сторонников Царукяна. Сторонники «Процветающей Армении» с утра начали перекрывать въезды в Ереван, в том числе используя грузовики и автобусы, а также улицы в самом городе, - сообщает корреспондент «Интерфакса». После задержания нескольких человек у здания парламента, сторонники оппозиции перешли в Сквер влюбленных неподалеку.