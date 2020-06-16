Верховный суд США запретил увольнять людей за принадлежность к ЛГБТ

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Верховный суд США сделал очередной шаг навстречу сообществу ЛГБТ. Он запретил работодателям увольнять сотрудников лишь из-за нетрадиционной ориентации. Подробности в репортаже Рейтер, рассказывает Алена Островская.