Верховный суд США запретил увольнять людей за принадлежность к ЛГБТ
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Верховный суд США сделал очередной шаг навстречу сообществу ЛГБТ. Он запретил работодателям увольнять сотрудников лишь из-за нетрадиционной ориентации. Подробности в репортаже Рейтер, рассказывает Алена Островская.
Верховный суд США запретил увольнять людей за принадлежность к ЛГБТ
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