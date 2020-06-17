В Южной Осетии сообщили о четырёх новых случаях коронавируса

С начала апреля в суды было направлено 400 тысяч дел

Россиянам выписали штрафов почти на один миллиард рублей за нарушение так называемого режима самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции. С начала апреля в суды поступило около 400 тысяч административных дел по статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Такие данные публикуются в докладе правозащитной организации "Апология протеста".

В суды также поступило 15 тысяч дел по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, а также было выписано 54 тысячи штрафов в Москве с помощью приложения "социальный мониторинг".

Полиция ряда субъектов была сориентирована на массовое привлечение граждан к административной ответственности за формальные и незначительные нарушения региональных запретов.

Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал сообщения, в которых сотрудница Новосибирского главка требует от подчиненных выполнять план по протоколам на нарушителей карантина. «Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17:00 у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — говорится на аудиозаписи.

В докладе приводятся примеры того, как в ряде регионов полиция "была сориентирована на массовое привлечение граждан к административной ответственности за формальные и незначительные нарушения региональных запретов". В Новосибирске сотрудница главного управления МВД даже требовала от подчинённых выполнять "план" по протоколам за нарушение карантина. В некоторых регионах, как говорится в докладе, устраивались настоящие облавы — к примеру, нарушителей в Краснодарском крае задерживали мобильные группы, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и дружинников. Суды иногда рассматривали по несколько сот протоколов в день.

В докладе говорится и о том, что со ссылкой на режим самоизоляции власти фактически ограничили установленное законом право на одиночный пикет без согласования - в Москве и Петербурге были задержаны более 100 участников таких пикетов.

Лидерами среди регионов с наибольшим количеством административных протоколов за нарушение изоляции стали Татарстан (более 55 тысяч), Краснодарский край (23 тысячи), Дагестан (21 тысяча), Брянская область (19 тысяч), Башкортостан (16 тысяч) и Ростовская область (14 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге было заведено 2898 и 2009 дел соответственно. В Ненецком автономном округе - всего 1.

Также было заведено 22 уголовных дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным "Апологии протеста", только в 9 случаях другие люди реально заразились от обвиняемых.

Так называемый режим самоизоляции в большинстве регионов России был введён в конце марта - начале апреля. В мае его начали постепенно отменять (в Москве официально отменён с 9 июня). Речь идёт по сути о карантинных мерах - людям предписывалось не выходить из дома без уважительных причин.