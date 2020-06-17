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В Южной Осетии сообщили о четырёх новых случаях коронавируса
За сутки в Южной Осетии лабораторно подтверждено еще четыре новых случая заболевания коронавирусом, двое граждан выздоровели и выписаны накануне, – сообщила «Рес» замглавы Комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева.
«Накануне проведено 43 теста, четыре показали положительный результат - это трое курсантов ранее прибывших из РФ и военнослужащий, все он были на карантине. Всего за весь период было проведено 2 037», - уточнила Гаглоева.
Первые три случая заражения были зафиксированы в Южной Осетии 5 мая. По уточнённым данным, всего заболевших коронавирусом за этот период - 81, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 43 граждан.
В инфекционной больнице Цхинвали по данным на 17 июня находятся 38 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, из них 35 курсантов.
Другие новости дня
Российский хакер Станислав Лисов депортирован из США
Российский программист Станислав Лисов, осужденный в США за киберпреступления, депортирован на родину. Сотрудники американской иммиграционной службы посадили Лисова на вывозной рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.
В конце ноября суд в Нью-Йорке приговорил российского программиста к четырем годам лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью совершения хакерских атак. Ранее Лисов признал вину. С учетом времени, проведенного в тюрьме во время следствия, Лисов должен был выйти на свободу через четыре или пять месяцев. Кроме того, по решению суда Лисов должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов и возместить 480 тысяч долларов ущерба пострадавшим от его действий.
Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Летом 2017 года россиянина депортировали в США. Ранее он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить его экстрадиции в США, где по совокупности обвинений ему грозило до 35 лет тюрьмы.
Власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал доступ к компьютерам финансовых учреждений и похищал учётные банковские данные. В ходе разбирательства россиянин признался в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках.
- В 2017 году в Европе по запросу США были арестованы не менее пяти предполагаемых хакеров из России. Аресты проходили на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа. Договора об экстрадиции между Москвой и Вашингтоном нет.
Гахария заявил, что парламентские выборы не будут отложены из-за коронавируса
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария практически исключил возможность того, что парламентские выборы будут отложены из-за коронавируса.
«Я думаю, такого риска нет. Если есть, то риск – минимальный. Ничего не угрожает проведению выборов в конституционные сроки», – заявил Гахария в эфире Первого канала Грузии.
Глава правительства затронул и вероятность второй волны пандемии коронавируса. Гахария надеется, что в стране не будут повторно введены ограничения, которые могут оказаться губительными для экономики.
Ранее экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе не исключил, что парламентские выборы в Грузии могут отложить из-за второй волны коронавируса.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
В Грузии за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса, 7 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 888. За сутки в стране выявили 9 новых случаев заражения. Среди инфицированных – двое граждан Азербайджана.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 7 и сейчас составляет 731. Более 80% пациентов с коронавирусом уже выздоровели.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса составляет 38. Из них 27 человек выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия заболевших коронавирусом 78, из них выздоровел 41 пациент.
Дексаметазон назвали прорывом в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала научным прорывом исследования британских ученых о применении дексаметазона для лечения больных COVID-19. Противовоспалительный препарат снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Так, по данным исследования, риск смертности пациентов на ИВЛ при применении дексаметазона снижается на 35 процентов, а больных на кислородном лечении — на 20 процентов.
Исследования проводились в Оксфордском университете. В клинических испытаниях дексаметазона участвовали 6 тысяч человек.
Ученые выяснили, что этот противовоспалительный препарат способен минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета. Она вызывает "цитокиновый шторм", который может привести к летальному исходу.
По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, то в Великобритании можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.
Ещё одно преимущество дексаметазона в том, что это недорогой препарат. В Англии упаковка лекарства стоит около £5.
Ожидается, что дексаметазон может уже в ближайшее время стать стандартным препаратом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. В России Минздрав включил дексаметазон в перечень лекарств для лечения COVID-19 у взрослых пациентов в конце апреля.
В мире зарегистрировано более 8 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли более 440 тысяч человек. Активных случаев болезни – 3 483 000. Из них 2 процента пациентов (54 295) – в тяжелом или критическом состоянии.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции
Указ о реформе полиции, подписанный во вторник президентом США Дональдом Трампом, призван содействовать изменениям за счёт выделения грантов полицейским департаментам. Департаментам предложено, в частности, следовать обновленным стандартам при использовании силы. Предусмотрен и более тщательный отбор кадров, чтобы в полицию не попадали сотрудники, замеченные в нарушениях, пишут американские СМИ.
В Конгрессе также разрабатываются законодательные инициативы, направленные на реформирование полиции, отмечает "Голос Америки".
"Мы, определенно, можем добавить кое-что к той работе, которая ведётся в Палате представителей и Сенате, – отметил Трамп.
На церемонии подписания указа в Белом доме присутствовали родственники американцев, погибших в столкновениях с полицией. Президент заявил о необходимости подотчетности полиции обществу, повышении профессионализма и моральных стандартов сотрудников полиции.
Трамп выступил с критикой администрации Барака Обамы, которая, по его словам, даже не пыталась решить проблему, к решению которой теперь делает шаг нынешний президент.
Между Индией и Китаем произошёл вооружённый инцидент
Впервые за последние 45 лет между Китаем и Индией произошли вооружённые столкновения. Место инцидента - Ладакх, историческая и географическая область в Индии. В прошлом году Ладакх заявил о своём новом статусе - союзной территории, отделившись от штата Джамму и Кашмир.
По сообщениям западных агентств, в перестрелках погибли 20 индийских солдат. Как уточняет Би-би-си, первоначально индийское командование заявило о гибели трёх солдат, добавив, что обе противоборствующие стороны понесли потери. Однако позднее во вторник, официальные представители индийской армии заявили, что от полученных ранений погибли 17 солдат, и общее число погибших - двадцать.
Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении соглашения, заключённого на прошлой неделе о соблюдении линии контроля в долине реки Галван на спорном участке индо-китайской границы.
Китайская сторона не сообщила о своих потерях и обвинила Индию в нарушении границы. Представитель МИД Китая заявил, что в понедельник индийские войска дважды пересекали китайскую границу, провоцируя и атакуя китайских солдат. Дипломат назвал произошёдшее серьёзной конфронтацией между войсками обеих стран, сообщило агентство AFP.
Рамзан Кадыров: Георгию Габуния лучше встать на колени и попросить прощения
Рамзан Кадыров в своем официальном Telegram-канале распространил заявление в связи с обвинениями в его адрес в причастности к заказному убийству грузинского журналиста Георгия Габуния, который обрушился с нецензурной бранью на российского президента в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
«В средствах массовой информации нарасхват цитируют заявление несостоявшегося журналиста из Грузии. Утверждается, что на него готовилось покушение, заказанное властями Чеченской Республики. На самом деле мне совершенно не интересны басни от обиженных судьбой людей. Они неуклюже стараются показать себя в информационном поле, но их все глубже засасывает омут. Хочу лишь сказать, что сегодняшняя грузинская политика пустая, ровным счетом так же, как и украинская. Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления.
На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционирующий себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдает манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций.
Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом.
Ну а что касается украинской стороны, которая, как утверждается, передала информацию о заказчике покушения, хочу посоветовать на будущее, вести себя более серьезно, а не на потеху публике. Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой. Вы и так последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это! Придет время, счет предъявим. Непременно!», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В Тбилиси коронавирус обнаружили у двух граждан Азербайджана
В госпитале Тбилисского моря заявляют, что из трех лиц, у которых сегодня, 16 июня, подтвердился коронавирус, двое являются гражданами Азербайджана, третий - гражданин Грузии. Состояние всех трех инфицированных оценивается как средней тяжести.
Госпиталь Тбилисского моря является так называемой «температурной клиникой», куда обращаются люди с симптомами коронавируса. Сегодня там было заявлено о выявлении трех новых случаев заражения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Двое мужчин в возрасте до 60 лет, граждане Азербайджана, передвигались на автотранспортном средстве. Им провели быстрое тестирование на границе, где был получен положительный ответ, после чего их доставили в клинику. У нас им провели уже лабораторный ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус. Еще один мужчина в возрасте 20 лет, гражданин Грузии, с подтвердившимся коронавирусом, переведен в медицинский центр Мцхета, где он продолжит лечение», - сообщила руководитель отделения критической медицины госпиталя Тбилисского моря Марех Бекая.
- Учитывая новые данные, число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составляет 882, выздоровели 724 пациента. За минувшие сутки, впервые с 26 февраля, в Грузии не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. При этом количество вылечившихся и выписавшихся из больниц пациентов составило 20.
- От последствий нового коронавируса в Грузии умерли 14 пациентов. В режиме карантина находятся 2 710 граждан, а в стационаре под наблюдением врачей - 267.
- По данным Национального центра контроля заболеваний, в мае-июне в Грузии ежедневно проводятся 1480-1500 лабораторный ПЦР-тестов на коронавирус.
В Азербайджане за последние сутки выявлены 338 новых случаев коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом.
По данным оперативного штаба при кабмине Азербайджана, за минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли еще 4 пациента, выздоровели же 209 человек.
По состоянию на 16 июня, всего в Азербайджане число заразившихся коронавирусом составляет 10 662. Из них до 6 000 выздоровели, 126 пациентов скончались. На данный момент лечение проходят 4 588 человек.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев инфицирования COVID-19.
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 26 граждан.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Ингушетии в перестрелке погибли 5 человек, в том числе силовики
В столице Ингушетии Назрани во вторник в перестрелке погибли пять человек, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии. Это капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат - водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии (его имя не называется). Остальные погибшие - гражданские лица.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники. Есть раненые - по последним сообщениям, их двое. Один человек погиб на месте перестрелки, трое вскоре умерли в больнице, и ещё один скончался впоследствии.
По первым сообщениям, в стрельбу перерос спор о земельном участке между родственниками, каждый из которых привлёк свою "группу поддержки". Всего в конфликте участвовали около 15 человек, стреляли, по предварительным данным, двое. Большая часть погибших и раненых - родственники, принадлежащие к клану Медовых. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц.
Парламент Армении дал согласие на арест Гагика Царукяна
Сегодня тайным голосованием депутаты парламента Армении дали согласие на арест лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) и руководителя одноименной оппозиционной фракции Гагика Царукяна, – сообщает «Радио Азатутюн».
В голосовании, в котором не участвовали представители фракции «Процветающая Армения» и другой оппозиционной фракции, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), приняли участие 87 депутатов. Все они проголосовали в пользу лишения Царукяна депутатской неприкосновенности.
Из членов провластной фракции «Мой шаг» в голосовании не участвовали Сасун Микаелян и недавно ставшая матерью Тагуи Товмасян. В голосовании также принял участие независимый депутат Арман Бабаджанян.
Ранее с тем же результатом голосования депутаты дали согласие на уголовное преследование Царукяна.
Напомним, что СНБ возбудила сразу три различных уголовных дела, связанных с Гагиком Царукяном. Одно из них касается случаев подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года. По данным СНБ, в него были вовлечены руководящий состав ППА и члены партии.
Другое дело касается принадлежащего Царукяну казино «Шангри-Ла». Согласно СНБ, казино работало без лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах - около 60 млн долларов. Кроме того, не было вложено 40 млрд драмов (около 83 млн долларов) инвестиций. Еще одно дело касается должностных лиц села Ариндж, которые, по данным СНБ, узаконили незаконные строения на 7,5 гектарах сельскохозяйственной земли, незаконно предоставленной в аренду, а затем незаконно осуществили отчуждение земли в пользу принадлежащей Царукяну компании, нанеся государству большой ущерб.
В то время как Гагик Царукян и его сторонники считают данные уголовные дела политическим преследованием, представители власти заявляют, что вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Они, в частности, утверждают, что Гагик Царукян начал призывать к смене правительства после того, как стало ясно, что в отношении него может быть начато уголовное преследование.
Сергей Иванов: полёты из России в Грузию «вряд ли возобновятся в ближайшее время»
Полёты из России в Грузию «вряд ли возобновятся в ближайшее время», – заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-министр обороны Сергей Иванов.
Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, с другими странами – 27 марта текущего года из-за коронавируса.
Говоря о последовательности восстановления полетов, Иванов отметил: «Тут возможна двусторонняя основа. Вы упомянули СНГ. Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то естественно в СНГ мы полетим в первую очередь», – заявил Иванов в интервью ТАСС.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что для более быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет.
Посол США в НАТО обескуражена сообщением о подготовке убийства грузинского журналиста
Постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон обескуражена сообщением о подготовке убийства грузинского журналиста Георгия Габуния.
«Все страны НАТО очень серьёзно отреагировали на случай с бывшим российским гражданином Скрипалём в Великобритании. Если подобное происходит в Грузии, мы все вместе будем противостоять такой криминальной активности со стороны России», - заявила она в интервью для проекта Пограничная ZONA.
По словам дипломата, США и страны НАТО активно противостоят российской дезинформации и агрессии Москвы в Грузии и Украине.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
- Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом «Новичок». Атака стала первым известным случаем использования химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны. По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ.
Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
Парад Победы все же состоится в Симферополе 24 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова. «Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в Симферополе состоится», – приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Глава Крыма подчеркнул, что для соблюдения безопасности и защиты здоровья граждан будет принят комплекс беспрецедентных мер.
Ранее во вторник Аксенов сообщил об отмене запланированного на 24 июня в Симферополе парада Победы. Глава Крыма сказал, что это решение согласовано с федеральными органами власти и связано с особыми условиями на фоне распространения коронавируса, в которых нельзя «допустить выхода ситуации из-под контроля». По информации пресс-службы Южного военного округа, решение об отмене парада принимали местные власти.
- Власти нескольких субъектов федерации объявили об отмене парадов в честь 75-летия Победы, назначенных на 24 июня. Речь идёт уже более чем о 10 регионах, во вторник парад отменили власти республики Коми.
В Перми идёт суд о «чучеле Путина». Задержаны активисты. Видео
В Перми полицейские задержали участников одиночных пикетов, которые вышли к зданию местного суда в поддержку обвиняемых по делу об акции с манекеном президента России Владимира Путина. Задержание объяснили запретом на проведение одиночных пикетов из-за режима самоизоляции, который действует в регионе. Об этом сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального и незарегистрированная партия "Другая Россия".
Среди задержанных координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов и глава местного отделения "Другой России" Кирилл Имашев.
На них были составлены административные протоколы о "невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Задержанных отпустили из полиции.
В ноябре 2018 года неизвестные прикрепили к столбу в центре Перми пластиковую фигуру. К ней была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.". Вместо головы у манекена находилась фотография Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец".
21 ноября на ютьюб-канале "Гроза Перми" появился видеоролик, в котором люди в камуфляжной форме ведут человека с маской Путина на лице по центру Перми, а потом привязывают фигуру с фотографией президента к столбу около ЦУМа.
В январе 2019 года полиция предъявила обвинение троим предполагаемым фигурантам дела о "чучеле Путина" – Александру Шабарчину, Данилу Васильеву и Александру Котову. Их обвиняют по части второй статьи 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Это та самая статья, по которой были осуждены участницы группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Пермским активистам грозит до семи лет лишения свободы.
В Перми во вторик продолжился суд по делу о "чучеле Путина". Ранее судья Сергей Сыров сделал процесс открытым для СМИ, однако на сегодняшнее судебное заседание прессу не пустили, ссылаясь на закон об эпидемиологической обстановке в регионе.
На заседании суд допрашивал экспертов Пермского университета. Они провели комплексную психолого-лингвистическую и юридическую судебную экспертизу и ответили "да" на три ключевых вопроса следствия: было ли нарушение порядка? были ли мотивы политической ненависти? был ли преступный сговор? На основании экспертизы следователь сделал обвинительное заключение, которое прокуратура передала в суд.
В 10:45 около суда координатор регионального штаба Навального Сергей Ухов развернул самодельный плакат "Эксперты ПГНИУ учат врать!" К нему подошли двое полицейских и потребовали предъявить документы. После того как они ушли место Ухова занял руководитель пермского отделения "Другая Россия" Кирилл Имашев с плакатом "Дело куклы Путина — позор Перми".
Полицейские сказали, что он нарушает закон краевых властей, в котором говорится, что в регионе запрещены массовые мероприятия. Он ответил, что одиночный пикет – это не массовое мероприятие, а кроме того, он использует индивидуальные средства защиты (маска и перчатки) и соблюдает социальную дистанцию в полтора метра.
После этого активистов задержали и увезли в отделение полиции Ленинского района.
В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом
В госпитале Тбилисского моря коронавирус выявили у трех пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
Двое пациентов с подтверждённым диагнозом – водители-дальнобойщики, один – контакт ранее подтверждённого случая.
Ранее сообщалось, что новых случаев заражения в Грузии не выявили. С учётом трёх новых случаев, число подтверждённых случаев достигло 882.
Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 20 и сейчас составляет 724. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса составляет 38. Из них 27 человек выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия заболевших коронавирусом 78, из них выздоровел 41 пациент.
Более трети ПЦР-тестов на коронавирус в Грузии провели в лаборатории Лугара
По состоянию на 11 июня, число проведенных в Грузии ПЦР-тестов на коронавирус достигло 75 374. 66% тестов провели в лабораториях, которые находятся в подчинении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
По данным центра, на тбилисскую лабораторию имени Лугара приходится 26 769 тестов (35.5%), на представительство в Батуми – 12 876 (17.1%), на представительство в Кутаиси – 9 954 (13.2%). ПЦР-тесты на коронавирус были проведены еще в 15 клиниках и лабораториях.
В Грузии также провели около семи тысяч экспресс-тестов на антитела и более трёх тысяч тестов на антигены.
Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в Грузии можно проводить 4500 ПЦР-тестов в день. «Наша задача состоит в том, чтобы к концу года ежедневно мы могли делать 10 тысяч тестов», – отметил он.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В Москве подозревают, что в лаборатории проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.
- В МИД России недавно заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
- США сожалеют, что Россия продолжает распространять дезинформацию по биолабораториям. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор.
Двое руководителей «Голоса Америки» ушли в отставку
Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт и её заместитель Сандра Сугавара в понедельник объявили об отставке. Они около четырёх лет руководили крупнейшей финансируемой Конгрессом США новостной организацией, осуществляющей международное вещание.
Как сообщает «Голос Америки», за это время его общая аудитория выросла более чем вдвое - с 109 до 280 миллионов человек в неделю.
Беннетт объявила об отставке руководителей «Голоса Америки» вскоре после того, как Сенат утвердил в должности предложенного президентом нового главу Агентства США по международному вещанию - Майкла Пэка.
В письме к сотрудникам «Голоса Америки» Беннетт отметила, что Пэк «был приведен к присяге Конгрессом, и пообещал уважать систему, которая гарантирует независимость «Голоса Америки», которая, в свою очередь, играет самую важную роль в доверии, которое оказывает нам наша аудитория во всем мире».
Президент США Дональд Трамп недавно критиковал «Голос Америки», в частности, за освещение ситуации в Китае во время кризиса, вызванного коронавирусом. Он приветствовал назначение нового главы Агентства по международному вещанию.
Доходы от туристического сектора в Грузии сократились на 97%
По данным Национального банка Грузии, в мае текущего года доход страны от туризма составил 9.1 млн долларов США. В мае 2019 года этот показатель составлял 270.4 млн долларов. Соответственно, доходы от туризма сократились на почти 97%.
Ранее сообщалось, что число международных визитёров в Грузии за 4 месяца сократилось на 40%, в апреле – на 95%.
Доход от туристического сектора в январе текущего года составлял 193.4 млн долларов, в феврале – 160.5 млн долларов, в марте – 73.8 млн долларов, в апреле – 8.5 млн долларов.
Грузия планирует открыть границы для международных туристов с 1 июля. Но попасть в страну смогут не все – ведутся переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Запуск туризма между Грузией и Израилем пока откладывается. Казахстан и Украина планируют восстановить авиасообщение с Грузией в первую очередь.
За сутки в Армении выявлено 425 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек, выздоровели 295
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 425, в общем составив 17489.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 295 и сейчас составляет 6571.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 293.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 96 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое - за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10529, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 85556 (1956 - за последние сутки).
Россиян оштрафовали за нарушения самоизоляции на миллиард рублей
С начала апреля в суды было направлено 400 тысяч дел
Россиянам выписали штрафов почти на один миллиард рублей за нарушение так называемого режима самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции. С начала апреля в суды поступило около 400 тысяч административных дел по статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Такие данные публикуются в докладе правозащитной организации "Апология протеста".
В суды также поступило 15 тысяч дел по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, а также было выписано 54 тысячи штрафов в Москве с помощью приложения "социальный мониторинг".
Полиция ряда субъектов была сориентирована на массовое привлечение граждан к административной ответственности за формальные и незначительные нарушения региональных запретов.
Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал сообщения, в которых сотрудница Новосибирского главка требует от подчиненных выполнять план по протоколам на нарушителей карантина. «Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17:00 у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — говорится на аудиозаписи.
В докладе приводятся примеры того, как в ряде регионов полиция "была сориентирована на массовое привлечение граждан к административной ответственности за формальные и незначительные нарушения региональных запретов". В Новосибирске сотрудница главного управления МВД даже требовала от подчинённых выполнять "план" по протоколам за нарушение карантина. В некоторых регионах, как говорится в докладе, устраивались настоящие облавы — к примеру, нарушителей в Краснодарском крае задерживали мобильные группы, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и дружинников. Суды иногда рассматривали по несколько сот протоколов в день.
В докладе говорится и о том, что со ссылкой на режим самоизоляции власти фактически ограничили установленное законом право на одиночный пикет без согласования - в Москве и Петербурге были задержаны более 100 участников таких пикетов.
Лидерами среди регионов с наибольшим количеством административных протоколов за нарушение изоляции стали Татарстан (более 55 тысяч), Краснодарский край (23 тысячи), Дагестан (21 тысяча), Брянская область (19 тысяч), Башкортостан (16 тысяч) и Ростовская область (14 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге было заведено 2898 и 2009 дел соответственно. В Ненецком автономном округе - всего 1.
Также было заведено 22 уголовных дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным "Апологии протеста", только в 9 случаях другие люди реально заразились от обвиняемых.
Так называемый режим самоизоляции в большинстве регионов России был введён в конце марта - начале апреля. В мае его начали постепенно отменять (в Москве официально отменён с 9 июня). Речь идёт по сути о карантинных мерах - людям предписывалось не выходить из дома без уважительных причин.
В Тбилиси вынесли приговор фигурантам «дела о детской порнографии», в том числе гражданину Австралии
Тбилисский городской суд завершил рассмотрение «дела о детской порнографии». Суд полностью разделил позицию обвинения и приговорил гражданина Австралии к 20 годам лишения свободы, а двух граждан Грузии — к 19 годам лишения свободы каждого.
Суд признал их виновными по всем эпизодам обвинения: «изготовление или сбыт порнографических произведений, содержащих изображение заведомо несовершеннолетнего» и «торговля людьми, осуществленная группой лиц в отношении двух и более несовершеннолетних».
Дело о детской порнографии МВД Грузии объявило раскрытым 19 сентября 2019 года. По данным следствия, иностранцы открыли на съемных квартирах в Тбилиси нелегальные фотосалоны, где снимали порнографические фотографии для последующей реализации. По делу проходят 24 человека, в том числе двое иностранцев – граждане США и Австралии, а также родители и учителя детей. Пострадавшими признаны 23 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 14 лет, - сообщает «Новости-Грузия».
Тбилисских городской суд рассматривает еще 11 исков против родителей несовершеннолетних и одного учителя. Они также обвиняются в создании порнографических видео с участием пяти несовершеннолетних.
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко
Сегодня умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко. Об этом сообщила на своем сайте партия «Европейская солидарность» и выразила соболезнование семье пятого президента.
«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой потери – смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери родного человека», - говорится в сообщении.
Накануне вечером СМИ сообщили, что у Алексея Порошенко случился инсульт.
Алексею Ивановичу Порошенко лишь неделю назад, 11 июня, исполнилось 84 года. Отец пятого президента вел хозяйственную и политическую деятельность: с 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии «Наша Украина». В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку Украинской партии «Единство».
В 2012 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады от округа № 16, но в сентябре по решению семьи прекратил участие в предвыборной гонке.
В 2009 году получил звание Героя Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, - сообщает 112.ua.
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