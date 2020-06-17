В Перми полицейские задержали участников одиночных пикетов, которые вышли к зданию местного суда в поддержку обвиняемых по делу об акции с манекеном президента России Владимира Путина. Задержание объяснили запретом на проведение одиночных пикетов из-за режима самоизоляции, который действует в регионе. Об этом сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального и незарегистрированная партия "Другая Россия".

Среди задержанных координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов и глава местного отделения "Другой России" Кирилл Имашев.

На них были составлены административные протоколы о "невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Задержанных отпустили из полиции.

В ноябре 2018 года неизвестные прикрепили к столбу в центре Перми пластиковую фигуру. К ней была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.". Вместо головы у манекена находилась фотография Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец".

21 ноября на ютьюб-канале "Гроза Перми" появился видеоролик, в котором люди в камуфляжной форме ведут человека с маской Путина на лице по центру Перми, а потом привязывают фигуру с фотографией президента к столбу около ЦУМа.

В январе 2019 года полиция предъявила обвинение троим предполагаемым фигурантам дела о "чучеле Путина" – Александру Шабарчину, Данилу Васильеву и Александру Котову. Их обвиняют по части второй статьи 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Это та самая статья, по которой были осуждены участницы группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Пермским активистам грозит до семи лет лишения свободы.

В Перми во вторик продолжился суд по делу о "чучеле Путина". Ранее судья Сергей Сыров сделал процесс открытым для СМИ, однако на сегодняшнее судебное заседание прессу не пустили, ссылаясь на закон об эпидемиологической обстановке в регионе.

На заседании суд допрашивал экспертов Пермского университета. Они провели комплексную психолого-лингвистическую и юридическую судебную экспертизу и ответили "да" на три ключевых вопроса следствия: было ли нарушение порядка? были ли мотивы политической ненависти? был ли преступный сговор? На основании экспертизы следователь сделал обвинительное заключение, которое прокуратура передала в суд.

В 10:45 около суда координатор регионального штаба Навального Сергей Ухов развернул самодельный плакат "Эксперты ПГНИУ учат врать!" К нему подошли двое полицейских и потребовали предъявить документы. После того как они ушли место Ухова занял руководитель пермского отделения "Другая Россия" Кирилл Имашев с плакатом "Дело куклы Путина — позор Перми".

Полицейские сказали, что он нарушает закон краевых властей, в котором говорится, что в регионе запрещены массовые мероприятия. Он ответил, что одиночный пикет – это не массовое мероприятие, а кроме того, он использует индивидуальные средства защиты (маска и перчатки) и соблюдает социальную дистанцию в полтора метра.

После этого активистов задержали и увезли в отделение полиции Ленинского района.