Новости
140 пациентов с коронавирусом лечатся в грузинских клиниках
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 893. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, новые случаи – импортированные. Сообщается, что коронавирусом заразились четверо водителей-дальнобойщиков.
Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 8 и сейчас составляет 739. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 140.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Другие новости дня
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус, он «на самоизоляции»
У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили коронавирусную инфекцию. Тест Назарбаева, покинувшего пост главы государства в прошлом году после почти трех десятилетий правления, показал положительный результат.
«К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет», – говорится в официальном сообщении с упоминанием титула «лидер нации» (елбасы), закрепленного за бывшим президентом.
В сообщении говорится, что он в настоящее время находится на «самоизоляции» и продолжает работать.
Сообщение о самоизоляции бывшего президента опубликовано официальной прессой 18 июня. Назарбаев, который несмотря на отставку, сохраняет влияние на государственный аппарат, не появлялся на публичных мероприятиях в последние несколько месяцев.
С прошлой недели ряд членов казахстанского правительства и чиновников объявили о переходе на самоизоляцию. 14 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на странице в соцсети сообщил, что госпитализирован после положительного теста на коронавирус.
В Армении 665 новых случаев коронавируса, Пашинян указывает на нарушения масочного режима
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 665, в общем составив 18698.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 746 и сейчас составляет 7560.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 309. Еще 101 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10728, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 89992.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что граждане Армении продолжают массово нарушать масочный режим.
«У нас 665 новых случаев коронавируса. Мы продолжаем массово не носить маски. Что мы делаем не так, что наши дорогие соотечественники относятся с таким презрением к собственному здоровью и к здоровью своего окружения? Должно ли наше правительство, сформированное путем диалога с Гражданином, говорить с Гражданином на языке принуждения, чтобы увеличить его же готовность сохранить собственное драгоценное здоровье?», - отметил Пашинян.
В Армении с 17 июня выходить из дома можно только с документами, подтверждающими личность. Также в стране действует масочный режим. За выход без маски или без документов полагается штраф в 10 000 драмов.
Туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе
Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания сообщил, что туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе.
«Это зависит от эпидемиологической ситуации в обеих странах», - написал Жвания в социальной сети Facebook после видео-конференции с участием министра экономики Грузии и министра туризма Израиля.
Израиль должен был стать первой страной, из которой Грузия собиралась принимать туристов с 1 июля. Однако эпидемиологическая ситуация там резко ухудшилась. Стороны сообщили, что запуск туризма откладывается.
Грузия планирует открыть границы для международных туристов с 1 июля. Но попасть в страну смогут не все – ведутся переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Казахстан и Украина планируют восстановить авиасообщение с Грузией в первую очередь.
Власти изолировали ветеранов, которые будут смотреть парад вместе с Путиным
Около 80 ветеранов Второй мировой войны, которые должны будут присутствовать на параде в Москве 24 июня вместе с Владимиром Путиным, отправлены в карантин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с подготовкой к мероприятию.
В этом году традиционный парад в честь Дня Победы перенесён с 9 мая на 24 июня. Этот день объявлен выходным. Большинству участников войны сейчас не меньше 93 лет.
По плану мероприятия Путин будет находиться на трибуне на Красной площади вместе с участниками войны. Решение изолировать их – часть строгих мир по защите Путина от коронавируса, – отмечает агентство. Оно запросило комментарий у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, но он не ответил на запрос.
- В резиденции президента в Ново-Огареве для защиты от коронавируса установили специальный дезинфекционный туннель, обратило внимание агентство "РИА Новости". Ранее стало известно, что у участников встречи с президентом проверяют температуру и они сдают тесты на коронавирус.
- В ноябре президент России потребовал от членов правительства срочно сделать прививки от гриппа, сообщал ТАСС. "Гриппом заболел – самострел. А как? Можно предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", – цитировало агентство президента. Путин много лет не выносит на совещаниях гриппующих чиновников, рассказывали Радио Свобода двое бывших участников рабочих встреч с президентом.
- Наиболее тяжело коронавирусную инфекцию переносят люди в возрасте выше 60 лет. Владимиру Путину – 67.
Трамп подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров в Китае
Президент США Дональд Трамп в среду подписал принятый ранее Конгрессом законопроект, который предусматривает возможность введения санкций против китайских должностных лиц, причастных к преследованиям уйгуров и других мусульман - жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Документ носит название "Закон о политике в сфере прав человека в отношении уйгуров". Как гооворится в сообщении Белого дома, он "осуждает грубые нарушения прав отдельных мусульманских меньшинств в Синьцзяне... и включает в себя особые полномочия по наложению санкций на конкретных лиц". В заявлении Трампа отмечается, что среди нарушений прав человека - в первую очередь помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают трудиться - с конечной целью искоренить идентичность и религиозные убеждения уйгуров и других меньшинств в Китае.
Закон, в частности, предусматривает, что американские спецслужбы и госдепартамент будут регулярно информировать Конгресс о ситуации уйгуров в Китае, а президент в течение 120 дней должен представить имена китайских чиновников, причастных к преследованию уйгуров, против которых будут введены санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского. В законе прямо упомянуто имя лидера Компартии Китая в Синцзяне, члена Политбюро ЦК КПК Ченя Квангуо.
Законопроект разработан ещё в прошлом году, однако его принятие совпало с новым обострением отношений США и Китая на фоне пандемии коронавируса.
За сутки в Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 21 гражданина, и ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Батуми устроили протест против назначения судьи Конституционного суда
Церемония приведения к присяге нового судьи Конституционного суда Васила Роинишвили с участием президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла в Батуми на фоне свиста - так представители оппозиции опротестовали назначение судьей бывшего прокурора.
Васил Роинишвили был избран судьей на заседании 29 мая пленума Верховного суда сроком на 10 лет. Он сменил в Конституционном суде Зазу Тавадзе, срок полномочий которого истек 15 июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг у здания суда организовали представители оппозиционной партии «Лело» и неправительственной организации «Альтернатива». Участники акции напомнили президенту, что год назад, во время июньских акций протеста возле здания парламента в Тбилиси, когда полиция применила резиновые пули и газ для разгона участников многотысячного митинга, Саломе Зурабишвили ужинала в ресторане «Салобие». Поэтому они принесли к зданию суда фасоль и потребовали встречи с президентом.
Они также напомнили, что Роинишвили был прокурором в системе бывшего министра юстиции в правительстве Саакашвили – Зураба Адеишвили, и в период его работы произошло расследование нескольких скандальных дел, некоторые из которых до сих пор не завершены. Следует отметить, что отказ от проведения основательной судебной реформы до сих пор считается одним из серьезных упущений правления третьего президента Грузии.
«Назначение Васила Роинишвили означает возвращение в судебную систему Зураба Адеишвили, что является изменой конституции и государству. Нас интересует, насколько Саломе Зурабишвили рада вернуть Адеишвили в судебную систему», - сказал журналистам представитель партии «Лело» в Аджарии Ираклий Купрадзе.
Сама Саломе Зурабишвили также вступила в дискуссию с участниками акции и заявила, что «не является следователем и не может копаться в прошлом судей». «Если какие-то дела не завершены, то у меня нет права в это вмешиваться», - отметила президент.
Зурабишвили ждёт итогов расследования: «Я не имею права обвинять другую страну»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
«Я не комментирую заявление Кадырова. В первую очередь, я благодарна за то, что было сделано, была обеспечена безопасность журналиста. Это очень важно для нашей страны, для обеспечения стабильности», - отметила Зурабишвили.
Президент не ответила на вопрос, от кого исходила опасность.
«Я являюсь президентом страны. Пока не будут известны результаты расследования, я не имею никакого права обвинять другую страну. Но налицо много подозрительных вопросов - думаю, что с этим все согласны», - отметила она.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал абсурдными обвинения в подготовке покушения на Габуния
Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не буду это никак комментировать. Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае они абсурдны и не соответствуют действительности», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
Южнокорейский министр объявил об отставке после подрыва в Кэсоне. Видео
Южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Холь объявил, что подаёт в отставку.
По словам министра, он берёт на себя всю ответственность за ухудшение отношений с КНДР. Заявление сделано на следующий день после того, как в приграничном северокорейском городе Кэсон, по решению Пхеньяна, взрывом было разрушено здание офиса по межкорейским связям.
Власти Северной Кореи также распространили сообщение о вводе войск в пограничные районы.
На прошлой неделе Пхеньян объявил, что прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Ранее КНДР выразила протест в связи с отправкой северокорейскими перебежчиками через границу пропагандистских листовок с критикой в адрес Пхеньяна.
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Е Чжон предупредила, что её страна может использовать против Южной Кореи силовые методы, если Сеул не остановит отправку листовок.
Межкорейский офис связи действовал с 2018 года, когда в двусторонних отношениях наметился прогресс и состоялись первые за долгое время контакты между руководителями государств.
В Кремле и в резиденции Путина установили спецтуннели для дезинфекции: Песков подтвердил
В резиденции президента России в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Каждый посетитель президента оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
После появления этой информации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что дезинфекционные туннели есть не только в резиденции президента в Ново-Огарево, но и в Кремле.
"В Кремле их даже две штуки установлено", – сказал Песков.
Спецтуннель разработала компания из Пензы.
В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для защиты Путина от коронавируса все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента и окружающие его, сдают тест на коронавирус.
По словам Пескова, Путин не исключил очные контакты, но минимизировал их.
Сам Песков и его супруга переболели коронавирусом, о чем стало известно 12 мая. Ранее коронавирус выявили у премьера РФ Михаила Мишустина. 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра Мишустина. Вслед за Мишустиным коронавирус обнаружили у других членов правительства: главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Коронавирусную инфекцию также обнаружили у шестерых депутатов Госдумы. Известны имена четырех из них, это депутаты Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Светлана Максимова и Оксана Пушкина.
Мировые авиаперелёты восстановились до 65% от уровня до пандемии
Авиаперелеты по всему миру восстановились примерно на 65 процентов от уровня до введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя российского Минэнерго. По его словам, сейчас ежедневно выполняется до 118 тысяч рейсов – до приостановки полетов 181 тысяча рейсов в сутки.
Минимум в 64 тысячи рейсов в сутки пришелся на апрель, в мае этот показатель достиг 93 тысяч. По данным сайта Flightradar, без учета правительственных, гуманитарных и военных рейсов к середине июня число коммерческих рейсов выросло вдвое – до 46 с половиной тысяч в сутки. В середине января ежедневно выполнялось 102 тысячи таких рейсов.
Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил прирост перевозок восстановлением внутреннего авиасообщения. Однако, по его словам, это может быть временным явлением, так как возможна вторая волна пандемии.
В начале июля генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюниак назвал 2020 год худшим в истории авиации. По оценкам ассоциации, чистые потери отрасли в 2020 году превысили 84 миллиарда долларов.
Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с прошлогодним в 20 раз. Возобновить полеты за рубеж Россия может с 15 июля, писали ранее СМИ. 8 июня правительство разрешило выезжать россиянам за рубеж для ухода за родственниками, работы или учебы.
Патриархия Грузии: создание грузинского прихода РПЦ в Париже неприемлемо
В Патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) назвали неприемлемым решение Русской православной церкви (РПЦ) о создании в Париже грузинского прихода.
Председатель отдела внешних церковных связей ГПЦ, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим направил письмо митрополиту Дубнинскому, архиепископу западноевропейских приходов русской традиции Иоанну. В письме говорится, что в Тбилиси узнали об основании грузинского прихода в Париже из интернета. Её настоятелем станет священнослужитель грузинского происхождения архимандрит Иерофей (Маргвелашвили), который планирует провести первую службу 20 июня.
В письме сказано, что именно ГПЦ оказывает духовную помощь грузинам, проживающим за пределами родины. Митрополит Герасим указывает, что с 2009 года в Париже действует грузинская церковь имени святой царицы Тамары, службы поочерёдно проходят и в 15 городах Франции.
«Основание грузинского прихода под настоятельством архимандрита Иерофея считаем неприемлемым. Думаем, что это – результат отсутствия коммуникации», – сказано в обращении.
Краснодарский край откроют для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят режим ограничений для туристов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире государственного телеканала "Россия-1".
У въезжающих в регион будут измерять температуру, в обязательном порядке брать тест на коронавирусную инфекцию. В то же время требование о том, что туристы, приезжающие в край, должны провести две недели на карантине в обсерваторе или изолироваться по месту жительства, будет отменено, сказал губернатор.
Если, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка коронавирусной инфекции, то этот санаторий станет обсерватором, заявил Вениамин Кондратьев. Работа пляжей находится под контролем Роспотребнадзора, особое внимание уделяется соблюдению дистанции, добавил он.
Карантин в Краснодарском крае ввели 31 марта из-за коронавируса. С 12 апреля в регионе действовал режим изоляции. С 23 мая власти поэтапно снимают ограничения.
1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории с медицинской лицензией, 12 июня открылись небольшие гостиницы с числом номеров не более 50.
Жители России могут заселиться в санатории, если у них есть три обязательные справки. Это курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача, справка об отсутствии коронавируса, полученная за 72 часа до выезда к месту отдыха, и справка об санэпидокружении.
В этом сезоне из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в связи с пандемией Краснодарский край стал лидером спроса на летний отдых в России, отмечают туроператоры.
- В Краснодарском крае зарегистрировано более пяти тысяч заражений коронавирусом. Регион находится на 12-м месте по числу заболевших в России.
Вступают в силу новые санкции США в отношении режима в Дамаске
В среду, 17 июня, вступают в силу новые экономические санкции США против режима сирийского президента Башара Асада.
Решение предусматривает меры против любых физических лиц, учреждений и компаний, которые поддерживают деловые контакты с Дамаском.
Закон о санкциях, известный как "Акт Цезаря", позволяет распространять ограничения на главных союзников Асада – Россию, Иран и ливанскую радикальную группировку "Хезболла". Меры также могут затронуть Китай, страны Ближнего Востока – Иорданию, Ливан, Ирак, а также ряд государств Персидского залива.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт накануне заявила, что цель санкций – лишить режим Башара Асада доходов и поддержки, которую он использует для "широкомасштабных злодеяний" и нарушений прав человека, препятствующих политическому урегулированию многолетнего вооружённого конфликта в Сирии. Обращаясь к членам Совета Безопасности ООН, Крафт подчеркнула, что Асад должен исполнить резолюцию международной организации с призывом к прекращению огня, проведению свободных выборов и политических реформ в Сирии.
Противники санкций называют их злонамеренной попыткой помешать усилиям по восстановлению Сирийской Арабской Республики и подчеркивают, что ограничения лишь болезненно отразятся на простых гражданах этой страны.
Как заявил российский посол в ООН Василий Небензя, своими действиями Соединённые Штаты подтвердили, что задача вводимых санкций – свергнуть легитимное руководство Сирии.
"Акт Цезаря", одобренный Конгрессом в декабре прошлого года, назван именем бывшего сирийского военного фотографа, который бежал из страны в 2014 году с десятками тысяч фотографий. Отмечается, что эти снимки запечатлели жестокое обращение с узниками властей за три первых года войны в Сирии.
Ново-Афонский монастырь вновь открыт для посещений
Ново-Афонский монастырь вновь открыт для посещений с 14 июня, – сообщает официальный сайт Священной Митрополии Абхазии.
«В период поста святых апостолов монастырь будет открыт для посещения по вторникам, четвергам, субботним и воскресным дням. Богослужения проводятся согласно монастырскому расписанию священнослужителями Священной Митрополии Абхазии. Просьба при индивидуальном посещении Святой обители соблюдать социальную дистанцию и учитывать то, что все иконы переставлены на недосягаемое расстояние в алтарной части приделов соборного храма», – сказано в сообщении.
Монастырь был закрыт для посещений с 19 марта текущего года в рамках мер по защите населения от коронавируса.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса составляет 38. Из них 27 человек выздоровели, один пациент скончался.
Коронавирус выявили еще у 12 жителей Нагорного Карабаха
Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, коронавирус нового типа выявлен еще у 12 граждан. Все они из Гадрутского района, из одного очага заражения.
Всего в Карабахе COVID-19 выявлен у 91 гражданина, 54 из них уже выздоровели. На данный момент изолированы 94 человека.
Общее число проведенных тестов составляет 1467, - сообщает «Радио Азатутюн».
Медведев критикует Грузию и другие страны за блокировку российской резолюции об ослаблении санкций
Решение США, Великобритании, Украины, Грузии и других государств заблокировать предложенную в ООН Россией резолюцию об ослаблении санкций в условиях коронавируса является аморальным и безответственным, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции. И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным», – говорится в статье Медведева «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса», опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».
Он напомнил, что Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи.
«Нас сразу же обвинили в том, что мы преследуем какие-то собственные интересы, хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжёлом положении (например, о Венесуэле или Иране)», – отметил Медведев.
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия в начале апреля не дали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции, направленный на отмену односторонних санкций, мешающих вести борьбу с новым коронавирусом.
За сутки в Армении выявили 544 новых случая коронавируса, скончались 9 человек, выздоровели 243
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 544, в общем составив 18033.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 243 и сейчас составляет 6814.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 302.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 99 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10818, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 87600.
Российский хакер Станислав Лисов депортирован из США
Российский программист Станислав Лисов, осужденный в США за киберпреступления, депортирован на родину. Сотрудники американской иммиграционной службы посадили Лисова на вывозной рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.
В конце ноября суд в Нью-Йорке приговорил российского программиста к четырем годам лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью совершения хакерских атак. Ранее Лисов признал вину. С учетом времени, проведенного в тюрьме во время следствия, Лисов должен был выйти на свободу через четыре или пять месяцев. Кроме того, по решению суда Лисов должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов и возместить 480 тысяч долларов ущерба пострадавшим от его действий.
Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Летом 2017 года россиянина депортировали в США. Ранее он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить его экстрадиции в США, где по совокупности обвинений ему грозило до 35 лет тюрьмы.
Власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал доступ к компьютерам финансовых учреждений и похищал учётные банковские данные. В ходе разбирательства россиянин признался в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках.
- В 2017 году в Европе по запросу США были арестованы не менее пяти предполагаемых хакеров из России. Аресты проходили на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа. Договора об экстрадиции между Москвой и Вашингтоном нет.
В Южной Осетии сообщили о четырёх новых случаях коронавируса
За сутки в Южной Осетии лабораторно подтверждено еще четыре новых случая заболевания коронавирусом, двое граждан выздоровели и выписаны накануне, – сообщила «Рес» замглавы Комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева.
«Накануне проведено 43 теста, четыре показали положительный результат - это трое курсантов ранее прибывших из РФ и военнослужащий, все он были на карантине. Всего за весь период было проведено 2 037», - уточнила Гаглоева.
Первые три случая заражения были зафиксированы в Южной Осетии 5 мая. По уточнённым данным, всего заболевших коронавирусом за этот период - 81, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 43 граждан.
В инфекционной больнице Цхинвали по данным на 17 июня находятся 38 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, из них 35 курсантов.
Гахария заявил, что парламентские выборы не будут отложены из-за коронавируса
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария практически исключил возможность того, что парламентские выборы будут отложены из-за коронавируса.
«Я думаю, такого риска нет. Если есть, то риск – минимальный. Ничего не угрожает проведению выборов в конституционные сроки», – заявил Гахария в эфире Первого канала Грузии.
Глава правительства затронул и вероятность второй волны пандемии коронавируса. Гахария надеется, что в стране не будут повторно введены ограничения, которые могут оказаться губительными для экономики.
Ранее экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе не исключил, что парламентские выборы в Грузии могут отложить из-за второй волны коронавируса.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
В Грузии за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса, 7 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 888. За сутки в стране выявили 9 новых случаев заражения. Среди инфицированных – двое граждан Азербайджана.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 7 и сейчас составляет 731. Более 80% пациентов с коронавирусом уже выздоровели.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса составляет 38. Из них 27 человек выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия заболевших коронавирусом 78, из них выздоровел 41 пациент.
Дексаметазон назвали прорывом в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала научным прорывом исследования британских ученых о применении дексаметазона для лечения больных COVID-19. Противовоспалительный препарат снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Так, по данным исследования, риск смертности пациентов на ИВЛ при применении дексаметазона снижается на 35 процентов, а больных на кислородном лечении — на 20 процентов.
Исследования проводились в Оксфордском университете. В клинических испытаниях дексаметазона участвовали 6 тысяч человек.
Ученые выяснили, что этот противовоспалительный препарат способен минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета. Она вызывает "цитокиновый шторм", который может привести к летальному исходу.
По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, то в Великобритании можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.
Ещё одно преимущество дексаметазона в том, что это недорогой препарат. В Англии упаковка лекарства стоит около £5.
Ожидается, что дексаметазон может уже в ближайшее время стать стандартным препаратом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. В России Минздрав включил дексаметазон в перечень лекарств для лечения COVID-19 у взрослых пациентов в конце апреля.
В мире зарегистрировано более 8 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли более 440 тысяч человек. Активных случаев болезни – 3 483 000. Из них 2 процента пациентов (54 295) – в тяжелом или критическом состоянии.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.