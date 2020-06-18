Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм.

Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется материалов: пропагандирующих суицидальное поведение – 2 500; экстремистского и террористического характера – 1 300; пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения – 800; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 300», – сказано в сообщении.

Доступ к сервису был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года, однако фактически не исполнялся.