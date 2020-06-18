Апелляционный суд постановил освободить Роберта Кочаряна под залог

Апелляционный уголовный суд частично отменил решение суда первой инстанции по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Апелляционный суд отменил примененный в отношении экс-президента арест и в качестве меры пресечения избрал освобождение под залог, назначив сумму залога в размере 2 млрд драмов (более 4,1 млн долларов).

«Апелляционную жалобу адвоката подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна Ованнеса Худояна удовлетворить. Жалобу адвоката подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна Рубена Саакяна удовлетворить частично. Решение суда первой инстанции Еревана от 13 мая 2020 года частично отменить и изменить. Ходатайство адвоката подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна Арама Вардеваняна удовлетворить. Примененный в отношении подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна в качестве меры пресечения арест отменить и в отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения применить освобождение под залог в размере 2 млрд драмов», - заявил судья.

Адвокаты в жалобе оспаривали решение суда общей юрисдикции Еревана, отклонившего ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна под личное поручительство бывших премьер-министров Армении и Нагорного Карабаха, а также отклонившего ходатайство об освобождении Роберта Кочаряна под залог или просто изменении меры пресечения.

8 мая бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Анушаван Даниелян представили в суде свои личные гарантии для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, являющегося ключевым обвиняемым по делу «1 марта». Однако судья суда общей юрисдикции Анна Данибекян 13 мая огласила решение об отклонении ходатайства.

Роберт Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года.