Абхазский оперштаб: все 27 тестов показали отрицательный результат

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 27 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, все тесты показали отрицательный результат.

По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из Гудаутской ЦРБ сегодня, 18 июня, выписаны трое пациентов – все они абхазские курсанты российских вузов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент скончался.