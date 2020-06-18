Обманутые «Олимпийской звездой» дольщики провели акцию протеста у Генпрокуратуры Грузии

Пострадавшие дольщики строительной компании «Олимпийская звезда» провели сегодня, 18 июня, акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Адвокат Заза Хатиашвили призвал генерального прокурора Ираклия Шотадзе выполнить свое обещание и наказать виновных. Он подчеркнул, что к ответственности следует привлечь всех участников мошеннической схемы, в том числе и известных спортсменов.

Компания «Олимпийская звезда» в 2006-2010 годах получила полную предоплату за строительство многоэтажного жилого дома на улице Шартава в центре Тбилиси. В рекламировании проекта принимали участие известные грузинские спортсмены. Однако компания так и не довела строительство до конца. По данным Следственной службы Минфина, директор компании «Олимпийская звезда» Заза Разикашвили потратил на строительство только часть средств, полученных от дольщиков.

«Суд установил, что Заза Разикашвили присвоил 28 миллионов, но там были и другие члены группы, олимпийские чемпионы: Асанидзе, Звиадаури, финансист Гергедава – все эти люди должны сидеть в тюрьме», - заявил Хатиашвили.