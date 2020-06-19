Грузия ведет переговоры с Nokia для привлечения инвестиций

Путин фактически призвал к "новой Ялте"

Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина про Вторую мировую войну. Она опубликована на английском языке.

В ней президент размышляет о причинах возникновения войны и её влиянии на современную историю. Она довольно объёмна – на сайте The National Interest статья разбита на шесть частей.

Говоря о причинах войны, Путин напоминает о Версальском мирном договоре 1919 года, после которого Германия, по мнению российского президента, почувствовала себя униженной. Одним из ключевых событий, которое привело к войне, Путин считает Мюнхенское соглашение 1938 года, по которому Чехословакия должна была передать нацистской Германии пограничные области. Именно после этого соглашения, заключённого Францией, Великобританией, Германией и Италией, Советский Союз, по мнению Путина, понял, что на Запад в вопросах безопасности полагаться нельзя. Путин также высказал обвинения в адрес Польши, которая в 1938 году тоже аннексировала часть территории Чехословакии.

Касаясь вопроса о так называемом пакте Молотова – Риббентропа, Путин напоминает, что он был осуждён Верховным советом СССР как одно из проявлений самовластия Иосифа Сталина. При этом из статьи президента следует, что он считает, что пакт был вынужденным решением для обеспечения безопасности СССР. Также, по мнению президента России, у советских властей "не было альтернативы" военному вторжению в Польшу 17 сентября 1939 года. Если бы не это вторжение и не присоединение к СССР значительных территорий восточной Польши, аргументирует Путин, германо-советская граница пролегала бы значительно восточнее, чем она прошла осенью 1939 года.

Путин также оправдывает советскую оккупацию и аннексию стран Балтии. По мнению российского президента, СССР преследовал "стратегические военные оборонительные цели", а вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в СССР было совершено на договорной основе, "с согласия избранных властей" и "соответствовало международному праву того времени".

Как Польша, так и страны Балтии ранее неоднократно отвергали подобную трактовку истории и указывали на то, что по отношению к ним СССР сыграл роль агрессора. В резолюции Европарламента, принятой в прошлом году к годовщине начала войны, также говорилось, что ответственность за её развязывание несут как Германия, так и СССР. Эту резолюцию Путин в статье критикует.

США и большинство стран Запада и в советские времена не признавали аннексию стран Балтии.

"Несправедливо было бы говорить, что двухдневный визит главы МИД нацистской Германии Риббентропа в Москву был главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие державы в какой-то степени ответственны за её начало", – заключает Путин.

Путин выступает в защиту так называемой Ялтинской системы и считает, что лидеры СССР, США и Великобритании на конференциях в ходе Второй мировой войны и после её окончания "смогли прийти к соглашению и достичь решений, которые принесли благо всему человечеству".

Не говоря об этом прямо, Путин по сути проводит параллели между Ялтинской конференцией и собственным предложением провести встречу лидеров пяти ядерных держав – России, США, Великобритании, Франции и Китая. Как пишет российский президент, такая встреча может продемонстрировать "общую приверженность духу союзничества, высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу".

Когда статья Путина выйдет на русском языке и выйдет ли – пока не известно.