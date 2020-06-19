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Грузия ведет переговоры с Nokia для привлечения инвестиций
Грузия начала консультации с международной телекоммуникационной компанией Nokia для привлечения инвестиций. Об этом сообщили в министерстве экономики Грузии.
Глава ведомства Натия Турнава провела переговоры с региональным директором Nokia по Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии Микко Лаванти.
«Мы представили региональному директору Nokia грузинскую бизнес-среду и инвестиционный потенциал. Рассказали о преимуществах, которые Nokia может получить в случае начала производства в Грузии», – сказала Турнава.
В министерстве экономики указали, что выбрали более 400 компаний, с которыми проведут прямой диалог для привлечения инвестиций.
Другие новости дня
Глава «Абхазавтодора» задержан по обвинению в коррупции
Исполняющий обязанности главы РУП «Абхазавтодора» Борис Ачба подозревается в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия. Следственный отдел СГБ возбудил уголовное дело в отношении чиновника.
По версии следствия, в феврале 2017 года Борис Ачба обратился к бывшему абхазскому лидеру Раулю Хаджимба с письмом, в котором сообщал несоответствующие действительности данные. Ачба писал о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия в Гудаутском районе, якобы вызванного паводком осенью 2016 и зимой 2017.
«В целях обращения выделенных средств в свое пользование, Борис Ачба составил подложные контракт и проектно-сметную документацию, якобы на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 000 000 рублей. Затем заключил соответствующий договор с Обществом, учредитель которого является вымышленным лицом и перечислил указанную сумму. Впоследствии путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, денежные средства были сняты со счета общества», - сообщается на сайте СГБ.
Борис Ачба уже обвинялся в схожем преступлении в 2007 году, когда он занимал пост заместителя мэра Сухуми. Тогда руководство мэрии было уволено, а экс-чиновникам выдвинули различные обвинения – от злоупотребления служебным положением, нецелевым расходованием бюджетных средств до хищения государственного имущества в особо крупных размерах. 13 лет назад все закончилось условным сроком.
Евродепутат: Россия продолжает убивать людей даже на территории Германии и ЕС
Россия должна нести ответственность за свои преступления, – считает немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель. В социальной сети Twitter она прокомментировала сообщение Федеральной прокуратуры Германии, обвинившей Россию в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили.
«Еще одно свидетельство подтверждает то, что мы уже знали: Россия продолжает старые способы преследования и убийства людей даже на территории Германии и ЕС. Россия должна нести ответственность за это и многие другие преступления. Жёсткие последствия давно назрели», – написала она.
Политик прокомментировала и ту часть заявления немецкой прокуратуры, в котором правительство Грузии названо «пророссийским». Фон Крамон сожалеет, что прокуратура выбрала такие слова при описании грузинского правительства. Ранее посол Германии в Грузии Хуберт Книрш разъяснил, что слова «пророссийское правительство Грузии» не отражают позицию Берлина, а прокуратура лишь процитировала самого Хангошвили.
Виола фон Крамон затронула и тему предотвращения убийства грузинского журналиста Георгия Габуния. Политик указала на Рамзана Кадырова в качестве возможного заказчика преступления. «Грузинские власти, к счастью, смогли предотвратить убийство. ЕС должен активнее помогать своим соседям в борьбе с такими отвратительными преступлениями», – написала она.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ведомстве указали, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
За сутки в Армении выявили 459 новых случаев коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 706
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 459, в общем составив 19157.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 706 и сейчас составляет 8266.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 319.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 110 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (девять за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10462, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 91943.
В Грузии два новых случая коронавируса, двое пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 895. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов составляет 741 - за сутки выздоровели двое. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 140.
2891 человек находится в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 256. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
В США скончался сын советского генсека Сергей Хрущев
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, бывший преподаватель престижного американского Брауновского университета Сергей Никитович Хрущёв умер на 85 году жизни в США. Об этом Радио Свобода сообщила правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущёва.
Хрущёв-младший родился в 1935 году. В 1958 году он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя “Протон” и пилотируемых космических аппаратов. Был героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР. Преподавал в МВТУ им. Баумана.
С 1991 года он преподавал в одном из самых престижных американских Брауновском университете. Жил в Род-Айленде. Написал трилогию об отце. Он был гостем эфиров Радио Свобода.
Коронавирус выявили у посла Грузии в Казахстане Зураба Абашидзе
Коронавирус подтвердился у посла Грузии в Казахстане Зураба Абашидзе. В МИД Грузии заявили, что дипломат находится под наблюдением казахстанских врачей. С ним в постоянном контакте находятся грузинские медики.
18 июня стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В сообщении говорится, что он в настоящее время находится на «самоизоляции» и продолжает работать.
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Казахстане составляет 16 351, 105 пациентов умерли.
В Минске прошёл пикет в поддержку арестованных активистов
В центре Минска, на проспекте Независимости, в четверг прошёл совместный пикет представителей оппозиционной правоцентристской коалиции, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Он продлился почти семь часов.
Участники акции вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с активистами, арестованными в ходе президентской избирательной кампании, среди них Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич. "Цепь солидарности" растянулась на несколько километров.
На пикете продолжился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок. Начавшийся в Минске дождь не помешал акции, люди остались стоять в очереди.
Ближе к полуночи участники мероприятия разбились на несколько отдельных пикетов. Они периодически скандировали "Выпускай" с требованием отпустить задержанных активистов.
В четверг суд Фрунзенского района Минска приговорил сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца еще к 15 суткам административного ареста – по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". В настоящее время Северинец, участвовавший в предвыборных пикетах по сбору подписей, отбывает арест за пикет 7 июня. Сам активист не признаёт себя виновным, подчеркивая, что он участвовал в разрешенных мероприятиях.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИКом. Двое претендентов из гонки вышли. Регистрация кандидатов пройдёт с 5 по 14 июля.
Критики Александра Лукашенко подчеркивают, что ни одни выборы в Беларуси за последние 20 с лишним лет нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.
В четверг Комитет госконтроля страны сообщил о задержании одного из претендентов на пост президента, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его подозревают в финансовых махинациях. Сам Бабарико называет дело попыткой политического давления.
Подавший в суд на Путина бывший глава Чувашии умер в больнице
Подавший в суд на президента России Владимира Путина бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице. В мае он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
О смерти чиновника сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на источник и издания "Подъём" и Mash. Ранее газета “Коммерсантъ” сообщала, что Игнатьев находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного кровообращения.
58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года по январь 2020-го. В январе он был уволен Путиным в связи с утратой доверия. Это случилось после сразу двух публичных скандалов с участием политика.
Сначала он на торжественном мероприятии в Чебоксарах, посвящённому Дню российской и чувашской печати призвал “мочить” журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Затем в сеть попало видео, где он, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.
Игнатьев обжаловал увольнение в суде. По закону о выборах губернаторов, основанием для увольнения по утрате доверия является выявление в отношении чиновника фактов коррупции, неурегулирование конфликта интересов или вступлении в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.
Игнатьев стал первым главой региона в России с начала 90-х годов, обжаловавшим своё увольнение через суд. До него это сделали бывший губернатор Липецкой области Геннадий Купцов в 1992 году и бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин в 1993.
Евросоюз продлил санкции против России из-за аннексии Крыма
Евросоюз продлил на год санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Ограничения включают запрет на инвестиции в экономику полуострова, включая оказание туристических услуг. В свою очередь предприятия, расположенные в Крыму, не могут импортировать в Евросоюз свою продукцию и природные ресурсы.
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права.
Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. После этого ограничения неоднократно продлевались. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".
Путин опубликовал статью о Второй мировой. Она вышла на английском в The National Interest
Путин фактически призвал к "новой Ялте"
Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина про Вторую мировую войну. Она опубликована на английском языке.
В ней президент размышляет о причинах возникновения войны и её влиянии на современную историю. Она довольно объёмна – на сайте The National Interest статья разбита на шесть частей.
Говоря о причинах войны, Путин напоминает о Версальском мирном договоре 1919 года, после которого Германия, по мнению российского президента, почувствовала себя униженной. Одним из ключевых событий, которое привело к войне, Путин считает Мюнхенское соглашение 1938 года, по которому Чехословакия должна была передать нацистской Германии пограничные области. Именно после этого соглашения, заключённого Францией, Великобританией, Германией и Италией, Советский Союз, по мнению Путина, понял, что на Запад в вопросах безопасности полагаться нельзя. Путин также высказал обвинения в адрес Польши, которая в 1938 году тоже аннексировала часть территории Чехословакии.
Касаясь вопроса о так называемом пакте Молотова – Риббентропа, Путин напоминает, что он был осуждён Верховным советом СССР как одно из проявлений самовластия Иосифа Сталина. При этом из статьи президента следует, что он считает, что пакт был вынужденным решением для обеспечения безопасности СССР. Также, по мнению президента России, у советских властей "не было альтернативы" военному вторжению в Польшу 17 сентября 1939 года. Если бы не это вторжение и не присоединение к СССР значительных территорий восточной Польши, аргументирует Путин, германо-советская граница пролегала бы значительно восточнее, чем она прошла осенью 1939 года.
Путин также оправдывает советскую оккупацию и аннексию стран Балтии. По мнению российского президента, СССР преследовал "стратегические военные оборонительные цели", а вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в СССР было совершено на договорной основе, "с согласия избранных властей" и "соответствовало международному праву того времени".
Как Польша, так и страны Балтии ранее неоднократно отвергали подобную трактовку истории и указывали на то, что по отношению к ним СССР сыграл роль агрессора. В резолюции Европарламента, принятой в прошлом году к годовщине начала войны, также говорилось, что ответственность за её развязывание несут как Германия, так и СССР. Эту резолюцию Путин в статье критикует.
США и большинство стран Запада и в советские времена не признавали аннексию стран Балтии.
"Несправедливо было бы говорить, что двухдневный визит главы МИД нацистской Германии Риббентропа в Москву был главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие державы в какой-то степени ответственны за её начало", – заключает Путин.
Путин выступает в защиту так называемой Ялтинской системы и считает, что лидеры СССР, США и Великобритании на конференциях в ходе Второй мировой войны и после её окончания "смогли прийти к соглашению и достичь решений, которые принесли благо всему человечеству".
Не говоря об этом прямо, Путин по сути проводит параллели между Ялтинской конференцией и собственным предложением провести встречу лидеров пяти ядерных держав – России, США, Великобритании, Франции и Китая. Как пишет российский президент, такая встреча может продемонстрировать "общую приверженность духу союзничества, высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу".
Когда статья Путина выйдет на русском языке и выйдет ли – пока не известно.
- О том, что он пишет статью на основе неких архивных материалов, Путин сказал в январе нынешнего года, во время заочного спора с польскими политиками о роли СССР и Польши в начале Второй мировой войны.
Обманутые «Олимпийской звездой» дольщики провели акцию протеста у Генпрокуратуры Грузии
Пострадавшие дольщики строительной компании «Олимпийская звезда» провели сегодня, 18 июня, акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии, сообщает телекомпания «Рустави-2».
Адвокат Заза Хатиашвили призвал генерального прокурора Ираклия Шотадзе выполнить свое обещание и наказать виновных. Он подчеркнул, что к ответственности следует привлечь всех участников мошеннической схемы, в том числе и известных спортсменов.
Компания «Олимпийская звезда» в 2006-2010 годах получила полную предоплату за строительство многоэтажного жилого дома на улице Шартава в центре Тбилиси. В рекламировании проекта принимали участие известные грузинские спортсмены. Однако компания так и не довела строительство до конца. По данным Следственной службы Минфина, директор компании «Олимпийская звезда» Заза Разикашвили потратил на строительство только часть средств, полученных от дольщиков.
«Суд установил, что Заза Разикашвили присвоил 28 миллионов, но там были и другие члены группы, олимпийские чемпионы: Асанидзе, Звиадаури, финансист Гергедава – все эти люди должны сидеть в тюрьме», - заявил Хатиашвили.
- Компания «Олимпийская звезда» появилась в 2006 году. В 2012 году компанию оштрафовали за невыполнение обязательств на 27 миллионов лари (более 10,1 миллиона долларов), однако после договоренности со Службой доходов Грузии сумму штрафа сократили до 450 тысяч лари (более 168,5 тысячи долларов).
- Многие годы незавершенное строительство беспокоило жителей соседних домов - на территории долгостроя образовалась мусорная свалка. В прошлом году мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что строительство комплекса «Олимпийская звезда» будет передано другой компании, после чего обманутые дольщики получат квартиры, которых дожидаются уже 15 лет.
В Азербайджане за последние сутки выявлено 338 новых случаев коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявлено 338 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.
По их же информации, за последние сутки в стране жертвами COVID-19 стали еще 6 пациентов, выздоровели 117 человек.
По состоянию на 18 июня, в Азербайджане всего подтверждено 11 329 случаев инфицирования коронавирусом. Из них до 6 200 выздоровели, 139 случаев привели к летальному исходу. К этому времени в стране лечение проходят до 5 000 человек.
Абхазский оперштаб: все 27 тестов показали отрицательный результат
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 27 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, все тесты показали отрицательный результат.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из Гудаутской ЦРБ сегодня, 18 июня, выписаны трое пациентов – все они абхазские курсанты российских вузов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Апелляционный суд постановил освободить Роберта Кочаряна под залог
Апелляционный уголовный суд частично отменил решение суда первой инстанции по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.
Апелляционный суд отменил примененный в отношении экс-президента арест и в качестве меры пресечения избрал освобождение под залог, назначив сумму залога в размере 2 млрд драмов (более 4,1 млн долларов).
«Апелляционную жалобу адвоката подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна Ованнеса Худояна удовлетворить. Жалобу адвоката подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна Рубена Саакяна удовлетворить частично. Решение суда первой инстанции Еревана от 13 мая 2020 года частично отменить и изменить. Ходатайство адвоката подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна Арама Вардеваняна удовлетворить. Примененный в отношении подсудимого Роберта Седраковича Кочаряна в качестве меры пресечения арест отменить и в отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения применить освобождение под залог в размере 2 млрд драмов», - заявил судья.
Адвокаты в жалобе оспаривали решение суда общей юрисдикции Еревана, отклонившего ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна под личное поручительство бывших премьер-министров Армении и Нагорного Карабаха, а также отклонившего ходатайство об освобождении Роберта Кочаряна под залог или просто изменении меры пресечения.
8 мая бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Анушаван Даниелян представили в суде свои личные гарантии для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, являющегося ключевым обвиняемым по делу «1 марта». Однако судья суда общей юрисдикции Анна Данибекян 13 мая огласила решение об отклонении ходатайства.
Роберт Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года.
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня мы снова пригласили российского посла в МИД для беседы, чтобы недвусмысленно выразить российской стороне нашу позицию. Правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае», – сказал он во время пресс-конференции после переговоров с австрийским коллегой.
Необходимо, чтобы судебные власти расследовали произошедшее и вынесли приговор, подчеркнул Маас.
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Информация размещена на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.
В Берлине напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.
Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам.
Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.
Алиев не поедет на парад в Москву из-за продления карантинных мер в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня президенту России Владимиру Путину.
Как сообщает агентство «Тренд», Алиев с чувством сожаления сообщил, что в связи с продлением карантинных мер в Азербайджане его заранее запланированное присутствие на военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы, невозможно. Президент отметил, что Азербайджан на этом мероприятии будет представлена министром обороны и 75 военнослужащими Азербайджанской армии.
Владимир Путин отметил, что с пониманием относится к ситуации, поблагодарил за телефонный звонок.
Главы государств провели обмен мнениями о ситуации на российско-азербайджанской границе.
Президент Ильхам Алиев отметил, что за период, прошедший после состоявшегося 18 мая этого года его телефонного разговора с Президентом России, в Азербайджан из России через пропускной пункт Самур были доставлены около 700, в целом же в течение месяца наземными и воздушными путями - около 1000 граждан Азербайджана.
Президенты договорились дать соответствующим государственным структурам дополнительные указания по урегулированию ситуации на границе.
- В Дагестане на десять суток арестовали 80 граждан Азербайджана после столкновений с полицией в палаточном лагере возле села Куллар Дербентского района республики. Столкновения с полицейскими и пограничниками произошли 15 июня из-за закрытых на фоне пандемии границ между странами.
Арестован актёр, играющий вымышленного депутата Наливкина
В Уссурийске суд арестовал на пять суток актёра, играющего в сатирическом проекте вымышленного депутата Наливкина.
Актёр, имя которого создатели проекта принципиально не называют, признан виновным в мелком хулиганстве. Сообщается, что его задержали 15 июня на улице якобы за нецензурную брань. По мнению же авторов проекта, полиция мстит актёру за видеоролики про сотрудников МВД, которые набрали популярность в интернете.
В одном из сюжетов рассказывалось о вымышленном подполковнике Андрейченко, у которого дома обнаружили "сотни килограммов денег" и задерживать которого помогал депутат Наливкин. Уссурийская полиция нашла в сюжете неуважение к власти. В МВД также заявили, что подполковник Андрейченко никогда не служил в полиции и что информация в сатирическом ролике не соответствует действительности.
У ютьюб-канала "BARAKuda", на котором размещены ролики с депутатом Наливкиным, на данный момент более 130 тысяч подписчиков.
Дипломат разъяснил слова немецкой прокуратуры о «пророссийском правительстве Грузии»
За заказным убийством [Зелимхана Хангошвили] стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии, – об этом говорится в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.
Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш разъяснил, что слова «пророссийское правительство Грузии» не отражают позицию Берлина.
«Прокуратура имела в виду и хотела процитировать Хангошвили. Говоря о причинах того, почему он находился в Германии, он заявлял, что противостоял «пророссийскому правительству Грузии». Это его слова, а не слова немецкой прокуратуры. Сожалею, что создалось впечатление, якобы прокуратура хотела каким-либо образом охарактеризовать политическую ориентацию правительства Грузии», – заявил посол журналистам.
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Информация размещена на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.
В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.
Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам.
Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.
Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram
Роскомнадзор объявил о том, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно тексту сообщения, договорённость о разблокировке достигнута с Генпрокуратурой. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», – сказано в сообщении службы.
Доступ к сервису был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года. Это случилось после того, как разработчики отказались предоставить ФСБ коды для расшифровки переписки пользователей.
Однако фактически блокировка не исполнялась. Мессенджером открыто пользовались государственные структуры и чиновники. 4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал власти страны отказаться от блокировки мессенджера, уточнив, что им пользуются в России 30 миллионов человек.
Дуров заявил, что мессенджер научился обнаруживать и удалять экстремистскую пропаганду, не нарушая при этом право пользователей на тайну переписки.
Верховная рада не смогла прекратить полномочия Святослава Вакарчука
Верховная рада Украины не смогла досрочно прекратить полномочия депутата и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Для принятия решения депутатам не хватило голосов.
Заявление о сложении полномочий Вакарчук подал 11 июня. Он заявил, что частично выполнил свою миссию. На выборах его партия "Голос" прошла в Раду и сформировала там фракцию. Сам Вакарчук от руководства партией отошёл еще в марте.
Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата в 2008 году.
Перед выборами президента 2019 года о Вакарчуке говорили как о возможном кандидате на пост главы государства. Музыкант, однако, не стал выдвигать свою кандидатуру и не поддержал никого из кандидатов.
Соперник Лукашенко на президентских выборах в Беларуси доставлен на допрос
Соперник действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах предприниматель Виктор Бабарико доставлен на допрос в Комитет государственного контроля, сообщил телеграм-канал государственной Белтелерадиокомпании. Вместе с ним допрашивают его сына Эдуарда.
Их адвокаты не допущены в здание КГК, — сообщает Tut.by со ссылкой на предвыборный штаб Бабарико. Увидев прессу сотрудники ведомства закрыли вход в здание изнутри на ключ, передаёт корреспондент издания. В доме бизнесмена проходит обыск, сообщило российское государственное агентство Спутник.
Бабарико и его сына допрашивают в рамках дела о неуплате налогов в "Белгазпромбанке", который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. Основные акционеры кредитной организации — российские "Газпром" и "Газпромбанк".
12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. Сообщалось, что президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени. После этого в банке прошли обыски, 15 человек задержаны.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Всего о необходимом для выдвижения количестве подписей заявили пять потенциальных кандидатов. На угрозы и провокации жаловались и другие потенциальные соперники Лукашенко.
- Накануне стало известно, что счёт Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован.
Германия официально обвинила Россию в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Информация размещена на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Об этом сообщает Радио Свобода.
Подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание ликвидировать Кавтарашвили задержанному сразу после преступления обвиняемому, утверждают в прокуратуре.
"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии", - указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.
Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам.
Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.
Правительство ФРГ критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.
В Сухуми обсудили вопросы развития абхазского языка
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями руководства бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей Амичба.
Как сообщила пресс-служба абхазского правительства, на встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.
Кроме того, на совещании речь шла о возможности возрождения Госфонда развития абхазского языка и возобновления его функций.
«При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и литературы наглядного пособия с общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров. Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям. Сегодня у специалистов фонда около 15 проектов готовы к выпуску и реализации», - сказано в сообщении пресс-службы.
Болтон утверждает, что Трамп не позволил выпустить заявление с критикой России в десятую годовщину её вторжения в Грузию
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует опубликовать книгу о своем пребывании в Белом доме – «Комната, где это произошло».
Книга должна выйти в свет 23 июня, но американские СМИ публикуют ключевые отрывки из нее.
Джон Болтон указывает, что Дональд Трамп не позволил выпустить заявление с критикой России в десятую годовщину её вторжения в Грузию, – сообщает CNN.
Бывший советник по нацбезопасности пишет, что эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личные взгляды от официальных отношений.
Болтон также говорит, что Трамп постоянно «ворчал и жаловался» по поводу санкций в отношении России, хотя публично их продвигал.
Трамп также якобы спрашивал у главы аппарата Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России, - сообщает CNN со ссылкой на книгу Болтона.
В интервью изданию The Wall Street Journal Трамп назвал экс-советника лжецом, которого в Белом доме все якобы ненавидели. Как пишет Deutsche Welle, Трамп попытался помешать публикации 600-страничной книги Болтона. Министерство юстиции страны 16 июня подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в «явном нарушении» условий его трудового договора.
В частности, перед публикацией книги экс-сотрудник Белого дома не предоставил ее властям для изучения. Выход книги может «поставить под угрозу национальную безопасность», поскольку в издании содержится засекреченная информация, заявили в ведомстве.
Болтон: Трамп искал выгоду в контактах с мировыми лидерами
Джон Болтон ушел в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности в сентябре прошлого года в результате разногласий с президентом относительно важных вопросов внешней политики, проработав на этом посту 18 месяцев. Уход Болтона сопровождался взаимными упреками.
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