В Минске задержаны журналист и видеооператор Радио Свобода. ВИДЕО

В центре Минска, на проспекте Независимости, в четверг прошёл совместный пикет представителей оппозиционной правоцентристской коалиции, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Он продлился почти семь часов.

Участники акции вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с активистами, арестованными в ходе президентской избирательной кампании, среди них Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич. "Цепь солидарности" растянулась на несколько километров.

На пикете продолжился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок. Начавшийся в Минске дождь не помешал акции, люди остались стоять в очереди.

Ближе к полуночи участники мероприятия разбились на несколько отдельных пикетов. Они периодически скандировали "Выпускай" с требованием отпустить задержанных активистов.

В четверг суд Фрунзенского района Минска приговорил сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца еще к 15 суткам административного ареста – по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". В настоящее время Северинец, участвовавший в предвыборных пикетах по сбору подписей, отбывает арест за пикет 7 июня. Сам активист не признаёт себя виновным, подчеркивая, что он участвовал в разрешенных мероприятиях.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИКом. Двое претендентов из гонки вышли. Регистрация кандидатов пройдёт с 5 по 14 июля.

Критики Александра Лукашенко подчеркивают, что ни одни выборы в Беларуси за последние 20 с лишним лет нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.

В четверг Комитет госконтроля страны сообщил о задержании одного из претендентов на пост президента, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его подозревают в финансовых махинациях. Сам Бабарико называет дело попыткой политического давления.