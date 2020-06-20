В Грузии выявлены два новых случая коронавируса, 11 пациентов выздоровели

В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

С 26 февраля по 19 июня в Грузии лабораторно подтверждено 898 случаев инфицирования коронавирусом. Об одном новом факте стало известно накануне днем, а о двух – сегодня утром. Таким образом, за последние сутки по стране зафиксировано три случая COVID-19.

От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 752. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 132 человека. В карантине остаются 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 19 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 83,7 тысячи человек, передает агентство «Новости-Грузия».