Сегодня в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации»

Сегодня, 20 июня, в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации». Информацию об том в соцсети распространяют организаторы акции. Участники акции опротестуют события, произошедшие год назад, 20 июня 2019 года.

По той же информации, организаторы призывают желающих принять участие в акции учесть и соблюдать все рекомендации, необходимые для защиты здоровья в условиях пандемии.

«Соблюдайте 2-метровую дистанцию (для этого будут наклеены стикеры); приходите с масками, мы постараемся раздать их тем, у кого их не будет; все спикеры напомнят вам о важности дистанции, прежде чем выступить; микрофон будет дезинфицироваться после каждого выступления», - заявляют они.

«Ровно год назад власть «Грузинской мечты» впустила российских депутатов в парламент и уступила кресло председателя парламента Грузии коммунисту Гаврилову, нарушителю закона об оккупации. Ровно год назад этот открыто коллаборационистский факт был опротестован перед парламентом тысячами людей, и власть демонстративно наказала этих людей, напоказ России.

Год назад, 20 июня, собственное правительство до утра охотилось на мирных граждан, применяя медвежьи пули и слезоточивый газ. В результате до 240 человек пострадали и сотни демонстрантов были арестованы. Пять человек потеряли зрение. Пострадали до 40 журналистов. Этот шаг властей был оценен авторитетными международными организациями как превышение и непропорциональное применение силы», - говорится в информации.