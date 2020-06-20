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COVID-19: За сутки в Армении выявлен 551 новый случай коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 551, в общем составив 19 708.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 588 и сейчас составляет 8 854.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 332.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 113 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 409, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 93 786, сообщает Радио Азатутюн.
Другие новости дня
Число умерших пациентов с COVID-19 на Ставрополье возросло до 82
За минувшие сутки в Ставропольском крае умерли четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число заражений коронавирусом на Ставрополье достигло 4 248, за сутки инфекция подтверждена у 93 пациентов, выздоровел 71 человек, а общее число излечившихся составило 2 351, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
«За минувшие сутки, несмотря на усилия медиков, скончались четыре пациента с коронавирусом», – написал он сегодня, 20 июня, на своей странице в Instagram.
В больницах создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты, койки для пациентов с коронавирусом в клиниках свободны почти на 80 процентов, добавил губернатор.
Сегодня в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации»
Сегодня, 20 июня, в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации». Информацию об том в соцсети распространяют организаторы акции. Участники акции опротестуют события, произошедшие год назад, 20 июня 2019 года.
По той же информации, организаторы призывают желающих принять участие в акции учесть и соблюдать все рекомендации, необходимые для защиты здоровья в условиях пандемии.
«Соблюдайте 2-метровую дистанцию (для этого будут наклеены стикеры); приходите с масками, мы постараемся раздать их тем, у кого их не будет; все спикеры напомнят вам о важности дистанции, прежде чем выступить; микрофон будет дезинфицироваться после каждого выступления», - заявляют они.
«Ровно год назад власть «Грузинской мечты» впустила российских депутатов в парламент и уступила кресло председателя парламента Грузии коммунисту Гаврилову, нарушителю закона об оккупации. Ровно год назад этот открыто коллаборационистский факт был опротестован перед парламентом тысячами людей, и власть демонстративно наказала этих людей, напоказ России.
Год назад, 20 июня, собственное правительство до утра охотилось на мирных граждан, применяя медвежьи пули и слезоточивый газ. В результате до 240 человек пострадали и сотни демонстрантов были арестованы. Пять человек потеряли зрение. Пострадали до 40 журналистов. Этот шаг властей был оценен авторитетными международными организациями как превышение и непропорциональное применение силы», - говорится в информации.
В Грузии выявлены два новых случая коронавируса, 11 пациентов выздоровели
В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 19 июня в Грузии лабораторно подтверждено 898 случаев инфицирования коронавирусом. Об одном новом факте стало известно накануне днем, а о двух – сегодня утром. Таким образом, за последние сутки по стране зафиксировано три случая COVID-19.
От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 752. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 132 человека. В карантине остаются 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 19 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 83,7 тысячи человек, передает агентство «Новости-Грузия».
В Минске задержаны журналист и видеооператор Радио Свобода. ВИДЕО
Сотрудники Радио Свобода – журналист Александра Дынко и видеооператор Андрей Рабчик – задержаны на акции в поддержку оппозиции в Минске. Они вели прямую трансляцию.
Местонахождение Дынко и Рабчика пока неизвестно.
Протестные акции возобновились накануне вечером, 19 июня, в Минске и других городах Белоруссии. Люди выстраиваются в «цепь солидарности» в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании. В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости.
С выборов в Белоруссии снялись кандидаты Александр Тоболич и Юрий Губаревич. Последний заявил, что прекращает участие в президентской гонке из-за несогласия с тем, что происходит в стране.
Команда кандидата Виктора Бабарико, которого задержали 18 июня, опубликовала его заранее записанное обращение. В нем он предлагает провести в Белоруссии референдум и вернуть Конституцию страны 1994 года. Она предусматривала ограничение президентских сроков.
- 11 июня было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, которым Виктор Бабарико руководил 20 лет. По словам Бабарико, в рамках этого дела, которое он расценивает как нападение на себя лично и попытку политического давления, были задержаны два десятка человек. Сам возможный соперник нынешнего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах в августе процессуального статуса в деле ранее не имел.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- В последние недели в разных городах Белоруссии проходили массовые акции сторонников оппозиции в поддержку других возможных кандидатов. Несколько активистов, политиков и блогеров были задержаны и получили аресты до 15 суток. Власти обвинили их в участии в несанкционированных выступлениях. Против блогера Сергея Тихановского, которого на выборы не пустили, возбудили уголовное дело.
Абхазские власти открывают «гуманитарный коридор» на де-факто границе по реке Ингури
Власти самопровозглашенной республики Абхазия организуют «гуманитарный коридор» на де-факто границе по реке Ингури. Об этом сообщили в абхазской Службе госбезопасности.
«В период с 22 по 24 июня 2020 года Республикой Абхазия организуется гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. В указанные даты пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 часов местного времени. Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.
Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов: паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия; общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года); вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия, - справка форма № 9, - выданный органами МВД Республики Абхазия; для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка», - сказано в сообщении ведомства.
- Де-факто граница по реке Ингури закрыта из-за пандемии коронавируса. Абхазские власти в мае временно открыли пропускной пункт для граждан, проходивших лечение в грузинских клиниках.
У пациентки педиатрической клиники Марнеули подтвердился коронавирус
В Грузии выявлен один новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 19 июня в Грузии лабораторно подтверждены 896 случаев COVID-19. По данным СМИ, сегодня, 19 июня, заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией, было диагностировано у жительницы села Саванети Болнисского муниципалитета (регион Квемо Картли). Больше месяца в этой административной единице действовал режим строгого карантина.
По словам мэра Болниси Давида Шеразадишвили, пациентка – молодая женщина, которая недавно поступила в педиатрическую клинику Марнеули вместе со своим двухмесячным ребенком. Первичный тест не подтвердил заболевание у младенца, результаты повторных исследований станут известны завтра, передает агентство «Новости-Грузия».
Шеразадишвили отметил, что инфицированная женщина переведена в специализированную клинику Тбилиси. Одновременно специалисты взяли анализы у всех членов ее семьи.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии продолжает лечение 141 пациент. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 741. В карантине остается 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.
В Абхазии за сутки не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, сегодня, 19 июня, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 31 гражданина - диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.
Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписаны два человека – все они являются абхазскими курсантами российских вузов. На данный момент в пансионате остаются 6 медиков и 1 гражданский.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент скончался.
МККК передал Цхинвали средства защиты на 70 тысяч франков
Международный Комитет Красного Креста (МККК) передал партию специального защитного снаряжения структурам здравоохранения Цхинвальского региона/Южной Осетии.
Как сообщили «Эху Кавказа» в МККК, помощь включает защитные очки, медицинские халаты, респираторы, перчатки, дезинфицирующие средства и маски. Гуманитарная помощь направлена на сдерживание пандемии COVID-19.
Материальная стоимость средств защиты – около 70 тысяч швейцарских франков, - сообщили в МККК.
«Мы находимся в постоянном контакте с ответственными по вопросам здравоохранения лицами и следим за возникающими потребностями, чтобы оказать своевременную помощь», - заявила руководитель миссии МККК в Цхинвальском регионе/Южной Осетии Мария Кармен Эчесаррета Инуритег.
- По уточнённым данным из Цхинвали, число подтверждённых случаев коронавируса составляет 80, из них 43 пациента выздоровели.
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода
Лидеры стран – членов Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев экономических санкций, введённых против России в 2014 году в связи с её ролью в вооружённом конфликте на востоке Украины.
Об этом сообщила по итогам видеоконференции руководителей стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали своим коллегам о текущей ситуации на востоке Украины и процессе выполнения Минских соглашений. ЕС ранее неоднократно заявлял, что санкции могут быть ослаблены или сняты только в случае существенного прогресса при их реализации.
Санкции налагают ряд ограничений на сотрудничество с Россией в сфере финансов, энергетики, торговли, запрещают экспорт в Россию ряда категорий товаров. В России действуют так называемые антисанкции, в частности запрет на ввоз из стран ЕС ряда продуктов питания.
Российские официальные лица обращались к различным европейским политикам и организациям с призывами снять санкции, ссылаясь при этом на эпидемию коронавируса. В ЕС пришли к выводу, что нынешние санкции никак не влияют на способность России противостоять эпидемии.
Ранее на этой неделе ЕС продлил на год другой пакет санкций, связанный с аннексией Крыма.
- Отдельно Меркель в своём выступлении перед журналистами коснулась вопроса об убийстве в прошлом году в Берлине гражданина Грузии, в прошлом воевавшего против федеральных войск в Чечне, Зелимхана Хангошвили. Накануне стало известно, что германская прокуратура считает российские государственные органы причастными к организации этого преступления. Меркель сказала, что Германия оставляет за собой право на новые ответные действия в отношении России, однако подчеркнула, что эти меры будут зависеть от хода суда по делу об убийстве. Накануне в МИД Германии в связи с этим делом был вызван российский посол.
В Цхинвали доставили 100 тонн муки от Рамзана Кадырова
100 тонн муки в качестве гуманитарной помощи от главы Чечни Рамзана Кадырова доставлены в Южную Осетию, сообщили агентству «Рес» в администрации президента самопровозглашенной республики.
По словам первого заместителя руководителя администрации югоосетинского президента Алана Джуссоева, гуманитарная помощь принята в пятницу на склады Минобороны и комбината хлебобулочных изделий.
«Мы выражаем огромную благодарность руководителю Чечни. Гуманитарная помощь будет распределена среди малоимущих семей республики», – отметил он.
Джуссоев также подчеркнул, что ранее в Цхинвали поступила помощь от диаспор, главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова (50 тонн сахара) и других меценатов.
Первый этап раздачи гумпомощи, по его словам, уже завершился, в ближайшее время ожидается второй этап для граждан, которые состоят на учете в Минздравсоцразвития, а также обратившимся по «горячей линии» министерства за помощью.
В Абхазии обсудили вопрос строительства новой тюрьмы
В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия сегодня прошло совещание по вопросам строительства в Гульрипшском районе нового пенитенциарного учреждения. В нем приняли участие министр экономики Кристина Озган, глава МВД Дмитрий Дбар и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.
«На уровне правительства Абхазии все решения по данному вопросу приняты. В настоящее время готовится государственный акт на право пользования землей», – отметила Озган.
В пресс-службе Минэкономики сообщили, что принято решение провести необходимые процессы по завершению оформления земельного участка и выработке предложений для определения потенциального подрядчика по выполнению проектно-изыскательских работ.
«На данном этапе необходимо акцентировать внимание на эффективной подготовке технического задания на проектирование», - заявила Озган.
Цитата Гитлера из статьи Путина, по всей видимости, фейковая
На это обратил внимание историк Игорь Петров
В опубликованной накануне статье президента России Владимира Путина о Второй мировой войне использована цитата, авторство которой приписывается фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Источники этой цитаты, однако, крайне сомнительны, что позволяет предположить, что Гитлер этих слов не говорил. На это, как пишет Радио Свобода, обратил внимание исследователь архивных документов нацистской Германии Игорь Петров.
"Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола»" - сказано в статье Путина. Как пишет в фейсбуке Петров, эта цитата получила широкое распространение в советской литературе о войне. В качестве её первоисточника указывалась книга Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера".
Однако, как отмечает Петров, в этой книге подобных слов Гитлера нет. "Самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в русском переводе так: "И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития" - отмечает историк. При этом он обращает внимание на то, что сами "Застольные разговоры Гитлера" ряд специалистов считает позднейшей компиляцией, а не аутентичной записью слов фюрера.
"Отметим также пикантную деталь: президент РФ цитирует книгу, включенную решением Палласовского районного суда Волгоградской области от 19 июля 2010 года в Федеральный список экстремистских материалов" - пишет Петров.
"Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник" - резюмирует он.
- В 2014 году Путин (прямо не называя "автора") цитировал фразу, приписываемую бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт: "несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России". В действительности Олбрайт никогда такого не говорила.
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Представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в колонке, посвящённой 75-летию победы во Второй мировой войне, опубликованной на сайте МИД России, упоминал так называемый "план главы ЦРУ Аллена Даллеса, целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения". Речь идёт о конспирологической теории. Впоследствии Чижов пояснил, что имел в виду не собственно "план Даллеса", а некие настроения в правящих кругах Запада в начале Холодной войны.
Издание Focus: Москва усиливает шпионаж за Германией
По информации немецкого издания Focus, российские спецслужбы разместили в Германии значительно больше шпионов и руководителей агентов, чем во времена холодной войны.
«Почти 200 штатных сотрудников разведки скрыто действуют в Германии для вербовки информантов из сферы политики, экономики, армии и СМИ», – сообщает издание со ссылкой на новые сведения Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции.
В статье, перевод которой публикует Inopressa, говорится, что большинство российских разведчиков работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне.
«Один из наиболее активных вербовщиков новых агентов официально отвечал за уход за российскими военными захоронениями», – пишет издание.
«По данным служб безопасности, российские спецслужбы значительно усилили политическую разведку в отношении Германии. С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на нее. Местные руководители агентов в московском посольстве в Берлине являются сотрудниками российской службы внешней разведки СВР, федеральной службы безопасности ФСБ, а также военной спецслужбы ГРУ», – говорится в публикации.
Focus указывает, что агенты ГРУ, вероятно, участвовали в операции по убийству бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в районе Моабит в Берлине.
«Федеральная прокуратура Германии исходит из того, что обвиняемый в убийстве Вадим Красиков «получил помощь в выслеживании убитого Хангошвили - возможно, из российского посольства», – передает Focus.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ведомстве указали, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
Страны Балтии осудили попытки России «переписать историю»
Страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - выступили с протестом против искажения исторических фактов, связанных с так называемым пактом Молотова-Риббентропа, со стороны властей России.
В министерства иностранных дел всех трёх стран 18 июня были вызваны российские послы, которым был выражен демарш в связи с недавно внесённой в Госдуму России инициативой об отмене принятого в 1989 году постановения Съезда народных депутатов СССР об осуждении пакта.
"Мы выражаем недовольство по поводу правовой инициативы, рассматриваемой в Государственной думе. Международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова-Риббентропа. Пакт и его секретные протоколы привели непосредственно к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории", – заявил в частности министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Подобным образом выступили и главы МИД Литвы и Латвии.
Договор о ненападении, заключённый между СССР и Германией в августе 1939 года, включал в себя секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе, согласно которым Латвия, Эстония и восточная часть Польши входили в сферу влияния СССР. Впоследствии к ним добавилась и Литва. Спустя несколько дней после заключения соглашения началась Вторая мировая война. Летом 1940 года Советский Союз ввёл в страны Балтии большие контингенты своих войск, добился смещения их правительств, а впоследствии включил их в состав СССР. Эти действия в современных Эстонии, Латвии и Литве считают аннексией и оккупацией, а СССР в них обвиняют в развязывании войны наряду с Германией.
Советские войска были введены в страны Балтии 15-17 июня 1940 года, ровно 80 лет назад.
18 июня в американском издании National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой тот фактически оправдал аннексию и оккупацию Эстонии, Литвы и Латвии. "Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени" - написал Путин. В своей статье он подверг критике также Польшу и страны Запада, фактически возложив на них часть ответственности за начало Второй мировой войны. Официальной реакции зарубежных стран на статью президента России пока не было.
- Комитет по международным делам Государственной думы 9 июня поддержал законопроект об отмене постановления с осуждением пакта Молотова-Риббентропа. Пока неясно, когда его рассмотрит пленарное заседание Думы.
- Постановление было принято в 1989 году, во время перестройки. Оно не осуждает сам договор о ненападении, осуждает факт подписания "секретного дополнительного протокола" и заключения секретных договорённостей с Германией. "Предпринятые в них разграничение «сфер интересов» СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран" - говорится в постановлении.
Оппозиция назвала единых кандидатов в мажоритарных округах Тбилиси
Грузинская оппозиция назвала единых кандидатов в 6 мажоритарных округах Тбилиси.
Кандидатом в Глдани будет Ника Мелиа («Национальной движение»), в Самгори – Леван Хабеишвили («Национальное движение»), в Надзаладеви – Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»), в округе Мтацминда-Крцаниси – Шалва Шавгулидзе («Свободные демократы»), в Ваке – Элене Хоштария («Европейская Грузия»), в Исани – Георгий Вашадзе («Новая Грузия»).
Выдвинуть отдельных кандидатов в мажоритарных округах планирует партия «Лело» Мамуки Хазарадзе. В процессе выдвижения единых кандидатов не участвовал оппозиционный политик Алеко Элисашвили.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
Габуния: «Если кто-то хочет меня убить, то это Россия, это – Кадыров, это – Путин»
Журналисту и телеведущему канала «Мтавари Архи» Георгию Габуния предложили госохрану. Об этом он сообщил после опроса в тбилисском городском суде – он ответил на вопросы следователей по делу о подготовке убийства.
По словам Габуния, ему предложили госохрану. «Даже сказали, что если хочешь – можем изменить тебе лицо, имя и фамилию», – отметил журналист.
Габуния сообщил, что предоставил следствию всю информацию, которой владел и не давал подписку о неразглашении.
«Если бы кто-то захотел меня убить, это могло исходить только от России. Россия – означает Путин. Мы знаем, что лично Кадыров этим не занимается. Если он заказывает убийство, этим занимается определённая группировка. Я лично уверен, что если кто-то хочет меня убить, то это Россия, это – Рамзан Кадыров, это – Путин», - заявил Габуния.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
Коронавирус в России за сутки: почти 8000 инфицированных, 181 смерть
За последние сутки в России, по данным Оперативного штаба, выявлено 7972 новых случаев заражения коронавирусом - это чуть выше, чем в 2 предыдущих дня.
Умер от COVID-19 за сутки, по данным властей, 181 человек, а общее число умерших с начала эпидемии достигло 7841.
Выздоровели за сутки более 10 тысяч, то есть число тех, кто болеет в настоящий момент, снизилось.
Всего с начала эпидемии в России было выявлено около 570 тысяч инфицированных, из них более 320 тысяч выздоровели.
В последние три дня число новых инфицированных в России - меньше 8 тысяч, впервые с начала мая.
Глава «Абхазавтодора» задержан по обвинению в коррупции
Исполняющий обязанности главы РУП «Абхазавтодора» Борис Ачба подозревается в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия. Следственный отдел СГБ возбудил уголовное дело в отношении чиновника.
По версии следствия, в феврале 2017 года Борис Ачба обратился к бывшему абхазскому лидеру Раулю Хаджимба с письмом, в котором сообщал несоответствующие действительности данные. Ачба писал о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия в Гудаутском районе, якобы вызванного паводком осенью 2016 и зимой 2017.
«В целях обращения выделенных средств в свое пользование, Борис Ачба составил подложные контракт и проектно-сметную документацию, якобы на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 000 000 рублей. Затем заключил соответствующий договор с Обществом, учредитель которого является вымышленным лицом и перечислил указанную сумму. Впоследствии путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, денежные средства были сняты со счета общества», - сообщается на сайте СГБ.
Борис Ачба уже обвинялся в схожем преступлении в 2007 году, когда он занимал пост заместителя мэра Сухуми. Тогда руководство мэрии было уволено, а экс-чиновникам выдвинули различные обвинения – от злоупотребления служебным положением, нецелевым расходованием бюджетных средств до хищения государственного имущества в особо крупных размерах. 13 лет назад все закончилось условным сроком.
Евродепутат: Россия продолжает убивать людей даже на территории Германии и ЕС
Россия должна нести ответственность за свои преступления, – считает немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель. В социальной сети Twitter она прокомментировала сообщение Федеральной прокуратуры Германии, обвинившей Россию в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили.
«Еще одно свидетельство подтверждает то, что мы уже знали: Россия продолжает старые способы преследования и убийства людей даже на территории Германии и ЕС. Россия должна нести ответственность за это и многие другие преступления. Жёсткие последствия давно назрели», – написала она.
Политик прокомментировала и ту часть заявления немецкой прокуратуры, в котором правительство Грузии названо «пророссийским». Фон Крамон сожалеет, что прокуратура выбрала такие слова при описании грузинского правительства. Ранее посол Германии в Грузии Хуберт Книрш разъяснил, что слова «пророссийское правительство Грузии» не отражают позицию Берлина, а прокуратура лишь процитировала самого Хангошвили.
Виола фон Крамон затронула и тему предотвращения убийства грузинского журналиста Георгия Габуния. Политик указала на Рамзана Кадырова в качестве возможного заказчика преступления. «Грузинские власти, к счастью, смогли предотвратить убийство. ЕС должен активнее помогать своим соседям в борьбе с такими отвратительными преступлениями», – написала она.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ведомстве указали, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
За сутки в Армении выявили 459 новых случаев коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 706
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 459, в общем составив 19157.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 706 и сейчас составляет 8266.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 319.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 110 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (девять за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10462, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 91943.
Грузия ведет переговоры с Nokia для привлечения инвестиций
Грузия начала консультации с международной телекоммуникационной компанией Nokia для привлечения инвестиций. Об этом сообщили в министерстве экономики Грузии.
Глава ведомства Натия Турнава провела переговоры с региональным директором Nokia по Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии Микко Лаванти.
«Мы представили региональному директору Nokia грузинскую бизнес-среду и инвестиционный потенциал. Рассказали о преимуществах, которые Nokia может получить в случае начала производства в Грузии», – сказала Турнава.
В министерстве экономики указали, что выбрали более 400 компаний, с которыми проведут прямой диалог для привлечения инвестиций.
В Грузии два новых случая коронавируса, двое пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 895. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов составляет 741 - за сутки выздоровели двое. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 140.
2891 человек находится в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 256. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
В США скончался сын советского генсека Сергей Хрущев
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, бывший преподаватель престижного американского Брауновского университета Сергей Никитович Хрущёв умер на 85 году жизни в США. Об этом Радио Свобода сообщила правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущёва.
Хрущёв-младший родился в 1935 году. В 1958 году он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя “Протон” и пилотируемых космических аппаратов. Был героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР. Преподавал в МВТУ им. Баумана.
С 1991 года он преподавал в одном из самых престижных американских Брауновском университете. Жил в Род-Айленде. Написал трилогию об отце. Он был гостем эфиров Радио Свобода.
Коронавирус выявили у посла Грузии в Казахстане Зураба Абашидзе
Коронавирус подтвердился у посла Грузии в Казахстане Зураба Абашидзе. В МИД Грузии заявили, что дипломат находится под наблюдением казахстанских врачей. С ним в постоянном контакте находятся грузинские медики.
18 июня стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В сообщении говорится, что он в настоящее время находится на «самоизоляции» и продолжает работать.
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Казахстане составляет 16 351, 105 пациентов умерли.
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