В Южной Осетии за сутки выявлены три новых случая заболевания коронавирусом

В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у троих человек - двух курсантов и медработника из «красной зоны».

«По данным на утро 20 июня 38 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвала, из них 37 - это курсанты и один человек из медперсонала. Всего заболевших за весь период - 83, из них - 45 человек уже выздоровели и выписаны из медучреждения», - сообщила «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Первые три случая заражения в республике были зафиксированы 5 мая. Всего под наблюдением по данным находятся 146 человек, из них в медучреждениях республики 93, на самоизоляции - 26. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено более 2 тысяч тестов.

До 30 июня на де-факто границе с Россией действуют ограничения из-за угрозы распространения коронавируса, с февраля полностью закрыта де-факто граница с Грузией.