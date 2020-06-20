Двое жителей Кабардино-Балкарии умерли от коронавируса за сутки

Депутат Госдумы РФ, коммунист Сергей Гаврилов считает, что официальные извинения грузинской стороны за события 20 июня 2019 года являются важным условием восстановления политических отношений между Тбилиси и Москвой. Об этом он заявил в специальном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook сегодня, 20 июня.

Гаврилов считает, что 20 июня 2019 года в Тбилиси была совершена попытка «решить грязными методами внутриполитические проблемы, используя уникальное событие в истории Грузии – Межпарламентскую ассамблею православия».

«Мы считаем, что извинения за произошедшее в отношении, прежде всего, депутатов европейских парламентов, которые исповедуют православие, в отношении братьев, которые желают Грузии только добра, извинения перед Россией за оскорбление, совершенно ни с чем не связанное, президента РФ, депутатов, нашей общей истории – это важные условия для восстановления всей полноты наших политических отношений», - заявил Гаврилов, отметив при этом, что на извинениях он не настаивает.

Депутат Госдумы РФ добавил, что грузинское общество и власти Грузии так и не дали «справедливой оценки» событиям, произошедшим в Тбилиси год назад. Он выразил надежду на то, что грузинское правительство сможет «окончательно разрушить планы реваншистов-переворотчиков» и «остановить тех, кто в том году пошел на кощунство, на государственный переворот с откровенно антиправославными, антихристианскими лозунгами».

«Виновные в грязных провокациях, направленных на разрушение наших отношений, должны понести ответственность, если необходимо – наказание», - добавил он.

Сергей Гаврилов – член российской Коммунистической партии, глава Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Год назад он оказался в центре скандала, вследствие которого в Грузии началось масштабное антиправительственное движение, а грузино-российские отношения достигли низшей точки со времен августовской войны 2008 года.

Тогда Гаврилов приехал в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Первое заседание сессии проходило в стенах парламента Грузии. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам-делегатам из 25 стран на русском языке.

Возмущенные этим,депутаты от оппозиции приехали в парламент и сорвали ассамблею, а также обвинили власти в коллаборационизме из-за того, что они впустили в страну и, более того, посадили на почетное место человека, который выступает против территориальной целостности Грузии. Конференция была прервана, а российская делегация под защитой полиции в тот же вечер покинула страну.

За несколько часов у парламента собралось не менее 7 тысяч человек, которые выражали свое возмущение. К 22 часам акция переросла в столкновения с полицией. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. При разгоне пострадали 240 человек, в том числе 38 журналистов. Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.

В Москве называли акции, начавшиеся из-за ситуации с Гавриловым, проявлением «русофобии». Тем не менее, абсолютно все требования протестующих в Тбилиси были сфокусированы на внутриполитических вопросах.