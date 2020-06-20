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«20 июня не забыто» - как проходил митинг в годовщину «гавриловской ночи»
Государственным гимном Грузии завершилась в центре Тбилиси акция, приуроченная к годовщине событий 20-21 июня 2019 года. Вместе с сотнями людей, собравшихся на проспекте Руставели, гимн исполнила известная грузинская исполнительница Тамара Чохонелидзе.
Митинг под слоганом «Вместе против оккупации» организовало гражданское движение «Сирцхвилия» («Стыдно»). Акция собрала около двух тысяч человек. Со сцены к собравшимся обратились до 20 спикеров – член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили, 19-летняя Мако Гомури, потерявшая левый глаз из-за попадания резиновой пули во время разгона, экс-президент Георгий Маргвелашвили, лидеры нескольких оппозиционных партий, а также активисты гражданских движений и представители НПО, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Главный посыл протестующих: «20 июня не забыто». «Сколько бы лет ни прошло, в нашей истории, в наших сердцах, в нашей памяти всегда останется 20 июня. Мы никогда не забудем, всегда будем помнить и будем требовать ответа за то, что произошло 20 июня. 20 июня – это день боли, потому что сегодня здесь есть люди, которые пострадали, которые пострадали от того насилия. Я не люблю называть имен, но сегодня я не могу ни вспомнить Кобу Летодиани, который потерял зрение на один глаз во время Абхазской войны, а второй глаз – здесь. Эта боль не забыта и не может быть стерта», - сказала на митинге депутат парламента Грузии, лидер партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.
На акции много говорили о будущих парламентских выборах, реформе избирательной системы, нарушениях прав человека, борьбе за независимую систему правосудия, свободе слова и СМИ.
Следует отметить, что сегодня о событиях 20 июня вспоминали не только в Тбилиси. Протестные акции также прошли в Батуми и Кутаиси.
Акция на проспекте Руставели была хорошо организована и проходила при соблюдении всех правил профилактики коронавирусной инфекции. На расстоянии 2-х метров у здания парламента Грузии расклеили стикеры. Всем желающим на митинге раздавали медицинские маски и перчатки. По решению организаторов, митинг был ограничен по времени – он продлился всего два часа. После окончания акции, активисты повесили у парламента большой баннер с надписью «0% нашего будущего оккупировано Россией».
- Акция протеста 20 июня 2019 года возле здания парламента Грузии началась спонтанно, как реакция на выступление в парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова, приглашенного в Тбилиси представителями правящей партии «Грузинская мечта» в качестве сопредседателя парламентской ассамблеи православия. Представители оппозиции, возмущенные тем, что Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии, пришли в законодательный орган и сорвали заседание ассамблеи.
- Возле парламента за несколько часов собралось не менее 7 тысяч человек, которые протестовали против российской оккупации и обвиняли правительство Грузии в коллаборационизме. К 22 часам акция переросла в столкновения с полицией. Протестующие попытались снести кордон полиции по периметру парламента. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули разных модификаций. Разгон, который начался без предупреждения, продолжался несколько часов.
- В результате пострадали и были госпитализированы 240 человек, в том числе 38 журналистов. Тяжелые телесные повреждения получили десятки человек, двое молодых людей потеряли глаз. Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.
Другие новости дня
Суд в Вашингтоне отказал Трампу в попытке запретить книгу Болтона
Федеральный судья отказал администрации Трампа в просьбе наложить запрет на книгу Болтона, бывшего советника по национальной безопасности.
Судья Ройс Ламберт окружного суда в Вашингтоне опубликовал 10-страничный текст постановления, согласно которому доводы Министерства юстиции недостаточны для запрета на публикацию мемуаров Джона Болтона. Судья заявил, что книга уже успела широко разойтись по магазинам и могла бы легко быть опубликована в интернете - даже если бы суд постановил запретить ее.
Официальное начало продаж мемуаров советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности назначено на ближайший вторник.
"По причинам, которые не нуждаются в особом декларировании, суд не будет устраивать конфискацию [тиража] по всей стране и выносить решение об уничтожении политических мемуаров", - говорится в заявлении судьи Ламберта.
Телеканал CNN отмечает, что постановление судьи не только идет вразрез с попытками Трампа помешать появлению книги Болтона, но одновременно не мешает администрации Трампа ответить Болтону, в случае, если в его мемуарах будут раскрыты государственные секреты США.
Маргвелашвили: Ответ властей на прошлогодние события был абсолютно неадекватным
«Ответ властей на протестную акцию 20-21 июня 2019 года был неадекватным и продемонстрировал, что правительство «Грузинской мечты» склонно к насилию и является авторитарным», - заявил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на протестной акции в годовщину «гавриловской ночи».
Экс-президент напомнил, что началу разгона прошлогодней акции предшествовали столкновения демонстрантов с полицией. Одновременно он подчеркнул, что у штурма «парламента не было смысла, и сделать это было невозможно».
«У властей всегда есть право на применение силы, но только в тех рамках, которые зовутся ответом адекватного типа на то или иное действие – это прерогатива властей. Ответ был абсолютно неадекватным. Был ответ, который не удовлетворяет никакие демократические стандарты. Во-вторых, он ясно продемонстрировал, что власти склонны к насилию. Правительство, склонное к насилию, является авторитарным, оно не демократично», - заявил Маргвелашвили.
По мнению политика, после 20 июня 2019 года «политическое поле» в Грузии радикально изменилось, а в течение минувшего года граждане еще несколько раз убедились в том, что правительство «Грузинской мечты» встало на путь авторитаризма.
«Правительство, которое стреляет в граждан, собравшихся под патриотическими лозунгами, недемократично. Власть, которая водометами оттесняет граждан, собравшихся под патриотическими лозунгами, не является демократичной. Власти, которые допустили в своей стране политзаключенных, являются авторитарными. Правительство, которое дало обещание собственному народу и международным партнерам и обмануло, является международным мошенником. Такое правительство не устраивает нашу нацию и общество», - заявил он.
- Сегодняшний митинг был организован гражданскими активистами. Под слоганом «Вместе против оккупации» у парламента Грузии собралось около двух тысяч человек. К настоящему времени акция уже завершена.
- На митинге выступили до 20 спикеров – гражданские активисты и политики. Все они указывали, что власти Грузии до сих пор не выполнили большинство требований, озвученных после «гавриловской ночи», в том числе, связанных с реформой избирательной системы.
Георгий Маргвелашвили не намерен баллотироваться на выборах в качестве мажоритарного кандидата
По заявлению бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, он не намерен баллотироваться на парламентских выборах в качестве мажоритарного кандидата. Как он заявил журналистам в ходе акции на проспекте Руставели, у него идут очень интенсивные консультации с различными политическими силами.
«Моя цель - создание политической платформы, которая объединит политиков, которые будут ориентированы на будущее. Не на эту уже прошлую власть, не на власть, ушедшую ранее, а на будущее», - заявил Георгий Маргвелашвили.
На вопрос, обдумывает ли он в новой платформе платформу Алеко Элисашвили, Ана Долидзе и Левана Коберидзе, Маргвелашвили ответил: «Естественно, у меня будут и есть отношения, в том числе, и с такого типа политиками», передает «ИнтерпрессНьюс».
Политика или суды – Зурабишвили призвала Долидзе принять «достойное решение»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе «принять своевременное и достойное решение» по поводу ухода с занимаемой должности.
Долидзе, занимающая пост члена Высшего совета юстиции по квоте президента Грузии с 2018 года, в мае основала общественную организацию, а на этой неделе заявила о создании политической платформы с несколькими единомышленниками. Сразу после этого в Высшем совете юстиции поднялся вопрос о прекращении ее полномочий. С аналогичным призывом выступили неправительственные организации.
«Президент Грузии считает, что лицо, которое занимает такую значительную и ответственную должность, должно само знать предусмотренные законом критерии, понимать и осознавать, где проходит граница между политической деятельностью и его должностными обязанностями. Президент ожидает, что Анна Долидзе примет своевременное и достойное решение», - говорится в заявлении Зурабишвили.
Президент добавила, что с правовой точки зрения она не может отозвать Долидзе из Совета. «Президент Грузии – гарант защиты конституции. Он обязан действовать только в соответствии с определенными в конституции полномочиями, которые не предусматривают освобождения члена Высшего совета юстиции», - говорится в заявлении.
Сама Долидзе дала понять, что не собирается уходить с занимаемой должности, сообщает агентство «Новости-Грузия». Она считает, что президент придерживается повестки, которую заранее определила правящая партия «Грузинская мечта».
- Высший совет юстиции Грузии - независимый орган, созданный для администрирования судебной системы. Он состоит из 15 членов, избираемых на четырехлетний срок. Одного из них назначает президент Грузии на основании конкурса. Анна Долидзе была назначена членом Высшего совета юстиции, не являющимся судьей, 8 января 2018 года по решению президента.
- На посту Долидзе активно говорила о недостатках судебной системы и указывала на клановое правление в системе. Она также критиковала действующую власть по различным вопросам и делала политические заявления, что уже не раз было предметом критики со стороны других членов совета.
В Кутаиси и Батуми проходят акции в связи с событиями 20 июня 2019 года
Параллельно акции, проходящей в Тбилиси, митинги в связи с событиями 20 июня 2019 года и против российской оккупации проходят также в Кутаиси и Батуми.
Участники акции в Кутаиси протестуют в масках и с соблюдением социальной дистанции. К активистам присоединились и представители оппозиционных партий.
Акция в Батуми проходит на площади Европы. Собравшиеся заявляют, что главное обещание властей о пропорциональных выборах до сих пор не выполнено. «Я рад, что Грузия в прошлом году не показала врагу спину. Грязь Гаврилова была смыта кровью нашей молодежи. У нас ничего не изменилось, у нас нет пропорциональных выборов, свободы слова и СМИ», - заявил на митинге член «Гражданского движения Элисашвили» Генри Долидзе.
В митинге принимают участие представители политических партий и общественных организаций, гражданские активисты и граждане. Во время митинга организаторы наклеили на мостовой стикеры с изображением Владимира Путина, разметив тем самым социальную дистанцию между участниками акции, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Нацдвижение» воздержится от участия в парламентском обсуждении конституционных изменений
Член «Национального движения» Леван Бежашвили заявил, что партия воздержится от участия в обсуждении конституционных поправок, запланированных завтра в парламенте, передает Общественный вещатель.
«Учитывая, что «Грузинская мечта» сделала официальное заявление о том, что принятию конституционных изменений ничего не угрожает и у них достаточно голосов, завтра мы воздержимся от поддержки, потому что уважаем и подчеркиваем важность соглашения, достигнутого 8 марта. Речь шла о поддержке конституционных изменений, и мы поддерживаем этот процесс, мы согласны с пропорцией 120/30. Но все должны уважать и другую важную часть соглашения, и тот факт, что Георгий Руруа является политическим заключенным, что признают не только внутри страны, но и за ее пределами. Важно, чтобы он был освобожден. Только это будет полным выполнением соглашения, и усилит позитивную сторону данного соглашения», - сказал Леван Бежашвили.
Ранее сегодня лидеры «Европейской Грузии» заявили о том, что намерены принять участие в голосовании по проекту конституционных поправок в первом чтении. Однако тут же было отмечено, что депутаты-члены «Европейской Грузии» поддержат конституционные изменения лишь в первом чтении, а в процессе, связанном со вторым чтением не примут участие до тех пор, пока не будет освобожден из заключения Георгий Руруа.
Двое жителей Кабардино-Балкарии умерли от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии скончались еще два пациента с COVID-19 - мужчины 1938-го и 1945-го годов рождения из Нальчика. Общее число умерших составило 45.
За сутки зарегистрировано 76 случаев заражения, всего за период пандемии – 4 361, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.
По данным ведомства, 2 305 зараженных выздоровели. В госпиталях проходит лечение 1 341 пациент, из них в реанимациях - 63. 1 520 человек остаются на амбулаторном лечении, 2 095 - дома под медицинским наблюдением, передает «Кавказский узел».
В Тбилиси на проспекте Руставели проходит акция под слоганом «Вместе против оккупации»
В Тбилиси на проспекте Руставели проходит акция под слоганом «Вместе против оккупации» организованная молодежными активистами по случаю годовщины событий 20 июня 2019 года, сообщает Общественный вещатель.
По словам организаторов, на сегодняшней акции запланированы выступления ораторов и несколько музыкальных представлений. Проспект Руставели закрыт для движения, транспортные средства перенаправляются по альтернативным маршрутам.
Для обеспечения дистанции между людьми активисты наклеили на дороге стикеры с изображением президента России Владимира Путина. К участникам акции присоединились представители оппозиционных партий.
- Основные требования участников «гавриловской ночи» даже год спустя остаются неизменными: освобождение политических заключенных и полный переход на пропорциональную избирательную систему. Как отмечают организаторы, это однодневная акция, однако если после этого власти никак не отреагируют на их требования, до предстоящих выборов будут запланированы более масштабные акции.
Мэрия Тбилиси помогла организовать протестную акцию у парламента
Муниципальные службы мэрии Тбилиси готовы помочь организатором сегодняшней протестной акции на проспекте Руставели во всех технических вопросах. Об этом журналистам сообщил глава муниципальной компании «Тбилсервис групп» Леван Джгаркава.
Митинг под лозунгом «Вместе против оккупации» состоится сегодня, 20 июня, в 19:00 перед зданием парламента Грузии. Акция организована гражданскими активистами по случаю годовщины событий 20 июня 2019 года.
Еще 10 июня движение «Сирцхвилия» («Стыдно») уведомило мэрию Тбилиси о своих планах. По словам Джгаркава, ранее он провел несколько встреч с организаторами митинга, где они согласовали конкретные детали. Он также проинформировал активистов обо всех мерах, установленных межправительственным координационным для защиты от коронавирусной инфекции.
«Участники сегодняшней акции обратились к мэрии Тбилиси по поводу проведения митинга. Столичные службы и, в частности, муниципальная инспекция готовы оказать помощь по всем техническим вопросам с точки зрения проведения мероприятия. У нас была встреча с организаторами, где было зафиксировано, что они хотят, чтобы проспект Руставели перекрыли с 16:00. После закрытия дороги, мы им помогли во всех вопросах, по которым им потребовалась помощь», - сообщил Джгаркава.
Организаторы неоднократно отмечали, что максимально постараются следовать всем рекомендациям Минздрава при проведении митинга. Участникам они будут раздавать дезинфицирующие средства, защитные маски и перчатки. Сама акция будет длиться не более двух часов, и на нем выступят около 20 спикеров.
В Южной Осетии за сутки выявлены три новых случая заболевания коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у троих человек - двух курсантов и медработника из «красной зоны».
«По данным на утро 20 июня 38 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвала, из них 37 - это курсанты и один человек из медперсонала. Всего заболевших за весь период - 83, из них - 45 человек уже выздоровели и выписаны из медучреждения», - сообщила «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Первые три случая заражения в республике были зафиксированы 5 мая. Всего под наблюдением по данным находятся 146 человек, из них в медучреждениях республики 93, на самоизоляции - 26. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено более 2 тысяч тестов.
До 30 июня на де-факто границе с Россией действуют ограничения из-за угрозы распространения коронавируса, с февраля полностью закрыта де-факто граница с Грузией.
В годовщину событий 20 июня Гаврилов призвал власти Грузии извиниться
Депутат Госдумы РФ, коммунист Сергей Гаврилов считает, что официальные извинения грузинской стороны за события 20 июня 2019 года являются важным условием восстановления политических отношений между Тбилиси и Москвой. Об этом он заявил в специальном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook сегодня, 20 июня.
Гаврилов считает, что 20 июня 2019 года в Тбилиси была совершена попытка «решить грязными методами внутриполитические проблемы, используя уникальное событие в истории Грузии – Межпарламентскую ассамблею православия».
«Мы считаем, что извинения за произошедшее в отношении, прежде всего, депутатов европейских парламентов, которые исповедуют православие, в отношении братьев, которые желают Грузии только добра, извинения перед Россией за оскорбление, совершенно ни с чем не связанное, президента РФ, депутатов, нашей общей истории – это важные условия для восстановления всей полноты наших политических отношений», - заявил Гаврилов, отметив при этом, что на извинениях он не настаивает.
Депутат Госдумы РФ добавил, что грузинское общество и власти Грузии так и не дали «справедливой оценки» событиям, произошедшим в Тбилиси год назад. Он выразил надежду на то, что грузинское правительство сможет «окончательно разрушить планы реваншистов-переворотчиков» и «остановить тех, кто в том году пошел на кощунство, на государственный переворот с откровенно антиправославными, антихристианскими лозунгами».
«Виновные в грязных провокациях, направленных на разрушение наших отношений, должны понести ответственность, если необходимо – наказание», - добавил он.
- Сергей Гаврилов – член российской Коммунистической партии, глава Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
- Год назад он оказался в центре скандала, вследствие которого в Грузии началось масштабное антиправительственное движение, а грузино-российские отношения достигли низшей точки со времен августовской войны 2008 года.
- Тогда Гаврилов приехал в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Первое заседание сессии проходило в стенах парламента Грузии. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам-делегатам из 25 стран на русском языке.
- Возмущенные этим,депутаты от оппозиции приехали в парламент и сорвали ассамблею, а также обвинили власти в коллаборационизме из-за того, что они впустили в страну и, более того, посадили на почетное место человека, который выступает против территориальной целостности Грузии. Конференция была прервана, а российская делегация под защитой полиции в тот же вечер покинула страну.
За несколько часов у парламента собралось не менее 7 тысяч человек, которые выражали свое возмущение. К 22 часам акция переросла в столкновения с полицией. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. При разгоне пострадали 240 человек, в том числе 38 журналистов. Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.
В Москве называли акции, начавшиеся из-за ситуации с Гавриловым, проявлением «русофобии». Тем не менее, абсолютно все требования протестующих в Тбилиси были сфокусированы на внутриполитических вопросах.
«Грузинская мечта» опубликовала заявление в связи с годовщиной событий 20 июня
Политическое объединение «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» распространила заявление в связи с событиями 20 июня 2019 года. Как говорится в заявлении, спустя год важно еще раз дать оценку этим событиям, уже на относительно спокойном эмоциональном фоне, передает Общественный вещатель.
«В прошлом году печальная ошибка властей привела к протесту общественности. Власть признала допущенную ошибку и взяла на себя политическую ответственность. К сожалению, деструктивная оппозиция попыталась использовать этот протест в своих политических целях и превратила протестную волну в насильственную акцию. Они предприняли интенсивный штурм здания парламента и сил полиции, и фактически, попытались свергнуть власть насильственным путем.
Хотя попытка насильственного вторжения в здание парламента транслировалась в прямом эфире практически всех телеканалов, и были собраны неопровержимые доказательства против организаторов или активных участников штурма, оппозиция бесстыдно отрицала факты, которые вся Грузия видела своими глазами.
За прошедший год оппоненты неоднократно, прямо или косвенно подтвердили, что превращение мирного митинга перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года в штурм здания парламента было спланированной ими операцией, направленной на провоцирование полиции на применение силы для того, чтобы искусственно создать повод для свержения власти», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».
Согласно заявлению, спустя год после тяжелых событий, «все более очевидной является разница между правительством, приверженным демократическим ценностям, и деструктивными силами, стремящимися вернуться к власти любым способом.
«Мы чувствуем поддержку общества, мы чувствуем ответственность за историю и будущее нашей страны, поэтому «Грузинская мечта» вместе с грузинским народом успешно преодолеет все вызовы, воспрепятствует деструктивной повестке дня оппозиции, и убедительно победит на предстоящих парламентских выборах, так же, как вместе мы убедительно справились с глобальной пандемией. Мы все вместе выведем страну на путь к окончательной победе и займем достойное место в свободной, европейской, демократической семье», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».
«Европейская Грузия» примет участие в голосовании по проекту конституционных поправок
«Европейская Грузия» примет участие в голосовании по проекту конституционных поправок в первом чтении. Соответствующее решение было озвучено лидерами после сегодняшней встречи, состоявшейся в формате фракции.
Однако тут же было отмечено, что депутаты-члены «Европейской Грузии» поддержат конституционные изменения лишь в первом чтении, а в процессе, связанном со вторым чтением не примут участие до тех пор, пока не будет освобожден из заключения дольщик телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», оппозиционные партии, в том числе, «Европейская Грузия», отказывались поддержать конституционные изменения, аргументируя это тем, что власти не выполняют соглашение, достигнутое между политическими партиями 8 марта. В частности, об освобождении из заключения дольщика телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа.
Пленарное заседание парламента Грузии, на котором состоится голосование по конституционным изменениям, назначено завтра, 21 июня.
Владельцы марки «Эскимо» переименуют ее на фоне протестов против расизма
Американская компания Dreyer's, владеющая торговым названием мороженого «Эскимо» (Eskimo pie) решила сменить его на фоне акций протеста против полицейского насилия и расизма, передает The Wall Street Journal.
В компании решили, что название является «уничижительным» и оскорбляет эскимосов - группу коренных народов Арктики, сообщила главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.
Мороженое эскимо и его название были придумано в 1920 году кондитерами Кристианом Нельсоном и Расселом Стовером. Они запатентовали его и продали свой бизнес на фоне роста его популярности по всему миру. В 1935 году его начали производить в Советском Союзе, изначально под названием «Эскимо-Пай».
В 2007 году бренд был куплен Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта почти всегда используется образ эскимоса в традиционном костюме.
Ранее о смене названий и логотипов сообщили владельцы продуктовых брендов Aunt Jemima и Uncle Ben's. В компаниях посчитали, что эти бренды эксплуатируют расовые стереотипы в отношении чернокожих жителей США.
Главы Туркмении и Азербайджана отказались от приезда на парад в Москве
Главы Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москве. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мерами из-за него.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Туркменская служба Радио Свобода отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне, 19 июня, отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране, - передает Армянская служба Радио Свобода. «Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит», - цитирует редакция его письмо Владимиру Путину. За день до этого отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде, передавал ТАСС.
Ранее от поездки отказался так же президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России.
- Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.
Роберт Кочарян вышел на свободу под установленный судом залог
После выплаты залога, предусмотренного решением Апелляционного суда, и завершения всех процессов, установленных законом, мера пресечения (арест) в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна была отменена накануне вечером, 19 июня. Об этом сообщают в канцелярии Кочаряна.
Согласно сообщению, Кочарян вернулся домой, но продолжит реабилитационное лечение в медицинском центре «Измирлян».
Как сообщает Радио Азатутюн, 18 июня Апелляционный суд отменил примененный в отношении экс-президента арест и в качестве меры пресечения избрал освобождение под залог, назначив сумму залога в размере 2 млрд драмов (более 4,1 млн долларов).
Роберт Кочарян является ключевым обвиняемым по делу «1 марта». Его обвиняют в свержении конституционного строя. По другому делу бывшему президенту Армении также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Европарламент одобрил резолюцию о «Восточном партнерстве»
Европарламент одобрил резолюцию о «Восточном партнерстве». При голосовании на пленарном заседании документ поддержали 507 депутатов, против проголосовали 119 депутатов, 37 воздержались. Докладчиком по этому вопросу была Пятрас Ауштрявичюс.
В документе говорится, что программа «Восточного партнерства» не предусматривает присвоение членства в ЕС, но политика «Восточного партнерства» может ускорить процесс поэтапной интеграции в ЕС. Депутаты Европарламента призывают Совет Европейского союза предложить в индивидуальном порядке расширенную стратегию сотрудничества трем ассоциированным партнерам - Грузии, Молдове и Украине. Европейский парламент призывает Европейский союз начать процесс создания общего экономического пространства со странами «Восточного партнерства», что приведет к интеграции «четырех свобод» - свободного перемещения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.
Члены Европейского парламента также призывают Совет Европейского союза увеличить финансовую помощь странам «Восточного партнерства». В резолюции говорится, что финансовая помощь должна быть адаптирована к конкретным потребностям государств «Восточного партнерства».
Согласно документу, основными критериями и условиями для более тесного политического партнерства и получения финансовой помощи являются эффективные и устойчивые демократические институты, верховенство закона, эффективное правление, борьба с коррупцией и непотизмом, свобода СМИ и защита прав человека.
Члены Европарламента также осуждают действия России как агрессора. В документе говорится, что пять из шести членов «Восточного партнерства» имеют неразрешенные территориальные конфликты. Европейский парламент осуждает нарушение Россией международного права и призывает к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий. Согласно резолюции, члены ЕС должны проводить более скоординированную политику в отношении России.
Депутаты также призывают ЕС предложить членам «Восточного партнерства» новые формы сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
На акциях протеста в Белоруссии задержаны больше 110 человек
Как минимум 110 человек задержаны в Белоруссии на акциях против задержаний политиков и активистов 19 июня. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Среди задержанных - журналисты Радио Свобода и других изданий, освещавшие акции.
Накануне, 19 июня, в Белоруссии был последний день регистрации кандидатов на президентские выборы. При этом несколько кандидатов отказались от участия, а основной соперник Александра Лукашенко - Виктор Бабарико был задержан и помещен в СИЗО в рамках уголовного дела.
На протяжении всего этапа регистрации кандидатов в Белоруссии проходили акции протеста. В пятницу вечером они возобновились в Минске и других крупных городах. Люди выстраиваются в «цепь солидарности» в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании
В результате в Минске были задержаны не меньше 80 человек. Задержания так же проходили в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке и в других городах. Среди задержанных - журналисты «Белсата», Tut.by, «Еврорадио», Reuters, 6TV.
Вечером 19 июня штаб задержанного Виктора Бабарико опубликовал записанное им ранее обращение. В нем банкир предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года, ограничивающей президентские полномочия и максимальное число президентских сроков. Инициировать референдум по белорусским законам могут президент, парламент или инициативные группы, собравшие 450 тысяч подписей, в том числе не менее 30 тысяч от каждой из областей страны и Минска.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Число умерших от коронавируса в России превысило 8 000
В России за минувшие сутки зарегистрированы 7 889 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, с учетом аннексированного Крыма. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Общее число заболевших достигло 576 952.
Число умерших, по официальной статистике, достигло 8 002, из них 161 человек - за последние сутки. Выздоровели 10 186 человек, за все время - 334 592.
Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Первая Университетская клиника Тбилиси возвращается к обычному режиму работы
Первая Университетская клиника Тбилиси с 1 июля планирует вернуться к обычному режиму работы. Об этом журналистам сообщил директор больницы Леван Ратиани.
Первая Университетская клиника в течение трех месяцев работала как ковид-центр. Реанимационное отделение этой больницы считается самым сильным в стране, поэтому, в основном, на лечение туда поступали пациенты с тяжелой формой заболевания, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам Ратиани, все их пациенты с подтвержденным коронавирусом уже выздоровели. Больше недели клиника не принимает новых больных. «Мы вернемся к обычному режиму работы со следующего месяца», - сказал Ратиани.
- С 26 февраля по 20 июня в Грузии лабораторно подтверждено 898 случаев COVID-19. В настоящее время в ковид-центрах страны лечение продолжают 132 человека.
- Общее число выздоровевших составляет 752. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. В карантине остается 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.
Число умерших пациентов с COVID-19 на Ставрополье возросло до 82
За минувшие сутки в Ставропольском крае умерли четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число заражений коронавирусом на Ставрополье достигло 4 248, за сутки инфекция подтверждена у 93 пациентов, выздоровел 71 человек, а общее число излечившихся составило 2 351, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
«За минувшие сутки, несмотря на усилия медиков, скончались четыре пациента с коронавирусом», – написал он сегодня, 20 июня, на своей странице в Instagram.
В больницах создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты, койки для пациентов с коронавирусом в клиниках свободны почти на 80 процентов, добавил губернатор.
COVID-19: За сутки в Армении выявлен 551 новый случай коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 551, в общем составив 19 708.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 588 и сейчас составляет 8 854.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 332.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 113 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 409, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 93 786, сообщает Радио Азатутюн.
Сегодня в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации»
Сегодня, 20 июня, в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации». Информацию об том в соцсети распространяют организаторы акции. Участники акции выразят протест против реакции властей на события, имевшие место год назад, 20 июня 2019 года.
По той же информации, организаторы призывают желающих принять участие в акции, учитывая и соблюдая все рекомендации, необходимые для защиты здоровья в условиях пандемии.
«Соблюдайте 2-метровую дистанцию (для этого будут наклеены стикеры); приходите с масками, мы постараемся раздать их тем, у кого их не будет; все спикеры напомнят вам о важности дистанции, прежде чем выступить; микрофон будет дезинфицироваться после каждого выступления», - заявляют они.
«Ровно год назад власть «Грузинской мечты» впустила российских депутатов в парламент и уступила кресло председателя парламента Грузии коммунисту Гаврилову, нарушителю закона об оккупации. Ровно год назад против этого открыто коллаборационистского факта тысячами людей был выражен протест перед парламентом, и власть демонстративно наказала этих людей, напоказ России.
Год назад, 20 июня, собственное правительство до утра охотилось на мирных граждан, применяя медвежьи пули и слезоточивый газ. В результате до 240 человек пострадали и сотни демонстрантов были арестованы. Пять человек потеряли зрение. Пострадали до 40 журналистов. Этот шаг властей был оценен авторитетными международными организациями как превышение и непропорциональное применение силы», - говорится в информации.
В Грузии выявлены два новых случая коронавируса, 11 пациентов выздоровели
В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 19 июня в Грузии лабораторно подтверждено 898 случаев инфицирования коронавирусом. Об одном новом факте стало известно накануне днем, а о двух – сегодня утром. Таким образом, за последние сутки по стране зафиксировано три случая COVID-19.
От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 752. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 132 человека. В карантине остаются 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 19 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 83,7 тысячи человек, передает агентство «Новости-Грузия».
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