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Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Дагестане
В девяти районах Дагестана сегодня, 21 июня, проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Все участки обеспечены средствами защиты от коронавируса, отчитался Избирком Дагестана.
Задействованы 106 избирательных участков в Ахвахском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, Рутульском, Унцукульском, Цумадинском и Шамильском районах, сообщил сегодня на своем сайте Избирком.
Из-за сложной ситуации по коронавирусу на избирательных участках соблюдаются меры безопасности, сотрудники избиркома работают в халатах и защитных экранах, кабинеты для голосования оборудованы санитайзерами, а жителям предписано надевать маски и перчатки.
Как сообщает «Кавказский узел», общенародное голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля. Опрошенные жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию, указав на важность соблюдения уже прописанных в ней норм, и посетовали, что от голосов граждан ничего не зависит. Активисты регионов Юга России раскритиковали поправки.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516
За последние сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане скончались четыре человека, Краснодарском крае умерли трое, в Кабардино-Балкарии двое, в Чечне умер один пациент.
Всего на Северном Кавказе умерли 696 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае - 101:
- Ставропольский край 101 (4349 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 85 (2815)
- Дагестан + 85 (7188)
- Кабардино-Балкария + 75 (4436)
- Краснодарский край + 64 (5440)
- Северная Осетия + 31 (3768)
- Адыгея + 30 (1541)
- Ингушетия + 24 (2806)
- Чечня + 21 (1600)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 33943 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 584 680 человек с коронавирусом, передает Кавказ.Реалии.
- За последнюю неделю на Северном Кавказе Ставропольский край и Карачаево-Черкесия стали лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом. Несколько месяцев подряд в этом списке на первом месте был Дагестан. Но теперь, согласно данным Минздрава РФ, в Дагестане стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией.
- Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, пишет русская служба Радио Свобода, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Тамар Чугошвили: Во время второго и третьего чтений будут серьезные риски
По заявлению независимого депутата парламента Грузии Тамар Чугошвили, во время рассмотрения конституционных изменений во втором и третьем чтениях будет угроза их провала. Как заявила Чугошвили журналистам, существуют риски, что упомянутые изменения могут оказаться не доведенными до конца, поэтому «все обязаны принять участие в голосовании», передает «ИнтерпрессНьюс».
«Что касается «Национального движения» и других партий, я думаю, что все, у кого есть депутатский мандат и возможность нажать на зеленную кнопку, должны поддержать этот вопрос. Тем более те партии, которые сами говорят сегодня о порочности существующей избирательной системы.
Во время второго и третьего будут серьезные риски. Возникнет угроза провала изменений, и они могут оказаться не доведенными до конца, поэтому все обязаны принять участие в голосовании. Хорошо, что сегодня такая угроза этому вопросу не возникла», - заявила Чугошвили.
- Для справки: парламент Грузии утвердил в первом чтении проект конституционных изменений. Регистрацию прошли 142 члена парламента, 136 из которых поддержали проект закона об изменении избирательной системы. Против проголосовали 5 депутатов.
Нападение с ножом в британском Рединге расследуется как теракт
Британская полиция расследует как теракт произошедшее накануне, 20 июня, нападение с ножом на посетителей парка в городе Рединг к западу от Лондона, в результате которого 3 человека были убиты и еще трое ранены.
Об этом сообщают агентства со ссылкой на контртеррористическое отделение полиции. При этом накануне власти утверждали, что нападение не было связано с терроризмом.
Нападавший задержан. Сообщается, что это 25-летний беженец из Ливии, который прибыл в Британию несколько лет назад. Власти пока не сообщают о том, связан ли он с какой-либо террористической группировкой. У полиции нет данных о подготовке новых нападений. Связь нападения с митингом против расизма, который прошёл в Рединге накануне, полиция также исключает.
В Британии в последние годы произошло несколько террористических нападений, оружием при которых был нож. За несколько таких атак взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство».
Депутат парламента Турции заявил о коррупции на грузинской таможне
Депутат парламента Турции Ахмет Кая заявил о систематических фактах коррупции на грузинской таможне – оппозиционный политик утверждает, что турецкие фуры не пропускаю через границу до тех пор, пока водители не заплатят крупные взятки.
Ахмет Кая является членом Меджлиса Турции от левоцентристской Республиканской народной партии (РНП) – основного соперника президентской Партии справедливости и развития (ПСР). При этом Кая избирался в парламент в округе в Трабзоне – черноморской провинции, граничащей с Грузией.
16 июня Кая провел специальный брифинг для того, чтобы сообщить о фактах коррупции на грузинской таможне и потребовать от правительства Турции разобраться с этим вопросом. «Что произойдет, если деньги не заплатят? Машину переводят в «красную зону», где она остается в течение 10-15 дней якобы для проверки. В случае уплаты 1-2 тысяч долларов, водителя незамедлительно пропускают», - приводит перевод слов Кая издание «Батумелеби».
Политик отметил, что на фоне пандемии коронавируса компаниям, занимающимся международными грузоперевозками, приходится работать в сложнейших условиях. Между тем, ситуация с взятками на границе приводит к тому, что они несут большие убытки. Кая не ограничился только брифингом. В тот же день на своей странице в Facebook он распространил заявление, в котором сравнил таможенную службу Грузии с «контрабандистами». При этом политик отметил, что взятки требуют с водителей фур, которые въезжают в Грузию транзитом.
Службе доходов Минфина Грузии потребовалось более суток на то, чтобы ответить на эти обвинения. В ведомстве заявили, что информация, озвученная Кая, «не соответствует действительности». «Таможенный контроль, в том числе, осмотр продукции и транспортных средств, основан на использовании автоматизировано обработанных данных и осуществляется на основании критериев рисков, разработанных на международном уровне», - сказано в заявлении ведомства.
В Службе доходов добавили, что, несмотря на пандемию, для компаний, которые осуществляют международные перевозки, и водителей «проблем какого-либо типа создано не было». Как отмечается, «на таможенной границе Грузии в 24-часовом их перемещение происходит беспрепятственно, с соблюдением соответствующего протокола».
Служба обращает внимание и на официальную статистику. Согласно этим данным, за март-май 2020 года через Грузию прошло более 25 тысяч транспортных средств из Турции. Из них только 109 машин были подвергнуты специальному таможенному контролю. Это число составляет 0,4% от общей суммы. «Вместе с тем, отметим, что из 109 машин, подлежащих контролю, подавляющее большинство покинуло территорию Грузии в течение 1-4 дней, а не в течение 10-15 дней, как было отмечено в заявлении депутата меджлиса», - указали в ведомстве.
Власти Москвы объяснили потоп в городе сильным ливнем и листвой
Власти Москвы объяснили затопление 20 июня участков дорог и дворов в некоторых районах города - прежде всего на юге - засорением ливневой канализации листвой, а также тем, что на Москву обрушилось за несколько часов до 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает ТАСС.
По данным «Интерфакса», за сутки в Москве из-за сильного ветра было повалено около 60 деревьев, пострадали три человека. А всего в июне осадков было более чем в 2 раза выше нормы.
В результате ливня в субботу были затоплены обширные участки территории на юге, юго-востоке и востоке Москвы, в том числе часть Варшавского шоссе. Были затоплены парковки, в результате чего пострадали автомобили, и несколько подземных переходов. В соцсетях появилось множество видео и фото, снятых очевидцами. Многие комментаторы критикуют московские власти, напоминая об обещаниях мэра Сергея Собянина привести ливневую канализацию в порядок. Комментаторы также не понимают, о какой листве идет речь в комментарии заместителя мэра - сейчас не осень, и листопада нет.
Кобахидзе убежден, что процесс принятия конституционных изменений будет успешно завершен 29 июня
«116 депутатов твердо поддерживают конституционные изменения, что гарантирует успешное завершение процесса принятия изменений 29 июня», - заявил член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, комментируя принятие парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении.
По его словам, не имеет значения, примет ли «Европейская Грузия» в дальнейшем участие в голосовании во втором и третьем чтениях, так как законопроект все равно будет принят к 29 июня. При этом, по словам Кобахидзе, освобождение заключенного не является компетенцией правящей партии.
«Это компетенция суда, и суд принимает решения по этому вопросу. Исходя из этого, мы должны еще раз сказать, что когда «Европейская Грузия» требует освобождения заключенного от правящей партии, тем самым они доказывают, что до сих пор еще не поняли, что такое разделение властей и что такое правовое государство. Они, вероятно, никогда и не поймут этого», - сказал Кобахидзе.
Сегодня, 21 июня, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о конституционных изменениях, касающийся избирательной системы. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, сообщает Общественный вещатель.
Парламент Грузии принял поправки в Конституцию по выборам в первом чтении
Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодняшнее заседание бойкотировала партия «Единое национальное движение», которая представлена в законодательном органе одной фракцией из шести человек. Для голосования зарегистрированы были 142 депутата. За принятие законопроекта высказались 136 депутатов, пятеро были против.
Согласно проекту изменений, на выборах 2020 года в парламент выберут 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. Изменения также предполагают снижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Согласно поправкам, партия сможет единолично формировать правительство в том случае, если она наберет 40% голосов избирателей.
Выборы по этой модели являются частью соглашения, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией 8 марта при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза. Частью этого соглашения также является прекращение политических преследований и освобождение политических заключенных. В настоящее время оппозиция требует освобождения из тюрьмы акционера самого оппозиционного телеканала страны «Мтавари архи» Георгия Рурура, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия.
Именно из-за дела Руруа «Единое национальное движение» бойкотирует процесс обсуждения поправок. Оппозиционная партия «Европейская Грузия», представленная в парламенте 19 депутатами, решила поддержать законопроект в первом чтении, тем самым предоставив правительству время освободить Руруа до третьего слушания.
Кроме того, в «Европейской Грузии» опасались, что большинство попытается провалить инициативу в первом же чтении. Другого шанса на изменение избирательной системы путем конституционной реформы у властей уже не будет, поскольку парламентские выборы назначены на 31 октября, а повторное инициирование поправок заняло бы месяцы.
Для принятия конституционных поправок необходимы 113 голосов.
В Москве впервые с апреля менее 1000 инфицированных коронавирусом за день
В России за последние сутки выявили 7 728 инфицированных коронавирусной инфекцией – чуть меньше, чем за предыдущий день. Таковы официальные данные оперативного штаба. Умерли за сутки 109 человек, выздоровевшими признаны чуть более 5 тысяч. Число «активных случаев» – тех, кто сейчас проходит лечение, – таким образом, выросло после нескольких дней снижения. Это, впрочем, характерно для выходных дней, в которые реже осуществляется выписка пациентов.
Впервые с апреля в Москве за сутки выявлено менее тысячи инфицированных коронавирусом – 968. На пике эпидемии около половины всех зараженных в России выявлялось в Москве, сейчас этот показатель упал до 15 процентов, а в абсолютных цифрах более чем в 5 раз. В других регионах России, соответственно, число новых выявленных случаев снижается незначительно или даже растет.
Карантинные меры в России начали ослаблять 11 мая – как раз в этот день было выявлено больше всего новых случаев заражения. В Москве так называемую самоизоляцию отменили 9 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дальнейшее снятие ограничений – к концу месяца должны заработать внутренние помещения ресторанов, фитнес-центры и бассейны.
Режим самоизоляции, действовавший в Москве с конца марта, был отменен с 9 июня. Тогда же разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе. Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что ситуация в городе «значительно улучшается». При этом СМИ писали, что ограничения в Москве начали снимать раньше времени по настоянию Кремля – перед голосованием о поправках к Конституции, которое начнется 25 июня.
Кадыров заявил, что у него нет антител к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сданный им тест на антитела к коронавирусу оказался отрицательным - то есть коронавирусной инфекцией он не болел.
В мае ряд СМИ, в том числе «Интерфакс», сообщали о том, что Кадыров болен коронавирусной инфекцией, и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Москве. Сообщения появились после того, как глава Чечни несколько дней не появлялся на публике и не писал в соцсети - что для него необычно. Представители властей Чечни отрицали болезнь Кадырова и его госпитализацию, однако сам он, спустя несколько дней вновь появившись на публике, слухи прямо не комментировал, заявив лишь, что, как любой человек, имеет право заболеть, «поставить капельницу и поднять иммунитет».
Доподлинно известно, что в Москву в мае из Грозного несколько раз прилетал пассажирский самолет, который СМИ связывают с Кадыровым. Глава Чечни заявил, что у него нет личных самолетов.
О том, что у него не обнаружено антител, Кадыров написал на своей странице ВКонтакте. При этом он отметил, что у 80 процентов сдавших с ним тесты - члены сборной КВН Чечни и сотрудники его аппарата - антитела обнаружены были.
Арчил Талаквадзе: Дата выборов 31 октября остается в силе
«Дата парламентских выборов 31 октября остается в силе, и мы максимально обеспечим возможности для предвыборной агитации», - заявил сегодня, 21 июня, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Сегодня в парламенте Грузии проходит рассмотрение конституционных изменений по избирательной системе. Как пояснил Талаквадзе, предыдущая версия Конституции позволяла правительству маневрировать с датами выборов, но сегодня это невозможно. Соответственно, по словам Талаквадзе, выборы пройдут 31 октября.
«Разумеется, мы обеспечим проведение демократических, свободных и прозрачных выборов. Повторяю: это возможность укрепить демократию в Грузии, и мы докажем нашим гражданам, нашим партнерам, что Грузия продолжает укреплять демократию и демократическое развитие. Я вновь призываю всех, еще раз обращаюсь ко всем с призывом поддержать конституционные изменения, связанные с изменением избирательной системы. Этим мы получим систему, максимально приближенную к пропорциональной, которая поможет нам сформировать стабильную политическую систему», - сказал Арчил Талаквадзе.
Что касается вопроса о возможных досрочных выборах, то, по разъяснению Талаквадзе, согласно проекту поправок, если досрочные выборы состоятся в период с 2020 по 2024 год, они будут проведены по той же системе, по которой «мы собираемся прийти к соглашению сегодня», передает Общественный вещатель.
В парламенте Грузии проходит рассмотрение конституционных изменений в первом чтении
В парламенте Грузии проходит внеочередное заседание, на котором конституционные изменения рассматриваются в первом чтении. На пленарном заседании присутствуют 120 депутатов. Регистрацию прошло именно это количество членов парламента.
В эти минуты к депутатам обращается с речью председатель парламента Арчил Талаквадзе, который дает оценку проекту конституционных изменений. После рассмотрения, голосование по проекту в первом чтении состоится сегодня же.
Согласно проекту изменений, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если на парламентских выборах 2020 года та или иная партия получит по пропорциональной системе менее 40,54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
В голосовании примут участие и члены «Европейской Грузии», которые озвучили свое решение принять участие в голосовании накануне, 20 июня.
Гамкрелидзе рассказал об источниках инфицирования новых пациентов с COVID-19
Из восьми случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, шесть являются завозными, а два – это контакты инфицированных пациентов. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, клиническое состояние новых пациентов удовлетворительное. Также известно, что среди больных есть несовершеннолетний.
Глава NCDC добавил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Тем не менее, Гамкрелидзе призывает население сохранять бдительность и максимально следовать всем рекомендациям.
«Мы снова призываем граждан следовать рекомендациям сферы здравоохранения – правилам личной и общественной гигиены, носить маски, избегать больших собраний, соблюдать дистанцию. Тот факт, что у нас ежедневно единичные случаи, не дает нам повода успокоиться», - сказал Гамкрелидзе.
С 26 февраля по 21 июня в Грузии лабораторно подтверждены 906 случаев инфицирования коронавирусом. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 137 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 755. В карантине остаются 2 710 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 269.
Число случаев коронавируса в Армении превысило 20 тысяч, за сутки скончались 18 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 560, в общем составив 20 268.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 148 и сейчас составляет 9 852.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек: 11 мужчин и 7 женщин. Самому молодому из умерших пациентов было 48 лет, самому старому - 87. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 350.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 114 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).
Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 802, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 95 754.
В США федеральный прокурор Джеффри Берман отказался уйти в отставку
Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, отказался уйти в отставку. На уходе Бермана с поста настаивает генеральный прокурор Уильям Барр.
Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти.
«Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку», - говорится в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования «без задержек или перерывов».
С момента своего назначения в 2018 году он, не колеблясь, открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.
Глава демократического меньшинства в Сенате, предположил, что неожиданное увольнение Бермана «попахивает потенциальным нарушением судебного процесса». Шумер задается вопросом: «Что раздражает президента Трампа - предыдущие или нынешние действия прокурора?»
Председатель Юридического комитета Палаты представителей, демократ Джерролд Надлер заявил о готовности пригласить Бермана для дачи показаний, отмечает «Голос Америки».
В Оклахоме прошел крупный митинг Трампа - первый после карантина
В Талсе, штат Оклахома, накануне вечером, 20 июня, тысячи горожан собрались на предвыборный митинг президента США Дональда Трампа.
Это первое массовое предвыборное мероприятие с участием президента после того, как в середине марта в США были объявлены общенациональные ограничительные меры в связи эпидемией коронавируса.
В своем выступлении, которое продолжалось около полутора часов, президент подверг резкой критике своего оппонента на выборах - демократа Джо Байдена, а также прессу и «радикальных левых». Говоря о недавних беспорядках в американских городах в знак протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп заявил о себе как о президенте «закона и порядка» и осудил снос участниками демонстраций памятников и сожжение американских флагов.
На митинг через интернет зарегистрировались около миллиона пользователей, однако реальная явка оказалась ниже, чем ожидала кампания Трампа - на арене в Талсе, где выступал президент, осталось множество пустых мест, а митинг перед зданием арены пришлось отменить. Кампания Трампа обвинила в невысокой явке «кампанию запугивания» со стороны его оппонентов.
Свою роль, как пишет пресса, сыграли и опасения в связи с коронавирусной инфекцией. В последнее время в штате Оклахома регистрируется рост числа зараженных коронавирусом, и это также вызывает волну критики в адрес президента. Департамент здравоохранения штата предупредил, что участникам митинга в Талсе грозит повышенный риск инфицирования. А перед митингом стало известно, что вирус был выявлен у шести сотрудников штаба Трампа.
Несмотря на все это, митинг стал крупнейшим в рамках нынешней предвыборной кампании, начиная с марта, когда проведение публичных мероприятий было приостановлено из-за коронавируса.
«Голос Америки» обратил внимание на предупреждение, с которым обратился Трамп в пятницу к «протестующим, анархистам, агитаторам или негодяям», которые якобы направляются в Талсу, чтобы помешать его предвыборному митингу. Трамп сказал, что этих людей ожидает отпор. Критики Трампа назвали такое высказывание попыткой спровоцировать конфликт. В конце концов столкновений в Талсе зафиксировано не было.
Дональд Трамп, по опросам, отстает от Джо Байдена, соперника от Демократической партии - таковы результаты нескольких опросов общественного мнения в последние дни.
Сегодня парламент Грузии проголосует по конституционным изменениям в первом чтении
Сегодня, 21 июня, на внеочередном заседании парламент Грузии рассмотрит конституционные изменения и проголосует по ним в первом чтении.
Согласно проекту изменений, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если на парламентских выборах 2020 года та или иная партия получит по пропорциональной системе менее 40,54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
Во внеочередном заседании примут участие члены «Европейской Грузии». Известно, что проект поддержат «Независимые депутаты».
До сих пор две крупнейших оппозиционных партии страны – «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» – отказывались поддержать конституционные поправки, аргументируя это тем, что власти не выполнили все условия соглашения от 8 марта. В частности, они требовали освобождения основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия. Оппозиция считает его политзаключенным.
«Европейская Грузия» накануне решила прервать бойкот и принять участие в рассмотрении поправок в конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года в первом чтении. Продолжит ли партия участвовать в рассмотрении законопроекта в последующих чтениях, будет зависеть от решений по вопросу Руруа.
В Грузии выявлены 8 случаев коронавируса, три пациента выздоровели
В Грузии выявлены восемь новых случаев заражения коронавирусом, а три человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 21 июня в Грузии лабораторно подтверждены 906 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 755. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 137 человек. В карантине остаются 2 710 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 269.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 20 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 85,7 тысячи человек.
«20 июня не забыто» - как проходил митинг в годовщину «гавриловской ночи»
Государственным гимном Грузии завершилась в центре Тбилиси акция, приуроченная к годовщине событий 20-21 июня 2019 года. Вместе с сотнями людей, собравшихся на проспекте Руставели, гимн исполнила известная грузинская исполнительница Тамара Чохонелидзе.
Митинг под слоганом «Вместе против оккупации» организовало гражданское движение «Сирцхвилия» («Стыдно»). Акция собрала около двух тысяч человек. Со сцены к собравшимся обратились до 20 спикеров – член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили, 19-летняя Мако Гомури, потерявшая левый глаз из-за попадания резиновой пули во время разгона, экс-президент Георгий Маргвелашвили, лидеры нескольких оппозиционных партий, а также активисты гражданских движений и представители НПО, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Главный посыл протестующих: «20 июня не забыто». «Сколько бы лет ни прошло, в нашей истории, в наших сердцах, в нашей памяти всегда останется 20 июня. Мы никогда не забудем, всегда будем помнить и будем требовать ответа за то, что произошло 20 июня. 20 июня – это день боли, потому что сегодня здесь есть люди, которые пострадали, которые пострадали от того насилия. Я не люблю называть имен, но сегодня я не могу ни вспомнить Кобу Летодиани, который потерял зрение на один глаз во время Абхазской войны, а второй глаз – здесь. Эта боль не забыта и не может быть стерта», - сказала на митинге депутат парламента Грузии, лидер партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.
На акции много говорили о будущих парламентских выборах, реформе избирательной системы, нарушениях прав человека, борьбе за независимую систему правосудия, свободе слова и СМИ.
Следует отметить, что сегодня о событиях 20 июня вспоминали не только в Тбилиси. Протестные акции также прошли в Батуми и Кутаиси.
Акция на проспекте Руставели была хорошо организована и проходила при соблюдении всех правил профилактики коронавирусной инфекции. На расстоянии 2-х метров у здания парламента Грузии расклеили стикеры. Всем желающим на митинге раздавали медицинские маски и перчатки. По решению организаторов, митинг был ограничен по времени – он продлился всего два часа. После окончания акции, активисты повесили у парламента большой баннер с надписью «0% нашего будущего оккупировано Россией».
- Акция протеста 20 июня 2019 года возле здания парламента Грузии началась спонтанно, как реакция на выступление в парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова, приглашенного в Тбилиси представителями правящей партии «Грузинская мечта» в качестве сопредседателя парламентской ассамблеи православия. Представители оппозиции, возмущенные тем, что Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии, пришли в законодательный орган и сорвали заседание ассамблеи.
- Возле парламента за несколько часов собралось не менее 7 тысяч человек, которые протестовали против российской оккупации и обвиняли правительство Грузии в коллаборационизме. К 22 часам акция переросла в столкновения с полицией. Протестующие попытались снести кордон полиции по периметру парламента. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули разных модификаций. Разгон, который начался без предупреждения, продолжался несколько часов.
- В результате пострадали и были госпитализированы 240 человек, в том числе 38 журналистов. Тяжелые телесные повреждения получили десятки человек, двое молодых людей потеряли глаз. Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.
Суд в Вашингтоне отказал Трампу в попытке запретить книгу Болтона
Федеральный судья отказал администрации Трампа в просьбе наложить запрет на книгу Болтона, бывшего советника по национальной безопасности.
Судья Ройс Ламберт окружного суда в Вашингтоне опубликовал 10-страничный текст постановления, согласно которому доводы Министерства юстиции недостаточны для запрета на публикацию мемуаров Джона Болтона. Судья заявил, что книга уже успела широко разойтись по магазинам и могла бы легко быть опубликована в интернете - даже если бы суд постановил запретить ее.
Официальное начало продаж мемуаров советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности назначено на ближайший вторник.
"По причинам, которые не нуждаются в особом декларировании, суд не будет устраивать конфискацию [тиража] по всей стране и выносить решение об уничтожении политических мемуаров", - говорится в заявлении судьи Ламберта.
Телеканал CNN отмечает, что постановление судьи не только идет вразрез с попытками Трампа помешать появлению книги Болтона, но одновременно не мешает администрации Трампа ответить Болтону, в случае, если в его мемуарах будут раскрыты государственные секреты США.
Маргвелашвили: Ответ властей на прошлогодние события был абсолютно неадекватным
«Ответ властей на протестную акцию 20-21 июня 2019 года был неадекватным и продемонстрировал, что правительство «Грузинской мечты» склонно к насилию и является авторитарным», - заявил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на протестной акции в годовщину «гавриловской ночи».
Экс-президент напомнил, что началу разгона прошлогодней акции предшествовали столкновения демонстрантов с полицией. Одновременно он подчеркнул, что у штурма «парламента не было смысла, и сделать это было невозможно».
«У властей всегда есть право на применение силы, но только в тех рамках, которые зовутся ответом адекватного типа на то или иное действие – это прерогатива властей. Ответ был абсолютно неадекватным. Был ответ, который не удовлетворяет никакие демократические стандарты. Во-вторых, он ясно продемонстрировал, что власти склонны к насилию. Правительство, склонное к насилию, является авторитарным, оно не демократично», - заявил Маргвелашвили.
По мнению политика, после 20 июня 2019 года «политическое поле» в Грузии радикально изменилось, а в течение минувшего года граждане еще несколько раз убедились в том, что правительство «Грузинской мечты» встало на путь авторитаризма.
«Правительство, которое стреляет в граждан, собравшихся под патриотическими лозунгами, недемократично. Власть, которая водометами оттесняет граждан, собравшихся под патриотическими лозунгами, не является демократичной. Власти, которые допустили в своей стране политзаключенных, являются авторитарными. Правительство, которое дало обещание собственному народу и международным партнерам и обмануло, является международным мошенником. Такое правительство не устраивает нашу нацию и общество», - заявил он.
- Сегодняшний митинг был организован гражданскими активистами. Под слоганом «Вместе против оккупации» у парламента Грузии собралось около двух тысяч человек. К настоящему времени акция уже завершена.
- На митинге выступили до 20 спикеров – гражданские активисты и политики. Все они указывали, что власти Грузии до сих пор не выполнили большинство требований, озвученных после «гавриловской ночи», в том числе, связанных с реформой избирательной системы.
Георгий Маргвелашвили не намерен баллотироваться на выборах в качестве мажоритарного кандидата
По заявлению бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, он не намерен баллотироваться на парламентских выборах в качестве мажоритарного кандидата. Как он заявил журналистам в ходе акции на проспекте Руставели, у него идут очень интенсивные консультации с различными политическими силами.
«Моя цель - создание политической платформы, которая объединит политиков, которые будут ориентированы на будущее. Не на эту уже прошлую власть, не на власть, ушедшую ранее, а на будущее», - заявил Георгий Маргвелашвили.
На вопрос, обдумывает ли он в новой платформе платформу Алеко Элисашвили, Ана Долидзе и Левана Коберидзе, Маргвелашвили ответил: «Естественно, у меня будут и есть отношения, в том числе, и с такого типа политиками», передает «ИнтерпрессНьюс».
Политика или суды – Зурабишвили призвала Долидзе принять «достойное решение»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе «принять своевременное и достойное решение» по поводу ухода с занимаемой должности.
Долидзе, занимающая пост члена Высшего совета юстиции по квоте президента Грузии с 2018 года, в мае основала общественную организацию, а на этой неделе заявила о создании политической платформы с несколькими единомышленниками. Сразу после этого в Высшем совете юстиции поднялся вопрос о прекращении ее полномочий. С аналогичным призывом выступили неправительственные организации.
«Президент Грузии считает, что лицо, которое занимает такую значительную и ответственную должность, должно само знать предусмотренные законом критерии, понимать и осознавать, где проходит граница между политической деятельностью и его должностными обязанностями. Президент ожидает, что Анна Долидзе примет своевременное и достойное решение», - говорится в заявлении Зурабишвили.
Президент добавила, что с правовой точки зрения она не может отозвать Долидзе из Совета. «Президент Грузии – гарант защиты конституции. Он обязан действовать только в соответствии с определенными в конституции полномочиями, которые не предусматривают освобождения члена Высшего совета юстиции», - говорится в заявлении.
Сама Долидзе дала понять, что не собирается уходить с занимаемой должности, сообщает агентство «Новости-Грузия». Она считает, что президент придерживается повестки, которую заранее определила правящая партия «Грузинская мечта».
- Высший совет юстиции Грузии - независимый орган, созданный для администрирования судебной системы. Он состоит из 15 членов, избираемых на четырехлетний срок. Одного из них назначает президент Грузии на основании конкурса. Анна Долидзе была назначена членом Высшего совета юстиции, не являющимся судьей, 8 января 2018 года по решению президента.
- На посту Долидзе активно говорила о недостатках судебной системы и указывала на клановое правление в системе. Она также критиковала действующую власть по различным вопросам и делала политические заявления, что уже не раз было предметом критики со стороны других членов совета.
В Кутаиси и Батуми проходят акции в связи с событиями 20 июня 2019 года
Параллельно акции, проходящей в Тбилиси, митинги в связи с событиями 20 июня 2019 года и против российской оккупации проходят также в Кутаиси и Батуми.
Участники акции в Кутаиси протестуют в масках и с соблюдением социальной дистанции. К активистам присоединились и представители оппозиционных партий.
Акция в Батуми проходит на площади Европы. Собравшиеся заявляют, что главное обещание властей о пропорциональных выборах до сих пор не выполнено. «Я рад, что Грузия в прошлом году не показала врагу спину. Грязь Гаврилова была смыта кровью нашей молодежи. У нас ничего не изменилось, у нас нет пропорциональных выборов, свободы слова и СМИ», - заявил на митинге член «Гражданского движения Элисашвили» Генри Долидзе.
В митинге принимают участие представители политических партий и общественных организаций, гражданские активисты и граждане. Во время митинга организаторы наклеили на мостовой стикеры с изображением Владимира Путина, разметив тем самым социальную дистанцию между участниками акции, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Нацдвижение» воздержится от участия в парламентском обсуждении конституционных изменений
Член «Национального движения» Леван Бежашвили заявил, что партия воздержится от участия в обсуждении конституционных поправок, запланированных завтра в парламенте, передает Общественный вещатель.
«Учитывая, что «Грузинская мечта» сделала официальное заявление о том, что принятию конституционных изменений ничего не угрожает и у них достаточно голосов, завтра мы воздержимся от поддержки, потому что уважаем и подчеркиваем важность соглашения, достигнутого 8 марта. Речь шла о поддержке конституционных изменений, и мы поддерживаем этот процесс, мы согласны с пропорцией 120/30. Но все должны уважать и другую важную часть соглашения, и тот факт, что Георгий Руруа является политическим заключенным, что признают не только внутри страны, но и за ее пределами. Важно, чтобы он был освобожден. Только это будет полным выполнением соглашения, и усилит позитивную сторону данного соглашения», - сказал Леван Бежашвили.
Ранее сегодня лидеры «Европейской Грузии» заявили о том, что намерены принять участие в голосовании по проекту конституционных поправок в первом чтении. Однако тут же было отмечено, что депутаты-члены «Европейской Грузии» поддержат конституционные изменения лишь в первом чтении, а в процессе, связанном со вторым чтением не примут участие до тех пор, пока не будет освобожден из заключения Георгий Руруа.
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