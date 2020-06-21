В США федеральный прокурор ушел в отставку – после уступок Минюста

В США Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, и других людей из окружения президента, согласился со своей отставкой, после того как Министерство юстиции отказалось от плана назначить на его место человека, близкого к президенту, и согласилось на кандидатуру его заместителя.

Об отставке Бермана, прокурора нью-йоркского района Манхэттен, в пятницу объявил генеральный прокурор Уильям Барр. Прокурор, однако, отказался покинуть свой пост. «Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку», – было сказано в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования «без задержек или перерывов».

В субботу вечером Барр заявил о том, что решение об увольнении Бермана подтвердил президент Трамп. При этом, однако, генпрокурор изменил прежнее решение о том, кто станет преемником прокурора Манхэттена: вместо Джея Клэйтона, которого относят к ближнему кругу президента, исполнять его обязанности назначен Одри Стросс, заместитель Бермана.

После этого прокурор выпустил заявление о своей отставке.

Как пишет New York Times, в Сенате возникли трудности с утверждением кандидатуры Клэйтона, и Минюсту пришлось пойти на компромисс.

Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти. С момента своего назначения в 2018 году он открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.