Кадыров заявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

Депутат парламента Турции Ахмет Кая заявил о систематических фактах коррупции на грузинской таможне – оппозиционный политик утверждает, что турецкие фуры не пропускаю через границу до тех пор, пока водители не заплатят крупные взятки.

Ахмет Кая является членом Меджлиса Турции от левоцентристской Республиканской народной партии (РНП) – основного соперника президентской Партии справедливости и развития (ПСР). При этом Кая избирался в парламент в округе в Трабзоне – черноморской провинции, граничащей с Грузией.

16 июня Кая провел специальный брифинг для того, чтобы сообщить о фактах коррупции на грузинской таможне и потребовать от правительства Турции разобраться с этим вопросом. «Что произойдет, если деньги не заплатят? Машину переводят в «красную зону», где она остается в течение 10-15 дней якобы для проверки. В случае уплаты 1-2 тысяч долларов, водителя незамедлительно пропускают», - приводит перевод слов Кая издание «Батумелеби».

Политик отметил, что на фоне пандемии коронавируса компаниям, занимающимся международными грузоперевозками, приходится работать в сложнейших условиях. Между тем, ситуация с взятками на границе приводит к тому, что они несут большие убытки. Кая не ограничился только брифингом. В тот же день на своей странице в Facebook он распространил заявление, в котором сравнил таможенную службу Грузии с «контрабандистами». При этом политик отметил, что взятки требуют с водителей фур, которые въезжают в Грузию транзитом.

Службе доходов Минфина Грузии потребовалось более суток на то, чтобы ответить на эти обвинения. В ведомстве заявили, что информация, озвученная Кая, «не соответствует действительности». «Таможенный контроль, в том числе, осмотр продукции и транспортных средств, основан на использовании автоматизировано обработанных данных и осуществляется на основании критериев рисков, разработанных на международном уровне», - сказано в заявлении ведомства.

В Службе доходов добавили, что, несмотря на пандемию, для компаний, которые осуществляют международные перевозки, и водителей «проблем какого-либо типа создано не было». Как отмечается, «на таможенной границе Грузии в 24-часовом их перемещение происходит беспрепятственно, с соблюдением соответствующего протокола».

Служба обращает внимание и на официальную статистику. Согласно этим данным, за март-май 2020 года через Грузию прошло более 25 тысяч транспортных средств из Турции. Из них только 109 машин были подвергнуты специальному таможенному контролю. Это число составляет 0,4% от общей суммы. «Вместе с тем, отметим, что из 109 машин, подлежащих контролю, подавляющее большинство покинуло территорию Грузии в течение 1-4 дней, а не в течение 10-15 дней, как было отмечено в заявлении депутата меджлиса», - указали в ведомстве.