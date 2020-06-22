Начальника отдела полиции обвинили в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела МВД России в Курской области по подозрению в госизмене - утверждается, что он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Названо имя задержанного - это подполковник полиции Дмитрий Борзенков. Уголовное дело возбуждено по статье "государственная измена". Какие именно сведения передавал украинским спецслужбам полицейский и когда он был задержан - не сообщается.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Борзенков является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

В районе живёт около 20 тысяч человек, главным образом это сельские жители. Район с Украиной не граничит.

По обвинениям в шпионаже в пользу Украины ФСБ регулярно задерживает жителей аннексированного Крыма - в том числе военнослужащих. За пределами Крыма такие случаи редки.

Комментариев украинской стороны пока нет.