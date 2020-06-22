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Начальника отдела полиции обвинили в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела МВД России в Курской области по подозрению в госизмене - утверждается, что он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Названо имя задержанного - это подполковник полиции Дмитрий Борзенков. Уголовное дело возбуждено по статье "государственная измена". Какие именно сведения передавал украинским спецслужбам полицейский и когда он был задержан - не сообщается.
Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Борзенков является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.
В районе живёт около 20 тысяч человек, главным образом это сельские жители. Район с Украиной не граничит.
По обвинениям в шпионаже в пользу Украины ФСБ регулярно задерживает жителей аннексированного Крыма - в том числе военнослужащих. За пределами Крыма такие случаи редки.
Комментариев украинской стороны пока нет.
Другие новости дня
Задержанного российскими пограничниками пастуха передадут грузинской стороне
Российская сторона передаст Грузии пастуха, обвиняемого в незаконном пересечении границы, – сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Пастух был задержан российскими пограничниками на территории Дагестана. Об инциденте полиции стало известно 13 июня, когда с пограничниками Лагодехского управления погранполиции в регионе Кахети, на дагестанском участке грузино-российской границы, связался другой пастух. По его словам, гражданина Грузии предположительно задержали российские пограничники, по обвинению в пересечении границы, – пишет «Новости-Грузия».
«Ведутся активные переговоры в связи с передачей пастуха, по существующей информации, его передадут в ближайшем будущем», – сказано в сообщении МВД Грузии.
В ведомстве отмечают, что на происшествие последовало немедленное реагирование, в том числе, с целью установления деталей инцидента. К процессу подключены МИД Грузии и секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии.
Водолазы обнаружили тело 19-летнего грузинского футболиста
Водолазы после четырех дней поиска обнаружили сегодня тело 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили, – сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Грузии.
В поисковую операцию были вовлечены 70 спасателей, семь лодок и два специальных катера. Для облегчения поисков было принято решение открыть плотину ЗаГЭС и закрыть плотину ЖинвалиГЭС. Это привело к падению уровня воды в реке Арагви.
Семья Шакарашвили обратилась в МВД Грузии 19 июня. По информации родственников, молодой человек находился на вечеринке в загородном доме, после чего пропал. СМИ сообщили о произошедшем на вечеринке конфликте.
МВД возбудило дело по статье 143 УК Грузии (незаконное лишение свободы). После обнаружения тела подростка дело может быть переквалифицировано. Другие подробности пока не сообщаются.
Кадыров: на референдуме 1 июля «будет решаться судьба России и российского народа»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает все без исключения поправки в Конституцию России. «Они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития», – пишет Кадыров в Telegram-канале.
Он обвинил Запад и «его приспешников» в активизации антироссийской деятельности накануне голосования.
«Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее. Поэтому от нас с вами зависит, останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной», – заявил Кадыров.
Глава Чечни отметил, что внесение поправок в Конституцию – стратегическое решение нашего национального лидера Владимира Путина, направленное на укрепление мощи и суверенитета страны.
Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником
«Если мы хотим жить в сильном, процветающем государстве, то мы должны проголосовать за эти поправки. Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. У нас есть действующий президент - Владимир Путин, настоящий патриот и верный сын России! Все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в Основной закон. И нет и тени сомнения, что нас абсолютное большинство!», – отметил он.
- Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – «обнуление» президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям
Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд высказываний Владимира Путина, которые прозвучали в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который показал в воскресенье телеканал «Россия-1».
«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», – сказал Песков.
Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла в воскресенье на телеканале «Россия 1», заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий». При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было «выходить с чем она пришла» и не «тащить с собой подарки от русского народа».
Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что «при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры».
Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году «было демократическим выбором населения полуострова». «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения», – добавил глава России.
В Азербайджане рекордное число новых случаев коронавируса (491), в Армении - 320
В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии COVID-19.
По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, всего в стране выявлены 12 729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 776 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422 049 тестов.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 320, в общем составив 20588.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Национального центру по контролю и профилактике заболеваний, число выздоровевших пациентов увеличилось на 129 и сейчас составляет 9131.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 360. За время эпидемии 117 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10980, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 96834.
- По данным портала worldometers.info, число подтверждённых случаев в мире уже превысило 9 миллионов. Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом – более 183 тысяч.
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом – более 183 тысяч.
Наибольшее количество заражений, по данным за воскресенье, отмечено в Бразилии, США и Индии. Умерли за тот же период 4743 человека. В Бразилии накануне число умерших от коронавирусной инфекции превысило 50 тысяч. Опережают по этому показателю Бразилию только Соединённые Штаты. Там с начала эпидемии почти 120 тысяч смертей. Всего жертвами пандемии в разных странах стали свыше 468 тысяч человек.
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 9 миллионам. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным портала worldometers.info, число подтверждённых случаев уже превысило 9 миллионов.
В европейских странах, где с мая власти постепенно ослабляют карантинные ограничения, введённые в связи с пандемией, в больницах одновременно готовятся к так называемой второй волне. Как пишет Reuters, ведётся дополнительный набор сотрудников для работы в палатах интенсивной терапии. Для врачей организуют интенсивные курсы по работе с пациентами, заболевшими COVID-19.
В Европе самый высокий уровень заражения коронавирусом сейчас в Великобритании – свыше 305 тысяч. В десятки мировых лидеров остаются также Испания и Италия. Наряду с этим Великобритания, Франция и Италия входят в пятерку государств с наибольшим количеством смертей от COVID-19. В десятке стран по этому показателю также Испания и Бельгия.
Анна Долидзе покидает Высший совет юстиции Грузии
Анна Долидзе, заявившая на прошлой неделе о создании новой гражданской платформы, покидает Высший совет юстиции Грузии. Об этом она заявила на специальном брифинге.
«Сегодня я перешлю заявление на имя президента Саломе Зурабишвили. Облегчу ей принятие решения. Я покину Высший совет юстиции, а свой ресурс буду использовать во благо движения «Для народа», – отметила она.
- Ранее Долидзе подверглась жесткой критике как со стороны коллег, так и гражданского сектора - они заявляли, что Долидзе должна покинуть занимаемый пост, так как член Высшего совета юстиции не может заниматься политикой. Главным обвинителем выступила второй несудебный член Совета Нази Джанезашвили, с которой Долидзе очень часто оказывалась по одну сторону баррикад в критике существующей системы правосудия.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе «принять своевременное и достойное решение» по поводу ухода с занимаемой должности.
Журналист Габуния в прямом эфире вновь нецензурно обратился к Путину
Журналист и телеведущий канала «Мтавари архи» Георгий Габуния в прямом эфире вновь нецензурно обратился к президенту России Владимиру Путину.
В монологе аналитической программы «Постфактум» он также сказал, что не боится пули. «Стреляйте, если сможете прицелиться», – отметил Габуния.
По словам журналиста, символом мужественного и отважного чеченца для него является не Рамзан Кадыров, а Джохар Дудаев.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
В московском «Динамо» – коронавирус. В отличие от «Ростова», игру команды перенесли
Матч чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Краснодаром", который должен был состояться в воскресенье, перенесён на 19 июля из-за того, что у нескольких игроков столичного клуба диагностирован коронавирус.
Двумя днями ранее футбольному клубу "Ростов", в котором также произошла вспышка COVID-19, из-за чего, согласно требованию регламента, команда всем составом села на карантин, не перенесли календарный матч с "Сочи", пригрозив техническим поражением. "Ростову", который шёл в лидерах чемпионата, пришлось выставлять на игру против "Сочи" юниоров. В итоге клуб проиграл матч со счетом 1:10, не досчитавшись важнейших очков.
Как пишет издание Sports.ru, руководство российского футбола за два дня допустило два абсолютно противоположных решения. При этом решение о проведении игры "Ростов" – "Сочи" принимала Российская премьер-лига, а решение о переносе матча "Динамо" – "Краснодар" – Российский футбольный союз, хотя юридически за любые переносы ответственна именно РПЛ, а не РФС.
Эксперты считают, что, столкнувшись со второй за неделю вспышкой коронавируса в премьер-лиге, РПЛ испугалась прерывать только что возобновившейся чемпионат и просто сбросила с себя всякую ответственность.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал произошедшее так: "Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки".
В Сербии на выборах побеждает партия президента Вучича
Предварительные результаты парламентских выборов в Сербии показывают, что правящая партия президента Александра Вучича получает 63 процента голосов, несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий и опасений, связанных с эпидемией коронавируса.
Первые, предварительные результаты объявил Центр за свободные выборы и демократию. Если эти результаты подтвердятся в ближайшие дни при объявлении окончательных результатов голосования, то Сербская прогрессивная партия Вучича получит прочный мандат ещё на четыре года.
На втором месте - Социалистическая партия, у неё 10,6 процента голосов. На третьем месте - Сербский патриотический союз (около 4 процентов голосов).
Александар Вучич уже объявил о победе Сербской прогрессивной партии. "Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллионов пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали!" - приводит его словам телеканал "Евроньюс".
В мае этого года базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House заявила, что более не считает Сербию демократической страной после нескольких лет попрания Вучичем демократии, злоупотребления властью и применения вождистских приёмов правления.
Александр Вучич получит новый мандат в условиях, когда государства ЕС стремятся содействовать возобновлению диалога между Сербией и частично признанной Республикой Косово, независимость которой Сербия не признаёт.
В Цхинвали стреляли на территории больницы, подозреваемый задержан
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне вечером задержали подозреваемого, устроившего стрельбу на территории больницы, – сообщает пресс-служба ведомства.
«Инцидент произошел примерно в 20:05 часов. Неизвестный мужчина проник на территорию республиканского многопрофильного медицинского центра и устроил беспорядочную стрельбу. Выехав на место происшествия, оперативно-следственная группа МВД установила и задержала подозреваемого. Оружие изъято», – говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту ведется следствие, – пишет агентство «Рес». О мотивах стрелявшего не сообщается.
Кадыров заявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничительных мер в Чечне. С 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции и ограничения на передвижение.
"Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия – от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он распорядился проверить всех государственных и муниципальных служащих, а также работников местных СМИ на наличие вируса и антител к нему.
Для прибывающих в Грозный пассажиров авиарейсов остается обязательным наличие справки о коронавирусном статусе.
- Режим карантина был введен в Чечне с конца марта. Не только горожанам, но и жителям сел было предписано не выходить на улицы и не посещать общественные места. В противном случае им грозил штраф вплоть до 300 тысяч рублей за повторное нарушение.
- 3 апреля Кадыров объявил о введении комендантского часа в ночное время. С 5 апреля были закрыты границы республики. После этого глава правительства России Михаила Мишустин, не называя имён, раскритиковал ряд руководителей регионов за принятые ими решения ограничить въезд в свои регионы. После этого Кадыров сообщил, что "Мишустину дают неправильную информацию".
- Ранее Кадыров заявлял, что нарушителей карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции следовало бы убивать.
Новое заявление Сергея Гаврилова: «Будет и на грузинской улице праздник!»
Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, – написал в социальной сети Facebook депутат Госдумы РФ, коммунист Сергей Гаврилов – вероятно, указывая на акцию, прошедшую в Тбилиси в годовщину «гавриловской ночи». В новом заявлении политик вновь говорит о необходимости восстановления отношений Тбилиси и Москвы.
Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется
«Действительно, я оказался прав. Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, и не только потому что власть провела профилактику. Простые люди отказались поддерживать тех, кто выступает во вред Грузии и пытается окончательно расшатать её государственные устои. Вывод из этой ситуации только один – пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия. Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется. Уверен, что будущее за восстановлением отношений и единством наших народов, нашей общей Победой в Великой Отечественной войне. Будет и на грузинской улице праздник!», – сказано в заявлении.
Ранее, в годовщину событий 20 июня политик призвал власти Грузии извиниться. Официальные аккаунты Гаврилова активно «продвигали» его видеообращение. Некоторые пользователи указали, что получили ссылку на видео в инстаграме, Гаврилов опубликовал обращение даже в Facebook-группе «Миллион грузин».
- Год назад в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) приехал депутат Госдумы России, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов. Он открыл заседание МАП в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Возмущенные этим депутаты от оппозиции сорвали ассамблею, а также обвинили власти в коллаборационизме.
- Вечерняя акция протеста у здания парламента переросла в столкновения с полицией. Против демонстрантов на проспекте Руставели применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. При разгоне пострадали 240 человек, в том числе 38 журналистов. Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.
В Грузии два новых случая коронавируса, шесть пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 908. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов составляет 761 - за сутки выздоровели шестеро. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 133.
2710 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 269. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов из безопасных стран.
Путин: "Республики СССР получили огромное количество российских земель"
Президент России выступил в эфире телеканала "Россия 1"
Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий". При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было "выходить с чем она пришла" и не "тащить с собой подарки от русского народа".
Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что "при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры".
Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году "было демократическим выбором населения полуострова". "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - добавил глава России.
Посольство США поздравило грузинских парламентариев с принятием конституционных изменений
«Это важный первый шаг к расширению парламентского плюрализма», - говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Посольство США поздравляет членов парламента с принятием в первом чтении конституционных изменений в избирательную систему Грузии. Это важный первый шаг к расширению парламентского плюрализма. Мы надеемся, что эти законодательные изменения получат широкую поддержку, и мы призываем все стороны полностью выполнить соглашение от 8 марта», - сказано в заявлении посольстве США.
Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных изменений по избирательной системе. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, передает Общественный вещатель.
В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».
В Германии местные очаги COVID-19 повлияли на рост индекса «R»
В Германии индекс репродукции коронавируса (индекс «R») за последние четыре дня вырос с 0,86 до 1,79. В специальном докладе, опубликованном институтом Роберта Коха, федеральным институтом Германии по изучению инфекционных заболеваний, причиной роста индекса репродукции названо развитие очагов инфекции на мясоперерабатывающих предприятиях, где работают иностранные рабочие, и среди участников религиозных общин.
Институт Роберта Коха объясняет в своем докладе, что нынешний рост связан с появлением очагов инфекции на местном уровне. Поскольку в целом в Германии число инфицированных весьма низкое, то единичные очаги способны заметно влиять на величину индекса репродукции, отмечается в публикации «Евроньюс».
Индекс репродукции, равный единице, отражает положение, при котором инфицированный человек может передать инфекцию одному человеку. Если индекс ниже - значит, эпидемия идет на спад, если выше - нужны ограничительные меры.
Адам Кинзингер: Поздравляю Грузию! Это был длинный путь, но оно того стоило
«Поздравляю Грузию, это был долгий путь, но оно того стоило», - так американский конгрессмен Адам Кинзингер прокомментировал в Twitter принятие парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении.
«Поздравляю Грузию! Это был долгий путь, но оно того стоило! Премьер-министр Гахария, спикер парламента Талаквадзе, лидеры оппозиции и граждане Грузии! Мы стоим вместе с вами!» - написал Кингзингер.
Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных изменений по избирательной системе. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, передает Общественный вещатель.
В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».
Арестован сын соперника Лукашенко на президентских выборах
В Минске заключен под стражу сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Эдуард Бабарико. Так же, как и его отец, Виктор Бабарико отправлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уловного дела. Сообщается, что о них не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Виктор Бабарико, который считается главным соперником действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее, 18 июня. Комитет госконтроля Белорусии назвал его «руководителем противоправной деятельности», но не уточнил, какой именно. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Белоруссии «удалось предотвратить Майдан».
После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Белоруссии тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую «цепь солидарности» вдоль улиц городов. Накануне, 20 июня, были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
В США федеральный прокурор ушел в отставку – после уступок Минюста
В США Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, и других людей из окружения президента, согласился со своей отставкой, после того как Министерство юстиции отказалось от плана назначить на его место человека, близкого к президенту, и согласилось на кандидатуру его заместителя.
Об отставке Бермана, прокурора нью-йоркского района Манхэттен, в пятницу объявил генеральный прокурор Уильям Барр. Прокурор, однако, отказался покинуть свой пост. «Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку», – было сказано в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования «без задержек или перерывов».
В субботу вечером Барр заявил о том, что решение об увольнении Бермана подтвердил президент Трамп. При этом, однако, генпрокурор изменил прежнее решение о том, кто станет преемником прокурора Манхэттена: вместо Джея Клэйтона, которого относят к ближнему кругу президента, исполнять его обязанности назначен Одри Стросс, заместитель Бермана.
После этого прокурор выпустил заявление о своей отставке.
Как пишет New York Times, в Сенате возникли трудности с утверждением кандидатуры Клэйтона, и Минюсту пришлось пойти на компромисс.
Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти. С момента своего назначения в 2018 году он открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.
Путин о том, будет ли баллотироваться на новый срок: «Там видно будет»
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Он, по его словам, подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции. Одна из них предусматривает так называемое «обнуление» сроков Путина, то есть дает ему возможность после 2024 года баллотироваться еще на два шестилетних срока.
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Там видно будет», – ответил президент на вопрос в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», который покажут сегодня вечером по каналу «Россия-1».
Президент также сказал, что, если бы не «обнуление», уже вскоре, не дожидаясь 2024 года, «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». По действующей сейчас Конституции Путин в 2024 году не имеет права баллотироваться.
Телеканал и агентства приводят и другие цитаты из фильма – в частности, Путин допустил дальнейшее ухудшение отношений с Украиной. Ему не понравились высказывания президента этой страны Владимира Зеленского о Второй мировой войне.
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- В первоначальном варианте поправок, которые Путин внес в Госдуму в январе, поправки об «обнулении» его сроков не было. Она появилась только в день принятия законопроекта 10 марта – с инициативой выступила депутат Валентина Терешкова. Путин, выступив после этого в Думе, сказал, что не возражает против поправки.
- Критики президента России указывают на то, что поправка дает ему право теоретически оставаться у власти до 2036 года, то есть править Россией дольше, чем все правители в XX веке. Путину в 2036 году будет 84 года.
- В агитационных материалах за поправки «обнулению» уделяется скромное место или оно вообще не упоминается, в отличие от поправок об индексации пенсий, запрете на иностранное гражданство для чиновников или браке как союзе мужчины и женщины.
- Голосование о принятии поправок пройдет с 25 июня до 1 июля.
За сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516
За последние сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане скончались четыре человека, Краснодарском крае умерли трое, в Кабардино-Балкарии двое, в Чечне умер один пациент.
Всего на Северном Кавказе умерли 696 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае - 101:
- Ставропольский край 101 (4349 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 85 (2815)
- Дагестан + 85 (7188)
- Кабардино-Балкария + 75 (4436)
- Краснодарский край + 64 (5440)
- Северная Осетия + 31 (3768)
- Адыгея + 30 (1541)
- Ингушетия + 24 (2806)
- Чечня + 21 (1600)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 33943 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 584 680 человек с коронавирусом, передает Кавказ.Реалии.
- За последнюю неделю на Северном Кавказе Ставропольский край и Карачаево-Черкесия стали лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом. Несколько месяцев подряд в этом списке на первом месте был Дагестан. Но теперь, согласно данным Минздрава РФ, в Дагестане стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией.
- Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, пишет русская служба Радио Свобода, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Дагестане
В девяти районах Дагестана сегодня, 21 июня, проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Все участки обеспечены средствами защиты от коронавируса, отчитался Избирком Дагестана.
Задействованы 106 избирательных участков в Ахвахском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, Рутульском, Унцукульском, Цумадинском и Шамильском районах, сообщил сегодня на своем сайте Избирком.
Из-за сложной ситуации по коронавирусу на избирательных участках соблюдаются меры безопасности, сотрудники избиркома работают в халатах и защитных экранах, кабинеты для голосования оборудованы санитайзерами, а жителям предписано надевать маски и перчатки.
Как сообщает «Кавказский узел», общенародное голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля. Опрошенные жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию, указав на важность соблюдения уже прописанных в ней норм, и посетовали, что от голосов граждан ничего не зависит. Активисты регионов Юга России раскритиковали поправки.
Тамар Чугошвили: Во время второго и третьего чтений будут серьезные риски
По заявлению независимого депутата парламента Грузии Тамар Чугошвили, во время рассмотрения конституционных изменений во втором и третьем чтениях будет угроза их провала. Как заявила Чугошвили журналистам, существуют риски, что упомянутые изменения могут оказаться не доведенными до конца, поэтому «все обязаны принять участие в голосовании», передает «ИнтерпрессНьюс».
«Что касается «Национального движения» и других партий, я думаю, что все, у кого есть депутатский мандат и возможность нажать на зеленную кнопку, должны поддержать этот вопрос. Тем более те партии, которые сами говорят сегодня о порочности существующей избирательной системы.
Во время второго и третьего будут серьезные риски. Возникнет угроза провала изменений, и они могут оказаться не доведенными до конца, поэтому все обязаны принять участие в голосовании. Хорошо, что сегодня такая угроза этому вопросу не возникла», - заявила Чугошвили.
- Для справки: парламент Грузии утвердил в первом чтении проект конституционных изменений. Регистрацию прошли 142 члена парламента, 136 из которых поддержали проект закона об изменении избирательной системы. Против проголосовали 5 депутатов.
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