В Женеве, в рамках 43-й сессии, Совет по правам человека ООН принял резолюцию об оккупированных территориях Грузии под названием: «Сотрудничество с Грузией».

Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве иностранных дел Грузии, в резолюции Совет по правам человека еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В документе признаются усилия правительства Грузии в направлении укрепления в стране демократии, верховенства закона и прав человека. Вместе с тем, Совет приветствует сотрудничество правительства Грузии с офисом Верховного комиссара ООН по правам человека и другими региональными или международными механизмами в области защиты прав человека.

В резолюции Совет по правам человека выражает серьезную озабоченность в связи с возобновлением в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия практики зафиксированных в отношении этнически грузинского населения разного рода дискриминации, нарушения права на жизнь, лишения свободы, незаконных задержаний и похищений, нарушений права собственности и права на здравоохранения, получения образования на родном языке и целенаправленного разрушения собственности вынужденно перемещенных лиц.

Резолюция выражает серьезное беспокойство из-за продолжительного процесса возведения проволочных заграждений и других искусственных барьеров вдоль линии разделения и за ее пределами, и подчеркивает, что положение с правами человека в обоих регионах особенно ухудшилось с введением растущих ограничений права на свободу перемещения.

В резолюции также говорится о тех негативных последствиях закрытия т.н. «переходов» для жителей Абхазии и Южной Осетии, что еще более усугубляет существующее там социальное и экономическое положение и изоляцию населения.

В резолюции также высказано беспокойство по поводу того, что механизмы регионального и международного мониторинга не допускаются в на неподконтрольные центральным властям территории.

Совет по правам человека принятой резолюций поручает Верховному комиссару ООН по правам человека на следующих, 44-й и 45-й сессиях Совета, представить устные и письменные отчеты в связи с отраженными в резолюции вопросами. Резолюцию Грузии на заседании Совета по правам человека ООН представил заместитель грузинского внешнеполитического ведомства Лаша Дарсалия посредством видеообращения.

По данным ведомства, примечательно, что из-за пандемии COVID-19 работа 43-й сессии Совета по правам человека ООН была прервана 13 марта и после трехмесячной вынужденной паузы возобновилась 15 июня. Соответственно, рассмотрение предполагаемых повесткой дня резолюций вместо 20 марта состоялось 22 июня.