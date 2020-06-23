Новости
В Грузии три новых случая коронавируса, семь пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 911. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 768 - за сутки выздоровели семь пациентов. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 129.
2662 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 255. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов из безопасных стран.
Другие новости дня
США приостанавливают выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Президент США Дональд Трампа подписал в понедельник распоряжение о приостановке выдачи виз, позволяющих иностранным гражданам работать в США, до конца 2020 года.
Указ касается большинства категорий соискателей виз: как высококвалифицированных специалистов, нанимаемых в основном американскими компаниями из индустрии высоких технологий, так и сезонных рабочих, не занятых в сельском хозяйстве. По словам представителей Белого дома, это решение принято для того, чтобы обеспечить рабочими местами американцев, потерявших работу из-за приостановки экономической активности в США в результате пандемии коронавируса. Запрет не коснется медицинских работников и рабочих занятых в пищевой промышленности.
Нынешний указ президента продлевает запрет на выдачу виз, введенный в апреле. Он действовал до сентября. Белый дом оценивает, что таким образом будет предотвращен въезд в страну более 500 тысяч иностранцев. Институт миграционной политики, неправительственная организация считает, что запрет коснется 325 тысяч иностранцев. Те, кто уже получил визы, смогут въехать в США.
Решение Белого дома было подвергнуто резкой критике представителями нескольких крупнейших американских компаний и законодателями, утверждающими, что Соединенные Штаты испытывают серьезный дефицит высококвалифицированных работников, особенно инженеров и программистов. Глава Google Сундар Пичай выразил "разочарование" решением президента Трампа. Представитель корпорации Twitter назвала это решение "недальновидным, подрывающим экономический фундамент" Соединенных Штатов. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Корнин призывали президента пересмотреть решение. Газета Wall Street Journal пишет, что это решение президента может быть оспорено в суде.
Согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство жителей США считает, что иммигранты в основном получают работу, в которой не заинтересованы американцы.
За последние сутки в Азербайджане выявлены 478 новых случаев коронавируса, скончались 7 пациентов
За прошедшие сутки в Азербайджане выявлены 478 новых случаев коронавируса, скончались 7 пациентов, 369 человек выздоровели от COVID-19. Информацию об этом распространяет азербайджанское агентство «Тренд» со ссылкой на Оперативный штаб при кабмине республики.
По состоянию на 22 июня, всего в Азербайджане были выявлены 13 207 случаев коронавируса, скончался 161 пациент. Число излечившихся от коронавирусной инфекции составляет 7 168.
В больницах особого режима проходят курс лечения 5 878 человек.
Совет по правам человека ООН принял резолюцию об оккупированных территориях Грузии
В Женеве, в рамках 43-й сессии, Совет по правам человека ООН принял резолюцию об оккупированных территориях Грузии под названием: «Сотрудничество с Грузией».
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве иностранных дел Грузии, в резолюции Совет по правам человека еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В документе признаются усилия правительства Грузии в направлении укрепления в стране демократии, верховенства закона и прав человека. Вместе с тем, Совет приветствует сотрудничество правительства Грузии с офисом Верховного комиссара ООН по правам человека и другими региональными или международными механизмами в области защиты прав человека.
В резолюции Совет по правам человека выражает серьезную озабоченность в связи с возобновлением в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия практики зафиксированных в отношении этнически грузинского населения разного рода дискриминации, нарушения права на жизнь, лишения свободы, незаконных задержаний и похищений, нарушений права собственности и права на здравоохранения, получения образования на родном языке и целенаправленного разрушения собственности вынужденно перемещенных лиц.
Резолюция выражает серьезное беспокойство из-за продолжительного процесса возведения проволочных заграждений и других искусственных барьеров вдоль линии разделения и за ее пределами, и подчеркивает, что положение с правами человека в обоих регионах особенно ухудшилось с введением растущих ограничений права на свободу перемещения.
В резолюции также говорится о тех негативных последствиях закрытия т.н. «переходов» для жителей Абхазии и Южной Осетии, что еще более усугубляет существующее там социальное и экономическое положение и изоляцию населения.
В резолюции также высказано беспокойство по поводу того, что механизмы регионального и международного мониторинга не допускаются в на неподконтрольные центральным властям территории.
Совет по правам человека принятой резолюций поручает Верховному комиссару ООН по правам человека на следующих, 44-й и 45-й сессиях Совета, представить устные и письменные отчеты в связи с отраженными в резолюции вопросами. Резолюцию Грузии на заседании Совета по правам человека ООН представил заместитель грузинского внешнеполитического ведомства Лаша Дарсалия посредством видеообращения.
По данным ведомства, примечательно, что из-за пандемии COVID-19 работа 43-й сессии Совета по правам человека ООН была прервана 13 марта и после трехмесячной вынужденной паузы возобновилась 15 июня. Соответственно, рассмотрение предполагаемых повесткой дня резолюций вместо 20 марта состоялось 22 июня.
Абхазский оперштаб: все 33 теста на COVID-19 дали отрицательный результат
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 33 граждан – ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Аслан Бжания отбыл в Москву для участия в Параде Победы
Сегодня, 22 июня, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву. Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Аслан Бжания примет участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, который пройдет 24 июня.
По предложению президента Аслана Бжания в состав официальной абхазской делегации включены депутат парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.
Президент Хорватии не приедет на парад в Москву: «Сломался самолёт»
Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на парад в ознаменование 75-летия Победы.
Как сообщили "РИА Новости" в посольстве Хорватии, у президента "сломался самолёт".
Ранее от приезда в Москву отказались президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трёх это объяснили коронавирусом, в третьем – карантинными мерами из-за него.
В частности, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Туркменская служба Радио Свобода отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.
Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию уже в России.
Не приедет на парад и президент Франции Эммануэль Макрон.
Все эти лидеры выражали готовность приехать на парад 9 мая, однако парад перенесли на 24 июня из-за эпидемии.
В Москву собираются президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов даже перешёл «на удаленный режим работы в связи с поездкой в Москву».
- 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.
- После нынешних отказов число иностранных гостей на параде, по всей видимости, будет ещё меньшим. Обещали приехать, в частности, главы Казахстана и Белоруссии, а также президент Сербии Александр Вучич.
В Чечне появились предварительные результаты вскрытия тела Мадины Умаевой
Обнародованы предварительные результаты вскрытия тела 23-летней уроженки Гудермеса Мадины Умаевой, скончавшейся 12 июня и эксгумированной по решению следственного комитета и настоянию родственников. По данным экспертизы, видимых телесных повреждений обнаружено не было.
"В мэрии Гудермеса проходит собрание, куда приглашены родственники покойной со стороны матери, отца, а также семья ее мужа и эксперты для беседы", - сообщила "Кавказ.Реалии" член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.
Источник в Гудермесе рассказал, что на собрании ожидается приезд главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Пресс-секретарь Даудова не подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом "Кавказ.Реалии".
"Полные официальные данные вскрытия еще не озвучены, - необходимо провести гистологию, это занимает время", - сообщили в проекте "Правовая инициатива", который представляет интересы матери Умаевой.
- В Гудермесе вечером 12 июня была найдена мертвой 23-летняя Мадина Умаева, уроженка Аргуна. Ее в спешке похоронили в ту же ночь. По решению следствия тело было эксгумировано.
- Как сообщалось ранее, мать девушки, Хумат Давлетмирзаева, присутствовавшая на эксгумации, заявила, что видела шрам на теле дочери и считает, что Умаеву убили. Семья ее мужа и он сам утверждают, что девушка погибла в результате эпилептического припадка. У Умаевой остались трое маленьких детей - сын и две дочери.
Члены семьи Зелимхана Хангошвили просят предоставить им защиту
Родственники бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, попросили предоставить им защиту. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в распоряжение DW от адвокатов семьи Хангошвили в понедельник, 22 июня.
Наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей
«Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции», - говорится в заявлении.
«К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан», - отмечает семья Хангошвили.
Родня убитого выражает радость в связи с тем, что «после тщательного расследования» Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения.
«Следствие выяснило, что наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей», - говорится далее в заявлении.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ведомстве указали, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.
- Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
Задержанного российскими пограничниками пастуха передадут грузинской стороне
Российская сторона передаст Грузии пастуха, обвиняемого в незаконном пересечении границы, – сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Пастух был задержан российскими пограничниками на территории Дагестана. Об инциденте полиции стало известно 13 июня, когда с пограничниками Лагодехского управления погранполиции в регионе Кахети, на дагестанском участке грузино-российской границы, связался другой пастух. По его словам, гражданина Грузии предположительно задержали российские пограничники, по обвинению в пересечении границы, – пишет «Новости-Грузия».
«Ведутся активные переговоры в связи с передачей пастуха, по существующей информации, его передадут в ближайшем будущем», – сказано в сообщении МВД Грузии.
В ведомстве отмечают, что на происшествие последовало немедленное реагирование, в том числе, с целью установления деталей инцидента. К процессу подключены МИД Грузии и секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии.
Начальника отдела полиции обвинили в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела МВД России в Курской области по подозрению в госизмене - утверждается, что он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Названо имя задержанного - это подполковник полиции Дмитрий Борзенков. Уголовное дело возбуждено по статье "государственная измена". Какие именно сведения передавал украинским спецслужбам полицейский и когда он был задержан - не сообщается.
Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Борзенков является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.
В районе живёт около 20 тысяч человек, главным образом это сельские жители. Район с Украиной не граничит.
По обвинениям в шпионаже в пользу Украины ФСБ регулярно задерживает жителей аннексированного Крыма - в том числе военнослужащих. За пределами Крыма такие случаи редки.
Комментариев украинской стороны пока нет.
Водолазы обнаружили тело 19-летнего грузинского футболиста
Водолазы после четырех дней поиска обнаружили сегодня тело 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили, – сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Грузии.
В поисковую операцию были вовлечены 70 спасателей, семь лодок и два специальных катера. Для облегчения поисков было принято решение открыть плотину ЗаГЭС и закрыть плотину ЖинвалиГЭС. Это привело к падению уровня воды в реке Арагви.
Семья Шакарашвили обратилась в МВД Грузии 19 июня. По информации родственников, молодой человек находился на вечеринке в загородном доме, после чего пропал. СМИ сообщили о произошедшем на вечеринке конфликте.
МВД возбудило дело по статье 143 УК Грузии (незаконное лишение свободы). После обнаружения тела подростка дело может быть переквалифицировано. Другие подробности пока не сообщаются.
Кадыров: на референдуме 1 июля «будет решаться судьба России и российского народа»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает все без исключения поправки в Конституцию России. «Они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития», – пишет Кадыров в Telegram-канале.
Он обвинил Запад и «его приспешников» в активизации антироссийской деятельности накануне голосования.
«Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее. Поэтому от нас с вами зависит, останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной», – заявил Кадыров.
Глава Чечни отметил, что внесение поправок в Конституцию – стратегическое решение нашего национального лидера Владимира Путина, направленное на укрепление мощи и суверенитета страны.
Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником
«Если мы хотим жить в сильном, процветающем государстве, то мы должны проголосовать за эти поправки. Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. У нас есть действующий президент - Владимир Путин, настоящий патриот и верный сын России! Все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в Основной закон. И нет и тени сомнения, что нас абсолютное большинство!», – отметил он.
- Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – «обнуление» президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям
Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд высказываний Владимира Путина, которые прозвучали в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который показал в воскресенье телеканал «Россия-1».
«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», – сказал Песков.
Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла в воскресенье на телеканале «Россия 1», заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий». При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было «выходить с чем она пришла» и не «тащить с собой подарки от русского народа».
Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что «при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры».
Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году «было демократическим выбором населения полуострова». «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения», – добавил глава России.
В Азербайджане рекордное число новых случаев коронавируса (491), в Армении - 320
В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии COVID-19.
По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, всего в стране выявлены 12 729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 776 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422 049 тестов.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 320, в общем составив 20588.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Национального центру по контролю и профилактике заболеваний, число выздоровевших пациентов увеличилось на 129 и сейчас составляет 9131.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 360. За время эпидемии 117 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10980, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 96834.
- По данным портала worldometers.info, число подтверждённых случаев в мире уже превысило 9 миллионов. Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом – более 183 тысяч.
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом – более 183 тысяч.
Наибольшее количество заражений, по данным за воскресенье, отмечено в Бразилии, США и Индии. Умерли за тот же период 4743 человека. В Бразилии накануне число умерших от коронавирусной инфекции превысило 50 тысяч. Опережают по этому показателю Бразилию только Соединённые Штаты. Там с начала эпидемии почти 120 тысяч смертей. Всего жертвами пандемии в разных странах стали свыше 468 тысяч человек.
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 9 миллионам. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным портала worldometers.info, число подтверждённых случаев уже превысило 9 миллионов.
В европейских странах, где с мая власти постепенно ослабляют карантинные ограничения, введённые в связи с пандемией, в больницах одновременно готовятся к так называемой второй волне. Как пишет Reuters, ведётся дополнительный набор сотрудников для работы в палатах интенсивной терапии. Для врачей организуют интенсивные курсы по работе с пациентами, заболевшими COVID-19.
В Европе самый высокий уровень заражения коронавирусом сейчас в Великобритании – свыше 305 тысяч. В десятки мировых лидеров остаются также Испания и Италия. Наряду с этим Великобритания, Франция и Италия входят в пятерку государств с наибольшим количеством смертей от COVID-19. В десятке стран по этому показателю также Испания и Бельгия.
Анна Долидзе покидает Высший совет юстиции Грузии
Анна Долидзе, заявившая на прошлой неделе о создании новой гражданской платформы, покидает Высший совет юстиции Грузии. Об этом она заявила на специальном брифинге.
«Сегодня я перешлю заявление на имя президента Саломе Зурабишвили. Облегчу ей принятие решения. Я покину Высший совет юстиции, а свой ресурс буду использовать во благо движения «Для народа», – отметила она.
- Ранее Долидзе подверглась жесткой критике как со стороны коллег, так и гражданского сектора - они заявляли, что Долидзе должна покинуть занимаемый пост, так как член Высшего совета юстиции не может заниматься политикой. Главным обвинителем выступила второй несудебный член Совета Нази Джанезашвили, с которой Долидзе очень часто оказывалась по одну сторону баррикад в критике существующей системы правосудия.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе «принять своевременное и достойное решение» по поводу ухода с занимаемой должности.
Журналист Габуния в прямом эфире вновь нецензурно обратился к Путину
Журналист и телеведущий канала «Мтавари архи» Георгий Габуния в прямом эфире вновь нецензурно обратился к президенту России Владимиру Путину.
В монологе аналитической программы «Постфактум» он также сказал, что не боится пули. «Стреляйте, если сможете прицелиться», – отметил Габуния.
По словам журналиста, символом мужественного и отважного чеченца для него является не Рамзан Кадыров, а Джохар Дудаев.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
В московском «Динамо» – коронавирус. В отличие от «Ростова», игру команды перенесли
Матч чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Краснодаром", который должен был состояться в воскресенье, перенесён на 19 июля из-за того, что у нескольких игроков столичного клуба диагностирован коронавирус.
Двумя днями ранее футбольному клубу "Ростов", в котором также произошла вспышка COVID-19, из-за чего, согласно требованию регламента, команда всем составом села на карантин, не перенесли календарный матч с "Сочи", пригрозив техническим поражением. "Ростову", который шёл в лидерах чемпионата, пришлось выставлять на игру против "Сочи" юниоров. В итоге клуб проиграл матч со счетом 1:10, не досчитавшись важнейших очков.
Как пишет издание Sports.ru, руководство российского футбола за два дня допустило два абсолютно противоположных решения. При этом решение о проведении игры "Ростов" – "Сочи" принимала Российская премьер-лига, а решение о переносе матча "Динамо" – "Краснодар" – Российский футбольный союз, хотя юридически за любые переносы ответственна именно РПЛ, а не РФС.
Эксперты считают, что, столкнувшись со второй за неделю вспышкой коронавируса в премьер-лиге, РПЛ испугалась прерывать только что возобновившейся чемпионат и просто сбросила с себя всякую ответственность.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал произошедшее так: "Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки".
В Сербии на выборах побеждает партия президента Вучича
Предварительные результаты парламентских выборов в Сербии показывают, что правящая партия президента Александра Вучича получает 63 процента голосов, несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий и опасений, связанных с эпидемией коронавируса.
Первые, предварительные результаты объявил Центр за свободные выборы и демократию. Если эти результаты подтвердятся в ближайшие дни при объявлении окончательных результатов голосования, то Сербская прогрессивная партия Вучича получит прочный мандат ещё на четыре года.
На втором месте - Социалистическая партия, у неё 10,6 процента голосов. На третьем месте - Сербский патриотический союз (около 4 процентов голосов).
Александар Вучич уже объявил о победе Сербской прогрессивной партии. "Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллионов пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали!" - приводит его словам телеканал "Евроньюс".
В мае этого года базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House заявила, что более не считает Сербию демократической страной после нескольких лет попрания Вучичем демократии, злоупотребления властью и применения вождистских приёмов правления.
Александр Вучич получит новый мандат в условиях, когда государства ЕС стремятся содействовать возобновлению диалога между Сербией и частично признанной Республикой Косово, независимость которой Сербия не признаёт.
В Цхинвали стреляли на территории больницы, подозреваемый задержан
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне вечером задержали подозреваемого, устроившего стрельбу на территории больницы, – сообщает пресс-служба ведомства.
«Инцидент произошел примерно в 20:05 часов. Неизвестный мужчина проник на территорию республиканского многопрофильного медицинского центра и устроил беспорядочную стрельбу. Выехав на место происшествия, оперативно-следственная группа МВД установила и задержала подозреваемого. Оружие изъято», – говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту ведется следствие, – пишет агентство «Рес». О мотивах стрелявшего не сообщается.
Кадыров заявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничительных мер в Чечне. С 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции и ограничения на передвижение.
"Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия – от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он распорядился проверить всех государственных и муниципальных служащих, а также работников местных СМИ на наличие вируса и антител к нему.
Для прибывающих в Грозный пассажиров авиарейсов остается обязательным наличие справки о коронавирусном статусе.
- Режим карантина был введен в Чечне с конца марта. Не только горожанам, но и жителям сел было предписано не выходить на улицы и не посещать общественные места. В противном случае им грозил штраф вплоть до 300 тысяч рублей за повторное нарушение.
- 3 апреля Кадыров объявил о введении комендантского часа в ночное время. С 5 апреля были закрыты границы республики. После этого глава правительства России Михаила Мишустин, не называя имён, раскритиковал ряд руководителей регионов за принятые ими решения ограничить въезд в свои регионы. После этого Кадыров сообщил, что "Мишустину дают неправильную информацию".
- Ранее Кадыров заявлял, что нарушителей карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции следовало бы убивать.
Новое заявление Сергея Гаврилова: «Будет и на грузинской улице праздник!»
Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, – написал в социальной сети Facebook депутат Госдумы РФ, коммунист Сергей Гаврилов – вероятно, указывая на акцию, прошедшую в Тбилиси в годовщину «гавриловской ночи». В новом заявлении политик вновь говорит о необходимости восстановления отношений Тбилиси и Москвы.
Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется
«Действительно, я оказался прав. Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, и не только потому что власть провела профилактику. Простые люди отказались поддерживать тех, кто выступает во вред Грузии и пытается окончательно расшатать её государственные устои. Вывод из этой ситуации только один – пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия. Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется. Уверен, что будущее за восстановлением отношений и единством наших народов, нашей общей Победой в Великой Отечественной войне. Будет и на грузинской улице праздник!», – сказано в заявлении.
Ранее, в годовщину событий 20 июня политик призвал власти Грузии извиниться. Официальные аккаунты Гаврилова активно «продвигали» его видеообращение. Некоторые пользователи указали, что получили ссылку на видео в инстаграме, Гаврилов опубликовал обращение даже в Facebook-группе «Миллион грузин».
- Год назад в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) приехал депутат Госдумы России, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов. Он открыл заседание МАП в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Возмущенные этим депутаты от оппозиции сорвали ассамблею, а также обвинили власти в коллаборационизме.
- Вечерняя акция протеста у здания парламента переросла в столкновения с полицией. Против демонстрантов на проспекте Руставели применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. При разгоне пострадали 240 человек, в том числе 38 журналистов. Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.
В Грузии два новых случая коронавируса, шесть пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 908. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов составляет 761 - за сутки выздоровели шестеро. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 133.
2710 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 269. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов из безопасных стран.
Путин: "Республики СССР получили огромное количество российских земель"
Президент России выступил в эфире телеканала "Россия 1"
Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий". При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было "выходить с чем она пришла" и не "тащить с собой подарки от русского народа".
Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что "при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры".
Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году "было демократическим выбором населения полуострова". "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - добавил глава России.
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