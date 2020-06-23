В порт Батуми вошел американский военный корабль

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии приблизилось к 600 тысячам и составило 599 705, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Выздоровели 356 429 человек. Умерли, согласно статистике штаба, 8359.

Второй день подряд число выздоровевших и умерших меньше, чем новых выявленных случаев. Общее число больных прямо сейчас увеличилось на 2800 и составило 234 917.

Уже почти неделю прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне около одной тысячи человек в сутки. С начала эпидемии в городе выявили более 215 тысяч заболевших.

С 23 июня в Москве открыты рестораны, кафе, фитнес-клубы и бассейны. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. Разрешено использовать детские площадки и уличные лавки. Возобновляется работа турагентств и разрешены поездки по Москве-реке.

Официальная статистика смертности от федерального штаба в разы меньше, чем данные Росстата, и зачастую не сходится с данными регионов. Например, согласно подсчётам Росстата, в апреле в России умерли 2712 человек с коронавирусом: у 1660 человек основной причиной смерти стал COVID-19, ещё у 1052 человек это заболевание было диагностировано.

Из данных федерального оперативного штаба следует, что в апреле от COVID-19 в России умерли в полтора раза меньше заболевших – 1162 человека. Глава Росстата Павел Малков заявил в интервью РБК, что информация службы о количестве умерших от отличается от данных штаба из-за другой методологии, в частности, в данные Росстата попадают окончательные медицинские свидетельства о смерти, которые могут быть готовы через 45 дней после гибели пациента.