В Сухуми заявили, что перспектива равноправного диалога с Тбилиси отдаляется

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали принятие Советом по правам человека ООН резолюции об оккупированных территориях Грузии.

В Сухуми считают, что подготовка и принятие подобных резолюций проходит без обстоятельного обсуждения и всестороннего рассмотрения соответствующей проблематики и указывают, что резолюция «Сотрудничество с Грузией» почти полностью повторяет содержание предыдущих документов, которые принимаются Советом с 2017 года.

«В подобного рода документах, имеющих сугубо рекомендательный характер, декларируется поддержка территориальной целостности Грузии, выражается «серьезная озабоченность» ситуацией с правами человека в Абхазии и Южной Осетии, отмечаются «факты» дискриминации жителей приграничных регионов, осуждается т.н. «процесс бордеризации вдоль линии оккупации» и т.д.», – сказано в заявлении абхазского МИД.

Абхазская сторона указывает, что не раз обращалась в Совет по правам человека ООН с предложением высказать свое мнение по комплексу вопросов, которые затрагиваются в резолюциях.

Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией

«Однако наши предложения продолжают упорно игнорировать. По всей видимости, руководство СПЧ и не нуждается в альтернативном взгляде на проблематику грузино-абхазских отношений. Гораздо важнее становится принять очередную резолюцию, полностью удовлетворяющую все претензии грузинской стороны. Вызывает возмущение и то, что Совет по правам человека нисколько не заботит систематическое нарушение прав граждан Республики Абхазия со стороны Грузии. Подобные факты, которые абхазская сторона публично озвучивает в ходе Женевских дискуссий, почему-то выпадают из поля зрения СПЧ. Такой избирательный подход к проблеме прав человека лишь подрывает доверие к авторитету международной правозащитной организации.

Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией», - говорится в заявлении.

В Женеве, в рамках 43-й сессии, Совет по правам человека ООН принял резолюцию об оккупированных территориях Грузии под названием: «Сотрудничество с Грузией». Совет по правам человека еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В документе признаются усилия правительства Грузии в направлении укрепления в стране демократии, верховенства закона и прав человека.