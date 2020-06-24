В Абхазии за прошедшие сутки не подтверждено ни одного случая COVID-19

Мать Мадины Умаевой Хутмат Давлетмирзаева извинилась перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за заявление о том, что дочь погибла от домашнего насилия. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК "Грозный" вечером 23 июня.

В сюжете, посвященном обстоятельствам смерти 23-летней уроженки Гудермеса Мадины, было показано собрание в мэрии Гудермеса. На нем Кадыров объявил результаты вскрытия тела Умаевой. По его словам, результатов насильственной смерти не обнаружено.

Кадыров потребовал от матери рассказать ему о первоисточнике информации про насильственную смерть девушки.

"Мы узнаем, кто звонил, следственный комитет выпишет разрешение, ФСБ возьмет распечатку, это до шести месяцев сохраняется, мы прочитаем, все узнаем", - сказал он.

Мать Умаевой сказала, что ей сообщили о криках в доме зятя в день смерти дочери, в связи с чем возникло подозрение в убийстве. Кроме того, ее дочь не имела хронических заболеваний, чтобы умереть от них, заявила мать.

Глава региона спросил прокурора, главу МВД по Чечне, а также имама поселка, который ранее организовал похороны Умаевой, о том, могла ли она быть убита преднамеренно, как об этом накануне заявила ее мать, Хутмат Давлетмирзаева.

Прокурор Чечни Абдул-Кадыров рассказал об эксгумации тела. По его словам, появление следов на саване, которое приняли за прижизненное кровотечение, объясняется разложением тела.

Глава Чечни распорядился забрать у Хутмат Давлетмирзаевой внучек и передать их отцу, Висхаджи Хамидову.