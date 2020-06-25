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В Кремле отвергают заявление Лукашенко о вмешательстве в выборы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Александра Лукашенко о вмешательстве Кремля в выборы главы Беларуси. Песков подчеркнул, что сторона, заявляющая о таких обвинениях, "должна предоставлять какие-то аргументы", но они отсутствуют. "Что касается собственного расследования на этот счёт, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живём", — подытожил Песков.
В четверг президент Беларуси Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, сказав лишь, что "оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно". По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды".
Глава Беларуси также пожаловался на "жуткие фейки", которые распространяются в телеграме "структурами из России". В ближайшее время Лукашенко планирует обсудить вопрос вмешательства в выборы с Владимиром Путиным.
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Основной конкурент действующего президента от оппозиции, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, был арестован и отправлен в СИЗО. Лукашенко заявил о "предотвращении Майдана в Беларуси". Это вызвало в стране массовые протесты, за время которых задержаны более пятисот сторонников оппозиции, а также десятки журналистов, освещавших акции.
- В четверг был задержан популярный белорусский блогер, автор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, сотрудничающий также с Радио Свобода. В его квартире прошёл обыск. Источники сообщают, что на Лосика может быть заведено уголовное дело. В телеграме на канал "Беларусь головного мозга", критикующий Лукашенко, подписаны свыше 165 тысяч пользователей, на аналогичную страницу в твиттере - более 173 тысяч.
Другие новости дня
Посольство США в Москве вывесило на фасаде здания радужный флаг
Посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага.
Посольство напомнило, что впервые радужный флаг 25 июня 1978 года во время гей-парада в Сан-Франциско поднял американский художник и активист Гилберт Бейкер. "Права ЛГБТИ - это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований", - говорится в сообщении.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Радио Маяк заявил, что американского посольства из Кремля не видно. По словам Пескова, на флаг должно обратить внимание российское министерство иностранных дел. "Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в наше стране по закону недопустимы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Спустя некоторое время после публикации радикальные православные активисты сообщили в соцсетях, что радужный флаг со здания посольства убрали.
Грузия официально продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля
Запрет на международное регулярное авиасообщение в Грузии официально продлён до 31 июля, - сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полётов и утверждения расписания.
По информации Агентства, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что возобновление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля.
«С большой долей вероятности нам придётся перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля», – отметила Турнава.
Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. «Главное – здоровье наших граждан», – сказала она.
- Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан.
СГБ Грузии начала расследование из-за сюжета «Мтавари архи» о коронавирусе
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование после сюжета, вышедшего в эфир оппозиционного канала «Мтавари архи».
В материале говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают 10 тысяч лари за то, чтобы включить их умерших родственников в статистику по коронавирусу. Журналисты предположили, что это связано с желанием грузинских властей перенести парламентские выборы, назначенные на октябрь.
В СГБ в эти минуты опрашивают двух респондентов сюжета – Аркиназ Гулиеву и Зануру Талибову.
Расследование ведется по статье 318 УК Грузии о саботаже. В СГБ не исключают, что вызовут в ведомство и журналистов «Мтавари архи».
- В Грузии 917 подтверждённых случаев коронавируса, 776 пациентов выздоровели, 14 скончались.
В Ахалгорском районе обнаружили «очаговое произрастание дикорастущей конопли»
На окраине села Нацара Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия обнаружили очаговое произрастание дикорастущей конопли - 222 куста. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на югоосетинское МВД.
«Экспертиза показала, что кусты конопли содержат в своем составе наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Дознание по данному факту ведет УВД Ленингорского района», – говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что «обнаруженные кусты выкорчеваны и доставлены в УВД Ленингорского района».
Об обнаружении дикорастущей конопли в Ахалгорском и Цхинвальском районах власти сообщали и в прошлом году.
Власти России внесли в список экстремистов 90-летнюю свидетельницу Иеговы
90-летнюю последовательницу учения Свидетелей Иеговы Римму Ващенко внесли в список людей, причастных к экстремизму или терроризму Росфинмониторинга. Таким образом, жительница города Невинномысск Ставропольского края, оказалась самым старшим по возрасту "террористом и экстремистом", сообщает портал "Credo.Press".
Помимо Ващенко в список Росфинмониторинга попали 7 её единоверцев из местной общины, большинство из которых старше 70 лет. Внесение в этот список означает, в частности. блокировку банковских счетов. Римма Ващенко до пенсии работала учителем физики.
Уголовное дело против девятерых свидетелей Иеговы из Невинномысска было возбуждено в январе. Их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.
По версии следствия, они проводили собрания в своих домах и обсуждали с посетителями "религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов".
В настоящее время Следственный комитет проводит сверку переводов Библии, изъятых у местных Свидетелей Иеговы.
- В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, после этого по всей стране начали возбуждать уголовные дела против верующих. С тех пор сотни сторонников религиозной организации были подвергнуты преследованию властей.
- Решение российских властей критиковали правозащитники, США и Евросоюз. Кроме России религия запрещена в Китае, КНДР, Таджикистане, и в ряде стран, объявивших основной религией государства ислам.
Новый инвестор будет искать нефть и газ на черноморском шельфе Грузии
Искать нефть и газ на черноморском шельфе Грузии будет румынская компания OMV Petrom, – заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
OMV Petrom, принадлежащая крупнейшей австрийской компании OMV, выиграла международный тендер на втором лицензионном блоке. Компания получит генеральную лицензию на использование нефтяных и газовых ресурсов. Соглашение с ней будет оформлено в ближайшем будущем.
«Эхо Кавказа» сообщало, что предварительные результаты изысканий американской компании Anadarko подтверждают наличие в прибрежных водах Грузии нескольких нефтеносных бассейнов, однако для подтверждения реальных объемов ископаемых необходимо строительство специальных платформ.
- OMV – австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе. В 2004 году OMV приобрела 51% акций румынской нефтегазовой компании Petrom S.A.
Эйфелева башня в Париже вновь открылась для посетителей
В Париже сегодня вновь открылась для посетителей Эйфелева башня. Одна из главных достопримечательностей французской столицы была закрыта с середины марта из-за пандемии коронавируса.
Администрация башни ввела временные ограничения для гостей. В частности, посетители должны носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, подняться на смотровую площадку можно только пешком. Лифты пока закрыты и подняться наверх можно только через восточную опору.
Для посещения башни пока открыты только первый и второй ярус – это 674 ступени. Подъём по ним может занять 30 минут. Третий ярус на самом верху башни пока остаётся закрытым.
По предварительным данным, лифты Эйфелевой башни заработают с 1 июля. Смотровая площадка на третьем ярусе может открыться в конце июля.
Ресторан Jules Verne на втором этаже пока не работает. Предварительная дата открытия – 30 июня. Гостей будут принимать по предварительной записи, а количество столов будет ограничено до 75.
Французские СМИ пишут, что из-за вынужденного закрытия Эйфелева башня ежемесячно теряла по девять миллионов евро.
- С начала пандемии COVID-19 во Франции выявлено более 160 тысяч заражений коронавирусом. Умерли почти 30 тысяч человек.
Грузия отложит возобновление регулярного авиасообщения до конца июля
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что возобновление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля.
«С большой долей вероятности нам придётся перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля», – отметила Турнава.
Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. «Главное – здоровье наших граждан», – сказала она.
Турнава сообщила, что авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы.
- Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Велись переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания сообщил, что туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе.
В России выявлены 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека
По данным на 25 июня, за последние сутки в России медики подтверждили 7 113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 613 994.
Больше всего новых случаев в Москве – 885, в Московской области – 467, Ханты-Мансийском АО – 319, в Санкт-Петербурге – 221.
Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник – 7,4 тысячи, в понедельник – 7,6 тысячи, в воскресенье – 7,7 тысячи.
За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 92 человека. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 605 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164, за прошедшие сутки выписано 6 342 человека.
Собчак подаёт в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак подаст иск о клевете на немецкую версию Business Insider. Поводом для этого стала статья под названием "Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“" , опубликованная изданием 24 июня.
"Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов", — написала Собчак в социальных сетях.
Собчак подчеркнула, что люди "НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов". "Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность", — заявила телеведущая.
В одном из постов в инстаграме, который приводит Business Insider, Собчак написала: "Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости".
Накануне стало известно, что немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за нескольких её постов в инстаграме, посвящённых движению Black Lives Matter. О прекращении отношений с Собчак заявил официальный представитель Audi Вернер Нойхольд. Он подчеркнул, что "компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".
Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.
- Акции движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") начались в США в конце мая – после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позднее они прошли в десятках стран мира. Некоторые акции сопровождались насилием со стороны протестующих.
Новый антирекорд: за сутки в Армении выявлен 771 новый случай коронавируса
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 771, в общем составив 22488.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 538 и сейчас составляет 11335.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 397.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 131 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (один за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10625, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 102736 (за последние сутки проведено 2336 тестов).
В Абхазию через де-факто границу по реке Ингури вернулись свыше 700 человек
Свыше 700 жителей Абхазии пересекли за три дня де-факто границу по реке Ингури. Об этом сообщает «Нужная газета» со ссылкой на представителя санитарно-эпидемиологической службы Нану Чкадуа.
Ранее власти самопровозглашенной республики объявили об открытии гуманитарного коридора «для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики». Все прибывшие проходят 14-дневный карантин.
«Мы никого не пропускаем без теста на COVID-19, у всех проверяем температуру. После окончания работы, биологический материал отправляется в Сухум. Отдельно записываем все данные, у всех берем номер телефона, адреса, и, в случае положительного теста, мы может найти больного. Все тесты отрицательные, не было выявлено заболевших COVID-19. На взятие материала люди реагируют нормально», – заявила Чкадуа.
Ранее глава абхазского правительства Александр Анкваб заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут.
«Есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал Анкваб.
В Грузии три новых случая коронавируса, пять пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 917. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 776 - за сутки выздоровели пять пациентов. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 127.
2687 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 260. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 32 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 52 выздоровели.
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В России сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.
Голосовать можно будет целую неделю - до 1 июля. Для этого в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.
Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах впервые в новейшей истории участки для голосования организованы на открытом воздухе — в шатрах и палатках. Также все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление).
В период с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области будет также проходить электронное голосование по поправкам. В Москве на него зарегистрировались более миллиона человек — каждый седьмой избиратель.
Свыше 67 тысяч граждан России, находящихся в отдаленных местностях, уже проголосовали. Об этом 23 июня объявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам в Конституцию, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".
Подсчет результатов голосования начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования начиная с 25 июня.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей. Тем не менее, ряд СМИ сообщал, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50 процентов от общего числа избирателей в стране.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
Дуда на пресс-конференции с Трампом: Россия напала на Украину, перед этим на Грузию
В 2014-м Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию, – заявил президент Польши Анджей Дуда на совместное пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5 договора НАТО рассматривается серьезно. Это указывает, что если бы кто-захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой», – отметил президент Польши.
Трамп и Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше. Также они подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.
«Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые - поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша», – заявил Трамп.
Американский лидер также отметил, что Польша заплатит за перевод части военных США из Германии в Польшу.
Парламент Грузии принял антикризисный бюджет
Парламент Грузии одобрил антикризисный бюджет. Парламентская оппозиция не присутствовала на заседании, сообщает Общественный вещатель.
Согласно принятому бюджету, правительство до конца года потратит до 16 миллиардов лари. Расходы государственного бюджета увеличились на полтора миллиарда лари. Согласно документу, дополнительные бюджетные расходы необходимы для смягчения социальных и экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса.
В то же время, объем антикризисных мер в обновленном бюджете 2020 года составляет более 3 миллиардов лари. Эти средства будут потрачены на 18 направлений, в том числе, на помощь гражданам, потерявшим доход и социально уязвимым группам населения, субсидирование коммунальных расходов, поддержку бизнеса, включая налоговые льготы и т.д.
Согласно решению правительства, текущие и капитальные затраты сокращены на 600 миллионов лари, что означает уменьшение финансирования ряда государственных ведомств.
Согласно бюджету, к концу этого года объем внешнего долга приблизится к 55% ВВП, а экономический рост составит минус 4 процента.
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание Виктора Бабарико
Районный суд в Минске не удовлетворил жалобу адвокатов на задержание претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Теперь решение планируется обжаловать в Минском городском суде. По словам адвокатов, в случае с Бабарико имело место грубое нарушение его права на защиту - с самого дня задержания. Тогда юристов к нему не пустили.
Впоследствии Лаевский виделся с Бабарико в СИЗО КГБ 20 июня, когда в его присутствии проходили процессуальные действия. В среду адвокат сообщил, что вновь смог увидеться с подзащитным в изоляторе лишь спустя четыре дня. Предыдущие отказы объясняли эпидемиологической ситуацией.
Защитник Дмитрий Лаевский отмечает, что подал в Генпрокуратуру уже три жалобы на препятствия в оказании юридической помощи. О реакции прокуратуры на них пока неизвестно, сообщает со ссылкой на адвоката сайт Tut.bу.
Виктор Бабарико считается главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, которые намечены на 9 августа. 18 июня экс-банкира задержали и впоследствии заключили под стражу вместе с сыном Эдуардом, который возглавляет инициативную группу своего отца. Обоим предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял 20 лет. Власти обвиняют сотрудников банка в уклонении от уплаты налогов, хищениях, взяточничестве, переводе крупных сумм денег за границу. В Комитете госконтроля Белоруссии Виктора Бабарико назвали организатором и руководителем противоправной деятельности. Сам он говорит о попытке политического давления.
Оппозиция обвиняет действующего президента Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, в неспособности вести честную предвыборную борьбу и развязывании репрессий против политических соперников. Лукашенко утверждает, что властям удалось сорвать масштабный план дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы.
В Абхазии за прошедшие сутки не подтверждено ни одного случая COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекцию был взят у 45 граждан – все тесты показали отрицательный результат.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент 1925 года рождения скончался от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний
В тбилисской лаборатории Лугара изучают геном коронавируса
Геном коронавируса изучают в лаборатории имени Ричарда Лугара в Тбилиси, - сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
Лабораторию сегодня посетили премьер-министр Георгий Гахария и члены правительства. Гахария подчеркнул профессионализм сотрудников центра по контролю заболеваний и их вклад в то, что ситуация с пандемией в Грузии контролируется. Он также поблагодарил США за создание лаборатории.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В Москве подозревают, что в лаборатории проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.
- В МИД России недавно заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
- США сожалеют, что Россия продолжает распространять дезинформацию по биолабораториям. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор.
КНДР отложила план военных действий против Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР.
Южнокорейское агентство "Рёнхап" пишет, что Северная Корея также демонтировала около десяти громкоговорителей. Совсем недавно они были установлены вдоль демаркационной линии для трансляции пропаганды.
Отношения между Пхеньяном и Сеулом обострились в начале месяца. Северокорейские власти пожаловались на листовки с критикой политики Ким Чен Ына, которые забрасывались в страну с соседней территории.
Пхеньян заявил о разрыве отношений с Сеулом, взорвал пограничный офис связи в городе Кесонг и сообщил о готовности перебросить на границу свои войска. Почему Ким Чен Ын в итоге отменил военные действия против Южной Кореи, не сообщается.
В Сети опубликовали данные миллионов пользователей Telegram
В даркнете опубликовали базу данных пользователей мессенджера Telegram. В ней насчитывается несколько миллионов номеров телефонов вместе с уникальными идентификаторами. Об этом сообщает издание "Код Дурова".
Журналисты нашли собственные номера телефонов в базе. В пресс-службе Telegram сообщили, что номера утекли через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. В компании утверждают, что большинство опубликованных номеров уже недействительны. 70% попавших в сеть аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% пользователям из России.
- В России мессенджер Telegram заблокировали с 13 апреля 2018 года после отказа компании предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, но мессенджер продолжил стабильно работать в России. В середине июня 2020 года Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России.
В центре Цхинвали прошёл парад Победы. ФОТО
В Цхинвали прошёл парад Победы. По Театральной площади прошагали свыше тысячи человек (30 парадных расчётов) и 35 единиц боевой техники, - сообщает агентство «Рес».
На центральной трибуне находились глава правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Эрик Пухаев, спикер парламента Алан Тадтаев, глава администрации президента Игорь Козаев, посол России в Цхинвали Марат Кулахметов, руководители силовых ведомств и ветераны.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов сегодня был в Москве - по приглашению президента России Владимира Путина он принял участие в торжествах на Красной площади.
- Югоосетинские власти из-за коронавируса отменили парад Победы 9 мая и решили провести его синхронно с Москвой – в день, когда состоялся исторический парад на Красной площади в 1945 году.
Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску
Бразильский федеральный судья Ренату Борелли обязал официальные лица, в том числе президента Жаира Болсонару, носить маски в общественных местах. В случае нарушения решения судьи Болсонару грозит штраф в 400 долларов.
"Президент республики должен принять все необходимые меры, чтобы избежать передачи COVID-19, будь то в целях защиты собственного здоровья или здоровья окружающих его людей", – говорится в постановлении судьи Ренату Борелли.
Бразилия является второй страной в мире по общему числу заболевших коронавирусом и умерших от него после США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли – более 52,6 тысячи человек.
Министры здравоохранения Бразилии в разгар эпидемии один за другим уходили в отставку, медицина работала на пределе возможностей, а президент Жаир Болсонару неоднократно подвергался критике за скептицизм по отношению к коронавирусу: он публично принижал опасность болезни и регулярно собирал митинги своих сторонников. А в понедельник Болсонару, по данным BBC, вновь потребовал ослабить карантинные меры и открыть магазины и предприятия, призвав "не перебарщивать".
Болсонару не единственный президент, который не носит маску во время мероприятий и встреч. Главы государств и правительств многих стран предпочитают проводить совещания и встречи без маски, при этом в этих странах официально может действовать так называемый масочный режим, а также заболевают сотрудники администраций президентов, члены правительства и другие чиновники.
ЕС может приостановить въезд для граждан США и России после открытия границ
Евросоюз после открытия внешних границ может временно приостановить въезд для граждан из США, Бразилии и России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на черновик постановления Еврокомиссии. Списки стран будут составлены на основе данных о случаях заражения COVID-19 - в расчете на 100 тысяч человек. В ЕС этот показатель, в среднем, составляет 16 случаев, в России — 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.
Источник агентства Reuters в европейских дипломатических кругах сообщил, что окончательных договорённостей об ограничениях на въезд в ЕС для жителей ряда государств пока нет. Однако предполагается, что при выработке критериев будут учтены факторы, влияющие на достоверность данных о коронавирусе в этих странах, включая возможности тестирования на COVID-19.
Из-за эпидемии коронавируса Евросоюз закрыл границы в середине марта. Поэтапное открытие начнётся с 1 июля. До этой даты границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми.
С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов. Вместе с тем Брюссель также с 1 июля может открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.
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