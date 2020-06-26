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Институт русского языка: в бюллетене на голосовании о поправках – ошибка
Институт русского языка имени Виноградова пытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене общероссийского голосования о поправках к Конституции. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщила ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская, – обратило внимание издание Znak.com.
На формулировку в бюллетене "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" обратили внимание накануне, в первый день голосования, многие пользователи соцсетей.
Северская подтвердила, что специалисты считают формулировку безграмотной. По её словам, об ошибочной формулировке профильное научное учреждение Российской академии наук предупредило организаторов голосования. "Ещё на стадии подготовки бюллетеней, как печатных, так и электронных, Институт русского языка писал компетентным людям. Точнее, как мы выяснили, некомпетентным", – сказала Северская.
По её словам, здесь необходим другой падеж – не "изменения в Конституцию", а "изменения в Конституции". Или же необходимо добавить слово – "вносимые в Конституцию изменения".
"Честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что, закрепляя поправками в нашей Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, эта же норма, по сути, грубо нарушается уже в документе, которым нам предлагают за это проголосовать", – сказала филолог. Речь идёт о поправке, закрепляющей статус русского языка как "языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов".
Формулировка "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" утверждена указом президента Владимира Путина о назначении общероссийского голосования – следовательно, ответственность за неё несёт не Центризбирком, а Администрация президента. В законе о поправках точная формулировка не прописана.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не слышал ранее о мнении филологов, и пообещал с ним ознакомиться, однако отметил, что этот вопрос не имеет отношения к "легитимности голосования".
Другие новости дня
В присутствии Зеленского порт Херсона официально передали грузинским инвесторам
Украина подписала соглашение о передаче Херсонского морского торгового порта в концессию на 30 лет консорциуму компаний в составе Risoil S.A. и Georgian Industrial Group, сообщила пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского.
Консорциум стал победителем проведенного в начале года конкурса, – пишет Reuters.
«У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия», – сказал Зеленский, присутствовавший при подписании документов.
В сообщении говорится, что власти ожидают от этого проекта государственно-частного партнерства 300 миллионов гривен ($11,2 миллиона) инвестиций в развитие порта, инфраструктуры города и региона в ближайшие три года.
Соглашение предусматривает, что концессионер, которому предоставлено право строить и создавать объекты для модернизации и развития порта, должен обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 миллиона тонн в год.
- Ранее сообщалось, что ООО «Рисойл-Херсон» — консорциум ООО «Петро ойл энд кэмикалс» (Georgian Industrial Group) и Risoil S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании — 40%.
Поставка российского газа в Армению через Грузию временно приостановлена
С 26 по 29 июня временно приостановлена поставка природного газа в Армению через Грузии.
По информации компании «Газпром Армения», причина – проведение работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье».
«В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений», – сказано в сообщении.
- «Газпром Армения» – дочерняя компания российского «Газпрома». Компания обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении.
В Черногории повторно вводят карантинные меры из-за COVID-19
Черногория спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводит карантинные меры.
Среди повторных ограничений – запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе. Чиновники пытаются сдержать новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За 10 дней – сто новых случаев. Всего за время эпидемии в Черногории было зарегистрировано более 420 заражений и 9 летальных исходов, отмечает агентство Reuters.
В соседней Сербии наблюдается та же ситуация. Из-за вспышки COVID-19 за последние дни там решено снова, начиная с пятницы, перепрофилировать несколько больниц только под приём пациентов, заразившихся коронавирусом.
Хорватия ранее сообщила, что возобновляет действие двухнедельного карантина для приезжих из других балканских стран, включая Сербию.
Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила о новом тревожном росте числа заражений коронавирусом в европейском регионе. В него ВОЗ включает 54 государства и семь территорий – от Центральной Азии до Западной Европы. Среди стран, в которых передача коронавируса сейчас ускоряется, оказались Швеция, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Украина. В день фиксируется 20 тысяч новых заражений и более 700 смертей. Такое происходит впервые за долгие месяцы, отмечают в международной организации.
Как подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его предупреждения о риске повторного роста заболеваемости на фоне послабления карантинных мер уже стали для некоторых стран реальностью.
Суд признал режиссера Серебренникова виновным в мошенничестве
Мещанский районный суд Москвы признал виновным режиссера Кирилла Серебренникова в мошенничестве в особо крупном размере по делу "Седьмой студии".
Суд постановил, что обвиняемые присвоили себе 129 миллионов рублей.
"В период с 2011 по 2014 год Итин и Серебренников, а также Малобродский в другие даты следовали преступному плану и похитили часть денег, выделенных на "Платформу", – сказала судья.
Настоящее Время вело спецэфир от здания суда:
Судья упомянула тех, кто, по ее словам, обналичивал деньги для "Седьмой студии", в том числе бизнесмена Синельникова, – они не были осведомлены о преступных намерениях подсудимых, говорит судья. Она также пришла к выводу, что Серебренников, разрабатывая проекты для "Платформы", "необоснованно завысил" смету.
Судья сообщила об обналичивании через предпринимателей Педченко, Дорошенко и Синельникова. Все случаи обналичивания суд расценивает как хищение средств, а упомянутых предпринимателей не считает осведомленными о характере преступной схемы.
Экс-чиновница Минкульта Софьи Апфельбаум, по словам судьи, не была осведомлена о преступном сговоре обвиняемых. Ее признали виновной в халатности – она "ненадлежащем образом исполнила свои обязанности" в министерстве культуры. Адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале отметил, что по этой статье сроки давности уже истекли. Уголовным кодексом простая халатность без квалифицирующих признаков относится к преступлениям небольшой тяжести, срок давности по которым составляет два года.
Cудья озвучила позицию представительницы Минкультуры, которая говорила, что на "Платформу" было выделено 216 млн рублей, а потрачено, как установлено экспертизой, 87 млн. Таким образом, министерство культуры понесло ущерб в 128 млн рублей. Представительница ведомства уточнила размер гражданского иска и взыскать с подсудимых примерно 128 млн 974 тысячи рублей.
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева в приговоре упоминается как "соучастник №1".
Российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности - Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время представления в парламенте ежегодного отчета о деятельности правительства заявил, что российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
«Оккупация сегодня является фундаментальным вызовом для Грузии. Российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности. Когда мы говорим об оккупированных 20 процентах нашей страны, все должны понимать, что это реальное ограничение для дальнейшего развития нашего государства. Это не только 20%, ограничивающих нашу землю или территорию, это все сферы, прежде всего с точки зрения человеческих ресурсов. Экономика еще более ограничена», – заявил Георгий Гахария.
По его словам, все должны понимать, что Российская Федерация сегодня несет ответственность за нарушения фундаментальных прав человека на оккупированных территориях.
«Начиная с «бордеризации», похищения людей, посягательства на человеческую жизнь, ограничения права на здравоохранение, ограничение свободы передвижения, все эти направления чрезвычайно важны, и мы все понимаем, что страна, осуществляющая эффективный контроль, безусловно, несет ответственность за все эти шаги», – сказал Гахария.
По словам главы правительства, стратегическое партнерство с США развивается, а евроатлантическая интеграция Грузии - необратимый процесс.
«Европейская и евроатлантическая интеграция, безусловно, являются необратимыми, важнейшими стратегическими направлениями нашей страны. Это не собственность или решение какой-либо партии. Это историческое решение наших граждан, историческое решение нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии.
Задержанных по делу о смерти футболиста обвиняют в организации группового насилия
Расследование по делу о смерти грузинского футболиста Георгия Шакарашвили ведётся по трём статьям уголовного кодекса Грузии – организация группового насилия, руководство им или участие в нем (статья 225), незаконное лишение свободы (статья 143) и насилие (статья 126). Задержаны 17 человек. Об этом на специальном брифинге сообщил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.
В ведомстве не исключили, что дело могут переквалифицировать после завершения экспертизы тела Шакарашвили. Именно экспертиза должна установить непосредственную причину смерти футболиста. Пока же задержанным по делу лицам грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.
По информации следствия, 18 июня Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави – в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви.
В МВД сегодня заявили, что участники конфликта преследовали футболиста у берега реки, а его друга Г.А. незаконно лишили свободы. Тело 19-летнего Шакарашвили на четвертый день поисков, 22 июня, было найдено в реке.
В России за сутки выявили менее 7 тысяч новых инфицированных
В России за минувшие сутки выявили менее 7 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом – 6800. Это самый низкий показатель с апреля. Данные приводит Оперативный штаб.
Умерли за сутки 176 пациентов с коронавирусной инфекцией, это один из самых высоких показателей за последнее время (накануне умерших было почти в 2 раза меньше). Выздоровевшими за сутки признаны около 9 тысяч человек, число тех, кто сейчас продолжает лечение, снизилось.
Всего с начала эпидемии в России коронавирус был выявлен у более чем 620 тысяч человек, умерли менее 9 тысяч (данные о смертях от коронавирусной инфекции за март и апрель Росстат скорректировал в сторону повышения, так что окончательные официальные цифры смертности, по всей видимости, будут большими).
В Москве за сутки 813 случаев заражения, три дня подряд их число не превышает тысячи.
Власти Москвы заявляют, что по итогам тестирования на антитела более 90 тысяч человек антитела были выявлены у 20 процентов протестированных – что может свидетельствовать о большом числе бессимптомных случаев инфицирования. Официально выявлено в Москве было около 220 тысяч инфицированных, то есть примерно 2 процента от населения города.
12 человек выздоровели от коронавируса в Южной Осетии
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 26 июня лечение проходит 21 пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Накануне проведены тесты 50 человек, все они отрицательные, из больницы выписаны 12 пациентов, выздоровевших от нового вируса, их тесты также отрицательные. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 87 человек, из них в медучреждениях республики - 70 человек», - сказала она.
Всего заболевших за весь период 85, из них 64 человека выписаны из медучреждения.
Первые три случая заражения в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. За весь период в ПЦР лаборатории Югоосетпотребнадзора было проведено 2 364 теста.
Югоосетинские власти ранее заявили о продлении запрета на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля.
ВОЗ обеспокоена новой волной случаев коронавируса в 11 странах, в том числе в Армении
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом числа новых случаев коронавируса в Европе и странах бывшего Советского Союза. Как отмечают в ВОЗ, число случаев заболевания COVID-19 снова начало расти после отмены карантинных мер.
Организация видит тревожную тенденцию в 11 странах, в том числе в Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Украине и Косове.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что число инфицированных в 30 странах увеличилось за последние две недели. «Если ничего не сделать, системы здравоохранения в Европе снова будут перегружены», - отметил он.
Общее количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 9 миллионов 600 тысяч, а число жертв эпидемии составляет 489 тысяч.
Как сообщает Радио Азатутюн, за сутки в Армении выявлено 759 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 814.
Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 410. 131 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
Euronews: Грузию внесли в список стран, которым разрешат въезд в ЕС
Грузия находится в предварительном списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз. Об этом сообщает телеканал «Euronews».
В безопасный список попали 54 страны, в том числе Украина, Казахстан, Черногория, Сербия, Албания, Турция, Китай, Индия и Австралия.
А вот для граждан США, России, Бразилии и Катара открывать границы ЕС пока не планирует.
Как сообщается, пока нет абсолютной уверенности, что список будет утвержден в данном виде.
«Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнуто вовремя», - говорится в публикации.
В Грузии за сутки выявили два новых случая коронавируса, четверо выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 919. За сутки в стране выявили два новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 780 - за сутки выздоровели четверо.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 125.
2687 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 260. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 33 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 64 человека выздоровели.
МВД грозит уголовным делом из-за сюжета о голосовании дважды. ВИДЕО
Главное управление МВД по Москве заявило, что полиция проводит административное расследование в связи с публикацией видео о возможности два раза проголосовать на голосовании по поправкам к Конституции.
В сообщении МВД этот сюжет назван "Как проголосовать дважды". По всей видимости, речь идёт о сюжете телеканала "Дождь" под названием "По Конституции можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем – электронно. Показываем как", который снял журналист "Дождя" Павел Лобков. Именно он смог отдать голос два раза – сначала проголосовал на избирательном участке №141 в Москве, а через час сделал это онлайн.
"В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение", – заявили в МВД, а также пообещали дать "правовую оценку действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии", которые выдали Лобкову бюллетень. При этом в МВД заявили, что проводят "дополнительную проверку в отношении участников голосования": "Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве". Если это подтвердится, то может быть возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса.
Лобков заявил, что не согласен с тем, что может быть подвергнут штрафу, – он утверждает, что провёл эксперимент и корректным образом вскрыл недостатки системы электронного голосования в Москве.
Москва – один из двух регионов России, вместе с Нижегородской областью, где проводится электронное дистанционное голосование. По правилам после того, как избиратель будет зарегистрирован для голосования онлайн, его имя должно быть удалено из списка избирателей на участке по его месту жительства. Однако в случае с Лобковым этого не произошло.
Некоторые журналисты попытались повторить эксперимент Лобкова, но им второй раз проголосовать не дали.
В Мосгоризбиркоме заявили, что аннулировали все бюллетени, которые были в урне, в которую бросил свой бюллетень журналист "Дождя".
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала историю с двойным голосованием "провокацией".
Электронное голосование в Москве уже проводилось в прошлом году на выборах в Мосгордуму. Один из кандидатов, Роман Юнеман, которому для победы в своём округе не хватило нескольких десятков голосов, утверждает, что лишился победы из-за сбоев в системе электронного голосования (на офлайн-участках он лидировал). Суды, однако, отклонили его иски.
Заместитель главы Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, сообщил, что в первый день голосования по поправкам проголосовали более 40 процентов подавших заявки (это более миллиона человек). Кроме того, Венедиктов написал, что будет осуществляться ручная сверка электронного регистра избирателей со списками избирателей на участках.
За онлайн-голосование по поправкам к Конституции формально отвечает отдельная территориальная избирательная комиссия. Как пишут "Открытые медиа", в состав комиссии не взяли ни одного представителя оппозиции. Вместо этого в комиссию вошли малоизвестные члены региональных избиркомов и лояльные власти представители системных партий.
- В России 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Голосовать можно будет целую неделю – до 1 июля. Для этого в России открыты 96,5 тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.
- В 10 часов утра, когда голосование официально было объявлено открытым, сайт для электронного голосования не заработал, восстановить работу сайта удалось только через 15 минут. Сбой в ЦИК объяснили большим числом пользователей. "Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать", – заявил член ЦИК Антон Лопатин.
- Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах впервые в новейшей истории участки для голосования организованы на открытом воздухе – в шатрах и палатках. Также все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление).
- В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам к Конституции, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".
США: Россия недостаточно активно борется с торговлей людьми
Власти России не прилагают достаточных усилий для борьбы с торговлей людьми, а действия её властей в этой сфере не отвечают стандартам борьбы с этой проблемой. Такой вывод содержится в докладе о проблеме торговли людьми в мире, который представил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
Россия наряду с ещё примерно 20 странами отнесена к третьей группе стран, в которых эта проблема стоит наиболее остро - наряду с такими странами, как Афганистан, Иран, Туркменистан и Беларусь. В докладе утверждается, что основной проблемой остаётся принудительный труд, от которого страдают иностранцы в России, особенно отмечена ситуация рабочих из КНДР в России. Власти США считают, что на российской территории подневольно могут трудиться тысячи граждан этой страны.
По словам Помпео, на сегодняшний день в мире насчитывается 25 миллионов взрослых и детей, ставших жертвами торговли людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации - сообщает "Голос Америки".
Помпео напомнил, что в прошлом году президент Дональд Трамп ограничил оказание определенных видов помощи 15 государствам, которым в прошлогоднем докладе по торговле людьми был присвоен низший рейтинг.
Отдельной критике в докладе подвергнуты Китай и Куба.
Иностранным специалистам разрешили въезд в Россию
Правительство смягчило ограничения на въезд в Россию в условиях пандемии для высококвалифицированных иностранных специалистов, имеющих разрешение на работу. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Таким иностранцам разрешен однократный въезд на основании особого списка, который составляют ФСБ и МВД. Работодатель должен отправить в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация, данные специалиста, даты прибытия и пункт пропуска, через который тот планирует въехать в Россию.
Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд из-за распространения коронавирусной инфекции, принято правительством после рассмотрения обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний, говорится в сообщении.
После закрытия границ в конце марта правительство разрешало въезд в страну иностранцам, которые собираются лечиться в российских клиниках. Также в Россию могут въехать иностранцы, у которых на территории страны находятся заболевшие близкие родственники. Из России с начала июня можно выехать для работы и учебы, лечения и ухода за родственниками.
17 человек задержали по делу о смерти грузинского футболиста
17 человек задержаны по делу о смерти грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. Информацию подтвердили в МВД Грузии. О подробностях ведомство сообщит на специальном брифинге.
По имеющейся информации, задержанных обвиняют в насилии. Спецоперации по задержанию прошли поздно ночью.
Ранее в МВД сообщили, что 18 июня вечером Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави, в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви. Тело 19-летнего Шакарашвили на четвертый день поисков, 22 июня, было найдено в реке. Ряд свидетелей и представители правоохранительных органов заявляют, что к конфликту, вспыхнувшему на даче в ходе празднования дня рождения, Шакарашвили непосредственного отношения не имел. На этом этапе расследование ведется по двум статьям: 143-й – о незаконном лишении свободы и 126-й – о насилии.
Мария Захарова: Тбилиси пытается политизировать тему распространения коронавируса
«Москва отмечает попытки Тбилиси политизировать тему распространения коронавируса», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам видеоконференции замглавы МИД РФ Андрея Руденко и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, передает ТАСС.
Как указала дипломат, стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов региональной стабильности и безопасности в условиях сохраняющейся угрозы пандемии. По ее словам, Москва выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси.
«Продолжаются попытки политизировать тему распространения новой коронавирусной инфекции, и на этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь по приграничному досье», - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что участники дискуссий акцентировали важность продолжения слаженной работы в данном формате, а также Механизма реагирования на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности.
«Подтверждена готовность к продолжению контактов в режиме видеоконференции по мере необходимости и условлено, что сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий уже в очном формате будут определяться с учетом развития эпидемиологической обстановки», - заключила она.
В Абхазии за прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 59 граждан
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 59 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня, 25 июня, будет выписан еще один пациент - абхазский курсант российского вуза.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
В МИД России получили уведомление о задержании в Грузии Васамбека Бокова
Российская сторона получила уведомление грузинской стороны о том, что россиянин Васамбек Боков задержан в связи с уголовным делом по факту использования поддельного документа, сообщили РИА Новости в МИД России.
Россиянин Боков был задержан 12 июня местными правоохранителями в рамках дела о подготовке заказного убийства.
«В ответ на обращение МИД России получили уведомление грузинской стороны о том, что в связи с расследуемым уголовным делом по факту использования поддельного документа в качестве обвиняемого был задержан гражданин РФ Васамбек Боков 1982 года рождения», – сказали в российском министерстве.
«С учётом характера обвинения продолжим усилия в целях установления личности задержанного и подтверждения наличия у него российского гражданства», – отметили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что «со времени появления в СМИ информации о задержании грузинскими властями российского гражданина ситуация находится в поле зрения МИД России и секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии».
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мераб Турава стал председателем Конституционного суда Грузии
Председателем Конституционного суда Грузии стал Мераб Турава, - сообщили в пресс-службе суда.
На пост председателя также претендовала Ирина Имерлишвили. Она не смогла набрать необходимого числа голосов.
Мераб Турава является судьёй Конституционного суда с 2015 года. В сентябре того же года он отказался подписывать решение пленума по резонансному делу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава.
В Кремле отвергают заявление Лукашенко о вмешательстве в выборы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Александра Лукашенко о вмешательстве Кремля в выборы главы Беларуси. Песков подчеркнул, что сторона, заявляющая о таких обвинениях, "должна предоставлять какие-то аргументы", но они отсутствуют. "Что касается собственного расследования на этот счёт, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живём", — подытожил Песков.
В четверг президент Беларуси Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, сказав лишь, что "оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно". По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды".
Глава Беларуси также пожаловался на "жуткие фейки", которые распространяются в телеграме "структурами из России". В ближайшее время Лукашенко планирует обсудить вопрос вмешательства в выборы с Владимиром Путиным.
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Основной конкурент действующего президента от оппозиции, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, был арестован и отправлен в СИЗО. Лукашенко заявил о "предотвращении Майдана в Беларуси". Это вызвало в стране массовые протесты, за время которых задержаны более пятисот сторонников оппозиции, а также десятки журналистов, освещавших акции.
- В четверг был задержан популярный белорусский блогер, автор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, сотрудничающий также с Радио Свобода. В его квартире прошёл обыск. Источники сообщают, что на Лосика может быть заведено уголовное дело. В телеграме на канал "Беларусь головного мозга", критикующий Лукашенко, подписаны свыше 165 тысяч пользователей, на аналогичную страницу в твиттере - более 173 тысяч.
Посольство США в Москве вывесило на фасаде здания радужный флаг
Посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага.
Посольство напомнило, что впервые радужный флаг 25 июня 1978 года во время гей-парада в Сан-Франциско поднял американский художник и активист Гилберт Бейкер. "Права ЛГБТИ - это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований", - говорится в сообщении.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Радио Маяк заявил, что американского посольства из Кремля не видно. По словам Пескова, на флаг должно обратить внимание российское министерство иностранных дел. "Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в наше стране по закону недопустимы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Спустя некоторое время после публикации радикальные православные активисты сообщили в соцсетях, что радужный флаг со здания посольства убрали.
Грузия официально продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля
Запрет на международное регулярное авиасообщение в Грузии официально продлён до 31 июля, - сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полётов и утверждения расписания.
По информации Агентства, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что возобновление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля.
«С большой долей вероятности нам придётся перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля», – отметила Турнава.
Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. «Главное – здоровье наших граждан», – сказала она.
- Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан.
СГБ Грузии начала расследование из-за сюжета «Мтавари архи» о коронавирусе
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование после сюжета, вышедшего в эфир оппозиционного канала «Мтавари архи».
В материале говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают 10 тысяч лари за то, чтобы включить их умерших родственников в статистику по коронавирусу. Журналисты предположили, что это связано с желанием грузинских властей перенести парламентские выборы, назначенные на октябрь.
В СГБ в эти минуты опрашивают двух респондентов сюжета – Аркиназ Гулиеву и Зануру Талибову.
Расследование ведется по статье 318 УК Грузии о саботаже. В СГБ не исключают, что вызовут в ведомство и журналистов «Мтавари архи».
- В Грузии 917 подтверждённых случаев коронавируса, 776 пациентов выздоровели, 14 скончались.
В Ахалгорском районе обнаружили «очаговое произрастание дикорастущей конопли»
На окраине села Нацара Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия обнаружили очаговое произрастание дикорастущей конопли - 222 куста. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на югоосетинское МВД.
«Экспертиза показала, что кусты конопли содержат в своем составе наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Дознание по данному факту ведет УВД Ленингорского района», – говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что «обнаруженные кусты выкорчеваны и доставлены в УВД Ленингорского района».
Об обнаружении дикорастущей конопли в Ахалгорском и Цхинвальском районах власти сообщали и в прошлом году.
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