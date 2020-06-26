Институт русского языка: в бюллетене на голосовании о поправках – ошибка

Институт русского языка имени Виноградова пытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене общероссийского голосования о поправках к Конституции. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщила ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская, – обратило внимание издание Znak.com.

На формулировку в бюллетене "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" обратили внимание накануне, в первый день голосования, многие пользователи соцсетей.

Северская подтвердила, что специалисты считают формулировку безграмотной. По её словам, об ошибочной формулировке профильное научное учреждение Российской академии наук предупредило организаторов голосования. "Ещё на стадии подготовки бюллетеней, как печатных, так и электронных, Институт русского языка писал компетентным людям. Точнее, как мы выяснили, некомпетентным", – сказала Северская.

По её словам, здесь необходим другой падеж – не "изменения в Конституцию", а "изменения в Конституции". Или же необходимо добавить слово – "вносимые в Конституцию изменения".

"Честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что, закрепляя поправками в нашей Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, эта же норма, по сути, грубо нарушается уже в документе, которым нам предлагают за это проголосовать", – сказала филолог. Речь идёт о поправке, закрепляющей статус русского языка как "языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов".

Формулировка "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" утверждена указом президента Владимира Путина о назначении общероссийского голосования – следовательно, ответственность за неё несёт не Центризбирком, а Администрация президента. В законе о поправках точная формулировка не прописана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не слышал ранее о мнении филологов, и пообещал с ним ознакомиться, однако отметил, что этот вопрос не имеет отношения к "легитимности голосования".