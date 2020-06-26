Абхазский министр экономики Кристина Озган провела ряд рабочих встреч в Москве

С 22 по 26 июня состоялась рабочая поездка вице-премьера, министра экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристины Озган в Москву. В рамках поездки состоялись встречи в ряде министерств и ведомств Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества. Состоялась встреча в управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству.

В ходе переговоров с руководством Министерства экономического развития был обсужден комплекс вопросов социально-экономического сотрудничества, в том числе по вопросам реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития республики, а также энергетики, туризма и в других сферах. По словам абхазского министра экономики, на реализацию Инвестпрограммы в 2020 году предусмотрено около 1,5 млрд рублей.

Вопросы сотрудничества в сфере оказания методической, нормативной и иной помощи в развитии госэкспертизы в Абхазии Кристина Озган обсудила в ходе встречи с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. «Мы обсудили переход Абхазии на электронную форму документооборота, а также оказание Главгосэкспертизой РФ методической помощи в вопросах разработки строительных нормативов при формировании сметной документации», - сообщила она.

Также, по предложению абхазской стороны, в ходе встречи был рассмотрен вопрос обучения абхазских специалистов в сфере экспертизы и составления смет в учебном центре Главгосэкспертизы России.

В рамках поездки были проведены переговоры с руководством Министерства энергетики России по вопросам обеспечения Абхазии электроэнергией в период образования острого дефицита электроэнергии во время осенне-зимнего максимума и другим вопросам, связанным с развитием энергохозяйства республики.