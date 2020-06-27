Прокуратура Грузии обнародовала кадры нападения на погибшего 19-летнего футболиста

В июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.

В сообщении содержатся ссылки на шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой. В частности, утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. Подчеркивается, что все эти изотопы обнаружены в малой, не опасной для здоровья концентрации. По оценке Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции или же атомного ледокола, атомной подводной лодки, или разгерметизации отработавшего ядерного топлива, недавно выгруженного из реактора.

По расчетам, радионуклиды поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.

В пятницу о повышенной концентрации радионуклидов сообщил также исполнительный директор подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Он пишет уже не о начале месяца, а о 22-23 июня. По его данным, станция в Швеции обнаружила следы повышенного содержания цезия-103, цезия-137 и рутения-103. Он также отметил, что концентрация не опасна для здоровья.

Greenpeace оценил возможные источники выброса радиоактивных веществ. «В первую очередь под подозрение попадает Кольская АЭС (с четырьмя устаревшими реакторами ВВЭР-440), а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря. Утечка реакторных изотопов могла произойти и на трех работающих реакторах чернобыльского типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС или на одном из новых ВВЭР-1200», – говорится в сообщении.

При этом в сводках Росгидромета не зарегистрированы какие-либо превышения обычных значений содержания в воздухе радионуклидов на северо-западе России. В Росэнергоатоме заявили, что никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. При этом там подчеркнули, что несколько энергоблоков этих станций сейчас в плановом ремонте. Росгидромет сегодня, 27 июня, заявил, что «превышения радиоактивных веществ в районе Балтийского моря не выявлено».

В 2017 году радиоактивный рутений-106 был обнаружен в воздухе в нескольких странах Европы. Тогда экологические организации и ведомства ряда стран пришли к выводу, что выброс произошел на комбинате «Маяк» в Челябинской области. В Росатоме это отрицают.

В прошлом году выброс радиации произошел на военном полигоне вблизи Северодвинска во время испытаний некоего нового вооружения. Погибли несколько человек, в том числе сотрудники Росатома, еще несколько пострадали – в том числе, как утверждается, были облучены. Полная информация об инциденте засекречена. Радио Свобода и ряд других СМИ выдвинули версию о том, что выброс радиации произошел при попытке поднять со дна моря ракету «Буревестник». Впоследствии об этой версии как об основной говорили официальные представители США.