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Прокуратура Грузии обнародовала кадры нападения на погибшего 19-летнего футболиста
Прокуратура Грузии обратилась к суду с ходатайством о тюремном заключении на время следствия 17 фигурантов дела о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 27 июня.
Все 17 человек были задержаны 26 июня. Известно, что среди них есть несколько несовершеннолетних. Сегодня задержанным официально были предъявлены обвинения в «организации группового насилия, руководстве и участии в нем», «незаконном лишении свободы», а также «насилие в отношении двух или более лиц».
В прокуратуре заявляют, что следствию удалось собрать множество доказательств, подтверждающих вину задержанных. Ведомство распространяет кадры с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, чтобы восстановить хронологию событий.
Другие новости дня
В Азербайджане выявлен 521 новый случай заражения коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлен 521 новый случай заражения COVID-19, сообщили сегодня, 27 июня, в Оперативном штабе при кабинете министров страны.
За последние сутки 355 человек выздоровели, шесть человек с COVID-19 скончались.
Общее число инфицированных достигло 15 890. Из них 8 719 излечились, 193 - умерли, 6 978 – продолжают лечение в больницах специального режима.
Всего было проведено 461 861 тестов на коронавирус, в том числе 5 646 за последние сутки, передает агентство Turan.
ЕСПЧ присудил 28 тысяч евро избитым сотрудникам «Мемориала»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 28 тысяч евро компенсации сотрудникам правозащитного центра «Мемориал», избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на митинге памяти журналистки Анны Политковской. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».
Суд постановил, что власти России нарушили в отношении задержанных их право на свободу и личную неприкосновенность, а также свободу собраний. По информации «Мемориала», в ЕСПЧ обратились Екатерина Сокирянская, Шамсуддин Тангиев, Зина Мукушева, Зоя Мурадова, Фатима Яндиева и Альберт Хантыгов. В 2006 году они работали в отделениях правозащитного центра в регионе.
В октябре 2006 года обратившиеся в ЕСПЧ правозащитники участвовали в акциях памяти убитой в том же году журналистки Анны Политковской. От участников митинга потребовали разойтись. Когда правозащитники попытались объяснить, что им не могут отказать провести пикет, потому что это незаконно, сотрудники милиции стали их избивать и задерживать.
В Ирландии новый премьер Михол Мартин возглавит коалицию трёх партий
В Ирландии лидер партии Фианна Файл Михол Мартин избран новым премьер-министром Ирландии на специальной сессии парламента в Дублине. Он возглавит трехпартийную коалицию, образованную в результате февральских выборов. Коалиционное соглашение подписали три партии - правоцентристская Фианна Файл, либерально-консервативная Финэ Гэл во главе с Лео Варадкаром (второе место на выборах) и партия Зеленых во главе Имоном Райаном (третье место).
Лидеры двух ведущих партий будут возглавлять правительство поочередно, по два с половиной года каждый. Имон Райан, как сообщается, может рассчитывать на высокий пост в правительстве.
В своей вступительной речи Майкл Мартин назвал избрание «высочайшей честью» и пообещал работать вместе с партнерами по коалиции ради раскрытия потенциала нации.
В Абхазии за прошедшие сутки все тесты на COVID-19 показали отрицательный результат
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 102 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан по-прежнему проходят лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Граждане Грузии задержаны в Греции по обвинению совершении квартирных краж
Двое граждан Грузии – мужчина и женщина – задержаны в городе Ретимнон на острове Крит по обвинению в совершении серии квартирных краж и сбыте украденных вещей. Об этом пишет греческое агентство Cretapost.
Как сообщается, в период с 25 мая по 23 июня 38-летний гражданин Грузии обокрал 11 домов в муниципалитете, забрав оттуда драгоценности, бытовую технику и другие предметы. Общая стоимость украденных вещей составляет почти 15 тысяч евро.
Часть этих предметов была изъята в ходе обыска по месту жительства злоумышленников и возвращена владельцам. Продолжается предварительное расследование.
Над Северной Европой зафиксировано увеличение концентрации радионуклидов
В июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.
В сообщении содержатся ссылки на шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой. В частности, утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. Подчеркивается, что все эти изотопы обнаружены в малой, не опасной для здоровья концентрации. По оценке Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции или же атомного ледокола, атомной подводной лодки, или разгерметизации отработавшего ядерного топлива, недавно выгруженного из реактора.
По расчетам, радионуклиды поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.
В пятницу о повышенной концентрации радионуклидов сообщил также исполнительный директор подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Он пишет уже не о начале месяца, а о 22-23 июня. По его данным, станция в Швеции обнаружила следы повышенного содержания цезия-103, цезия-137 и рутения-103. Он также отметил, что концентрация не опасна для здоровья.
Greenpeace оценил возможные источники выброса радиоактивных веществ. «В первую очередь под подозрение попадает Кольская АЭС (с четырьмя устаревшими реакторами ВВЭР-440), а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря. Утечка реакторных изотопов могла произойти и на трех работающих реакторах чернобыльского типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС или на одном из новых ВВЭР-1200», – говорится в сообщении.
При этом в сводках Росгидромета не зарегистрированы какие-либо превышения обычных значений содержания в воздухе радионуклидов на северо-западе России. В Росэнергоатоме заявили, что никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. При этом там подчеркнули, что несколько энергоблоков этих станций сейчас в плановом ремонте. Росгидромет сегодня, 27 июня, заявил, что «превышения радиоактивных веществ в районе Балтийского моря не выявлено».
В 2017 году радиоактивный рутений-106 был обнаружен в воздухе в нескольких странах Европы. Тогда экологические организации и ведомства ряда стран пришли к выводу, что выброс произошел на комбинате «Маяк» в Челябинской области. В Росатоме это отрицают.
В прошлом году выброс радиации произошел на военном полигоне вблизи Северодвинска во время испытаний некоего нового вооружения. Погибли несколько человек, в том числе сотрудники Росатома, еще несколько пострадали – в том числе, как утверждается, были облучены. Полная информация об инциденте засекречена. Радио Свобода и ряд других СМИ выдвинули версию о том, что выброс радиации произошел при попытке поднять со дна моря ракету «Буревестник». Впоследствии об этой версии как об основной говорили официальные представители США.
Нателашвили: Если конституционные изменения провалятся, мы быстрее избавимся от этой власти
«В сложившейся ситуации самым национальным шагом был бы отказ правящей партии от участия в парламентских выборах», - заявил сегодня, 27 июня, на брифинге лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили.
По словам Нателашвили, «Грузинская мечта» не имеет морального права участвовать в выборах, особенно в свете законопроекта сенатора США Джима Риша. В то же время Нателашвили заявляет, что оппозиция не должна участвовать в принятии конституционных изменений.
«Думаю, что в случае провала конституционных изменений, они быстрее попадут под санкции и будут отстранены от власти. Поэтому, на мой взгляд, оппозиция не должна участвовать в голосовании, желательно, чтобы весь мир еще раз увидел, с кем мы имеем дело», - сказал Шалва Нателашвили.
Австрийская компания OMV получила лицензию на разведку и добычу нефти в Грузии
Австрийская нефтегазовая компания OMV займется разведкой месторождений нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии. Об этом сообщили в Государственном агентстве нефти и газа Грузии (SAOG).
Член группы OMV – компания OMV PETROM S.A. – получила генеральную лицензию на пользование нефтяными и газовыми ресурсами в Черном море на участке шельфа площадью 5,3 тысячи квадратных километров по итогам открытого международного тендера, объявленного SAOG. По условиям соглашения, на первом этапе компания проведет сейсморазведывательные работы, а после начнет бурение.
Как отмечают в SAOG, стоимость этапа бурения будет зависеть от результатов исследований. Тем не менее, аналогичный проект в Румынии – обнаружение скважины «Домино» – OMV обошелся в 1,5 миллиарда долларов.
На сегодняшний день Грузия является единственной страной в Черноморском бассейне, где разведка нефти и газа не ведется на шельфе. Работы по разведке ведутся в территориальных водах Турции, России, Болгарии, Румынии и Украине. В трех последних уже обнаружены большие коммерческие запасы углеводородов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, контакт с австрийской компанией будет оформлен в ближайшее время. «Это является еще одним подтверждением того, что бизнес-среда в Грузии, в том числе в сфере добычи нефти и газа, настолько прозрачная, привлекательная и понятная для мировых гигантов, что компания, вторая в Австрии и десятая в Европе по нефтедобыче, захотела начать деятельность в Грузии», - заявила Турнава.
В 2019 году в Грузии было добыто более 30 тысяч тонн нефти и до 10 миллионов кубометров газа. Страна в среднем в год потребляет порядка 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов и порядка 2,5 миллиарда кубометров газа. Углеводороды (нефть и газ) в основном импортируются из Азербайджана, России, Румынии и Болгарии.
Компания OMV PETROM S.A является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году.
Основные направления деятельности OMV: добыча нефти и газа, транспортировка, переработка, производство электроэнергии. В 2019 году активы компании составили 44,1 миллиарда евро, а число сотрудников превысило 20 тысяч. В основном, OMV ведет поиск и добычу в странах Центральной и Восточной Европы, в Северном море и на Ближнем Востоке.
За сутки на Северном Кавказе умерли восемь больных коронавирусом, число новых заболевших – 517
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 8 больных коронавирусом, число новых заболевших – 517, сообщает «Кавказ.Реалии».
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане, Ставропольском и Краснодарском крае скончались по два человека, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии – по одному больному. Всего на Северном Кавказе умерли 753 человека с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае – 104.
- Ставропольский край +104 (4875 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 84 (3305)
- Дагестан + 75 (7636)
- Кабардино-Балкария + 60 (4851)
- Краснодарский край + 58 (5801)
- Адыгея + 34 (1746)
- Ингушетия + 32 (2978)
- Калмыкия +32 (1442)
- Северная Осетия + 25 (3935)
- Чечня + 13 (1677)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 36 844 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 627 646 человек с коронавирусом.
- Впервые за несколько дней число новых случаев на Кавказе превысило 500. Последний раз так много случаев было зафиксировано 22 июня. В этот день было выявлено 515 заболевших
- За последнюю неделю на Северном Кавказе лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом стали Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Несколько недель подряд по числу заболевших лидировал Дагестан, затем число зарегистрированных случаев снизилось. Минздрав РФ утверждает, что в Дагестане ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась .
- Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, пишет русская служба Радио Свобода, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Один человек погиб при обстреле автомобиля в Северной Осетии
Трое участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии госпитализированы, один от полученных травм скончался на месте. Все участники конфликта задержаны, сообщила полиция. Инцидент произошел накануне, 26 июня, около 22.00 по московскому времени, в селе Майское Пригородного района.
«Неизвестные обстреляли автомобиль, один из пассажиров умер от полученных ранений, еще трое были доставлены в больницу», - сообщило сегодня МВД по Северной Осетии на своей странице в Instagram. Предположительно конфликт произошел из-за ссоры на бытовой почве, отмечается в сообщении, передает «Кавказский узел».
«Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны», - сообщило ведомство.
Георгий Гахария: Соглашение об ассоциации с ЕС является основой для нашей страны
«Шесть лет назад, 27 июня 2014 года, начался совершенно новый этап отношений между Грузией и Европейским Союзом. Для нашей страны Соглашение об ассоциации является основой, на которой строится европейское будущее Грузии», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Гахария.
По его мнению, Грузия добилась значительного прогресса во многих областях интеграции с ЕС, что привело к конкретным ощутимым результатам для страны, для каждого гражданина, передает Общественный вещатель.
«Мы поэтапно движемся к экономической интеграции с Европейским союзом, что делает необратимым процесс европейской интеграции и более прочно связывает страну с европейскими структурами. Нам предстоит пройти путь к Европе, нагруженный большим количеством реформ, что требует ежедневных усилий, самоотверженности и взаимной поддержки от каждого из нас.
Хочу поблагодарить всех, кто каждый день работает над быстрым и успешным завершением этого процесса», - подчеркнул Георгий Гахария.
За сутки в Южной Осетии выздоровели от коронавируса еще четыре человека
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали по состоянию на сегодняшний день, 27 июня, лечение проходят 17 пациентов (16 студентов и медсестра) с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Накануне проведены 12 тестов, все они отрицательные, из больницы выписаны 4 человека, их тесты также отрицательные. Под наблюдением на карантине на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 83 человека, из них в медучреждениях республики - 65 человек», - сообщила информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Всего заболевших за весь период - 85, из них 68 человек выписаны из медучреждения. Первые три случая заражения в самопровозглашенной республике Южная Осетия были зафиксированы 5 мая. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 2 776 тестов.
До 31 июля на де-факто границе с Россией введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Регбисту Арчилу Гагнидзе, задержанному по делу Георгия Шакарашвили, предъявлено обвинение
Регбисту Арчилу Гагнидзе, задержанному по делу футболиста Георгия Шакарашвили, официально предъявлено обвинение. Как заявил его адвокат Бека Немсицверидзе, выйдя из главного управления полиции Тбилиси, Арчил Гагнидзе вину не признает.
«Он не согласен с указанными в постановлении обстоятельствами. Мой подзащитный ездил в Мцхету, однако совершенно с другой целью. Он ни в каком конфликте не участвовал. Что касается Амирханашвили, то его подвезли до Тбилиси и высадили в Дидубе, у одной из бензозаправочных станций», - заявляет Немсицверидзе.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», о пропаже Георгия Шакарашвили семья сообщила Министерству внутренних дел 19 июня, около 11:00. Полиция, вместе со спасательной службой, сразу же приступила к поискам. После 4-дневных поисковых работ тело погибшего футболиста Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви. Расследование по делу ведется по статьям 225, 143 и 126 УК Грузии.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 662 новых случая коронавируса, скончались 10 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 662, в общем составив 23 909.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 762 и сейчас составляет 12 911.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 420.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 133 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 445, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 107 108, сообщает Радио Азатутюн.
В Сенате США допустили пересмотр механизма оказания военной помощи Грузии
Выделение Грузии военной помощи со стороны США в будущем году может зависеть от выполнения страной конкретных обязательств и общей оценки демократии. Соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год подготовил глава комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш, сообщает грузинская служба «Голоса Америки».
В тексте поправок говорится о сотрудничестве Грузии и США, насчитывающем почти три десятилетия. Там отмечено, что с 1992 года американская сторона предоставила Грузии помощь в размере 4,2 миллиарда долларов, включая оборонную помощь в 732 миллиона долларов.
Риш отмечает, что 8 марта 2020 года при посредничестве послов США, Германии и ЕС между властями Грузии и оппозицией было достигнуто соглашение о реформе избирательной системы и недопустимости использования судебной системы в политических целях. Автор проекта резюмирует, что до сих пор выполнены не все пункты достигнутых договоренностей.
Условия, от которых, по мнению Риша, должна зависеть оборонная помощь Грузии, обозначены в тексте поправок как рекомендации. Они включают восемь пунктов.
Автор инициативы предлагает указать в оборонном бюджете, что США будут готовы продолжать сотрудничество с Грузией, в том числе с целью защиты суверенитета и территориальной целостности, только «если правительство Грузии продолжит добросовестно осуществлять реформы» в сферах экономики, управления и борьбы с коррупцией.
Также в поправках есть пункт о необходимости преодоления разногласий, обращенный к правительству, выборным должностным лицам и политическим лидерам Грузии. Риш считает, что они должны «работать вместе, чтобы содействовать развитию свободных СМИ, частного предпринимательства, а также более подотчетному и прозрачному управлению».
Выделение военной помощи может зависеть и от выполнения рекомендации ОБСЕ по избирательной реформе. Стороны, подписавшие соглашение от 8 марта 2020 года, обязались обеспечить соответствующие изменения.
Автор поправок призывает правительство Грузии укрепить демократию в стране путем повышения независимости судебной власти, включая введение более прозрачной процедуры назначения судей во всех судебных инстанциях. При этом Риш указывает, что проведение избирательных и судебных реформ еще более укрепит евроатлантический курс Грузии.
В документе также говорится о важности парламентских выборов в Грузии осенью 2020 года. Там содержится призыв к правительству Грузии «обеспечить проведение выборов в свободной, справедливой и мирной обстановке и в соответствии с правилами, согласованными 8 марта 2020 года».
Для того чтобы изменения, инициированные в Акт об оборонном бюджете, стали законом, Сенат должен одобрить их. Только после этого поправки будут иметь юридическую силу.
За проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) в размере 740,5 миллиардов долларов Комитет по делам вооруженных сил Сената проголосовал еще 11 июня. Теперь законопроект будет рассматриваться всем составом верхней палаты Сената.
Необходимо отметить, что в оборонном бюджете США на 2020 года помощь Грузии была определена в размере более 132 миллионов долларов.
Коронавирус в Грузии подтвердился у двух водителей-международников
Два случая инфицирования коронавирусом, выявленные в Грузии за последние сутки, являются завозными – заболевание подтверждено у водителей международных грузовых перевозок, приехавших в страну из Армении. Об этом журналистам сегодня, 27 июня, сообщила медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая.
«К нам поступил один новый инфицированный 0 гражданин Армении, второй - гражданин Грузии, находится в другой клинике», - сказала Эзугбая.
Согласно действующим в Грузии протоколам, всех водителей международных грузовых перевозок, въезжающих в Грузию, на границах проверяют на коронавирус с помощью экспресс-тестов. В случае положительного результата, их отправляют в больницы, где проводится ПЦР-тестирование, сообщает агентство «Новости-Грузия». При этом абсолютно для всех водителей трайлеров, возвращающихся в Грузию, остаются обязательными двухнедельная самоизоляция или карантин.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 126 человек. 23 из них помещены в тбилисскую клинику. По словам Эзугбая, состояние всех их пациентов стабильное.
- В целом с 26 февраля по 27 июня в Грузии лабораторно подтвержден 921 случай инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 78. В карантине остаются 2 687 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 207.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 26 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 98,4 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 103 тысячи.
Коронавирус в России: почти 200 смертей за сутки
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции, по официальным данным, умерли 188 человек - это один из самых высоких показателей за все время эпидемии и самый высокий за последний месяц. Только 20 смертей приходится на Москву. Более 50 человек за сутки умерли в Петербурге.
Общее число умерших почти достигло 9 тысяч. В России в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, при которых инфекция была признана главной причиной смерти.
Всего за последние сутки выявлено 6 852 новых случаев инфицирования вирусом - чуть больше, чем накануне. Выздоровевшими признаны более 9 тысяч человек. Число активных случаев инфекции сократилось до 225 тысяч.
Власти Петербурга готовятся ослабить карантинные меры. С 28 июня откроются детские и спортивные площадки, парки, сады и скверы. С 29 июня возобновят работу зоопарки, летние кафе, снова будет доступна торжественная регистрация брака. Также открывается основная навигация на Неве. Сегодня вечером, 27 июня, в городе пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», однако в «телевизионном формате» - без массовых уличных акций.
Несмотря на эпидемию, в России в эти дни проводится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Власти уверяют, что соблюдают все нормы предосторожности на участках.
В расследовании убийства Хангошвили в Берлине фигурирует еще один россиянин
В расследовании об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, в организации которого подозревают российские спецслужбы, фигурирует еще один гражданин России - кроме арестованного Вадима Соколова (Красикова), которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства.
Как пишет германский журнал Spiegel, это некий Роман Д. За несколько дней до убийства, 3 августа прошлого года, он въехал на территорию Шенгенской зоны - из Белоруссии в Польшу - на автомобиле.
Роман Д. вызвал интерес следователей, поскольку данные его загранпаспорта подозрительно напоминают данные паспорта Красикова - которому он был выдан на чужую фамилию незадолго до въезда в ЕС с целью убийства Хангошвили.
Какой конкретно могла быть роль второго россиянина в убийстве - не сообщается. Ожидается, что в понедельник будет опубликовано расследование Bellingcat с подробностями. Группа Belligcat занимается расследованием убийства в Берлине совместно с Der Spiegel и российским сайтом The Insider.
Неделей ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, во время войны в Чечне бывшего полевым командиром, сражавшимся против российских сил. Сообщение размещено на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.
«За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии», – указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.
- Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменен по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам на имя Вадима Соколова.
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом «бандитских разборок». Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.
Два пациента с коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки
За сутки в Ставропольском крае скончались два зараженных коронавирусом пациента, общее число смертей от вируса достигло 92, сообщил сегодня, 27 июня, на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.
Общее число заражений увеличилось за сутки на 104 и составило 4875, отметил он.
«За сутки еще 78 человек выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения, а всего за все время – уже 2 796. Загрузка коечного фонда остается незначительной - на уровне 20 процентов. Задействована лишь небольшая часть аппаратов ИВЛ», – написал губернатор.
Как сообщает «Кавказский узел», на 26 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом составило 4 771, скончались 89 человек.
В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, один человек выздоровел
За последние сутки в Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, один человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровел и выписан из медучреждения. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 27 июня в Грузии лабораторно подтвержден 921 случай инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 781 – это 84,8% от всех зафиксированных случаев. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 126 человек. В карантине остаются 2 687 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 207, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 26 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 98,4 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 103 тысячи.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 33 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтвержденных случаев коронавируса, из них 64 человек выздоровели.
В Восточной Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло сегодня, 27 июня, в Восточной Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 06:39 по тбилисскому времени в селе Мамишлари, недалеко от города Дманиси.
Эпицентр находился на глубине 10 километров. Информация о разрушениях не поступала.
NY Times: ГРУ предлагало талибам деньги за убийство солдат коалиции
Американская разведка пришла к выводу о том, что российская военная разведка (ГРУ) предложила вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военнослужащих международной коалиции, находящихся в Афганистане. Об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах сообщила в пятницу газета New York Times.
Предполагается, что радикальные исламисты и связанные с ними вооруженные преступники получали вознаграждение за свои акции. В прошлом году в Афганистане было убито 20 американских военнослужащих. Неясно, кто из них мог быть объектом оплаченных убийств. Согласно данным газеты, о секретных выплатах известно уже несколько месяцев. Частично информация была получена в результате допросов талибов. Кто конкретно стоит за выплатами, неизвестно, но американские аналитики считают, что скорее всего эту операцию проводит секретное подразделение ГРУ, официально именуемое воинская часть 29155. New York Times пишет, что западные разведки считают, что этим подразделением ведется кампания по дестабилизации Запада путем диверсий, различного рода подрывной деятельности и убийств. Именно это подразделение подозревается в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.
Информация о вознаграждении за убийство американских военнослужащих была представлена президенту Дональду Трампу и обсуждалась на заседании Совета по национальной безопасности. Список ответных мер, по данным газеты, включает официальные протесты, санкции и другие шаги. Окончательного решения пока не принято.
Официальные американские представители отказались комментировать эту информацию.
Организация убийств солдат коалиции будет представлять собой значительную эскалацию поддержки Россией талибов, пишет газета, а также первым известным случаем атак на войска западной коалиции, организованных российской военной разведкой.
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле ничего не знают о подобных обвинения. «Если их выдвинут, мы ответим на них», - заявил Песков в ответ на запрос газеты.
Пашинян предупредил об ужесточении противоэпидемических правил
В ближайшее время власти Армении будут вынуждены ужесточить противоэпидемические правила. С таким заявлением в ходе сегодняшнего брифинга по коронавирусу выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Глава правительства подчеркнул, что в плане распространения коронавируса Армения в настоящее время ставит «мировые антирекорды». В частности, Пашинян отметил, что Армения входит в число «лидеров» в мире по количеству инфицированных на миллион жителей, передает Радио Азатутюн.
«Пакет ужесточенных мер может иметь разные направления. Приближается срок, когда с граждан, нарушивших масочный режим, должны взиматься штрафы. Мы обсуждаем такие законодательные изменения, которые сократят время от наложения штрафа до срока его взимания», - заявил Пашинян.
Также премьер сообщил, что в Армении уже есть заведенное уголовное по факту распространения инфекции. «Это уголовное дело против человека, инфицированного коронавирусом, который решил водить такси», - сказал он.
Пашинян подчеркнул, что некоторые граждане по-прежнему считают, что неношение маски в общественных местах является небрежным отношением лишь к собственному здоровью, в то время как маска защищает не столько того, кто ее носит, сколько находящегося рядом с ним. В связи с этим он вновь призвал всех граждан следовать масочному режиму.
Как подчеркнул премьер, цель властей заключается не в том, чтобы штрафовать граждан, а в том, чтобы сломить темпы распространения коронавируса.
По словам Пашиняна, у всех есть гарантия не быть оштрафованными, если они будут соблюдать противоэпидемические правила.
На сегодняшний день в Армении выявлено более 23 тысяч случаев коронавируса, 410 человек скончались от COVID-19.
Российского хакера Буркова приговорили в США к 9 годам тюрьмы
Суд в США приговорил к 9 годам тюрьмы россиянина Алексея Буркова по обвинению в киберпреступлениях. Обвинение требовало приговорить его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее Бурков признал вину по двум пунктам – в краже личных данных владельцев кредитных карт и отмывании денег. В итоге остальные три пункта обвинения с Буркова сняли.
Программист Алексей Бурков был задержан в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В ноябре 2019 года россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России. Москва предлагала Израилю обменять предполагаемого хакера на израильтянку Нааму Иссахар, которую незадолго до это приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.
23 января во время своего визита в Израиль президент России Владимир Путин встретился с матерью Иссахар. Он пообещал учесть ее просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. Сама осужденная в России израильтянка отказалась просить Путина о помиловании. Она заявила, что обращения ее матери и руководства Израиля достаточно для принятия решения. Позднее она попросила Путина о помиловании и была освобождена.
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