NCDC: скончавшийся сегодня от коронавируса гражданин Грузии, судя по всему, был инфицирован за границей

Пациент, скончавшийся сегодня, 28 июня, в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусом – 82-летний мужчина, проходивший лечение в медцентре Мцхета. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).

По словам медицинского директора мцхетской клиники Лики Мумладзе, у пациента были тяжелые хронические заболевания: сердечная и почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Пациента перевели в медцентр Мцхета из больницы Рустави 14 июня. При поступлении его состояние было критическим, и в течение двух последних недель он оставался в реанимации.

Судя по всему, мужчина был инфицирован за границей. Как отмечают в NCDC, некоторое время назад он вернулся в Грузию из соседней страны. По данным телеканала «Мтавари архи», мужчина находился в Армении и пересек границу примерно два месяца назад.

82-летний гражданин Грузии стал 15-м по счету пациентом с коронавирусом, скончавшимся в стране. Первый случай смерти от осложнений при COVID-19 зафиксировали 4 апреля.

С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом. Три новых факта установлены за последние сутки. Общее число выздоровевших составляет 785. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 124 человека. В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 230.