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В Ингушетии обстреляли машину с религиозными деятелями
В ночь на 28 июня около сельского поселения Сурхахи был обстрелян автомобиль, в котором находились двое религиозных деятелей - Зелимхан Муцольгов и Илез Аушев, передает корреспондент «Кавказ.Реалии» со ссылкой на местных жителей.
Муцольгов и Аушев остались живы. С огнестрельными ранениями в плечо и ногу они доставлены в Республиканскую клиническую больницу Назрани. МВД по Ингушетии пока не комментирует произошедшее.
- Селение Сурхахи считается неформальной столицей баталхаджинцев. Баталхаджинцы - религиозно-общинная группа последователей Батал-Хаджи Белхороева, ингушского шейха, последователя шейха Кунта-Хаджи. Баталхаджинцев связывали с убийством начальника Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.
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Брат Зелимхана Муцольгова, известный имам Або Муцольгов, неоднократно критиковал баталхаджинцев за недопустимое прочтение смыслов в Коране, пишет журнал «Дош».
- Зелимхан Муцольгов в 2018 году рассказывал на суде о пытках в полиции. Имам Илез Аушев – победитель в номинации «За миротворческую деятельность» в конкурсе «Герои гражданского общества» в 2019 году.
Другие новости дня
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь больных коронавирусом, число новых заболевших – 484
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае скончались по два человека, в Краснодарском крае и в Чечне - по одному больному. Всего на Северном Кавказе умер 761 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае – 98:
- Ставропольский край +98 (4973 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 74 (3379)
- Дагестан + 71 (7707)
- Краснодарский край + 59 (5860)
- Кабардино-Балкария + 54 (4905)
- Адыгея + 49 (1795)
- Северная Осетия + 25 (3960)
- Калмыкия +20 (1462)
- Ингушетия + 17 (2995)
- Чечня + 17(1694)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 37 328 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 634 437 человек с коронавирусом, сообщает «Кавказ.Реалии».
- За последнюю неделю на Северном Кавказе лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом стали Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Несколько недель подряд по числу заболевших лидировал Дагестан, затем число зарегистрированных случаев снизилось. Минздрав РФ утверждает, что в Дагестане ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
В Карабахе выявлены еще 3 случая коронавируса, общее число достигло 118
Согласно сообщению Министерства здравоохранения самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, коронавирус нового типа подтвержден еще у трех граждан, которые являются членами одной семьи, проживают в Шушинском районе и были заранее изолированы как контакты в подтвержденном ранее очаге инфекции.
Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Карабахе достигло 118. Выздоровели 87 человек. Состояние остальных граждан оценивается как удовлетворительное, сообщает Радио Азатутюн.
В данный момент в изоляции пребывают 55 граждан. Общее число проведенных тестов составило 1 921. Летальных исходов по причине заболевания не зарегистрировано.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 736 новых случая коронавируса, скончались 6 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 736, в общем составив 24 645.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 13 116.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. По данным Минздрава, самым молодым из умерших был 33-летний мужчина, самой возрастной - 87-летняя женщина, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 426, передает Радио Азатутюн.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 139 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).
В настоящее время число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10964, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 109173.
Грузинские силы спецназначения провели совместные учения с американскими партнерами
Представители спецназа Минобороны Грузии и группа спецназа США провели сегодня, 28 июня, совместные показательные учения. По информации оборонного ведомства Грузии, целью учений является совершенствование и отработка тактики боевых действий малыми подразделениями сил сопротивления, передает Общественный вещатель.
«Военнослужащие Сил специального назначения Сил обороны Грузии провели операцию по взятию объекта, проведению обыска и уничтожения противника. На учениях присутствовали и.о. командующего Силами обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили, командующий войсками материально-технического обеспечения, бригадный генерал Иосеб Лоладзе, руководители Сил специальных операций и мастер-сержант посольства США Грег Энджел.
В Силах специальных операций подобные плановые совместные грузино-американские учения проводятся регулярно», - говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.
В Грузии коронавирус подтвердился у гражданина Армении
Среди трех новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, один - гражданин Армении. Об этом журналистам сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.
По ее словам, за последние 24 часа из карантинных зон в клинику перевели двух человек с подтвержденным COVID-19 – граждан Армении и Грузии. В настоящее время в тбилисской больнице лечение продолжают 24 пациента с COVID-19. Состояние всех больных стабильное. «В данный момент у нас нет тяжелых пациентов», - отметила Энделадзе.
- С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом, сообщает агентство «Новости-Грузия». От последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 785. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 124 человека. В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 230.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 27 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 101,7 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 106,2 тысячи.
За сутки в Южной Осетии провели 11 тестов на коронавирус, все они отрицательные
В инфекционном отделение Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 28 июня лечение проходят 14 пациентов (13 студентов и медсестра) с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, еще три человека накануне были выписаны из больницы.
«Все 11 тестов, проведенные за сутки в нашей лаборатории - отрицательные, тестирование граждан пребывающих на карантине, продолжается. Из больницы накануне выписаны еще три человека. Под наблюдением на утро воскресенья находится 78 человек, из них 60 человек - в медучреждениях республики, все они пребывают на карантине», - сообщила информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
- Всего заболевших за период с 5 мая - 85, выздоровели и выписаны из больницы - 71. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 2 787 тестов.
- До 31 июля на де-факто границе с Россией введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Примерно 200 граждан будут доставлены в республику на следующей неделе, со вторника. Среди них - студенты и семьи, которые по разным причинам остались на территории Северной Осетии, и другие граждане, которые обратились в консульство республики во Владикавказе. Очередная группа курсантов прибывает в республику уже сегодня.
Белый дом: Трампа не информировали о поддержке талибов Россией
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что террористическое движение «Талибан» якобы получало средства от российской военной разведки за нападения на американский военных в Афганистане. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.
«Это говорит не о достоинстве предполагаемой разведки, а о неточности статьи в The New York Times», - говорится в заявлении администрации Трампа.
Представители Совета нацбезопасности, Пентагона и ЦРУ от комментариев отказались. Представители республиканцев и демократов в Конгрессе США потребовали провести проверку данных The New York Times.
Российский МИД назвал информацию газеты фейком. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.
«Талибан» причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.
- 29 февраля США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
- В начале марта Вашингтон начал вывод своих военных. Если талибы не нарушат договоренностей, то американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев со дня подписания соглашения.
В Северной Осетии число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло почти 4 тысяч
За последние сутки в Северной Осетии выявлены 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, число случаев заражения COVID-19 в республике возросло до 3 984.
Из 3 984 зарегистрированных случаев 423 инфицированных находятся на амбулаторном лечении, 9 пациентов проходят лечение в медучреждениях республики, 3 458 пациентов выздоровели, 67 человек скончались. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остается 421 житель республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) – 9 409 человек.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия, благодаря своевременно принятым властями мерам, пока удается сдерживать ситуацию по распространению нового вируса, все заболевшие (85 человек) находились на карантине внутри медучреждений, из них 68 человек уже выписаны из больницы.
NCDC: скончавшийся сегодня от коронавируса гражданин Грузии, судя по всему, был инфицирован за границей
Пациент, скончавшийся сегодня, 28 июня, в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусом – 82-летний мужчина, проходивший лечение в медцентре Мцхета. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
По словам медицинского директора мцхетской клиники Лики Мумладзе, у пациента были тяжелые хронические заболевания: сердечная и почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Пациента перевели в медцентр Мцхета из больницы Рустави 14 июня. При поступлении его состояние было критическим, и в течение двух последних недель он оставался в реанимации.
Судя по всему, мужчина был инфицирован за границей. Как отмечают в NCDC, некоторое время назад он вернулся в Грузию из соседней страны. По данным телеканала «Мтавари архи», мужчина находился в Армении и пересек границу примерно два месяца назад.
82-летний гражданин Грузии стал 15-м по счету пациентом с коронавирусом, скончавшимся в стране. Первый случай смерти от осложнений при COVID-19 зафиксировали 4 апреля.
С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом. Три новых факта установлены за последние сутки. Общее число выздоровевших составляет 785. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 124 человека. В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 230.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 500 тысяч человек.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – более двух с половиной миллионов. Более 128 тысяч пациентов умерли. Второе место по числу инфицированных занимает Бразилия. Там выявлено более 1 миллиона 300 тысяч случаев COVID-19.
Россия занимает третье место по числу заболевших в мире – более 634 тысяч человек. Умерли с начала эпидемии 9 073 пациента. За последние сутки коронавирус выявлен у 6 791 человека. 104 заболевших погибли.
Российские власти включают в статистику смертей не всех умерших, у которых был выявлен вирус, а только тех, у кого инфекция была признана главной причиной смерти.
Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.
Мать умершей в Чечне Мадины Умаевой извинилась перед зятем за обвинения в убийстве
Хутмат Довлетмирзаева, мать Мадины Умаевой, скончавшейся 12 июня в доме своего мужа Висхаджи Хамидова в Гудермесе, накануне, 27 июня, попросила прощения у семьи зятя. Видео извинений опубликовало издание «Чечня Сегодня».
Женщина извинялась перед Хамидовым и его родственниками за то, что подозревала его в убийстве дочери, а его родных - в сокрытии преступления.
«Я приехала у вас у всех просить прощения. Бес попутал, я пошла у сплетен на поводу», - сказала женщина на чеченском, стоя у порога дома Хамидовых.
«Мы тебя все прощаем, пусть и Аллах тебя простит», - ответила ей мать Висхаджи Хамидова.
Довлетмирзаеву спросили, кто сказал ей настаивать на вскрытии тела дочери. Та ответила: «Все говорили» и добавила: «Мы будем жить в мире, у нас внуки, надо о них заботиться».
На прощание Хутмат обнялась с хозяевами дома перед камерой. Отметим, что Висхаджи Хамидов и его отец сидели перед стоящей тещей. По чеченским традициям это считается проявлением неуважения.
Вечером 26 июня источник «Кавказ.Реалии» в Чечне сообщил, что мать Мадины Умаевой была доставлена к Рамзану Кадырову.
- Тело 23-летней Мадины Умаевой эксгумировали 20 июня по решению следственного комитета и настоянию матери. Хутмат Довлетмирзаева требовала узнать причину смерти дочери, поскольку Мадину спешно захоронили ночью, что противоречит чеченским традициям. Днем у Умаевой был серьезный конфликт с мужем из-за детского пособия, на часть которого девушка купила детям телевизор.
- Полные результаты экспертизы до сих пор не готовы. Как сообщалось в эфире ЧГТРК «Грозный», при осмотре тела патологоанатомы не выявили следов насильственной смерти.
- Увидев вскрытый труп дочери, Довлетмирзаева заявила, что заметила рану и кровь на саване, что указывает на насильственную смерть.
- 23 июня на сходе в Гудермесе глава республики Рамзан Кадыров заявил, что у Довлетмирзаевой нет доказательств убийства. Глава региона оправдал домашнее насилие. «Когда замужем, бывают и споры, и ссоры, и бывает, что муж побивает», - заявил тогда Кадыров.
В Грузии от коронавирусной инфекции скончался 15-й по счету пациент
В Грузии зафиксирована еще одна, 15-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. Пока что не известно, в какой клинике проходил лечение больной.
Предпоследний, 14-й случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 13 июня. Тогда скончался 68-летний мужчина, сотрудник Национального банка Грузии, который более двух месяцев оставался в реанимации Первой Университетской клиники Тбилиси.
С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом. Три новых фактов установлены за последние сутки.
Известно, что среди новых пациентов есть медсестра тбилисской клиники имени Вахтанга Бочоришвили. 52-летняя женщина является жительницей села Метехи Каспского муниципалитета. Еще в субботу эпидемиологи взяли анализы у пяти членов семьи заболевшей медсестры.
Общее число выздоровевших составляет 785. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 124 человека. В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 230.
Прокуратура Грузии обнародовала кадры нападения на погибшего 19-летнего футболиста
Прокуратура Грузии обратилась к суду с ходатайством о тюремном заключении на время следствия 17 фигурантов дела о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 27 июня.
Все 17 человек были задержаны 26 июня. Известно, что среди них есть несколько несовершеннолетних. Сегодня задержанным официально были предъявлены обвинения в «организации группового насилия, руководстве и участии в нем», «незаконном лишении свободы», а также «насилие в отношении двух или более лиц».
В прокуратуре заявляют, что следствию удалось собрать множество доказательств, подтверждающих вину задержанных. Ведомство распространяет кадры с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, чтобы восстановить хронологию событий.
В Азербайджане выявлен 521 новый случай заражения коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлен 521 новый случай заражения COVID-19, сообщили сегодня, 27 июня, в Оперативном штабе при кабинете министров страны.
За последние сутки 355 человек выздоровели, шесть человек с COVID-19 скончались.
Общее число инфицированных достигло 15 890. Из них 8 719 излечились, 193 - умерли, 6 978 – продолжают лечение в больницах специального режима.
Всего было проведено 461 861 тестов на коронавирус, в том числе 5 646 за последние сутки, передает агентство Turan.
ЕСПЧ присудил 28 тысяч евро избитым сотрудникам «Мемориала»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 28 тысяч евро компенсации сотрудникам правозащитного центра «Мемориал», избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на митинге памяти журналистки Анны Политковской. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».
Суд постановил, что власти России нарушили в отношении задержанных их право на свободу и личную неприкосновенность, а также свободу собраний. По информации «Мемориала», в ЕСПЧ обратились Екатерина Сокирянская, Шамсуддин Тангиев, Зина Мукушева, Зоя Мурадова, Фатима Яндиева и Альберт Хантыгов. В 2006 году они работали в отделениях правозащитного центра в регионе.
В октябре 2006 года обратившиеся в ЕСПЧ правозащитники участвовали в акциях памяти убитой в том же году журналистки Анны Политковской. От участников митинга потребовали разойтись. Когда правозащитники попытались объяснить, что им не могут отказать провести пикет, потому что это незаконно, сотрудники милиции стали их избивать и задерживать.
В Ирландии новый премьер Михол Мартин возглавит коалицию трёх партий
В Ирландии лидер партии Фианна Файл Михол Мартин избран новым премьер-министром Ирландии на специальной сессии парламента в Дублине. Он возглавит трехпартийную коалицию, образованную в результате февральских выборов. Коалиционное соглашение подписали три партии - правоцентристская Фианна Файл, либерально-консервативная Финэ Гэл во главе с Лео Варадкаром (второе место на выборах) и партия Зеленых во главе Имоном Райаном (третье место).
Лидеры двух ведущих партий будут возглавлять правительство поочередно, по два с половиной года каждый. Имон Райан, как сообщается, может рассчитывать на высокий пост в правительстве.
В своей вступительной речи Майкл Мартин назвал избрание «высочайшей честью» и пообещал работать вместе с партнерами по коалиции ради раскрытия потенциала нации.
В Абхазии за прошедшие сутки все тесты на COVID-19 показали отрицательный результат
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 102 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан по-прежнему проходят лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Граждане Грузии задержаны в Греции по обвинению совершении квартирных краж
Двое граждан Грузии – мужчина и женщина – задержаны в городе Ретимнон на острове Крит по обвинению в совершении серии квартирных краж и сбыте украденных вещей. Об этом пишет греческое агентство Cretapost.
Как сообщается, в период с 25 мая по 23 июня 38-летний гражданин Грузии обокрал 11 домов в муниципалитете, забрав оттуда драгоценности, бытовую технику и другие предметы. Общая стоимость украденных вещей составляет почти 15 тысяч евро.
Часть этих предметов была изъята в ходе обыска по месту жительства злоумышленников и возвращена владельцам. Продолжается предварительное расследование.
Над Северной Европой зафиксировано увеличение концентрации радионуклидов
В июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.
В сообщении содержатся ссылки на шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой. В частности, утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. Подчеркивается, что все эти изотопы обнаружены в малой, не опасной для здоровья концентрации. По оценке Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции или же атомного ледокола, атомной подводной лодки, или разгерметизации отработавшего ядерного топлива, недавно выгруженного из реактора.
По расчетам, радионуклиды поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.
В пятницу о повышенной концентрации радионуклидов сообщил также исполнительный директор подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Он пишет уже не о начале месяца, а о 22-23 июня. По его данным, станция в Швеции обнаружила следы повышенного содержания цезия-103, цезия-137 и рутения-103. Он также отметил, что концентрация не опасна для здоровья.
Greenpeace оценил возможные источники выброса радиоактивных веществ. «В первую очередь под подозрение попадает Кольская АЭС (с четырьмя устаревшими реакторами ВВЭР-440), а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря. Утечка реакторных изотопов могла произойти и на трех работающих реакторах чернобыльского типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС или на одном из новых ВВЭР-1200», – говорится в сообщении.
При этом в сводках Росгидромета не зарегистрированы какие-либо превышения обычных значений содержания в воздухе радионуклидов на северо-западе России. В Росэнергоатоме заявили, что никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. При этом там подчеркнули, что несколько энергоблоков этих станций сейчас в плановом ремонте. Росгидромет сегодня, 27 июня, заявил, что «превышения радиоактивных веществ в районе Балтийского моря не выявлено».
В 2017 году радиоактивный рутений-106 был обнаружен в воздухе в нескольких странах Европы. Тогда экологические организации и ведомства ряда стран пришли к выводу, что выброс произошел на комбинате «Маяк» в Челябинской области. В Росатоме это отрицают.
В прошлом году выброс радиации произошел на военном полигоне вблизи Северодвинска во время испытаний некоего нового вооружения. Погибли несколько человек, в том числе сотрудники Росатома, еще несколько пострадали – в том числе, как утверждается, были облучены. Полная информация об инциденте засекречена. Радио Свобода и ряд других СМИ выдвинули версию о том, что выброс радиации произошел при попытке поднять со дна моря ракету «Буревестник». Впоследствии об этой версии как об основной говорили официальные представители США.
Нателашвили: Если конституционные изменения провалятся, мы быстрее избавимся от этой власти
«В сложившейся ситуации самым национальным шагом был бы отказ правящей партии от участия в парламентских выборах», - заявил сегодня, 27 июня, на брифинге лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили.
По словам Нателашвили, «Грузинская мечта» не имеет морального права участвовать в выборах, особенно в свете законопроекта сенатора США Джима Риша. В то же время Нателашвили заявляет, что оппозиция не должна участвовать в принятии конституционных изменений.
«Думаю, что в случае провала конституционных изменений, они быстрее попадут под санкции и будут отстранены от власти. Поэтому, на мой взгляд, оппозиция не должна участвовать в голосовании, желательно, чтобы весь мир еще раз увидел, с кем мы имеем дело», - сказал Шалва Нателашвили.
Австрийская компания OMV получила лицензию на разведку и добычу нефти в Грузии
Австрийская нефтегазовая компания OMV займется разведкой месторождений нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии. Об этом сообщили в Государственном агентстве нефти и газа Грузии (SAOG).
Член группы OMV – компания OMV PETROM S.A. – получила генеральную лицензию на пользование нефтяными и газовыми ресурсами в Черном море на участке шельфа площадью 5,3 тысячи квадратных километров по итогам открытого международного тендера, объявленного SAOG. По условиям соглашения, на первом этапе компания проведет сейсморазведывательные работы, а после начнет бурение.
Как отмечают в SAOG, стоимость этапа бурения будет зависеть от результатов исследований. Тем не менее, аналогичный проект в Румынии – обнаружение скважины «Домино» – OMV обошелся в 1,5 миллиарда долларов.
На сегодняшний день Грузия является единственной страной в Черноморском бассейне, где разведка нефти и газа не ведется на шельфе. Работы по разведке ведутся в территориальных водах Турции, России, Болгарии, Румынии и Украине. В трех последних уже обнаружены большие коммерческие запасы углеводородов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, контакт с австрийской компанией будет оформлен в ближайшее время. «Это является еще одним подтверждением того, что бизнес-среда в Грузии, в том числе в сфере добычи нефти и газа, настолько прозрачная, привлекательная и понятная для мировых гигантов, что компания, вторая в Австрии и десятая в Европе по нефтедобыче, захотела начать деятельность в Грузии», - заявила Турнава.
В 2019 году в Грузии было добыто более 30 тысяч тонн нефти и до 10 миллионов кубометров газа. Страна в среднем в год потребляет порядка 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов и порядка 2,5 миллиарда кубометров газа. Углеводороды (нефть и газ) в основном импортируются из Азербайджана, России, Румынии и Болгарии.
Компания OMV PETROM S.A является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году.
Основные направления деятельности OMV: добыча нефти и газа, транспортировка, переработка, производство электроэнергии. В 2019 году активы компании составили 44,1 миллиарда евро, а число сотрудников превысило 20 тысяч. В основном, OMV ведет поиск и добычу в странах Центральной и Восточной Европы, в Северном море и на Ближнем Востоке.
За сутки на Северном Кавказе умерли восемь больных коронавирусом, число новых заболевших – 517
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 8 больных коронавирусом, число новых заболевших – 517, сообщает «Кавказ.Реалии».
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане, Ставропольском и Краснодарском крае скончались по два человека, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии – по одному больному. Всего на Северном Кавказе умерли 753 человека с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае – 104.
- Ставропольский край +104 (4875 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 84 (3305)
- Дагестан + 75 (7636)
- Кабардино-Балкария + 60 (4851)
- Краснодарский край + 58 (5801)
- Адыгея + 34 (1746)
- Ингушетия + 32 (2978)
- Калмыкия +32 (1442)
- Северная Осетия + 25 (3935)
- Чечня + 13 (1677)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 36 844 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 627 646 человек с коронавирусом.
- Впервые за несколько дней число новых случаев на Кавказе превысило 500. Последний раз так много случаев было зафиксировано 22 июня. В этот день было выявлено 515 заболевших
- За последнюю неделю на Северном Кавказе лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом стали Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Несколько недель подряд по числу заболевших лидировал Дагестан, затем число зарегистрированных случаев снизилось. Минздрав РФ утверждает, что в Дагестане ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась .
- Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, пишет русская служба Радио Свобода, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Один человек погиб при обстреле автомобиля в Северной Осетии
Трое участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии госпитализированы, один от полученных травм скончался на месте. Все участники конфликта задержаны, сообщила полиция. Инцидент произошел накануне, 26 июня, около 22.00 по московскому времени, в селе Майское Пригородного района.
«Неизвестные обстреляли автомобиль, один из пассажиров умер от полученных ранений, еще трое были доставлены в больницу», - сообщило сегодня МВД по Северной Осетии на своей странице в Instagram. Предположительно конфликт произошел из-за ссоры на бытовой почве, отмечается в сообщении, передает «Кавказский узел».
«Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны», - сообщило ведомство.
Георгий Гахария: Соглашение об ассоциации с ЕС является основой для нашей страны
«Шесть лет назад, 27 июня 2014 года, начался совершенно новый этап отношений между Грузией и Европейским Союзом. Для нашей страны Соглашение об ассоциации является основой, на которой строится европейское будущее Грузии», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Гахария.
По его мнению, Грузия добилась значительного прогресса во многих областях интеграции с ЕС, что привело к конкретным ощутимым результатам для страны, для каждого гражданина, передает Общественный вещатель.
«Мы поэтапно движемся к экономической интеграции с Европейским союзом, что делает необратимым процесс европейской интеграции и более прочно связывает страну с европейскими структурами. Нам предстоит пройти путь к Европе, нагруженный большим количеством реформ, что требует ежедневных усилий, самоотверженности и взаимной поддержки от каждого из нас.
Хочу поблагодарить всех, кто каждый день работает над быстрым и успешным завершением этого процесса», - подчеркнул Георгий Гахария.
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