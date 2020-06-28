«Европейская Грузия» и «Нацдвижение» не примут участие в голосовании по конституционным изменениям в третьем чтении

Завтра, 29 июня, в парламенте Грузии состоится голосование в окончательном, третьем чтении по конституционным изменениям по избирательной системе. Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Нацдвижение» заявили о том, что не примут участие в голосовании.

По словам представителя партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани, соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено. «Что касается первой части соглашения, оно не было выполнено, и за это ответственность ложится на «Грузинскую мечту». В Грузии не должно быть политических заключенных, и, соответственно, Георгий Руруа должен быть освобожден», - сказал Ратиани.

По словам политика, если принятие конституционных поправок окажется под угрозой, то ответственность полностью ляжет на «Грузинскую мечту».

«Если они собираются повторить ноябрьский сценарий и что-то создаст угрозу выполнению второй части соглашения, чем являются конституционные изменения, за это полную ответственность будет нести «Грузинская мечта», и она увидит последствия этого как внутри страны, так и за ее пределами. Мы неоднократно заявляли, что если соглашение не будет выполнено, мы не собираемся голосовать за конституционные изменения», - заявил Ратиани.

По словам председателя парламентской фракции «Национального движения» Романа Гоциридзе, соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено, и все международные партнеры говорят об этом. По мнению Гоциридзе, полное выполнение соглашения означает освобождение Георгия Руруа и прекращение политических преследований в стране.