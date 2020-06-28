В Тбилиси прошла протестная акция с требованием открытия фитнес-клубов

Протестное шествие с требование открытия спортзалов состоялось сегодня, 28 июня, в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2». Акция собрала несколько десятков человек – тренеров, бодибилдеров и владельцев фитнес-клубов. От станции метро «Руставели» протестующие направились к канцелярии правительства. Участники акции заявляют, что власти демонстрируют «нездоровое» отношение к тренажерным залам.

По данным «Рустави 2», на этой неделе глава инспекции труда Минздрава Грузии и бизнес-омбудсмен провели встречу с представителями сферы. Стороны обсуждали правила, при условии соблюдения которых фитнес-клубам позволят возобновить работу. Условия, на которых настаивают госструктуры, владельцы спортзалов считают неприемлемыми.

«Они должны объявить даты открытия. Уже четыре месяца мы ждем. Второе – это адекватные правила в залах. То, что в залах придется сократить число тренажеров вполовину и установить между ними барьеры – это для нас неприемлемо. Также неприемлемо условие об одном человеке на восьми квадратных метрах. Мы предлагаем, чтобы по одному человеку было на пяти квадратах при условии соблюдения дистанции в два метра», - сказал один из участников акции, директор спортивного зала Fit Line Георгий Васадзе.

Это уже вторая протестная акция с требованием открытия спортзалов. Первая состоялась в Тбилиси 11 июня. Протестующие намерены продолжить протесты до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.