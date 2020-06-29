В Грузии выявлено два новых случая инфицирования коронавирусом

В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на два и составило 926. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Всего в Грузии от коронавируса скончались 15 человек. Число выздоровевших выросло на шесть и их стало 791. В режиме карантина находится 2819 человек, а в стационаре под наблюдением – 230 лиц.

Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии, напоминает "Интерпрессньюс".