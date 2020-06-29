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В Грузии выявлено два новых случая инфицирования коронавирусом
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на два и составило 926. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Всего в Грузии от коронавируса скончались 15 человек. Число выздоровевших выросло на шесть и их стало 791. В режиме карантина находится 2819 человек, а в стационаре под наблюдением – 230 лиц.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии, напоминает "Интерпрессньюс".
Другие новости дня
В Тбилиси мужчина ранил полицейского и выбросился с седьмого этажа
В тбилисском поселении ТЭВЗ патрульный инспектор, вызванный в связи с семейным конфликтом, был ранен холодным оружием. На патрульного напал супруг вызвавшей полицию женщины, после чего он выбросился с седьмого этажа. Мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.
По информации МВД, жизни патрульного инспектора опасность не угрожает.
«Экипаж патрульной полиции на основании сообщения, поступившего в связи с семейным конфликтом, прибыл в один из жилых корпусов в поселении ТЭВЗ, в это время супруг инициатора сообщения – Г.К. 1985 года рождения стал агрессивным и на 4 этаже подъезда этого же корпуса нанес холодным оружием ранение в область верхней конечности прибывшему на место патрульному инспектору Д.Б. После этого он выбросился с седьмого этажа подъезда. Данное лицо скончалось вскоре после доставки в больницу. Что касается патрульного инспектора, Д.Б. помещен в медучреждение, его жизни опасность не угрожает», - цитирует заявление МВД агентство "Грузия-Онлайн".
В Польше во второй тур выборов президента вышли Дуда и Тшасковский
Рафал Тшасковский - мэр Варшавы и представитель оппозиции
Результаты экзитпола по итогам первого тура президентских выборов в Польше показывают, что действующий президент Анджей Дуда заручился поддержкой 42 процентов избирателей.
Во втором туре, назначенном на 12 июля, он будет соревноваться с кандидатом оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафалем Тшасковским, у которого после первого тура 30 с половиной процентов. Третью позицию по итогам воскресных выборов занял журналист, писатель и телеведущий Шимон Головня, за которого проголосовало 13 процентов избирателей.
Остальные восемь кандидатов получили значительно меньше голосов. Экзитпол проводился компанией Ipsos.
Явка избирателей в первом туре 28 июня составила 63 процента - это один из наиболее высоких результатов в истории польских выборов за последние десятилетия.
Трамп: разведка сочла недостоверными сообщения о сговоре России с талибами
The New York Times сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали талибам награду за убийство американских солдат. Президенту США эту информацию не докладывали
Американская разведка считает информацию о якобы имевшем место сговоре России с талибами не заслуживающей доверия, поэтому не стала доводить её до сведения президента и вице-президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своём твиттере в воскресенье поздно вечером.
Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. Однако вчера Белый дом заявил, что ни президенту Донадьду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу разведка не докладывала об этом.
Трамп назвал публикацию "еще одним надувательством, связанным с Россией" и предположил, что New York Times при помощи фейковых новостей хочет "выставить республиканцев в дурном свете".
Похожей точки зрения придерживается российский МИД. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.
"Талибан" причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.
- 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
- В начале марта Вашингтон начал вывод своих военных. Если талибы не нарушат договорённостей, то американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев со дня подписания соглашения.
В Тбилиси прошла протестная акция с требованием открытия фитнес-клубов
Протестное шествие с требование открытия спортзалов состоялось сегодня, 28 июня, в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2». Акция собрала несколько десятков человек – тренеров, бодибилдеров и владельцев фитнес-клубов. От станции метро «Руставели» протестующие направились к канцелярии правительства. Участники акции заявляют, что власти демонстрируют «нездоровое» отношение к тренажерным залам.
По данным «Рустави 2», на этой неделе глава инспекции труда Минздрава Грузии и бизнес-омбудсмен провели встречу с представителями сферы. Стороны обсуждали правила, при условии соблюдения которых фитнес-клубам позволят возобновить работу. Условия, на которых настаивают госструктуры, владельцы спортзалов считают неприемлемыми.
«Они должны объявить даты открытия. Уже четыре месяца мы ждем. Второе – это адекватные правила в залах. То, что в залах придется сократить число тренажеров вполовину и установить между ними барьеры – это для нас неприемлемо. Также неприемлемо условие об одном человеке на восьми квадратных метрах. Мы предлагаем, чтобы по одному человеку было на пяти квадратах при условии соблюдения дистанции в два метра», - сказал один из участников акции, директор спортивного зала Fit Line Георгий Васадзе.
Это уже вторая протестная акция с требованием открытия спортзалов. Первая состоялась в Тбилиси 11 июня. Протестующие намерены продолжить протесты до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.
- В Грузии все еще действуют определенные ограничения: запрещены собрания более 10 человек на социальных мероприятиях (свадьбах, поминках, юбилеях и так далее), культурные и спортивные мероприятия, закрытыми остаются театры, казино, бассейны и спортзалы. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и обязательное ношение маски в закрытых помещениях общественного пользования, действует до 15 июля.
В Гонконге задержаны 50 участников протестной акции
В Гонконге сегодня, 28 июня, полиция задержала 50 участников запрещенной протестной манифестации. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, протестный марш был прерван из-за начавшихся беспорядков. Стражи порядка применили слезоточивый газ.
Сегодня Постоянный комитет китайского парламента начал обсуждение законопроекта, поддержанного ранее в тот же день депутатами. Речь идет о попытках Пекина добиться принятия властями Гонконга законов против «подрывной деятельности» в отношении правительства КНР. Обсуждаемый ныне закон, в частности, запрещает в Гонконге «сепаратизм» и «бунт».
1 июля жители Гонконга планируют отметить 23-ю годовщину со дня, когда Великобритания передала Китаю управление Гонконгом. Полиция отклонила заявку на проведение в этот день марша под предлогом действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с соглашением между Лондоном и Пекином о передаче Гонконга под управление Китайской Народной Республики, жителям Гонконга до 2047 года гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.
В мире в условиях пандемии отмечают Christopher Street Day
Представители ЛГБТ-сообщества в мире отмечают сегодня, 28 июня, 51-ю годовщину Christopher Street Day. В этом году празднования проходят на фоне пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения COVID-19 по всему миру отменены 500 гей-парадов.
Объединение европейских ЛГБТ-организаций проводит 24-часовое благотворительное онлайн-мероприятие. В программе примут участие музыканты, активисты и политики.
В ряде городов власти всё же разрешили провести уличные акции. В частности, 27 июня на шествие в Берлине собрались более трех с половиной тысяч человек. В Вене состоялся автозабег с радужными флагами.
В Лондоне ЛГБТ-активисты вышли на улицы, чтобы отметить 50-летие со дня первого британского гей-парада.
- 28 июня 1968 года полиция Нью-Йорка устроила облаву на бар «Стоунволл» на улице Кристофер-стрит. В этом заведении собирались представители сексуальных меньшинств. Посетители бара отказались предъявлять удостоверения личности. Позднее конфликт перерос в многодневные массовые беспорядки. Считается, что с протеста в «Стоунволл» началось современное движение за права ЛГБТ.
Суд избрал предварительное заключение в отношении всех задержанных по делу о смерти Георгия Шакарашвили
Районный суд города Мцхеты избрал предварительное заключение в отношении всех 17-ти задержанных по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили. Адвокаты нескольких из задержанных ходатайствовали о безусловном освобождении подзащитных, часть просила освобождения под залог.
Сегодняшний процесс проходил за закрытыми дверями, так как шестеро обвиняемых являются несовершеннолетними. Прокуратура в качестве меры пресечения потребовала ограничение свободы для всех 17-ти подозреваемых.
Прокуратура предъявила задержанным обвинение по следующим фактам: групповое насилие, совершенное в отношении двух или более лиц; организация группового насилия и участие в нем; незаконное ограничение свободы.
Тело футболиста Георгия Шакарашвили спасатели обнаружили в реке Арагви после 4-дневных поисковых работ.
Le Monde: Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля
Грузия попала в список 14 стран, для которых Евросоюз откроет свои границы с 1 июля. Об этом пишет французская газета Le Monde. Предварительный список стран, гражданам которых разрешат въезд на территорию ЕС с будущей недели, в пятницу был согласованы на уровне Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER). Согласно Le Monde, в него попали Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.
Список был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. В ЕС этот показатель в среднем составляет 20. Ожидается, что окончательный список стран, которым разрешат въезд в страны Евросоюза, будет обнародован в понедельник. Тем не менее, уже точно известно, что в него не попадут Россия, США, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и еще несколько стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Перечень будет регулярно обновляться.
Также Le Monde поясняет, что он не будет «полностью обязательным», поскольку «управление границами остается национальной компетенцией» каждого государства ЕС. Исходя из этого, отдельные европейские страны не обязаны допускать к въезду всех из установленного списка. Одновременно принимать визитеров из государств, которых нет в общем перечне, им не разрешается.
Власти Грузии планировали начать возобновление регулярных международных авиарейсов с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. Уже известно, что в июле Georgian Airways и еще несколько авиакомпаний будут выполнять из Грузии чартерные рейсы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Явка на онлайн-голосовании по Конституции России превысила 76 процентов
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России превысила 76 процентов. По данным оперативного штаба наблюдателей, в ночь с 27 на 28 июня после попытки атаки на систему онлайн-голосования бюллетени заполнили еще 10 тысяч человек.
Накануне вечером, 27 июня, неизвестные атаковали систему через сервис наблюдателя. Специалисты ввели режим повышенной безопасности, однако сбоя, как утверждается, не произошло. Доступ к системе был восстановлен.
Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно доступно жителям Москвы и Нижегородской области.
Оппозиция опасалась, что выборы через интернет существенно повышают вероятность фальсификаций. В первый же день сразу несколько человек сообщили, что им удалось проголосовать и онлайн, и на участке. Центризбирком назвал это провокацией.
Сегодня же стало известно, что два члена избирательной комиссии в Санкт-Петербурге отстранены от работы после появления видеозаписи, на которой они наполняют переносную урну бумажными листами. Ролик сделал избиратель. Видео публиковало издание «Фонтанка». В горизбиркоме заявили, что переносной ящик опечатан и будет вскрыт только при подведении итогов. Информация об инциденте передана в полицию.
Основной день голосования состоится 1 июля. Он объявлен выходным. Одна из главных поправок к Конституции касается обнуления президентских сроков Владимира Путина. Если изменения примут, то он сможет находиться во главе государства до 2036 года.
В США предъявили обвинения за осквернение памятника Джексону
В США предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности четырем участникам антирасистской акции протеста в Вашингтоне у Белого дома. Об этом сообщает американский Минюст.
По данным следователей, во время митинга 22 июня обвиняемые пытались уронить памятник бывшему президенту и одному из основателей Демократической партии Эндрю Джексону. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы. Один обвиняемый уже задержан.
«Офис прокурора Соединенных Штатов по округу Колумбия не позволит уничтожать национальные памятники», - говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции. Ведомство предупредило, что больше не будет терпеть агрессивное и преступное поведение радикальных активистов.
Президент США Дональд Трамп в Твиттере опубликовал сообщения полиции с призывом помочь установить личности демонстрантов, вероятно участвовавших в попытке демонтажа статуи у Белого дома. Трамп также отметил, что после назначения 10-летнего тюремного наказания тем, кто разрушает памятники, и арестов вандализм полностью прекратился.
- Массовые протестные акции под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение!» начались после гибели в мае в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции применил удушающий прием. Впоследствии Флойд умер в больнице. Афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.
- Большинство выступлений в США проходят мирно, но некоторые перерастают в столкновения с полицией, сопровождаются грабежами и вандализмом.
- За время акций было снесено несколько памятников, которые, по мнению протестующих, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами.
- 26 июня Дональд Трамп подписал указ об ужесточении наказаний за осквернение памятников.
- Эндрю Джексон - бывший президент США с 1829 по 1837 год. Он был известен суровым обращением с коренным населением Америки.
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«Европейская Грузия» и «Нацдвижение» не примут участие в голосовании по конституционным изменениям в третьем чтении
Завтра, 29 июня, в парламенте Грузии состоится голосование в окончательном, третьем чтении по конституционным изменениям по избирательной системе. Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Нацдвижение» заявили о том, что не примут участие в голосовании.
По словам представителя партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани, соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено. «Что касается первой части соглашения, оно не было выполнено, и за это ответственность ложится на «Грузинскую мечту». В Грузии не должно быть политических заключенных, и, соответственно, Георгий Руруа должен быть освобожден», - сказал Ратиани.
По словам политика, если принятие конституционных поправок окажется под угрозой, то ответственность полностью ляжет на «Грузинскую мечту».
«Если они собираются повторить ноябрьский сценарий и что-то создаст угрозу выполнению второй части соглашения, чем являются конституционные изменения, за это полную ответственность будет нести «Грузинская мечта», и она увидит последствия этого как внутри страны, так и за ее пределами. Мы неоднократно заявляли, что если соглашение не будет выполнено, мы не собираемся голосовать за конституционные изменения», - заявил Ратиани.
По словам председателя парламентской фракции «Национального движения» Романа Гоциридзе, соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено, и все международные партнеры говорят об этом. По мнению Гоциридзе, полное выполнение соглашения означает освобождение Георгия Руруа и прекращение политических преследований в стране.
В Польше проходят президентские выборы
В Польше проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Среди них - действующий президент Анджей Дуда. Женщин среди претендентов нет.
Согласно соцопросам, Дуду поддерживают 40 процентов поляков. На втором месте мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он пользуется одобрением 30 процентов граждан.
Дуда представляет правящую Национал-консервативную партию. Он позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. Также консерватор известен резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества.
Тшасковский кандидат от либерально-демократического оппозиционного блока. Он поддерживает сексуальные меньшинства, но эта тема не была частью его избирательной программы. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством реформу системы юстиции. Она вызвала спор между Варшавой и Евросоюзом.
Наблюдатели отмечают, что Польшу, вероятнее всего, ожидает второй тур выборов.
Выборы президента Польши изначально были назначены на 10 мая. Они были перенесены из-за пандемии коронавируса. В некоторых воеводствах сегодняшнее голосование проходит исключительно по почте. На избирательных участках усилены санитарные меры, а избирателям рекомендовано использовать собственные ручки.
В Ингушетии обстреляли машину с религиозными деятелями
В ночь на 28 июня около сельского поселения Сурхахи был обстрелян автомобиль, в котором находились двое религиозных деятелей - Зелимхан Муцольгов и Илез Аушев, передает корреспондент «Кавказ.Реалии» со ссылкой на местных жителей.
Муцольгов и Аушев остались живы. С огнестрельными ранениями в плечо и ногу они доставлены в Республиканскую клиническую больницу Назрани. МВД по Ингушетии пока не комментирует произошедшее.
- Селение Сурхахи считается неформальной столицей баталхаджинцев. Баталхаджинцы - религиозно-общинная группа последователей Батал-Хаджи Белхороева, ингушского шейха, последователя шейха Кунта-Хаджи. Баталхаджинцев связывали с убийством начальника Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.
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Брат Зелимхана Муцольгова, известный имам Або Муцольгов, неоднократно критиковал баталхаджинцев за недопустимое прочтение смыслов в Коране, пишет журнал «Дош».
- Зелимхан Муцольгов в 2018 году рассказывал на суде о пытках в полиции. Имам Илез Аушев – победитель в номинации «За миротворческую деятельность» в конкурсе «Герои гражданского общества» в 2019 году.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь больных коронавирусом, число новых заболевших – 484
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае скончались по два человека, в Краснодарском крае и в Чечне - по одному больному. Всего на Северном Кавказе умер 761 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае – 98:
- Ставропольский край +98 (4973 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 74 (3379)
- Дагестан + 71 (7707)
- Краснодарский край + 59 (5860)
- Кабардино-Балкария + 54 (4905)
- Адыгея + 49 (1795)
- Северная Осетия + 25 (3960)
- Калмыкия +20 (1462)
- Ингушетия + 17 (2995)
- Чечня + 17(1694)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 37 328 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 634 437 человек с коронавирусом, сообщает «Кавказ.Реалии».
- За последнюю неделю на Северном Кавказе лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом стали Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Несколько недель подряд по числу заболевших лидировал Дагестан, затем число зарегистрированных случаев снизилось. Минздрав РФ утверждает, что в Дагестане ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
В Карабахе выявлены еще 3 случая коронавируса, общее число достигло 118
Согласно сообщению Министерства здравоохранения самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, коронавирус нового типа подтвержден еще у трех граждан, которые являются членами одной семьи, проживают в Шушинском районе и были заранее изолированы как контакты в подтвержденном ранее очаге инфекции.
Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Карабахе достигло 118. Выздоровели 87 человек. Состояние остальных граждан оценивается как удовлетворительное, сообщает Радио Азатутюн.
В данный момент в изоляции пребывают 55 граждан. Общее число проведенных тестов составило 1 921. Летальных исходов по причине заболевания не зарегистрировано.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 736 новых случая коронавируса, скончались 6 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 736, в общем составив 24 645.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 13 116.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. По данным Минздрава, самым молодым из умерших был 33-летний мужчина, самой возрастной - 87-летняя женщина, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 426, передает Радио Азатутюн.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 139 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).
В настоящее время число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10964, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 109173.
Грузинские силы спецназначения провели совместные учения с американскими партнерами
Представители спецназа Минобороны Грузии и группа спецназа США провели сегодня, 28 июня, совместные показательные учения. По информации оборонного ведомства Грузии, целью учений является совершенствование и отработка тактики боевых действий малыми подразделениями сил сопротивления, передает Общественный вещатель.
«Военнослужащие Сил специального назначения Сил обороны Грузии провели операцию по взятию объекта, проведению обыска и уничтожения противника. На учениях присутствовали и.о. командующего Силами обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили, командующий войсками материально-технического обеспечения, бригадный генерал Иосеб Лоладзе, руководители Сил специальных операций и мастер-сержант посольства США Грег Энджел.
В Силах специальных операций подобные плановые совместные грузино-американские учения проводятся регулярно», - говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.
В Грузии коронавирус подтвердился у гражданина Армении
Среди трех новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, один - гражданин Армении. Об этом журналистам сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.
По ее словам, за последние 24 часа из карантинных зон в клинику перевели двух человек с подтвержденным COVID-19 – граждан Армении и Грузии. В настоящее время в тбилисской больнице лечение продолжают 24 пациента с COVID-19. Состояние всех больных стабильное. «В данный момент у нас нет тяжелых пациентов», - отметила Энделадзе.
- С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом, сообщает агентство «Новости-Грузия». От последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 785. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 124 человека. В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 230.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 27 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 101,7 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 106,2 тысячи.
За сутки в Южной Осетии провели 11 тестов на коронавирус, все они отрицательные
В инфекционном отделение Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 28 июня лечение проходят 14 пациентов (13 студентов и медсестра) с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, еще три человека накануне были выписаны из больницы.
«Все 11 тестов, проведенные за сутки в нашей лаборатории - отрицательные, тестирование граждан пребывающих на карантине, продолжается. Из больницы накануне выписаны еще три человека. Под наблюдением на утро воскресенья находится 78 человек, из них 60 человек - в медучреждениях республики, все они пребывают на карантине», - сообщила информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
- Всего заболевших за период с 5 мая - 85, выздоровели и выписаны из больницы - 71. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 2 787 тестов.
- До 31 июля на де-факто границе с Россией введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Примерно 200 граждан будут доставлены в республику на следующей неделе, со вторника. Среди них - студенты и семьи, которые по разным причинам остались на территории Северной Осетии, и другие граждане, которые обратились в консульство республики во Владикавказе. Очередная группа курсантов прибывает в республику уже сегодня.
Белый дом: Трампа не информировали о поддержке талибов Россией
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что террористическое движение «Талибан» якобы получало средства от российской военной разведки за нападения на американский военных в Афганистане. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.
«Это говорит не о достоинстве предполагаемой разведки, а о неточности статьи в The New York Times», - говорится в заявлении администрации Трампа.
Представители Совета нацбезопасности, Пентагона и ЦРУ от комментариев отказались. Представители республиканцев и демократов в Конгрессе США потребовали провести проверку данных The New York Times.
Российский МИД назвал информацию газеты фейком. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.
«Талибан» причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.
- 29 февраля США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
- В начале марта Вашингтон начал вывод своих военных. Если талибы не нарушат договоренностей, то американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев со дня подписания соглашения.
В Северной Осетии число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло почти 4 тысяч
За последние сутки в Северной Осетии выявлены 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, число случаев заражения COVID-19 в республике возросло до 3 984.
Из 3 984 зарегистрированных случаев 423 инфицированных находятся на амбулаторном лечении, 9 пациентов проходят лечение в медучреждениях республики, 3 458 пациентов выздоровели, 67 человек скончались. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остается 421 житель республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) – 9 409 человек.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия, благодаря своевременно принятым властями мерам, пока удается сдерживать ситуацию по распространению нового вируса, все заболевшие (85 человек) находились на карантине внутри медучреждений, из них 68 человек уже выписаны из больницы.
NCDC: скончавшийся сегодня от коронавируса гражданин Грузии, судя по всему, был инфицирован за границей
Пациент, скончавшийся сегодня, 28 июня, в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусом – 82-летний мужчина, проходивший лечение в медцентре Мцхета. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
По словам медицинского директора мцхетской клиники Лики Мумладзе, у пациента были тяжелые хронические заболевания: сердечная и почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Пациента перевели в медцентр Мцхета из больницы Рустави 14 июня. При поступлении его состояние было критическим, и в течение двух последних недель он оставался в реанимации.
Судя по всему, мужчина был инфицирован за границей. Как отмечают в NCDC, некоторое время назад он вернулся в Грузию из соседней страны. По данным телеканала «Мтавари архи», мужчина находился в Армении и пересек границу примерно два месяца назад.
82-летний гражданин Грузии стал 15-м по счету пациентом с коронавирусом, скончавшимся в стране. Первый случай смерти от осложнений при COVID-19 зафиксировали 4 апреля.
С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом. Три новых факта установлены за последние сутки. Общее число выздоровевших составляет 785. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 124 человека. В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 230.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 500 тысяч человек.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – более двух с половиной миллионов. Более 128 тысяч пациентов умерли. Второе место по числу инфицированных занимает Бразилия. Там выявлено более 1 миллиона 300 тысяч случаев COVID-19.
Россия занимает третье место по числу заболевших в мире – более 634 тысяч человек. Умерли с начала эпидемии 9 073 пациента. За последние сутки коронавирус выявлен у 6 791 человека. 104 заболевших погибли.
Российские власти включают в статистику смертей не всех умерших, у которых был выявлен вирус, а только тех, у кого инфекция была признана главной причиной смерти.
Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.
Мать умершей в Чечне Мадины Умаевой извинилась перед зятем за обвинения в убийстве
Хутмат Довлетмирзаева, мать Мадины Умаевой, скончавшейся 12 июня в доме своего мужа Висхаджи Хамидова в Гудермесе, накануне, 27 июня, попросила прощения у семьи зятя. Видео извинений опубликовало издание «Чечня Сегодня».
Женщина извинялась перед Хамидовым и его родственниками за то, что подозревала его в убийстве дочери, а его родных - в сокрытии преступления.
«Я приехала у вас у всех просить прощения. Бес попутал, я пошла у сплетен на поводу», - сказала женщина на чеченском, стоя у порога дома Хамидовых.
«Мы тебя все прощаем, пусть и Аллах тебя простит», - ответила ей мать Висхаджи Хамидова.
Довлетмирзаеву спросили, кто сказал ей настаивать на вскрытии тела дочери. Та ответила: «Все говорили» и добавила: «Мы будем жить в мире, у нас внуки, надо о них заботиться».
На прощание Хутмат обнялась с хозяевами дома перед камерой. Отметим, что Висхаджи Хамидов и его отец сидели перед стоящей тещей. По чеченским традициям это считается проявлением неуважения.
Вечером 26 июня источник «Кавказ.Реалии» в Чечне сообщил, что мать Мадины Умаевой была доставлена к Рамзану Кадырову.
- Тело 23-летней Мадины Умаевой эксгумировали 20 июня по решению следственного комитета и настоянию матери. Хутмат Довлетмирзаева требовала узнать причину смерти дочери, поскольку Мадину спешно захоронили ночью, что противоречит чеченским традициям. Днем у Умаевой был серьезный конфликт с мужем из-за детского пособия, на часть которого девушка купила детям телевизор.
- Полные результаты экспертизы до сих пор не готовы. Как сообщалось в эфире ЧГТРК «Грозный», при осмотре тела патологоанатомы не выявили следов насильственной смерти.
- Увидев вскрытый труп дочери, Довлетмирзаева заявила, что заметила рану и кровь на саване, что указывает на насильственную смерть.
- 23 июня на сходе в Гудермесе глава республики Рамзан Кадыров заявил, что у Довлетмирзаевой нет доказательств убийства. Глава региона оправдал домашнее насилие. «Когда замужем, бывают и споры, и ссоры, и бывает, что муж побивает», - заявил тогда Кадыров.
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