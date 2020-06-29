Трамп: разведка сочла недостоверными сообщения о сговоре России с талибами

The New York Times сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали талибам награду за убийство американских солдат. Президенту США эту информацию не докладывали

Американская разведка считает информацию о якобы имевшем место сговоре России с талибами не заслуживающей доверия, поэтому не стала доводить её до сведения президента и вице-президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своём твиттере в воскресенье поздно вечером.

Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. Однако вчера Белый дом заявил, что ни президенту Донадьду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу разведка не докладывала об этом.

Трамп назвал публикацию "еще одним надувательством, связанным с Россией" и предположил, что New York Times при помощи фейковых новостей хочет "выставить республиканцев в дурном свете".

Похожей точки зрения придерживается российский МИД. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.

"Талибан" причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.