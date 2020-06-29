Арчил Талаквадзе: Сегодняшним решением Грузия еще раз показала, что она готова развивать демократию

Сегодняшнее решение, которое члены парламента большинством подтвердили на голосовании, является еще одним значительным шагом в направлении развития демократии и исполнения взятых нами демократических обязательств, - так прокомментировал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе принятие законопроекта о конституционных изменениях в третьем чтении.

По словам Талаквадзе, сегодняшним решением Грузия еще раз показала своим партнерам и обществу, что она готова развивать свою демократию.

«Сегодняшним решением Грузия еще раз показала своим партнерам и обществу, что она готова усилить свою демократию и провести в октябре 2020 года свободные, демократические и прозрачные парламентские выборы. Хочу поблагодарить сограждан за поддержку, а также послов-фасилитаторов и всех тех депутатов, которые поддержали важные изменения», - заявил Талаквадзе.

Председатель парламента добавил, что сегодняшнее голосование было водораздельной линией, с одной стороны которой остались «Европейская Грузия» и «Национальное движение», а с другой – ответственная правящая сила и новая оппозиция, которая выполнила свое обещание.

По словам Талаквадзе, которые приводит "Интерпрессньюс", две партии сделали свой выбор, выбор же общества «мы увидим в октябре».