Допвыплаты югоосетинским медикам в «красной зоне» освобождены от подоходного налога

«Комично, что «Грузинская мечта» отмечает сегодня собственную победу, но серьезно, что Грузия получила то, что лучше сегодняшней реальности», - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в связи с принятием поправок в Конституцию страны.

По словам оппозиционного политика, сегодняшний день показал силу грузинского общества, демократической оппозиции, а также важность помощи международных друзей Грузии.

«Результат, который получило грузинское общество в связи с реформой избирательной системы, - это хорошие изменения. Это не то, чего требовало грузинское общество, то есть полностью пропорциональная система, но это разумный компромисс, к чему грузинское общество и друзья грузинской демократии принудили Иванишвили и его режим. Этим не заканчиваются существующие вызовы – полное выполнение соглашения 8 марта, что подразумевает освобождение оставшегося политзаключенного – Георгия Руруа. Комично, что «Грузинская мечта» отмечает сегодня собственную победу, но серьезно, что Грузия получила то, что лучше сегодняшней реальности. Но этот вопрос не закрыт. Нам нужно освобождение политзаключенного Георгия Руруа, затем нам нужна относительно нормальная кампания, а потом мы должны приучить Иванишвили к мысли, что путем наименьшего урона стране и путем мирных выборов он потеряет власть», - отметил Бокерия.

По его словам, «если бы кто-то сказал год назад, что политические клоуны Иванишвили будут праздновать принятие пропорциональных выборов и объявят победу над оппозицией, может быть, кто-то бы засмеялся». Но по словам Бокерия, сейчас не до смеха и впереди у страны остаются серьёзные вызовы.

Экс-спикер парламента Грузии и лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе заявила, что конституционные изменения бы не прошли, если бы не оппозиционное единство и не давление международного сообщества. По ее словам, понадобился 1 год, чтобы немного привести в чувства «Грузинскую мечту» и вырвать из рук обещанную, а затем проваленную пропорциональную систему выборов.