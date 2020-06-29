Бывший премьер Франции Франсуа Фийон осужден за мошенничество

Бывшего премьер-министра Франции и участника президентских выборов 2017 года от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Как минимум два года политик проведет в тюрьме.

Супругу Фийона также признали виновной в мошенничестве. Она получила три года условно.

Адвокаты будут обжаловать приговор и требовать пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Скандал вокруг экс-премьера разразился зимой 2017 года, в разгар избирательной кампании. Французская пресса тогда сообщила, что супруга политика Пенелопа получала зарплату в качестве его помощника, но на работе она не появлялась. Скандал получил название «Пенелопагейт».

Фийон считался лидером президентской гонки, но скандал повлиял на его рейтинг. В итоге он стал третьим – после Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.