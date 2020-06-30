Музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Музыкант, основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт, сообщил в прямом эфире ведущий Гарри Княгницкий.

Шнуров будет участвовать в создании и продвижении неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, а также займется обновлением и продвижением бренда канала, уточняется в сообщении на сайте RTVI.

Стать генеральным продюсером телеканала музыканту предложил владелец RTVI Микаель Исраелян. По его словам, Шнуров "часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей". А в планах телеканала — активное развитие на западном побережье США и усиление присутствия в Грузии, Армении и Европе.

В феврале Шнуров вступил в Партию роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Тогда же было объявлено, что музыкант будет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года. Сам Шнуров уклончиво ответил на этот вопрос. "Я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее", – сказал он.

Как писали "Открытые медиа", в партию Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента. Кремль давно планировал участие Шнурова в думских выборах, чиновники выбирали партию, от которой он должен выдвигаться.