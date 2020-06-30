Новости
Япония включила Грузию в список стран, въезд из которых запрещен из-за коронавируса
Правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне пандемии коронавируса.
К изначальному списку были добавлены 18 государств, среди них Грузия, Алжир, Куба, Камерун, Ливан и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.
Тем, кто побывал в этих стран в течение последних 14 дней, будет отказано во въезде в Японию начиная со среды.
В общей сложности из-за пандемии Япония запретила въезд из 129 государств. Среди них – Россия, Бразилия и США.
По состоянию на 29 июня в Японии зарегистрировано 18,4 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 16,5 тыс. человек, 972 скончались.
Другие новости дня
За сутки в Армении выявили 415 новых случаев коронавируса, скончались 10 человек, выздоровел 751
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 415, в общем составив 25542.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 751 и сейчас составляет 14048.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 443.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 147 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10904, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 111844 (1273 за последние сутки).
Спад грузинской экономики в мае составил 13.5%
По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в первом квартале вырос на 2.2%, в апреле сократился на 16.6%, в мае на 13.5%. Средний показатель за 5 месяцев: минус 5.4%.
Антикризисный бюджет Грузии предусматривает спад ВВП страны в 2020 году на 4 процента.
«В мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад был зафиксирован почти во всех секторах экономики», – отмечают в Грузстате.
По информации ведомства, в январе-мае экспорт товаров из Грузии сократился на 16.1%, импорт на 17.1%. Годовая инфляция в мае составила 6.5%.
- Большинство экономических ограничений, введенных в Грузии на фоне пандемии коронавируса, уже сняты. Не удаётся запустить лишь международный туризм. Начало регулярного авиасообщения отложено как минимум на месяц - до конца июля.
Бывшего президента Кыргызстана перевели в больницу с «внебольничной двухсторонней пневмонией»
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев переведен из СИЗО ГКНБ в больницу на стационарное лечение. Ему поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
По информации комитета, 29 июня Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие, связи с чем у него был взят ПЦР-анализ на COVID-19. Но результат оказался отрицательным. В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставили диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». Консилиум решил перевести его в больницу.
В ГКНБ заявляют, что в СИЗО комитета рекомендовано проводить встречи и приемы через стеклянное ограждение, исключая физический контакт. Но за последнюю неделю, отмечают в ведомстве, Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.
«По официальным данным, адвокат Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции, является контактным лицом близкого родственника, который находится в территориальной больнице Ысык-Атинского района и получает соответствующее лечение, в связи с симптомами COVID-19», - обращает внимание комитет.
В ГКНБ также заверяют, что все сотрудники СИЗО прошли проверку, среди них симптомов короновирусной инфекции не выявлено.
23 июня в Первомайском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в рамках которого бывший президент Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
На данном этапе в Первомайском районном суде города Бишкека рассматривается еще несколько дел по событиям в Кой-Таше, где Алмазбек Атамбаев проходит фигурантом. В рамках этих разбирательств ему предъявлены обвинения по таким тяжким статьям Уголовного кодекса КР как «Убийство», «Захват заложников» и другим.
В истории независимого Кыргызстана это первое дело, когда на скамье подсудимых находится бывшее первое лицо государства.
- Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.
- Сегодня Радио Азаттык сообщило, что коронавирусом заразился вице-премьер-министр страны Эркин Асрандиев.
Американца, обвиняемого в России по делу о наркотиках, вывезли в США
Посольство США вывезло из России американца Гейлена Грандстаффа, которого обвиняют в контрабанде наркотиков из-за покупки чистящего средства в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил адвокат Грандстаффа Антон Омельченко.
По словам собеседника агентства, американца вывезли "в самый разгар" эпидемии коронавируса на одном из последних рейсов. Сейчас он находится в штате Техас.
Как рассказал адвокат, Грандстафф выехал из России легально. Если в России дело в отношении него прекратят, и к нему не будет претензий, возможно, он и вернется к своей жене, которая остаётся в России из-за пандемии, добавил Омельченко.
Грандстафф жил в Москве с 2011 года и работал преподавателем английского языка. В 2017 году он заказал через интернет-магазин Alibaba пептиды, которые ему прописал врач, и чистящее средство для самогонного аппарата — из-за проблем с желудком он не пьёт обычный алкоголь.
На таможне в чистящем средстве нашли запрещённое в России вещество - гамма-бутиролактон. На Грандстаффа завели уголовное дело о контрабанде психотропных веществ в крупном размере. Американца отправили под арест, но в марте 2019 года суд отпустил его из СИЗО, а дело вернул в прокуратуру. Следствие пока не планирует прекращать уголовное преследование Грандстаффа.
В Грузии выявили два новых случая коронавируса, три пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 928. За сутки в стране выявили два новых случая заражения. Накануне СМИ сообщили, что коронавирус в Аджарии подтвердился у двух водителей-международников.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 794 - за сутки выздоровели три пациента.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 119.
2809 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 229. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 33 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 76 человек выздоровели.
Музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Музыкант, основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт, сообщил в прямом эфире ведущий Гарри Княгницкий.
Шнуров будет участвовать в создании и продвижении неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, а также займется обновлением и продвижением бренда канала, уточняется в сообщении на сайте RTVI.
Стать генеральным продюсером телеканала музыканту предложил владелец RTVI Микаель Исраелян. По его словам, Шнуров "часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей". А в планах телеканала — активное развитие на западном побережье США и усиление присутствия в Грузии, Армении и Европе.
В феврале Шнуров вступил в Партию роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Тогда же было объявлено, что музыкант будет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года. Сам Шнуров уклончиво ответил на этот вопрос. "Я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее", – сказал он.
Как писали "Открытые медиа", в партию Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента. Кремль давно планировал участие Шнурова в думских выборах, чиновники выбирали партию, от которой он должен выдвигаться.
Тенгиз Церцвадзе: Если Грузия выдержит открытие границ, это будет историческим явлением
«Грузия является счастливым и редким исключением в мире по количеству случаев коронавируса», - заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, «если мы сможем сохранить эту ситуацию, Грузия будет примером для всего мира», передает Общественный вещатель.
По словам директора Инфекционной больницы, единственное, что может вызвать коллапс в Грузии, это открытие международного туризма.
«До тех пор мы не ожидаем какого-либо увеличения случаев, потому что у нас фактически нет инфекции внутри страны, от кого она должна распространяться? Грузия выдержала первое испытание, когда необходимо было сдерживать инфекцию, выдержала второе испытание, когда были отменены чрезвычайное положение и ограничения.
Если Грузия выдержит открытие границ, это будет историческим событием, тогда весь мир будет говорить о нас. Если этого не произойдет и количество случаев заболевания увеличится, мы должны быть к этому готовы, прежде всего, в клиническом секторе.
Я хочу заверить население в том, что клинический сектор так успешно встретил первую волну подготовленным, что ему даже не понадобилось раскрыть 1/5 своих возможностей. Если после открытия туризма будет новая волна, я надеюсь, что госпитальный сектор встретит ее так же успешно и хорошо подготовленным», - заявил Тенгиз Церцвадзе.
Кадыров жил в Москве рядом с Мовсаром Бараевым и убийцами Немцова
Глава Чечни Рамзан Кадыров и его семья с 2002-го года владеют квартирой в Москве, которая находится в том же доме, где, по данным следствия, жили и готовили теракт организаторы захвата «Норд-Оста» - в частности, уроженец Чечни Мовсар Бараев.
Кроме того, в доме напротив незадолго до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова поселились, согласно материалам уголовного дела, уроженцы Чечни, позже признанные виновными в преступлении. По данным следствия, убийство они готовили именно там, и туда же приехали после его совершения.
На это обратили внимание «Открытые медиа», изучив данные Росреестра. Отмечается, что оба дома, о которых идет речь в расследовании, принадлежат Управлению делами президента России.
Дом № 30, корпус 2 по улице Веерная на западе Москвы был построен в 1997 году для высокопоставленных госслужащих. Среди прочих квартиру в нем, площадью свыше 150 квадратных метров, получил Ахмат Кадыров, в июне 2000 года назначенный президентом Владимиром Путиным главой администрации Чеченской республики.
В январе 2002 года Кадыров-старший, его супруга Аймани, дочери Зарган и Зулай, а также его сын Рамзан со своей женой Медни и дочерьми Айшат и Кариной, оформили квартиру в собственность. Отмечается, что Рамзан Кадыров, ставший главой Чечни после гибели отца в 2004 году, не включал сведения о квартире в свои декларации о доходах, при этом сохранял свою долю в ней до 2010 года. После квартира была передана в собственность матери Рамзана Аймани, которая руководит Фондом имени Ахмата Кадырова.
Другая квартира на Веерной, по адресу дом 46, корпус 1, принадлежит Артуру Геремееву - родственнику бывшего командира чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева, объявленному в международный розыск по обвинению в организации убийства Бориса Немцова. Приговоренный к 20 годам лишения свободы как исполнитель убийства Заур Дадаев был его непосредственным подчиненным.
Близкие и коллеги Немцова неоднократно заявляли о нежелании властей России вести следственные действия в отношении Геремеева из-за его близости с Рамзаном Кадыровым. Отмечается, что Артур Геремеев стал владельцем квартиры на Веерной ровно за два месяца до убийства Немцова.
- Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.
- Захват театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост» произошел 23 октября 2002 года. Спустя три дня власти прервали переговоры с террористами и пошли на штурм здания. В результате спецоперации по официальным данным погибли 130 человек, по данным общественной организации «Норд-Ост» – 174 человека, более 700 пострадали. Причиной смерти многих заложников стал пущенный в помещение газ, состав которого до сих пор засекречен. У медиков, которые спасали жизни пострадавших, не было информации о необходимом антидоте.
- В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства смерти 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за гибель людей при штурме.
Представительство Евросоюза осудило критику оппозиции в адрес посла Германии
Представительство Евросоюза в Грузии распространило сегодня, 29 июня, заявление, в котором осудило публичные комментарии в отношении посла Германии в Грузии Хуберта Книрша.
Делегация Европейского Союза в Грузии приняла заявление заявление по согласованию с главами миссий ЕС:
«Мы осуждаем нападения некоторых политических деятелей и средств массовой информации на нашего коллегу Хуберта Книрша, посла Германии. Все действующие лица, поддерживающие демократический и европейский путь Грузии, должны воздерживаться от обвинений в неуважительном характере и поддерживать человеческое достоинство каждого, кто активно участвует в общественной жизни».
Прокомментировал ситуацию и сам посол Германии, который сегодня провел встречу в Минздраве Грузии. Посол Книрш заявил, что «удивлен комментариями», сделанными в его адрес, однако рад, что парламент Грузии принял поправки в Конституцию, касающиеся избирательной системы. Как отметил посол, это очень хороший шаг для следующих парламентских выборов, поскольку он усилит плюрализм в парламенте Грузии.
«Я очень рад этой новости, и это очень хороший шаг для следующих парламентских выборов, поскольку он усилит плюрализм в парламенте Грузии. Как в Грузии, так и в некоторых других странах очень резкие слова и жесты используются при обсуждении местных политических проблем. Я удивлен теми комментариями, которые люди делали в мой адрес, те, с кем я не встречался, и они ничего не знают обо мне. Я считаю, что это часть политического процесса, и вместе с демократическим развитием Грузия преодолеет и это. Главное, что конституционные поправки были приняты, что меня очень радует», - заявил посол Германии.
Сегодня парламент Грузии в третьем чтении 117 голосами «за» и тремя – «против» принял конституционные поправки, касающиеся изменений в избирательной системе.
В голосовании не принимали участие оппозиционные фракции «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», которые требуют освобождения из-под стражи одного из акционеров оппозиционного канала «Мтавари» Георгия Руруа, который был арестован в ноябре. Оппозиция настаивает на том, что договоренность об освобождении Руруа была достигнута во время соглашения между правительством и оппозицией от 8 марта.
Между тем ранее посол Германии Хуберт Книрш заявил, что «Георгий Руруа не упоминается в соглашении от 8 марта, это абсолютно ясно и каждый может это прочитать».
Это заявление вызвало жесткую критику со стороны представителей оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия». В частности, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что «сочувствует послу Германии, так как он оказался в неприятной ситуации». По его словам, посол Германии выглядит так, как будто затерялся в переводе, а затем был вынужден извиняться.
В свою очередь, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что посол Германии финансируется режимом Иванишвили, и призвал правительство Германии «отозвать позорного посла».
На фоне этих заявлений представители правящей партии несколько раз принесли свои извинения послу за резкость высказываний оппозиции.
В Абхазии все 67 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 67 граждан. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон осужден за мошенничество
Бывшего премьер-министра Франции и участника президентских выборов 2017 года от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Как минимум два года политик проведет в тюрьме.
Супругу Фийона также признали виновной в мошенничестве. Она получила три года условно.
Адвокаты будут обжаловать приговор и требовать пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Скандал вокруг экс-премьера разразился зимой 2017 года, в разгар избирательной кампании. Французская пресса тогда сообщила, что супруга политика Пенелопа получала зарплату в качестве его помощника, но на работе она не появлялась. Скандал получил название «Пенелопагейт».
Фийон считался лидером президентской гонки, но скандал повлиял на его рейтинг. В итоге он стал третьим – после Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.
Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений
Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений, которые создают более пропорциональную избирательную систему, - об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-спикером Госдепартамента США Морган Ортагус.
«Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений, которые создают более пропорциональную избирательную систему. Изменения, ставшие результатом достигнутого между политически партиями важного соглашения от 8 марта, будут способствовать развитию большей стабильности и парламентского плюрализма на октябрьских парламентских выборах», - отмечается в заявлении.
Госдеп США заявляет, что главным тестом демократического развития Грузии будет проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса.
«Призываем парламент Грузии принять закон об избирательной реформе, в котором будут полностью учтены рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR), а правительство Грузии – к эффективному осуществлению такого законодательства. Главным тестом демократического развития Грузии будет проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса, который отразит выбор грузинского народа. Предвыборный и следующий за выборами периоды также важны, как и проведение самих выборов», - отмечается в заявлении, передает "Интерпрессньюс".
Госдеп США также подчеркивает то, что США продолжат поддерживать Грузию и в будущем.
Допвыплаты югоосетинским медикам в «красной зоне» освобождены от подоходного налога
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия приняло решение выделить 2 524 150 рублей на осуществление стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, освободив их от НДФЛ, сообщает пресс-служба правительства.
«Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в статью 221 части второй Налогового кодекса Республики Южная Осетия», «постановлениями правительства от 5 июня 2020 года за номерами 41 и 42 медицинским и иным работникам, работникам Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РЮО, участвующим в оказании помощи гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 установлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ», - цитирует пресс-службу агентство "Рес".
Starbucks на два месяца приостановит рекламу в Facebook
Starbucks заявила, что Facebook не контролирует публикации, разжигающие ненависть
Компания Starbucks объявила о решении приостановить рекламу в Facebook в июле и августе. Корпорация присоединилась к бойкоту социальной сети, который ранее объявили американские компании. Они заявили, что Facebook не контролирует публикации, разжигающие ненависть.
По данным СМИ, на такой же шаг в скором времени пойдет компания PepsiCo. Ранее на месяц от рекламы в Facebook и Instagram отказались более 150 компаний, в том числе Unilever, Coca-Cola, Honda и North Face.
В ответ на критику основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что корпорация запретит ненавистнические высказывания в рекламе. Кроме того, соцсеть отмаркирует публикации, которые могут быть интересны для общества, но нарушают политику компании. По словам Цукерберга, Facebook пересмотрит свою политику для лучшей защиты от рекламы определённых групп населения: мигрантов, беженцев, а также ищущих убежище.
По оценкам Bloomberg, из-за бойкота рыночная стоимость Facebook сократилась на 56 миллиардов долларов.
Массовый бойкот рекламы в социальной сети проходит в США на фоне широкой дискуссии о проблемах расовой дискриминации.
- Массовые протестные акции под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение!" начались после гибели в мае в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции применил удушающий приём. Впоследствии Флойд умер в больнице. Афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.
Гига Бокерия: Сегодняшний день показал силу демократической оппозиции
«Комично, что «Грузинская мечта» отмечает сегодня собственную победу, но серьезно, что Грузия получила то, что лучше сегодняшней реальности», - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в связи с принятием поправок в Конституцию страны.
По словам оппозиционного политика, сегодняшний день показал силу грузинского общества, демократической оппозиции, а также важность помощи международных друзей Грузии.
«Результат, который получило грузинское общество в связи с реформой избирательной системы, - это хорошие изменения. Это не то, чего требовало грузинское общество, то есть полностью пропорциональная система, но это разумный компромисс, к чему грузинское общество и друзья грузинской демократии принудили Иванишвили и его режим. Этим не заканчиваются существующие вызовы – полное выполнение соглашения 8 марта, что подразумевает освобождение оставшегося политзаключенного – Георгия Руруа. Комично, что «Грузинская мечта» отмечает сегодня собственную победу, но серьезно, что Грузия получила то, что лучше сегодняшней реальности. Но этот вопрос не закрыт. Нам нужно освобождение политзаключенного Георгия Руруа, затем нам нужна относительно нормальная кампания, а потом мы должны приучить Иванишвили к мысли, что путем наименьшего урона стране и путем мирных выборов он потеряет власть», - отметил Бокерия.
По его словам, «если бы кто-то сказал год назад, что политические клоуны Иванишвили будут праздновать принятие пропорциональных выборов и объявят победу над оппозицией, может быть, кто-то бы засмеялся». Но по словам Бокерия, сейчас не до смеха и впереди у страны остаются серьёзные вызовы.
Экс-спикер парламента Грузии и лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе заявила, что конституционные изменения бы не прошли, если бы не оппозиционное единство и не давление международного сообщества. По ее словам, понадобился 1 год, чтобы немного привести в чувства «Грузинскую мечту» и вырвать из рук обещанную, а затем проваленную пропорциональную систему выборов.
Иран попросил Интерпол объявить в розыск Трампа из-за Сулеймани
Тегеран обвиняет президента США и еще 35 человек в убийстве высокопоставленного иранского генерала и терроризме
Тегеран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. Прокуратура Ирана обратилась в Интерпол с требованием объявить Трампа в международный розыск.
Помимо Трампа в списке, направленном в Интерпол, ещё 35 человек. Как считают иранские власти, все они причастны к гибели Сулеймани. Тегеран обвиняет их в убийстве и терроризме.
Маловероятно, что Интерпол удовлетворит просьбу Тегерана, пишут американские СМИ. Принципы работы агентства запрещают ему предпринимать какие-либо действия политического характера.
Белый дом сообщение Тегерана пока не прокомментировал.
Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.
Опрос: три четверти россиян не поддержали "обнуление" сроков
Доли россиян, одобряющих и не одобряющих изменение Конституции, приблизительно равны, но к поправке об "обнулении" президентских сроков три четверти опрошенных относятся негативно, свидетельствуют результаты телефонного опроса группы социолога Сергея Белановского.
Доли собирающихся голосовать "за" и "против" поправок почти одинаковы — соответственно 28% и 32%. 60% респондентов заявили о своем намерении участвовать в голосовании.
За поправки, расширяющие полномочия президента и российских властей, готово проголосовать меньшинство респондентов. Единственное исключение — поправка о необязательном исполнении Россией международных договоров ("за" 64%). Прочие поправки, относящиеся к этой категории, одобряют от 41% до 19% респондентов. В среднем по данной группе поправок "за" голосуют 34%. За "обнуление" сроков действующего президента готовы проголосовать лишь 24% опрошенных (76% против).
- Белановский — один из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов. Группа Белановского в период с 18 по 24 июня 2020 года провела на эту тему всероссийский количественный социологический опрос. Финансирование исследования осуществлялось за счет добровольных взносов российских граждан, которым авторы выражают глубокую благодарность.
- Для проведения опроса была разработана формализованная анкета, которая состояла из двух блоков. Первый был посвящен общему отношению респондентов к плебисциту, второй — отношению к конкретным поправкам. Второй блок включал в себя 24 формулировки, взятые из официального текста поправок и приведенные к виду, пригодному для включения в анкету. Опрос проводился по телефону колл-центром BCG Group. Выбор номеров осуществлялся случайным образом. Всего было опрошено 1267 человек.
Голосующие за поправки основными мотивами назвали "поддерживаю все решения нашего президента" — 48%, и "мне нравятся некоторые поправки" — 40%. Еще 30% сообщили, что они поддерживают "обнуление" сроков президента. Голосующие против поправок основными мотивами назвали "мне не нравятся некоторые поправки" — 63%, и "не согласен с обнулением сроков" — 58%. Из числа тех, кто не будет участвовать в голосовании, 55% считают, что результат и так предопределен, и еще 35% бойкотируют плебисцит.
"Учитывая, что доли участников плебисцита, голосующих «за» и "против", примерно равны, властям не составит большого труда обеспечить большинство голосов "за". Однако одержать убедительную победу будет сложнее, поскольку сегмент "против" весьма значителен. Возможно, во избежание раскола общества следовало поставить вопрос о необходимости обеспечения "конституционного большинства" для принятия поправок. Хотя многие участники плебисцита проголосуют "за" принятие всего пакета поправок, "обнуление" сроков и расширение полномочий президента может не набрать даже простого большинства. При раздельном голосовании эти поправки не были бы приняты", — говорится в исследовании.
- Основной день голосования по поправкам — 1 июля. Он объявлен выходным. Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает "обнуление" его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Явка на голосовании по поправкам за 4 дня составила 37,2 процентов. Всего проголосовали более 40 миллионов россиян, сообщает ЦИК.
Арчил Талаквадзе: Сегодняшним решением Грузия еще раз показала, что она готова развивать демократию
Сегодняшнее решение, которое члены парламента большинством подтвердили на голосовании, является еще одним значительным шагом в направлении развития демократии и исполнения взятых нами демократических обязательств, - так прокомментировал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе принятие законопроекта о конституционных изменениях в третьем чтении.
По словам Талаквадзе, сегодняшним решением Грузия еще раз показала своим партнерам и обществу, что она готова развивать свою демократию.
«Сегодняшним решением Грузия еще раз показала своим партнерам и обществу, что она готова усилить свою демократию и провести в октябре 2020 года свободные, демократические и прозрачные парламентские выборы. Хочу поблагодарить сограждан за поддержку, а также послов-фасилитаторов и всех тех депутатов, которые поддержали важные изменения», - заявил Талаквадзе.
Председатель парламента добавил, что сегодняшнее голосование было водораздельной линией, с одной стороны которой остались «Европейская Грузия» и «Национальное движение», а с другой – ответственная правящая сила и новая оппозиция, которая выполнила свое обещание.
По словам Талаквадзе, которые приводит "Интерпрессньюс", две партии сделали свой выбор, выбор же общества «мы увидим в октябре».
Поправки в Конституцию Грузии приняты в третьем чтении
В парламенте Грузии состоялось голосование в окончательном, третьем чтении по конституционным изменениям в избирательной системе.
"За" проголосовали 117 депутатов, "против" - трое. Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Нацдвижение» не приняли участие в голосовании.
Согласно принятым изменениям, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если та или иная партия получит менее 40.54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
Что касается мандатов, то они будут распределены между партиями и избирательными блоками с наибольшим остатком.
На парламентских выборах 2020 года в масштабе Грузии будет 30 одномандатных мажоритарных округов.
В Тбилиси мужчина ранил полицейского и выбросился с седьмого этажа
В тбилисском поселении ТЭВЗ патрульный инспектор, вызванный в связи с семейным конфликтом, был ранен холодным оружием. На патрульного напал супруг вызвавшей полицию женщины, после чего он выбросился с седьмого этажа. Мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.
По информации МВД, жизни патрульного инспектора опасность не угрожает.
«Экипаж патрульной полиции на основании сообщения, поступившего в связи с семейным конфликтом, прибыл в один из жилых корпусов в поселении ТЭВЗ, в это время супруг инициатора сообщения – Г.К. 1985 года рождения стал агрессивным и на 4 этаже подъезда этого же корпуса нанес холодным оружием ранение в область верхней конечности прибывшему на место патрульному инспектору Д.Б. После этого он выбросился с седьмого этажа подъезда. Данное лицо скончалось вскоре после доставки в больницу. Что касается патрульного инспектора, Д.Б. помещен в медучреждение, его жизни опасность не угрожает», - цитирует заявление МВД агентство "Грузия-Онлайн".
В Польше во второй тур выборов президента вышли Дуда и Тшасковский
Рафал Тшасковский - мэр Варшавы и представитель оппозиции
Результаты экзитпола по итогам первого тура президентских выборов в Польше показывают, что действующий президент Анджей Дуда заручился поддержкой 42 процентов избирателей.
Во втором туре, назначенном на 12 июля, он будет соревноваться с кандидатом оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафалем Тшасковским, у которого после первого тура 30 с половиной процентов. Третью позицию по итогам воскресных выборов занял журналист, писатель и телеведущий Шимон Головня, за которого проголосовало 13 процентов избирателей.
Остальные восемь кандидатов получили значительно меньше голосов. Экзитпол проводился компанией Ipsos.
Явка избирателей в первом туре 28 июня составила 63 процента - это один из наиболее высоких результатов в истории польских выборов за последние десятилетия.
Трамп: разведка сочла недостоверными сообщения о сговоре России с талибами
The New York Times сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали талибам награду за убийство американских солдат. Президенту США эту информацию не докладывали
Американская разведка считает информацию о якобы имевшем место сговоре России с талибами не заслуживающей доверия, поэтому не стала доводить её до сведения президента и вице-президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своём твиттере в воскресенье поздно вечером.
Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. Однако вчера Белый дом заявил, что ни президенту Донадьду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу разведка не докладывала об этом.
Трамп назвал публикацию "еще одним надувательством, связанным с Россией" и предположил, что New York Times при помощи фейковых новостей хочет "выставить республиканцев в дурном свете".
Похожей точки зрения придерживается российский МИД. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.
"Талибан" причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.
- 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
- В начале марта Вашингтон начал вывод своих военных. Если талибы не нарушат договорённостей, то американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев со дня подписания соглашения.
В Грузии выявлено два новых случая инфицирования коронавирусом
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на два и составило 926. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Всего в Грузии от коронавируса скончались 15 человек. Число выздоровевших выросло на шесть и их стало 791. В режиме карантина находится 2819 человек, а в стационаре под наблюдением – 230 лиц.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии, напоминает "Интерпрессньюс".
В Тбилиси прошла протестная акция с требованием открытия фитнес-клубов
Протестное шествие с требование открытия спортзалов состоялось сегодня, 28 июня, в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2». Акция собрала несколько десятков человек – тренеров, бодибилдеров и владельцев фитнес-клубов. От станции метро «Руставели» протестующие направились к канцелярии правительства. Участники акции заявляют, что власти демонстрируют «нездоровое» отношение к тренажерным залам.
По данным «Рустави 2», на этой неделе глава инспекции труда Минздрава Грузии и бизнес-омбудсмен провели встречу с представителями сферы. Стороны обсуждали правила, при условии соблюдения которых фитнес-клубам позволят возобновить работу. Условия, на которых настаивают госструктуры, владельцы спортзалов считают неприемлемыми.
«Они должны объявить даты открытия. Уже четыре месяца мы ждем. Второе – это адекватные правила в залах. То, что в залах придется сократить число тренажеров вполовину и установить между ними барьеры – это для нас неприемлемо. Также неприемлемо условие об одном человеке на восьми квадратных метрах. Мы предлагаем, чтобы по одному человеку было на пяти квадратах при условии соблюдения дистанции в два метра», - сказал один из участников акции, директор спортивного зала Fit Line Георгий Васадзе.
Это уже вторая протестная акция с требованием открытия спортзалов. Первая состоялась в Тбилиси 11 июня. Протестующие намерены продолжить протесты до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.
- В Грузии все еще действуют определенные ограничения: запрещены собрания более 10 человек на социальных мероприятиях (свадьбах, поминках, юбилеях и так далее), культурные и спортивные мероприятия, закрытыми остаются театры, казино, бассейны и спортзалы. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и обязательное ношение маски в закрытых помещениях общественного пользования, действует до 15 июля.
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